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Психоневрологічний інтернат горів на Кіровоградщині, евакуйовано 131 особу, - ДСНС

Психоневрологічний інтернат горів на Кіровоградщині, евакуйовано 131 особу, - ДСНС

У ніч проти суботи в с. Веселий кут Новоукраїнського району Кіровоградської області ліквідовано пожежу в психоневрологічному інтернаті, евакуйовано 131 особу.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"25 грудня о 3.06 у с. Веселий кут Новоукраїнського району на цокольному поверсі триповерхової будівлі психоневрологічного інтернату виникла пожежа. Персоналом об'єкту до прибуття підрозділів ДСНС пожежу ліквідовано на площі 1,5 м кв. і виведено на свіже повітря 131 особу", - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучалося 10 осіб та 3 од. техніки.

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Автор: 

пожежа (4310) ДСНС (5085) Кіровоградська область (566)


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Слава Богу,без жертв!А в Харькове сегодня ночью горело торгово -офисное помещение в районе Барабошово.Тушили около 14 машин пожарной техники.Сведений по жертвам пока нет,Разбор пожарища покажет.
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25.12.2021 09:56 Відповісти
 
 