Психоневрологический интернат горел в Кировоградской области, эвакуирован 131 человек, - ГСЧС
В ночь на субботу в с. Веселый кут Новоукраинского района Кировоградской области ликвидировали пожар в психоневрологическом интернате, эвакуирован 131 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"25 декабря в 3.06 в с. Веселый кут Новоукраинского района на цокольном этаже трехэтажного здания психоневрологического интерната возник пожар. Персоналом объекта до прибытия подразделений ГСЧС пожар ликвидирован на площади 1,5 м кв. и выведен на свежий воздух 131 человек", - говорится в сообщении.
От ГСЧС привлекалось 10 человек и 3 ед. техники.
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Иван Кравченко #486396
показать весь комментарий25.12.2021 09:56 Ответить Мне нравится 0
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