Зеленський призначив Луніна та Синєгубова керівниками Полтавської та Харківської ОДА
Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив Дмитра Луніна виконувачем обов'язків голови Полтавської облдержадміністрації, а Олега Синєгубова керівником Харківської ОДА.
Як інформує Цензор.НЕТ, тексти відповідних указів розміщені на сайті Глави держави.
Указами №№673,676 /2021, які оприлюднені на сайті глави держави у п'ятницю ввечері Олег Синєгубов звільнений з посади Полтавської ОДА і призначений керівником Харківської ОДА.
Указом №675 Олександр Скакун звільнений з посади тимчасово виконуючого обов'язки Харківської ОДА, а в указі №674/2021 говориться: "Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Луніна Дмитра Сергійовича".
Луніна було призначено першим заступником голови Полтавської ОДА у грудні 2019 року.
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Георгий Тука
@tuka_george
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