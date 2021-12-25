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Психоневрологический интернат горел в Кировоградской области, эвакуирован 131 человек, - ГСЧС

Психоневрологический интернат горел в Кировоградской области, эвакуирован 131 человек, - ГСЧС

В ночь на субботу в с. Веселый кут Новоукраинского района Кировоградской области ликвидировали пожар в психоневрологическом интернате, эвакуирован 131 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"25 декабря в 3.06 в с. Веселый кут Новоукраинского района на цокольном этаже трехэтажного здания психоневрологического интерната возник пожар. Персоналом объекта до прибытия подразделений ГСЧС пожар ликвидирован на площади 1,5 м кв. и выведен на свежий воздух 131 человек", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 10 человек и 3 ед. техники.

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пожар (5930) ГСЧС (4946) Кировоградская область (628)


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Слава Богу,без жертв!А в Харькове сегодня ночью горело торгово -офисное помещение в районе Барабошово.Тушили около 14 машин пожарной техники.Сведений по жертвам пока нет,Разбор пожарища покажет.
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25.12.2021 09:56 Ответить
 
 