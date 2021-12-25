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Новини
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Через сильний вітер у Києві та області оголосили штормове попередження

Через сильний вітер у Києві та області оголосили штормове попередження

Сьогодні, 25 грудня у Києві та області синоптики оголосили штормове попередження. Негода триватиме протягом дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 25 грудня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою рятувальники закликають громадян: триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погода погіршується: на завтра в Україні оголосили І рівень небезпечності

Автор: 

Гідрометцентр (159) погода (789) штормове попередження (42)


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Побачив світлину і ... - "відпускайте ЗеМеріПопінс".
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25.12.2021 10:13 Відповісти
Опять вся область будет без света . Дебилов устраивает любой повод , главное , что бы был какой небудь повод.
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25.12.2021 10:13 Відповісти
Поки тихо.
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25.12.2021 11:11 Відповісти
В Киеве нет малейших намеков на ветер, тем более, сильный дождь, который должен был лить до обеда.
Этих мудаков из Гидрометцентра давно пора переквалифицировать в дворники.
Хоть какая-то польза буг.
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25.12.2021 11:18 Відповісти
Хто-небудь перешліть їм посилання на будь-який нормальний ресурс про погоду - це ж ганьба для 21 сторіччя такі прогнози робити
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25.12.2021 16:02 Відповісти
Взагалі-то на сайті Гідрометеоцентру подібних новин немає - Цензор їх сам видумує?
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25.12.2021 16:06 Відповісти
 
 