Из-за сильного ветра в Киеве и области объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 25 декабря, в Киеве и области синоптики объявили штормовое предупреждение. Непогода будет продолжаться в течение дня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ближайшее время с сохранением до конца дня 25 декабря порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В свою очередь спасатели призывают граждан: держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.
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Этих мудаков из Гидрометцентра давно пора переквалифицировать в дворники.
Хоть какая-то польза буг.