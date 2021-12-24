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Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19
Патріарх Константинопольський Варфоломій заразився COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Коронавірус у патріарха виявили після чергового планового тестування.
Зазначається, що раніше патріарх Варфоломій пройшов повний курс вакцинації і наразі у нього виявляються лише легкі симптоми захворювання, тоді як "загальний стан є добрим".
Після встановлення діагнозу глава Фанару відвідав Центральну лікарню Стамбула для профілактичного огляду, подякував тим, хто турбується про його здоров'я, і закликав щепитися від коронавірусу.
Патриарху Варфоломію 81 рік.
Топ коментарі
+38 Чайка Київ
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+23 Kobsar Alexander
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нашому православному Папі здоровья !
у Кирилки Гундяя із під ряси копита та хвіст козлячі стирчать та сіркою смердить
Может хто ответит?
наприклад лапті на босу ногу..олів"є в тазіку..
але щоб "безсмертний Барига"......
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"Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой. В горе, в надежде и радости. Ленин в твоей весне, В каждом счастливом дне..."
десь колись я це вже чув
Навіть чорна шапка йому не допомогла...
Norge s toboi, derzhis starina, mnogo horoshiod del v peredi - sevidnja rodilsa sin Bozhij.
https://youtu.be/-VGQZwIlWiU?t=61
да и кстати, если почитать про подвиги тогО к кому вопят просители - то Сталин натурально рыдает в углу от завистии.
и та - "там написано" про все это - яснее ясного, но веруны просто лицемеры - тут нравится кусок текста, а зверства и пропустить мона, как следует захлопав наивными глазками - шо? не, боше очень доброе, я закрыл глазищи когда в тексте было что то плохое, а значит - нетути этого, надо быть очень добрым а всех атеистов и прочих ученых - сжечь заживо.
ведь так оно то выглядит, правда?
тьху
хотя веруны ненавидят тех кто не верит в сказки, а я же просто смеюсь над нелепостями.
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.
Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - https://vaccineimpact.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated/ Источник