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Новости Коронавирус и карантин
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Вселенский патриарх Варфоломей заболел COVID-19

Вселенский патриарх Варфоломей заболел COVID-19

Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Коронавирус у патриарха обнаружили после очередного планового тестирования.

Отмечается, что ранее патриарх Варфоломей прошел полный курс вакцинации и сейчас у него проявляются только легкие симптомы заболевания, тогда как "общее состояние хорошее".

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После установления диагноза глава Фанара посетил Центральную больницу Стамбула для профилактического осмотра, поблагодарил тех, кто беспокоится о его здоровье, и призвал прививаться от коронавируса.

Патриарху Варфоломею 81 год.

Автор: 

Варфоломей (240) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
Швидкого одужання. Боже, поможи.
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24.12.2021 19:45
+23
Здоров'я Діду!
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24.12.2021 19:43
+22
Здоровья
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24.12.2021 19:44
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Здоров'я Діду!
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24.12.2021 19:43 Ответить
не діду, а ПАПІ !
нашому православному Папі здоровья !
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24.12.2021 21:12 Ответить
I мамi здоров'я. I куму.
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24.12.2021 22:27 Ответить
твоє хло в кремлі сидить, а

у Кирилки Гундяя із під ряси копита та хвіст козлячі стирчать та сіркою смердить
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24.12.2021 22:46 Ответить
Здоровья
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24.12.2021 19:44 Ответить
Швидкого одужання. Боже, поможи.
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24.12.2021 19:45 Ответить
какое такое боше? то которое уничтожало миллионами, жгло, топило, проклинало, морило, да? какой же ты смешной - а если подохнет то что будешь стонать? - боше фсихда бирет лучшех, да? противны эти сопли.
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24.12.2021 21:51 Ответить
Який Боже-колоться i тi ки колоться!
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24.12.2021 22:29 Ответить
Христос народився!
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24.12.2021 19:47 Ответить
Эйштейн учился!
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24.12.2021 21:52 Ответить
Вот один блогер писал шо изучал Библию, старые там новые Заветы-нигде не упоминается день рождения Христа.
Может хто ответит?
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24.12.2021 22:32 Ответить
ЛАХТА тЕСЛЯ,ПНХ!
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25.12.2021 13:56 Ответить
Здоров"я Патріарху!
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24.12.2021 19:49 Ответить
Здоров'я Нашому Патріарху!!!!!
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24.12.2021 19:51 Ответить
Дай Бог Патриарху, через день, заиметь отрицательный результат в проверке на ковид. После вакцинации так и будет. Нам вместе еще предстоит одолеть самозванных врагов в нашей религии. А враг пусть трепещет. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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24.12.2021 19:57 Ответить
Забыли дописать -с нами бог.
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24.12.2021 20:12 Ответить
Вы, поди , как хутя, одержимы "Майн кампфом"?
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24.12.2021 20:25 Ответить
Неее, я не борец с врагами религий.
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24.12.2021 21:00 Ответить
Дык, а Гитлера до сих пор не могут раскусить... Чи он - атеист, или же христианин... Известно, шо его крестили. Я не думаю, шо Адик из-за своего влечения социал-дарвинизмом был врагом христианства... Да и хутя , вроде , уповает на гундяйку, с его самозванной религией, на которой -500-летняя анафема. То есть ваше отрицание борьбы с атеистами , как раз и заключается в любви к атеистам... Ну, если историки докажут , что Гитлер был больше дарвинистом, чем христианином, тогда вы - из его когорты. Нарабсейские сатанисты, во главе с пыней , нервно курят в сторонке , чтобы ваше внимание было сосредоточено на них...ЗЫ... Вот что же все-таки роднит хутина с Гитлером, что совершая злодеяния против человечества, они говорят, что Бог с ними.
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24.12.2021 23:31 Ответить
100% commy.
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24.12.2021 23:39 Ответить
Комментировать вашу соmmie-фобию?
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25.12.2021 01:07 Ответить
Вы, для начала, прочтите, а потом будете коментировать.
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24.12.2021 22:21 Ответить
Аргументируйте.
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24.12.2021 23:13 Ответить
Commy?
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24.12.2021 23:34 Ответить
дай Боже здоров"я Його Святості Варфоломію
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24.12.2021 20:00 Ответить
Кажуть, хворіє, але легко. Символи допомагають.

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24.12.2021 20:06 Ответить
двоголовий орел - символ візантійської династії імператорів Палеологів, вкрадений росією, як багато чого.
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24.12.2021 20:14 Ответить
Герб у Византии, историю у Украины- Руси, флаг у Голландии ( Нидерландов , еще Алексей Михайлович отец Петра), гимн ( царский) у Великобритании ( Боже храни королеву), гимн Советов Интернационал у Франции, коммунистическую идею у Германии, атомное оружие у США, форму правления у Монголии - Золотой Орды( как ее составной части) и т.д. и т.п... Все краденное.
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24.12.2021 20:25 Ответить
мавзолей и тот краденый, как и кремль
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24.12.2021 20:28 Ответить
матрешку у японцев украли, валянки у монгол, водку у поляков, пельмени у удмуртов ... ничего своего - все у кого-то украдено, отобрано и присвоено... в этом вся суть московитской полу-азиатской шоблы.
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24.12.2021 20:41 Ответить
...а также тумбалайку...но ета уже савсєм другая історія...
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24.12.2021 21:25 Ответить
Не, поляки водку позже.
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24.12.2021 21:27 Ответить
зато порткі свої і обісрані, срусския
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24.12.2021 23:15 Ответить
чому ж..Є і своє..

наприклад лапті на босу ногу..олів"є в тазіку..
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25.12.2021 09:29 Ответить
Двоголовим орлом також був Герб Чернігівського Князівства.
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24.12.2021 21:26 Ответить
А ккацапам ворованная византийская птица - только во вред... потому они и зависли в истории лет на 200 назад . Это же самозванство, еще со времен Йванка Грiзного, когда тот не только византийский символ(двуглавый орел) присвоил каазлабаду, но еже и титул царя... Но крымский хан пришел в Москву, и заставил сречься самозванца, ведь прямым преемником Византии хан считал себя, а не бедного родственника... и "царь" Иван Грозный отрекся от титула царя. Стал зваться , как и прежде , князем... Но двуглавого орла присвоил... Однако шила(спирт технический) в мешке не утаишь... Бо на крестах церквей мацквабада красуется не двуглавый орел, а ордынский(муслимский ) полумесяц - знак покорности и раболепства москалей орде вплоть до 1700 годков, когда кацапы прекратили платить в Крым дань.
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24.12.2021 20:19 Ответить
Ну типа-"легкая беременность".
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24.12.2021 22:35 Ответить
Тре проверится Порошенко.
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24.12.2021 20:08 Ответить
Олексійович завжди живий і завжди з нами.
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24.12.2021 20:19 Ответить
Идите в такой партитуре петь дифирамб своему светлоликому, мол, камень - на камень, кирпич - на кирпич. Умер наш Вова, пей могарыч...
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24.12.2021 20:27 Ответить
Вова вмре ,а от Олексійович завжди з нами. Він нашу Неньку врятував.
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24.12.2021 21:15 Ответить
Соглашусь, если скажете, шо мы с Ним... ЗЫ.. захотелось чертовски белого квасу... Спустился вниз, купил. Но на пути к кассе старая, но довольно-таки для своего возраста симпотная пер.уха, костерит чем попадя ваву, разговаривает с продавчинею, мол слышали жанчын с 18 до 60 лет в Армию призывает ... Я проходя спрашиваю мимолетом , мол, поди за него голосовали...-Да, -говорит. -Ну, доголосовались, кажу ей ... старая-престарая пенсионерка согласилась со мной во всеусдышанье, бо вокруг уже собралось несколько клух - под закрытие магазина, sure, забыли почесать свой вата-изыГ... Вот ща, попивая квасок , делаю этот копипаст... Да... и з людським Рождеством - вас! Подгундяйники пусть празднуют в сатанистское время, когда на новый год будут обжираться, нарушая свой сатанистский пост.
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24.12.2021 21:34 Ответить
ВІЧНИЙ ЖИД було...

але щоб "безсмертний Барига"......
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25.12.2021 13:58 Ответить
Олексійович завжди живий і завжди з нами.
------------------------------

"Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой. В горе, в надежде и радости. Ленин в твоей весне, В каждом счастливом дне..."
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24.12.2021 23:51 Ответить
твой Вован на Красной площади чучелом лежит
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25.12.2021 00:17 Ответить
Олексійович жил,жив и будет жить

десь колись я це вже чув
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25.12.2021 14:01 Ответить
Выздоровления,пан Патриах.
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24.12.2021 20:15 Ответить
О. пораш не тільки корупцію розносить.
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24.12.2021 21:15 Ответить
антіваксер?
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24.12.2021 21:17 Ответить
ХУЖЕ, зешмаркля.
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24.12.2021 21:37 Ответить
Спілкування з нечистю не буває без наслідків.
Навіть чорна шапка йому не допомогла...
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24.12.2021 21:19 Ответить
вАВА, УСПОКОЙСЯ. ХОРОШО, ЕСЛИ ДОСИДИШЬ, НО СЯДЕШЬ НАДОЛГО.
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24.12.2021 21:36 Ответить
щезни, інфекція
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24.12.2021 21:42 Ответить
А шо це люди як люди (в горках) гуляют-веселятся) а вы - чепухой маяться по форумам копипастить?
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24.12.2021 21:47 Ответить
Dertzhis starina, mi s toboi, ti uzhe zashol v istoriju. Spasibo tebe, za stoikostj i spravedlivostj. Aleluja.
Norge s toboi, derzhis starina, mnogo horoshiod del v peredi - sevidnja rodilsa sin Bozhij.
https://youtu.be/-VGQZwIlWiU?t=61
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24.12.2021 21:36 Ответить
заболел, потому что ежедневно не дышал по 5 минут специальным антикороновирусным способом: два шага - вдох, четыре шага -выдох
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24.12.2021 21:54 Ответить
смешны эти отчаянные вопли про то шоб столетний сибарит пронаслаждался бездельем еще 50 лет.
да и кстати, если почитать про подвиги тогО к кому вопят просители - то Сталин натурально рыдает в углу от завистии.
и та - "там написано" про все это - яснее ясного, но веруны просто лицемеры - тут нравится кусок текста, а зверства и пропустить мона, как следует захлопав наивными глазками - шо? не, боше очень доброе, я закрыл глазищи когда в тексте было что то плохое, а значит - нетути этого, надо быть очень добрым а всех атеистов и прочих ученых - сжечь заживо.
ведь так оно то выглядит, правда?
тьху
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24.12.2021 21:57 Ответить
От мне интересно, откуда в человеке столько зла и ненависти?
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25.12.2021 00:38 Ответить
ненависти? ты неправ.
хотя веруны ненавидят тех кто не верит в сказки, а я же просто смеюсь над нелепостями.
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25.12.2021 12:25 Ответить
Это политическое лицо как английская королева вроде и символ и вроде нет...и в тоже время это противовес *****...и у нас нет целой пудовой гири на весы положить...собираем по кускам...посему твой высер в данному случае ни к чему
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25.12.2021 09:45 Ответить
так и смех с анекдота ни к чему - просто смешно и все смеются, так и тут - мне смешно со стада, а так - ну пусть поп Путина уравновешивает. правда чем? скулением про "грехи"? тому кто убил так или иначе - миллионы, подозреваю как то до лампочки мямление попов о "грехах", нет?
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25.12.2021 12:29 Ответить
Γρηγορή ανάρρωση !
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24.12.2021 22:01 Ответить
Γρηγορή ανάρρωση για τα Χριστούγεννα! Και ο Πούτιν να πεθάνει-κάνει μια ευχή.
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24.12.2021 22:33 Ответить
Скорейшего выздоровления...И дай бог чтобы это не был новичек...***** использует все методы...
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24.12.2021 22:32 Ответить
Хоть бы Порошенко не заболел - нам без него никак.
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24.12.2021 23:04 Ответить
состоянию на 18 декабря 2021 г.:
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.
Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - https://vaccineimpact.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated/ Источник
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25.12.2021 02:11 Ответить
все буде гаразд.
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25.12.2021 03:56 Ответить
Многия лета!
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25.12.2021 06:08 Ответить
Петюня наградил? "Бэдоносец". 😂😂😂
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25.12.2021 06:11 Ответить
То ПЭТЯ его заразил
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25.12.2021 07:34 Ответить
 
 