Через сильний вітер у Києві та області оголосили штормове попередження

Сьогодні, 25 грудня у Києві та області синоптики оголосили штормове попередження. Негода триватиме протягом дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 25 грудня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою рятувальники закликають громадян: триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

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