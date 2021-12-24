Вселенский патриарх Варфоломей заболел COVID-19

Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Коронавирус у патриарха обнаружили после очередного планового тестирования.

Отмечается, что ранее патриарх Варфоломей прошел полный курс вакцинации и сейчас у него проявляются только легкие симптомы заболевания, тогда как "общее состояние хорошее".

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После установления диагноза глава Фанара посетил Центральную больницу Стамбула для профилактического осмотра, поблагодарил тех, кто беспокоится о его здоровье, и призвал прививаться от коронавируса.

Патриарху Варфоломею 81 год.