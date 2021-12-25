Первый автобан начнут строить в конце 2022 года - министр инфраструктуры Кубраков

Строительство первого в Украине автобана планируют начать в конце следующего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Есть первая дорога, которую мы рассматриваем как платную. Это дорога "Краковец – Львов – Броды – Ровно". Эта дорога будет платной. Но она имеет бесплатную альтернативу – трассу от Львова до пункта пропуска "Краковец"", – сообщил министр.

Относительно автобана завершают подготовку технико-экономического обоснования.

"Я надеюсь, мы его через 2-3 месяца утвердим. После этого будем готовиться к концессионному конкурсу. Во втором полугодии 2022 года планируем провести концессионный конкурс и в идеале, пожалуй, в конце года начать первые работы", - добавил Кубраков.

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