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Перший автобан почнуть будувати наприкінці 2022 року, - міністр інфраструктури Кубраков

Перший автобан почнуть будувати наприкінці 2022 року, - міністр інфраструктури Кубраков

Будівництво першого в Україні автобану планують розпочати наприкінці наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у ефірі телеканалу "Дом" розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Є перша дорога, яку ми розглядаємо як платну. Це дорога "Краковець - Львів - Броди - Рівне". Ця дорога буде платною. Але вона має безкоштовну альтернативу - трасу від Львова до пункту пропуску "Краковець"", - повідомив міністр.

Щодо автобану - завершують підготовку техніко-економічного обґрунтування.

"Я сподіваюся, ми його за 2-3 місяці затвердимо. Після цього готуватимемося до концесійного конкурсу. У другому півріччі 2022 року плануємо провести концесійний конкурс і в ідеалі, мабуть, наприкінці року розпочати перші роботи", — додав Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впродовж 2021 року в Україні оновили 5 тис. км доріг державного значення, - "Укравтодор"

дороги (3056) Кубраков Олександр (447) автобан (4)


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Топ коментарі
+11
20 лет про этот Краковец говорят
Зачем строить Львов- Броды- Ровно ?
там сейчас и так ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ДОРОГ УКРАИНЫ
Стройте новый автобан -выравнивайте его на карте Киев- Берегово и замкните его на автобаны Будапешт - (Вена , Мюнхен , Прага) или ( Падуя-Рим) или Хорватия,
второй вариант - Львов - Броды - Одесса ( Поляков в Украину развернуть на отдых)
ТАК НЕТ , блин, сидИТ в УКРАВТОДОРЕ старая перхоть и 20 лет собирается асфальтировать нормальную дорогу Львов- Ровно,
Я И НЕ УДИВЛЯЮСЬ , почему в Украине нет автобанов , и не будет при идиотах- руководителях
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25.12.2021 13:12
+6
Альтернативная дорога - единственная в Украине нормальная дорога .
ее турки и македонцы делали в начале 2000
Вещают лохам лапшу на уши и деньги налогоплательщика просырают.

в Венгрии 8 млн граждан - 5 суперсовременных автобанов во все концы страны
в Словакии 5 млн граждан - 2 суперсовременных автобана и строительство не останавливают - мосты, тоннели по сплошной горной части
в Украине 40 млн граждан - ни одного автобана по сплошной равнине
ГНАТЬ В ШЕЮ УКРАВТОДОР
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25.12.2021 13:17
+5
Альтернатива будет как с електроенергией и с газом. Ты можешь пользоваться а имеешь право и не пользоваться. Ты свободный человек, иди на все четыре стороны, скажут тебе. Но дань в казну за содержание заносить обязан регулярно
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25.12.2021 13:06
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А какое состояние альтернативной дороги?
А то ведь если альтернатива имеет одну выбоину на 10 метров, то это не совсем альтернатива!
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25.12.2021 13:03 Відповісти
Альтернатива будет как с електроенергией и с газом. Ты можешь пользоваться а имеешь право и не пользоваться. Ты свободный человек, иди на все четыре стороны, скажут тебе. Но дань в казну за содержание заносить обязан регулярно
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25.12.2021 13:06 Відповісти
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25.12.2021 13:11 Відповісти
На трасі Київ-Чоп від Новограда-Волинського до Львова аварійно-небезпечна обстановка. Вся дорога всипана глибоченними ямами.
Такою стала дорога буквально за місяць.
Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/_280847.html

Такая вот будет "альтернатива"
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25.12.2021 13:12 Відповісти
Велике бу(кра)дівництво від блазня.Їздуйте!!!
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25.12.2021 13:18 Відповісти
Так сначала вовремя не ремонтируют , а потом зимой КФТ на погоду накручивают для ремонта . И никто ещё им морду не набил за плохое обслуживание дорог - все молча ремонтируют свои авто
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25.12.2021 13:21 Відповісти
Так пусть заасфальтируют - есть же эксплуатирующая служба дорог
ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО. АВТОБАНА ??????
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25.12.2021 13:19 Відповісти
Альтернативная дорога - единственная в Украине нормальная дорога .
ее турки и македонцы делали в начале 2000
Вещают лохам лапшу на уши и деньги налогоплательщика просырают.

в Венгрии 8 млн граждан - 5 суперсовременных автобанов во все концы страны
в Словакии 5 млн граждан - 2 суперсовременных автобана и строительство не останавливают - мосты, тоннели по сплошной горной части
в Украине 40 млн граждан - ни одного автобана по сплошной равнине
ГНАТЬ В ШЕЮ УКРАВТОДОР
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25.12.2021 13:17 Відповісти
Типо за наши деньги, на нашей земле построят автобан и с нас же будут брать деньги за езду по нашей Украине? Хитро. А когда приедут росийские танки кто будет защищать ваш автобан? Те кто собирает с нас деньги? Я думаю наоборот все будут радоваться когда кацапский танк стрельнет по конторе которая грабила украинский народ.
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25.12.2021 13:03 Відповісти
ну где Львов,а где рашинские танки.........не п...ди одним словом
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25.12.2021 13:07 Відповісти
И что далеко росийским танкам от Беларашки до Львова?
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25.12.2021 13:12 Відповісти
Нашим ближе до Минска
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25.12.2021 13:30 Відповісти
С нас и сейчас берут деньги, дорожный сбор входит в стоимость топлива, так что "за езду" платят владельцы бензопил, мотокос, генераторов и т.д.
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25.12.2021 13:09 Відповісти
как бы тебе ответить,у меня бак 80 литров на авто,это сколько же надо маслать мотокосой,что бы авто бан оплатить.Я не из стороников зе,но когда несут явную ересь.............,не превращайтесь в зебилов друзья)
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25.12.2021 13:13 Відповісти
а от Чернигова еще ближе,но ты же обеспокоен,кто будет защищать дороги во Львове,так вот я буду.такие как я ветераны ООС будут,другие люди,УКРАИНЦЫ,будут защищать,понятно шелупонь ***********.
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25.12.2021 13:18 Відповісти
Не типо за наши. Идея в сдаче в концессию участка дороги. Строит концессионер, потом отбивает вложенное платой за пользование.
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25.12.2021 13:15 Відповісти
Когда ко мне преступник лезет в карман или в мой дом я ему отрубаю руку по самые уши. И мне пох. какие сказки про какие то благие намерения будет он втирать. Уже в *концессию* Ахметову и КО отдали и украинские ТЕС, и Обленерго и заводы, и газотранспортную систему. В результате те ни копейки не вложили в их модернизацию зато с наших карманов начали трусить деньги в 10-ти кратном размере. То же самое будет и с платными дорогами. Дороги и ремонт будет за наш счет, Я ТЕБЯ УВЕРЯЮ, а с нас будут брать двойную плату и плату за дорогу и акциз на бензин. .
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25.12.2021 13:31 Відповісти
и много ты рук нарубил, а ну похвастайся
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25.12.2021 14:36 Відповісти
Ну не платите. Вам в карман залазят молочники, интернетчики, маршрутчики, энергетики, сантехники, фармацевты, булочники и проч и проч. Всем отрубаете?
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25.12.2021 14:44 Відповісти
Зяма Вперший будує вперше перший автобан.
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25.12.2021 13:09 Відповісти
20 лет про этот Краковец говорят
Зачем строить Львов- Броды- Ровно ?
там сейчас и так ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ДОРОГ УКРАИНЫ
Стройте новый автобан -выравнивайте его на карте Киев- Берегово и замкните его на автобаны Будапешт - (Вена , Мюнхен , Прага) или ( Падуя-Рим) или Хорватия,
второй вариант - Львов - Броды - Одесса ( Поляков в Украину развернуть на отдых)
ТАК НЕТ , блин, сидИТ в УКРАВТОДОРЕ старая перхоть и 20 лет собирается асфальтировать нормальную дорогу Львов- Ровно,
Я И НЕ УДИВЛЯЮСЬ , почему в Украине нет автобанов , и не будет при идиотах- руководителях
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25.12.2021 13:12 Відповісти
Ну вы прям интересные. Не окружную же им вокруг Киева строить, которая разгрузит 90% киевских пробок. Что в нашей стране не через жопу делалось? Они прикинули что там будет отмыть бабло легче всего. И сомневаюсь что там будут строить дорогу с нуля. Скорее всего покрасят старую дорогу и поставят турникеты и корзину для сбора денех. А якобы альтернативной дорога будет через лес и огороды
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25.12.2021 13:18 Відповісти


они думают , что хитрее украинцев .
Да, возьмут гроши в **** и замажут дыры на нормальной дороге. И никто не догадается
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25.12.2021 13:23 Відповісти
В Киеве надо строить тоннели под холмами и тогда пробки разгрузятся.
Проекты тоннелей лежат со времён Омельченко ( все изыскания и расчеты сделаны).
но 'мудрый народ' тогда выбралЛёню- космоса . А ему было не до тоннелей- разворовал землю и свалил
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25.12.2021 13:26 Відповісти
Они просто воры. Руководители. Но и идиоты ,тоже ))
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25.12.2021 13:22 Відповісти
Чем она лучшая ? Большая часть дороги до Ровного по одной полосе и один населенный пункт за другим. Плюс речь идет про обход Львова с северной стороны. Иначе сейчас это ад или через город или круг делать по окружной через юг города.
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25.12.2021 15:10 Відповісти
ВЫ ДОРОГУ НА КАРТЕ ВИДЕЛИ ?

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25.12.2021 16:21 Відповісти
На фига АВТОБАНУ ТАКИЕ КРУГИ ПИСАТЬ ПО РАВНИНЕ ? Тут гор нет .
Автобан должен быть ровным КАК СТРЕЛА . Зачем автомобилистам тратить столько топлива описывая круги по Украине и вокруг городов ?

проложили стрелу от Карпат до Киева и от этой стрелы будут съезды к городам
Почему Я ДОЛЖНА СТОЯТЬ В ПРОБКАХ НА ОБЪЕЗДНЫХ ВСЕХ ГОРОДОВ ? УКРАВТОДОР - собрание тупых старцев
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25.12.2021 16:25 Відповісти
Краковец ПО КАРТЕ лучше связать линией Краковец - Львов- житомир- Киев ,
Ровно и Броды вообще не вписываются в БЮДЖЕТНЫЙ автобан - это забаганки власти намыть денег на готовой дороге .
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25.12.2021 16:29 Відповісти
Причем эта дорогу к Краковцу ? Речь идет о дороге от Краковца, объезд Львова с севера и выход к Бродам. Я не только видел, я не один раз ездил по этой дороге. Это сплошной ад, особенно в час пик. После Ривного тоже есть места, но в общем проще.
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25.12.2021 17:03 Відповісти
Эти вопросы немного в моей компетенции . Так вот про тот Краковец я слышу уже 20 лет. Много компаний рвалось к этому проекту и мой партнёр по строительству тоже. А раз только пистят годами , то та дорога никому на фиг не нужна и НАДО В КОРНЕ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ АВТОБАНОВ УКРАИНЫ , которой нет .
а деньги **** просто хотят разворовать на существующей дороге .
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25.12.2021 18:16 Відповісти
Значит Вы не компетентны Если Вы не в курсе, что Краковец-Львов-Ривне - это продолжение автострады E40. До границы с Украиной доведен полноценный хайвей, дальше, практически до Ривного - сплошной ад. Вы 100% не компетентны, если Вы не в курсе, что через A4 -> M10 проходит один из основных транзитных потоков, (юг Польши, Чехия, часть Словакии, часть центральной Германии и ниже. Выше, только "варшавка".
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25.12.2021 23:30 Відповісти
Вы - не компетентны .
считать дорогу Львов- Ривне автобаном - смешно
Автобаны строят по новому в чистом поле , СОКРАЩАЯ РАСТОЯНИЯ.

а тотчто , старые пердуны из УКРАВТОДОРа пытаются назвать автобаном , КОТОРЫЙ КРУТИТ ПО КРУГУ И ПО ОКРУЖНЫМ ДОРОГ , отнимая у украинцев время и создавая пробки , ТО ПРОСТО ВЫМАГАНИЕ ДЕНЕГ У **** , чтобы потом разворовать их

и вообще : я бы рекомендовала НАБУ присмотреться к этому проекту
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26.12.2021 01:19 Відповісти
Вот это автобан , а не Ваши загогульки вокруг сел !!!

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26.12.2021 01:25 Відповісти
заснешь керуючі, а як на auto поставиш - хоч з машини вилазь....
де ями, де калюжи, де постійна відповідальність водія?
ми усьому цьому скажемо наше рішуче ні!
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26.12.2021 01:32 Відповісти
😀😀😀
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26.12.2021 01:48 Відповісти
Пані Софія - мое рішуче поздоровлення Вам зі святом!
Обожнюю людей з почуттям гумору!
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26.12.2021 01:57 Відповісти
Вітаю Вас з Різдвом . Дякую .
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26.12.2021 02:08 Відповісти
собираются построить!!! Причем тут вообще НАБУ, если автобан собираются строить за средства инвестора ? Вы не то чтобы некомпетентны, Вы вообще 100% далеки от темы...
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26.12.2021 01:30 Відповісти
Только не надо защищать коррупционеров 😀😀😀
они на дорогах получают 50% отката
а от « строительства автобана по готовой трассе» БЫСТРО И БЕЗ ПРОБЛЕМ СНИМУТ И 80% .
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26.12.2021 01:51 Відповісти
Причем тут готовая трасса ? Строить будут новую дорогу!!! Зачем придумывать и расспростронять ерунду ?
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26.12.2021 02:23 Відповісти
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26.12.2021 02:28 Відповісти
Да Вы на карту посмотрите внимательно
Какая новая дорога вдоль границы с Беларусью ПО КРУГУ !! ???

Вы вообще не разбираетесь в автобанах? Их строят в центре страны или к центру в виде радиусов . А не вдоль границ с недружественными странами
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26.12.2021 02:31 Відповісти
Причем тут Беларусь ?

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26.12.2021 02:32 Відповісти
Вы мою карту плохо видите ? Что это за бред строить автобан Львов -Ровно ????? Там нормальная дорога - я по ней постоянно езжу И МАТЮКАЮСЬ ИЗ-ЗА ЕЗДЫ ПО КРУГУ
СТРОИТЬ НАДО ОТ СКОЛЕ ДО КИЕВА ( Житомира) ровную линию автобана , а не Ваши раскорячки
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26.12.2021 02:36 Відповісти
Через горы ? Прямиком ?
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26.12.2021 02:43 Відповісти
Да Вы ещё и в географии Украины плаваете 😀😀😀
Сколе находится в Прикарпатье
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26.12.2021 02:47 Відповісти
А рядом со Сколе новый тоннель БЕСКИДСКИЙ
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26.12.2021 02:48 Відповісти
А в Закарпатье автобан надо вести через Мукачево в Берегово , там с венгерской стороны почти вплотную современный автобан подошёл к границе, чтобы соединиться с украинским . Но старые пердуны в укравтодоре этого в упор не видят
А через ЧОП вести автобан - глупость . Во первых Это КРУГ. Во вторых - там до автобана 200 км по сельским дорогам
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26.12.2021 02:52 Відповісти
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26.12.2021 09:48 Відповісти
Речь идет вообще о другом направлении!!! Голландия-Германия-(Чехия)-Польша-Украина.. Причем тут Чоп и Венгрия вообще ?
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26.12.2021 09:50 Відповісти
А при том , ЧТО ВЫ ЛИЧНО САМ ТАМ НЕ ЕЗДИТЕ И НЕ ПОНИМАЕТЕ КАК УСТРОЕНЫ ДОРОГИ И ПОТОКИ . Огромное количество ФУР всех стран непрерывно идёт из Украины на венгерский автобан Будапешт - Чоп , бо это самый короткий пункт на ВЕНУ и Италию , к Средиземному морю . Венгры подогнали новый автобан практически к Берегшурань ( Берегово ) и Украина ОБЯЗЫВАЛАСЬ достроить кусок автобана Мукачево - Берегово и КП для фур. Получив на это деньги от ЕС , но просрала их. Ничего там не построено и фуры идут через ЧОП , что удлиняет дорогу на 100 км.

зато придурки из укравтодора собираются по-новому строить существующую трассу Львов - Ровно , что есть круг для транспорта от Львова до Житомира . Карту смотрите . Короче в этом болоте Украина будет ещё 100 лет плескаться
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26.12.2021 11:06 Відповісти
Мне интересно, почему вы решили, что только вы одна ездите и знаете все о потоках движения грузового транспорта ?
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26.12.2021 12:09 Відповісти
Потому что в ваших комментах полное незнание ситуации с дорогами в Украине !!! Посмотрите ещё раз внимательно на карту . Эта несчастная загогулька - единственная более менее дорога в Украине для скорости .
Вся остальная карта под двухполосными дорогами через села , что приводит к затратам времени и авариям
В САМЫХ НЕДОРАЗВИТЫХ СТРАНАХ АВТОБАНЫ ПОКРУЧЕ , чем в Украине
гнать тот УКРАВТОДОР в шею нужно
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26.12.2021 13:05 Відповісти
По моей карте ( см выше) ЛОГИЧНЕЕ напрямую связать Львов и Киев - это сократит дорогу на 2 часа на СКОРОСТНОМ автобане .
Мыслить пора в 40 млн государстве не местечковыми масштабами , а лучшими мировыми примерами
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26.12.2021 11:17 Відповісти
От Львова сделать два автобана ( не перемешивая со Львовской окружной дорогой) в Польшу и Венгрию , в Карпатах сделать авто туннели и направить на Берегово новый автобан
Сделать конкурс на лучшую идею автобана в горах и Закарпатье среди европейских специалистов. Строительство такого автобана превратит Карпаты в Австрию и Швейцарию ( по комфорту дороги , перемещений, отдыху)
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26.12.2021 11:27 Відповісти
Детский сад
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26.12.2021 12:08 Відповісти
Детский сад у Вас. А КОГДА я часто в дороге , часами объезжаю пробки и выписую круги вокруг каждого села и теряю время и топливо , то мне не до Вашей иронии .

ВЫ ВНИМАТЕЛЬНО НА ДОРОГУ ТУ ПОСМОТРИТЕ - как она крутит на карте вокруг сел . К примеру вокруг Олеско - старая была через село , а новый кусок объезда пустили вокруг по болотам
и так везде вокруг сел строят
А НА ДОРОГЕ ОТ РОВНО ДО ЖИТОМИРА , что идёт через села через каждые 200 метров пешеходные переходы и скорость минимальная
И ВО ВСЕ ЭТО ВЫ ХОТИТЕ УПЕРЕТЬ СКОРОСТНОЙ АВТОБАН ИЗ ПОЛЬШИ С ФУРАМИ ???????

лучше признайтесь , что гроши для распила 😀😀😀😀😀😀
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26.12.2021 13:00 Відповісти
На участке дороги от Ровно до Житомира, большая часть населенных пунктов с синими знаками, с ограничением до 90 км/ч и сама дорога 2-3 полосная, всегда есть место где обогнать медленно движущийся транспорт. От Львова до Ровного, большая часть дороги однополосная. Когда попадаешь в час пик, иногда просто нет возможности обогнать медленно движущийся транспорт. Этот участок дороги,просто не рассчитан на такую нагрузку и транспортный поток с западного направления. Там северный объезд Львова с выходом на Броды, уже напрашивался лет 10-15 назад.
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26.12.2021 15:33 Відповісти
Переходите на автотему , пожалуйста . Там и будем спорить .
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26.12.2021 15:35 Відповісти
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26.12.2021 15:37 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА ОТДЕЛЬНАЯ ДОРОГА И НЕ ВМЕСТО УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ !!! ЛИБО ЭТО НАРУШАЕТ КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ О СВОБОДЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ !!!
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25.12.2021 13:21 Відповісти
а щось не зрозумів... то зі Львова до Краківця буде альтернативна дорога..вона є норм а зі ЛЬвова до Рівного заберуть існуючу і буде безальтернативи хіба через Тернопіль..в сосну вї..ались
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25.12.2021 13:22 Відповісти
А почему нет до сих пор моста через Дунай ? В районе Измаила.Южное направление на Запад. Это нас так от Евросоюза прячут ?
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25.12.2021 13:24 Відповісти
Там на Галац без реки дорога .
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25.12.2021 13:27 Відповісти
Предлагаю начать с меньшего: максимальная скорость на автодорогах общего пользования 85 км/ч. БЕЗ ненаказуемых +. Город - 40 км/ч., городские дороги без пересечения их пешеходами 65 км/ч. Автомагистрали-110 без +. И побольше камер чтобы это всё соблюдалось на автомате. А автобаны со сьездами на грунтовку уж давайте как ни будь потом.
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25.12.2021 13:35 Відповісти
Зеледенту понравилось строить дороги... А вот интересно: где в обязанностях Президента Украины написано про строительство дорог? Может в его обязанностях прописано совсем другое? За которое он не брался и браться не собирается?
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25.12.2021 13:42 Відповісти
Ляльководи понаписували для зе те , що воно повинне трандіти лохам . Наприклад , дороги , до яких це зе не має ніякого відношення - їх або вже почали будувати до нього , або вже були заплановані . Або можна взяти з бюджету декілька міліардів грошей , які належать кожному Українцю , роздати(віртуально!!!) , і назвати це "тисяча зєлєнскага"! І зебілам-дебілам це подобається , хавають .
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26.12.2021 03:58 Відповісти
А поки що ніхто не ремонтує дороги з метровими ямами - назвемо їх зебани . А в ями посадимо 1000000 дерев ! Я готовий віддати смердючу зе тисячу , на яку не можу купити те , що я хочу . З однією умовою : хоча б на Новорічні Свята тиждень не чути і не бачити зе .
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25.12.2021 13:47 Відповісти
Тю! Проблема вирішується просто - вимкніть телевізор, а ще краще затягніть на горище і забудьте. У мене в березні зламався. Звикли дивитись новини а потім традиційно "обурюватись". Весною треба було їхати на дачу і якось з ремонтом тв затягли. Два місяці без тв новин повністю змінили життя родини і зараз навіть думки про ремонт або купівлю нового "ящика" не виникає. Інтернету більш ніж достатньо, але в мережі є вибір! - слухати і бачити хрипатого жида і онлайн спостерігати за "зашкварами кагалу" зовсім не обовязково.
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25.12.2021 15:28 Відповісти
Я читаю ці новини на цензорі . Але й тут всю стрічку не можу дочитати . Іноді на другій-третій припиняю . А в телевізорі можу дивитися тільки журналістів та політологів яким довіряю з їхніми авторськими передачами . Пінчуківсько-каломийсько-медведчуківсько-ахметівське лайно припинив дивитися ще до Майдану . А , забув : телевізор мені потрібен для футболу .
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25.12.2021 17:46 Відповісти
Ще за совка я був "фанатом" київського Динамо. Але вочевидь трошки розумнішим за основну масу і старші товариші запропонували мені підробіток на тоталізаторі. Вже через рік я заробляв значно більше за своїх батьків разом узятих. А ще через рік я зрозумів що футбол як вид спорту в СРСР не існує. Є система договірних матчів. ... Після армії я жодного разу не ходив на стадіон, а коли вже в 90-х Суркісята "хапнули" Динамо і організували фонд імені Дєточкіна з офіційним гаслом "Украл отдай дєтям" я перестав дивитися футбол по тв. Зараз дивлюся тільки починаючи з напівфіналу світового чемпіонату... і ... нас там нема. І ніколи не буде бо "суркісятина" вже згноїла футбол в Україні назавжди...
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25.12.2021 18:00 Відповісти
Згоден з Вами на всі 100 . Я був більш довірливий , і продовжував дивитися . Але ще років 10 тому казав знайомим - ці суркіси , бєні та ярославські доб'ють футбол в Україні , доб'ють все , що нагадує футбол . А останньою краплею , останнім харчком в вболівальників було призначення суркісом українофоба та просто нікудишнього тренера і гнилу людину Луческу . Але дивлюся багато , вибір по-справжньому великий зараз : від Англії до Португалії , на будь-який смак . Мені в дитинстві та потім років до 30 , таке й не снилося .
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26.12.2021 03:43 Відповісти
Мені "урвалося" прожити декілька років в Лондоні. В районі Фінсбурі парку. Там тренувальний майданчик клубу "Арсенал". Вболівальники клубу ретельно слідкують за гравцями під час тренування і активно та брутально коментують кожну дію своїх улюбленців. Якщо гравець шлангує на тренуванні його фанати просто виганюють з клубу. Саме так сталося з Шевченком який хворів "зірковою хворобою". Англійські фанати заборонили йому виходити на поле і ганьбити команду - ну от не вірять вони в те що можна вигравати без виснажливих тренувань! От так наш Шева і сидів на лавці запасних отримуючи грубі "зіркові гонорари" але на поле його не випускали... Тепер воно "тренує" збірну...
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26.12.2021 17:01 Відповісти
Шева вже не тренує . Він зараз Дженоа тренує . Ну Шевченко хоча б за збірну та Мілан прославив Україну і себе показав , як гравець , з найкращої сторони . А Челсі був його і його агентів помилкою . А от Ярмола інша справа - найбільша з/п в Вест Хемі , квартира в одному з найшикарніших будинків в Лондоні - навіщо битися на полі ? Вийшов , впав сам на рівному місці і пішов відпочивати . Та й тренер випускає його хвилини на 3 в кінці матчу або взагалі не випускає .
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26.12.2021 17:22 Відповісти
Даже смешно об этом говорить. Но и правда до сих пор на высоком уровне не было сказано об этом ни разу. Хорошая дорога, тем более автобан только тогда решает все проблемы движения, когда не менее 4 полос движения в одну сторону! С крепкой натяжкой---ну хотябы 3 полосы! Дальше что либо печатать? Да не конечно. Всё туфта, дешёвка и понты в который раз и не в первое десятилетие. Нет, не было и конечно долго ещё не будет таких дорог. Как и многого другого. Пора говорить всё вслух. Мы влипли во всё гамно по собственному желанию.
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25.12.2021 14:00 Відповісти
Ну й забаганки у вас! Чотири пороси на автобанах. Ні, ну є таке, наприклад біля Мюнхена або десь біля інших великих мегаполісів з величезним трафіком. Але три полоси, то норма.
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25.12.2021 14:49 Відповісти
Добра новина.Будуть дороги буде і логістика.
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25.12.2021 14:34 Відповісти
Стоп. Это стоят за бюджетные деньги , т.е. на Народные и потом хотят ещё сдирать с него?
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25.12.2021 15:56 Відповісти
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25.12.2021 19:02 Відповісти
 
 