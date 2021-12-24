Зеленский назначил Лунина и Синегубова руководителями Полтавской и Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил Дмитрия Лунина исполняющим обязанности главы Полтавской облгосадминистрации, а Олега Синегубова руководителем Харьковской ОГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тексты соответствующих указов размещены на сайте Главы государства.

Указами №№673,676/2021, обнародованными на сайте главы государства в пятницу вечером Олег Синегубов уволен с должности Полтавской ОГА и назначен руководителем Харьковской ОГА.

Указом №675 Александр Скакун уволен с должности временно исполняющего обязанности Харьковской ОГА, а в указе №674/2021 говорится: "Временно возложить исполнение обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации на Лунина Дмитрия Сергеевича".

Лунин был назначен первым заместителем председателя Полтавской ОГА в декабре 2019 года.

Читайте также: Кабмин одобрил назначение Синегубова главой Харьковской ОГА