Зеленский назначил Лунина и Синегубова руководителями Полтавской и Харьковской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил Дмитрия Лунина исполняющим обязанности главы Полтавской облгосадминистрации, а Олега Синегубова руководителем Харьковской ОГА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, тексты соответствующих указов размещены на сайте Главы государства.
Указами №№673,676/2021, обнародованными на сайте главы государства в пятницу вечером Олег Синегубов уволен с должности Полтавской ОГА и назначен руководителем Харьковской ОГА.
Указом №675 Александр Скакун уволен с должности временно исполняющего обязанности Харьковской ОГА, а в указе №674/2021 говорится: "Временно возложить исполнение обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации на Лунина Дмитрия Сергеевича".
Лунин был назначен первым заместителем председателя Полтавской ОГА в декабре 2019 года.
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Георгий Тука
@tuka_george
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