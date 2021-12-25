Психоневрологічний інтернат горів на Кіровоградщині, евакуйовано 131 особу, - ДСНС
У ніч проти суботи в с. Веселий кут Новоукраїнського району Кіровоградської області ліквідовано пожежу в психоневрологічному інтернаті, евакуйовано 131 особу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"25 грудня о 3.06 у с. Веселий кут Новоукраїнського району на цокольному поверсі триповерхової будівлі психоневрологічного інтернату виникла пожежа. Персоналом об'єкту до прибуття підрозділів ДСНС пожежу ліквідовано на площі 1,5 м кв. і виведено на свіже повітря 131 особу", - йдеться у повідомленні.
Від ДСНС залучалося 10 осіб та 3 од. техніки.
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Иван Кравченко #486396
показати весь коментар25.12.2021 09:56 Відповісти Мені подобається 0
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