Перший автобан почнуть будувати наприкінці 2022 року, - міністр інфраструктури Кубраков
Будівництво першого в Україні автобану планують розпочати наприкінці наступного року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у ефірі телеканалу "Дом" розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
"Є перша дорога, яку ми розглядаємо як платну. Це дорога "Краковець - Львів - Броди - Рівне". Ця дорога буде платною. Але вона має безкоштовну альтернативу - трасу від Львова до пункту пропуску "Краковець"", - повідомив міністр.
Щодо автобану - завершують підготовку техніко-економічного обґрунтування.
"Я сподіваюся, ми його за 2-3 місяці затвердимо. Після цього готуватимемося до концесійного конкурсу. У другому півріччі 2022 року плануємо провести концесійний конкурс і в ідеалі, мабуть, наприкінці року розпочати перші роботи", — додав Кубраков.
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А то ведь если альтернатива имеет одну выбоину на 10 метров, то это не совсем альтернатива!
Такою стала дорога буквально за місяць.
Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/_280847.html
Такая вот будет "альтернатива"
ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО. АВТОБАНА ??????
ее турки и македонцы делали в начале 2000
Вещают лохам лапшу на уши и деньги налогоплательщика просырают.
в Венгрии 8 млн граждан - 5 суперсовременных автобанов во все концы страны
в Словакии 5 млн граждан - 2 суперсовременных автобана и строительство не останавливают - мосты, тоннели по сплошной горной части
в Украине 40 млн граждан - ни одного автобана по сплошной равнине
ГНАТЬ В ШЕЮ УКРАВТОДОР
Зачем строить Львов- Броды- Ровно ?
там сейчас и так ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ДОРОГ УКРАИНЫ
Стройте новый автобан -выравнивайте его на карте Киев- Берегово и замкните его на автобаны Будапешт - (Вена , Мюнхен , Прага) или ( Падуя-Рим) или Хорватия,
второй вариант - Львов - Броды - Одесса ( Поляков в Украину развернуть на отдых)
ТАК НЕТ , блин, сидИТ в УКРАВТОДОРЕ старая перхоть и 20 лет собирается асфальтировать нормальную дорогу Львов- Ровно,
Я И НЕ УДИВЛЯЮСЬ , почему в Украине нет автобанов , и не будет при идиотах- руководителях
они думают , что хитрее украинцев .
Да, возьмут гроши в **** и замажут дыры на нормальной дороге. И никто не догадается
Проекты тоннелей лежат со времён Омельченко ( все изыскания и расчеты сделаны).
но 'мудрый народ' тогда выбралЛёню- космоса . А ему было не до тоннелей- разворовал землю и свалил
Автобан должен быть ровным КАК СТРЕЛА . Зачем автомобилистам тратить столько топлива описывая круги по Украине и вокруг городов ?
проложили стрелу от Карпат до Киева и от этой стрелы будут съезды к городам
Почему Я ДОЛЖНА СТОЯТЬ В ПРОБКАХ НА ОБЪЕЗДНЫХ ВСЕХ ГОРОДОВ ? УКРАВТОДОР - собрание тупых старцев
Ровно и Броды вообще не вписываются в БЮДЖЕТНЫЙ автобан - это забаганки власти намыть денег на готовой дороге .
а деньги **** просто хотят разворовать на существующей дороге .
считать дорогу Львов- Ривне автобаном - смешно
Автобаны строят по новому в чистом поле , СОКРАЩАЯ РАСТОЯНИЯ.
а тотчто , старые пердуны из УКРАВТОДОРа пытаются назвать автобаном , КОТОРЫЙ КРУТИТ ПО КРУГУ И ПО ОКРУЖНЫМ ДОРОГ , отнимая у украинцев время и создавая пробки , ТО ПРОСТО ВЫМАГАНИЕ ДЕНЕГ У **** , чтобы потом разворовать их
и вообще : я бы рекомендовала НАБУ присмотреться к этому проекту
де ями, де калюжи, де постійна відповідальність водія?
ми усьому цьому скажемо наше рішуче ні!
Обожнюю людей з почуттям гумору!
они на дорогах получают 50% отката
а от « строительства автобана по готовой трассе» БЫСТРО И БЕЗ ПРОБЛЕМ СНИМУТ И 80% .
Какая новая дорога вдоль границы с Беларусью ПО КРУГУ !! ???
Вы вообще не разбираетесь в автобанах? Их строят в центре страны или к центру в виде радиусов . А не вдоль границ с недружественными странами
СТРОИТЬ НАДО ОТ СКОЛЕ ДО КИЕВА ( Житомира) ровную линию автобана , а не Ваши раскорячки
Сколе находится в Прикарпатье
А через ЧОП вести автобан - глупость . Во первых Это КРУГ. Во вторых - там до автобана 200 км по сельским дорогам
зато придурки из укравтодора собираются по-новому строить существующую трассу Львов - Ровно , что есть круг для транспорта от Львова до Житомира . Карту смотрите . Короче в этом болоте Украина будет ещё 100 лет плескаться
Вся остальная карта под двухполосными дорогами через села , что приводит к затратам времени и авариям
В САМЫХ НЕДОРАЗВИТЫХ СТРАНАХ АВТОБАНЫ ПОКРУЧЕ , чем в Украине
гнать тот УКРАВТОДОР в шею нужно
Мыслить пора в 40 млн государстве не местечковыми масштабами , а лучшими мировыми примерами
Сделать конкурс на лучшую идею автобана в горах и Закарпатье среди европейских специалистов. Строительство такого автобана превратит Карпаты в Австрию и Швейцарию ( по комфорту дороги , перемещений, отдыху)
ВЫ ВНИМАТЕЛЬНО НА ДОРОГУ ТУ ПОСМОТРИТЕ - как она крутит на карте вокруг сел . К примеру вокруг Олеско - старая была через село , а новый кусок объезда пустили вокруг по болотам
и так везде вокруг сел строят
А НА ДОРОГЕ ОТ РОВНО ДО ЖИТОМИРА , что идёт через села через каждые 200 метров пешеходные переходы и скорость минимальная
И ВО ВСЕ ЭТО ВЫ ХОТИТЕ УПЕРЕТЬ СКОРОСТНОЙ АВТОБАН ИЗ ПОЛЬШИ С ФУРАМИ ???????
лучше признайтесь , что гроши для распила 😀😀😀😀😀😀