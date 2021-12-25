Из-за сильного ветра в Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 25 декабря, в Киеве и области синоптики объявили штормовое предупреждение. Непогода будет продолжаться в течение дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшее время с сохранением до конца дня 25 декабря порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В свою очередь спасатели призывают граждан: держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

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