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Зеленский назначил Лунина и Синегубова руководителями Полтавской и Харьковской ОГА

Зеленский назначил Лунина и Синегубова руководителями Полтавской и Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил Дмитрия Лунина исполняющим обязанности главы Полтавской облгосадминистрации, а Олега Синегубова руководителем Харьковской ОГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тексты соответствующих указов размещены на сайте Главы государства.

Указами №№673,676/2021, обнародованными на сайте главы государства в пятницу вечером Олег Синегубов уволен с должности Полтавской ОГА и назначен руководителем Харьковской ОГА.

Указом №675 Александр Скакун уволен с должности временно исполняющего обязанности Харьковской ОГА, а в указе №674/2021 говорится: "Временно возложить исполнение обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации на Лунина Дмитрия Сергеевича".

Лунин был назначен первым заместителем председателя Полтавской ОГА в декабре 2019 года.

Читайте также: Кабмин одобрил назначение Синегубова главой Харьковской ОГА

Автор: 

ОГА (2388) Харьковщина (5577) Лунин Дмитрий (54) Синегубов Олег (558) Полтавская область (1144)


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Топ комментарии
+19
Кацапи якісь
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24.12.2021 21:23
+14
Скакуна на Сінєгубова..Хто еті всє люді ? (c) Де ЗЕлупа бере цей весь "серпентарій" ?
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24.12.2021 21:27
+10
Кагал.
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24.12.2021 21:33
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Кацапи якісь
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24.12.2021 21:23 Ответить
Такі би до зелених не доєднались
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24.12.2021 21:33 Ответить
З семітським родоводом?
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24.12.2021 21:34 Ответить
Не якісь, а якісні! *)
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24.12.2021 21:56 Ответить
Хто это?
Синедупов?
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24.12.2021 21:24 Ответить
Скакуна на Сінєгубова..Хто еті всє люді ? (c) Де ЗЕлупа бере цей весь "серпентарій" ?
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24.12.2021 21:27 Ответить
Кагал.
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24.12.2021 21:33 Ответить
Вава как-то сказал-похизувався , шо он не шлепер... и тем выдал себя. И все сходится. Ща он парализовал Конституционнный Суд , в случае , как в 14-ом, сбежит, призывая муйла ввести. Но легитимной власть у нас уже не будет: КС практичкски разрушен. У муйла развязаны руки , бо у нас безвласти, а вовремя внедренные вавои свои люди затребуют помощи от муйла каждый на своем округе... Для этого и районы укрупнили... Теперь районы строго располагаются почти по прямой с севера - на юг. Хоть сейчас бери и намазывай на хлеб один пласт масла за другим...
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24.12.2021 22:16 Ответить






Георгий Тука


@tuka_george

·
https://twitter.com/tuka_george/status/1474460454546251778 33 мин
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24.12.2021 21:56 Ответить
А чьо это Журавлева(жена) побрезговала фамилией Синегубова? Чи они - в гражданском браке... и на такой должности?
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24.12.2021 22:00 Ответить
"Гражданский брак", выражаясь юридическим языком, - совместное проживание. Никакого "брака" тут нет.
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25.12.2021 09:36 Ответить
Двох акванавтів призначив Клоун на посаду. Радуймося!
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24.12.2021 22:06 Ответить
А де Петренки-Семененки і інші хлопці корінного народу?
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24.12.2021 22:09 Ответить
Синєгубова Леніна .проверте его хоромы в пуйлостане ! неужто его сюда притарабанили
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24.12.2021 22:32 Ответить
Чим ближче до роССії тим більше незрозумілих призначень! Він що готує сепарів під атаку рф?
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24.12.2021 22:36 Ответить
синедуплов и ленин -одни кацапы у зэ-лупы
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25.12.2021 03:59 Ответить
 
 