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Зеленський призначив Луніна та Синєгубова керівниками Полтавської та Харківської ОДА

Зеленський призначив Луніна та Синєгубова керівниками Полтавської та Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив Дмитра Луніна виконувачем обов'язків голови Полтавської облдержадміністрації, а Олега Синєгубова керівником Харківської ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ, тексти відповідних указів розміщені на сайті Глави держави. 

Указами №№673,676 /2021, які оприлюднені на сайті глави держави у п'ятницю ввечері Олег Синєгубов звільнений з посади Полтавської ОДА і призначений керівником Харківської ОДА.

Указом №675 Олександр Скакун звільнений з посади тимчасово виконуючого обов'язки Харківської ОДА, а в указі №674/2021 говориться: "Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Луніна Дмитра Сергійовича".

Луніна було призначено першим заступником голови Полтавської ОДА у грудні 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Микиту головою Закарпатської ОДА. ФОТО

Автор: 

ОДА (1625) Харківщина (6054) Лунін Дмитро (73) Синєгубов Олег (857) Полтавська область (1099)


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Топ коментарі
+19
Кацапи якісь
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24.12.2021 21:23
+14
Скакуна на Сінєгубова..Хто еті всє люді ? (c) Де ЗЕлупа бере цей весь "серпентарій" ?
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24.12.2021 21:27
+10
Кагал.
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24.12.2021 21:33
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Кацапи якісь
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24.12.2021 21:23 Відповісти
Такі би до зелених не доєднались
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24.12.2021 21:33 Відповісти
З семітським родоводом?
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24.12.2021 21:34 Відповісти
Не якісь, а якісні! *)
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24.12.2021 21:56 Відповісти
Хто это?
Синедупов?
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24.12.2021 21:24 Відповісти
Скакуна на Сінєгубова..Хто еті всє люді ? (c) Де ЗЕлупа бере цей весь "серпентарій" ?
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24.12.2021 21:27 Відповісти
Кагал.
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24.12.2021 21:33 Відповісти
Вава как-то сказал-похизувався , шо он не шлепер... и тем выдал себя. И все сходится. Ща он парализовал Конституционнный Суд , в случае , как в 14-ом, сбежит, призывая муйла ввести. Но легитимной власть у нас уже не будет: КС практичкски разрушен. У муйла развязаны руки , бо у нас безвласти, а вовремя внедренные вавои свои люди затребуют помощи от муйла каждый на своем округе... Для этого и районы укрупнили... Теперь районы строго располагаются почти по прямой с севера - на юг. Хоть сейчас бери и намазывай на хлеб один пласт масла за другим...
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24.12.2021 22:16 Відповісти






Георгий Тука


@tuka_george

·
https://twitter.com/tuka_george/status/1474460454546251778 33 мин
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24.12.2021 21:56 Відповісти
А чьо это Журавлева(жена) побрезговала фамилией Синегубова? Чи они - в гражданском браке... и на такой должности?
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24.12.2021 22:00 Відповісти
"Гражданский брак", выражаясь юридическим языком, - совместное проживание. Никакого "брака" тут нет.
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25.12.2021 09:36 Відповісти
Двох акванавтів призначив Клоун на посаду. Радуймося!
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24.12.2021 22:06 Відповісти
А де Петренки-Семененки і інші хлопці корінного народу?
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24.12.2021 22:09 Відповісти
Синєгубова Леніна .проверте его хоромы в пуйлостане ! неужто его сюда притарабанили
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24.12.2021 22:32 Відповісти
Чим ближче до роССії тим більше незрозумілих призначень! Він що готує сепарів під атаку рф?
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24.12.2021 22:36 Відповісти
синедуплов и ленин -одни кацапы у зэ-лупы
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25.12.2021 03:59 Відповісти
 
 