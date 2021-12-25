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Из-за сильного ветра в Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Из-за сильного ветра в Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 25 декабря, в Киеве и области синоптики объявили штормовое предупреждение. Непогода будет продолжаться в течение дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшее время с сохранением до конца дня 25 декабря порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В свою очередь спасатели призывают граждан: держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

Читайте также: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: почти по всей Украине - мокрый снег, дождь, гололедица

Гидрометцентр (665) погода (2819) штормовое предупреждение (130)


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Побачив світлину і ... - "відпускайте ЗеМеріПопінс".
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25.12.2021 10:13 Ответить
Опять вся область будет без света . Дебилов устраивает любой повод , главное , что бы был какой небудь повод.
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25.12.2021 10:13 Ответить
Поки тихо.
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25.12.2021 11:11 Ответить
В Киеве нет малейших намеков на ветер, тем более, сильный дождь, который должен был лить до обеда.
Этих мудаков из Гидрометцентра давно пора переквалифицировать в дворники.
Хоть какая-то польза буг.
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25.12.2021 11:18 Ответить
Хто-небудь перешліть їм посилання на будь-який нормальний ресурс про погоду - це ж ганьба для 21 сторіччя такі прогнози робити
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25.12.2021 16:02 Ответить
Взагалі-то на сайті Гідрометеоцентру подібних новин немає - Цензор їх сам видумує?
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25.12.2021 16:06 Ответить
 
 