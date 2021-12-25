"Укрзализныця" запустила экспресс в туристические места Карпат - "Львов - Ясиня - Львов". ВИДЕО

"Укрзализныця" 25 декабря запустила "Буковельский экспресс" по маршруту Львов – Ясиня – Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзализныця".

"Буковельский экспресс" будет отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25. Поезд будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта.

Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года, кроме 1 и 4 января. Затем поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

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"Новым поездом пассажиры могут менее чем за 5 часов доехать до станции Татаров (Буковель), а затем автобусными шаттлами за 20 минут до ГК "Буковель", - отмечается в сообщении.

Кроме того, поезд будет удобным для путешествий к самому известному водопаду Пробой и Скал Довбуша, которые находятся в Яремче; самого длинного села в Украине – Микуличин; до виадука в Ворохте, построенного в 1895 году, во времена Австро-Венгрии и поселка Ясиня Закарпатской области, откуда можно добраться до живописной вершины горы Драгобрат - самого высокого горнолыжного курорта Украинских Карпат.

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Отмечается, что экспресс будет удобен для пассажиров, путешествующих из Киева и обратно поездом № 91/92 Киев - Львов - Киев. В случае отсутствия мест на прямые поезда они смогут добраться до Украинских Карпат только с одной удобной пересадкой.

На маршруте "Буковельского экспресса" используется современный дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода, который АО "Укрзализныця" приобретено недавно в рамках реализации программы "Большое строительство". В составе дизель-поезда 3 вагона – 170 мест.

Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособленный также для перевозки маломобильных групп населения.

Ранее аналогичный поезд был запущен на маршруте Одесса – Измаил, еще два поезда – на маршрутах Попасна – Харьков, Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков и Коломыя – Киверцы.

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