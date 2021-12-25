Перший автобан почнуть будувати наприкінці 2022 року, - міністр інфраструктури Кубраков

Будівництво першого в Україні автобану планують розпочати наприкінці наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у ефірі телеканалу "Дом" розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Є перша дорога, яку ми розглядаємо як платну. Це дорога "Краковець - Львів - Броди - Рівне". Ця дорога буде платною. Але вона має безкоштовну альтернативу - трасу від Львова до пункту пропуску "Краковець"", - повідомив міністр.

Щодо автобану - завершують підготовку техніко-економічного обґрунтування.

"Я сподіваюся, ми його за 2-3 місяці затвердимо. Після цього готуватимемося до концесійного конкурсу. У другому півріччі 2022 року плануємо провести концесійний конкурс і в ідеалі, мабуть, наприкінці року розпочати перші роботи", — додав Кубраков.

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