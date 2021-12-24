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Вселенский патриарх Варфоломей заболел COVID-19
Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Коронавирус у патриарха обнаружили после очередного планового тестирования.
Отмечается, что ранее патриарх Варфоломей прошел полный курс вакцинации и сейчас у него проявляются только легкие симптомы заболевания, тогда как "общее состояние хорошее".
После установления диагноза глава Фанара посетил Центральную больницу Стамбула для профилактического осмотра, поблагодарил тех, кто беспокоится о его здоровье, и призвал прививаться от коронавируса.
Патриарху Варфоломею 81 год.
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нашому православному Папі здоровья !
у Кирилки Гундяя із під ряси копита та хвіст козлячі стирчать та сіркою смердить
Может хто ответит?
наприклад лапті на босу ногу..олів"є в тазіку..
але щоб "безсмертний Барига"......
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"Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой. В горе, в надежде и радости. Ленин в твоей весне, В каждом счастливом дне..."
десь колись я це вже чув
Навіть чорна шапка йому не допомогла...
Norge s toboi, derzhis starina, mnogo horoshiod del v peredi - sevidnja rodilsa sin Bozhij.
https://youtu.be/-VGQZwIlWiU?t=61
да и кстати, если почитать про подвиги тогО к кому вопят просители - то Сталин натурально рыдает в углу от завистии.
и та - "там написано" про все это - яснее ясного, но веруны просто лицемеры - тут нравится кусок текста, а зверства и пропустить мона, как следует захлопав наивными глазками - шо? не, боше очень доброе, я закрыл глазищи когда в тексте было что то плохое, а значит - нетути этого, надо быть очень добрым а всех атеистов и прочих ученых - сжечь заживо.
ведь так оно то выглядит, правда?
тьху
хотя веруны ненавидят тех кто не верит в сказки, а я же просто смеюсь над нелепостями.
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.
Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - https://vaccineimpact.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated/ Источник