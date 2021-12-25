Психоневрологический интернат горел в Кировоградской области, эвакуирован 131 человек, - ГСЧС

В ночь на субботу в с. Веселый кут Новоукраинского района Кировоградской области ликвидировали пожар в психоневрологическом интернате, эвакуирован 131 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"25 декабря в 3.06 в с. Веселый кут Новоукраинского района на цокольном этаже трехэтажного здания психоневрологического интерната возник пожар. Персоналом объекта до прибытия подразделений ГСЧС пожар ликвидирован на площади 1,5 м кв. и выведен на свежий воздух 131 человек", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 10 человек и 3 ед. техники.

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