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"Укрзализныця" запустила экспресс в туристические места Карпат - "Львов - Ясиня - Львов". ВИДЕО

"Укрзализныця" 25 декабря запустила "Буковельский экспресс" по маршруту Львов – Ясиня – Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзализныця".

"Буковельский экспресс" будет отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25. Поезд будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта.

Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года, кроме 1 и 4 января. Затем поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

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"Новым поездом пассажиры могут менее чем за 5 часов доехать до станции Татаров (Буковель), а затем автобусными шаттлами за 20 минут до ГК "Буковель", - отмечается в сообщении.

Кроме того, поезд будет удобным для путешествий к самому известному водопаду Пробой и Скал Довбуша, которые находятся в Яремче; самого длинного села в Украине – Микуличин; до виадука в Ворохте, построенного в 1895 году, во времена Австро-Венгрии и поселка Ясиня Закарпатской области, откуда можно добраться до живописной вершины горы Драгобрат - самого высокого горнолыжного курорта Украинских Карпат.

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Отмечается, что экспресс будет удобен для пассажиров, путешествующих из Киева и обратно поездом № 91/92 Киев - Львов - Киев. В случае отсутствия мест на прямые поезда они смогут добраться до Украинских Карпат только с одной удобной пересадкой.

На маршруте "Буковельского экспресса" используется современный дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода, который АО "Укрзализныця" приобретено недавно в рамках реализации программы "Большое строительство". В составе дизель-поезда 3 вагона – 170 мест.

Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособленный также для перевозки маломобильных групп населения.

Ранее аналогичный поезд был запущен на маршруте Одесса – Измаил, еще два поезда – на маршрутах Попасна – Харьков, Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков и Коломыя – Киверцы.

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Буковель (45) поезд (1024) Укрзализныця (2743)


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Топ комментарии
+2
наивные, это же експрес для Буковеля Бабломойского, а не для

пересичных украинцев

пересичные за ЗЕ голосовали - пусть на обшарпаных и обосраных "собаках" мерзнут
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25.12.2021 14:16
+1
дают возможность с комфортом пополнить кассу бени
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25.12.2021 15:48
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От тільки чогось такі експреси у Волинську область запускати не поспішають.
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25.12.2021 13:48 Ответить
то ж в ківерці ходить...
а от чого через житомир з фастова у чернівці нема такого красеня...
доречі, він проходив би через волинський-новоград...
адже волинь значно більша за луцьку область
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25.12.2021 14:00 Ответить
наивные, это же експрес для Буковеля Бабломойского, а не для

пересичных украинцев

пересичные за ЗЕ голосовали - пусть на обшарпаных и обосраных "собаках" мерзнут
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25.12.2021 14:16 Ответить
це для всіх тих, хто голосував за нашого президента, стали доступні буковелі...
а ті, хто неголосував, хай їдуть в альпи, татри і на голани
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25.12.2021 14:21 Ответить
стали доступні буковелі... БаблоМойского
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25.12.2021 16:56 Ответить
коломия - це там...коломойські - звідти...
схід та захід - разом
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25.12.2021 20:58 Ответить
дают возможность с комфортом пополнить кассу бени
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25.12.2021 15:48 Ответить
Тоесть в магазин за гвоздем без теста зайти нельзя а поездами в туры по всей стране можно?
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25.12.2021 14:19 Ответить
это бестестие в поездах стимулирует украинцев к путешествиям и другим развлечениям...
время ремонтов, как времяпровождения прошло,
слово евроремонт навсегда ушло из лексикона..
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25.12.2021 14:25 Ответить
 
 