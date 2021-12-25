Директора "ГарПока" Пилипенко консультирует бывший адвокат Коломойского Сироткин, - Гончаренко

Исполняющего обязанности директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко как советник консультирует адвокат Александр Сироткин, ранее занимавшийся поддержкой интересов разных направлений бизнеса олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мало кто знает, но к недавно назначенному руководителю "Гарантированного покупателя" Андрею Пилипенко приставили советника Александра Сироткина. Он адвокат и в свое время "сопровождал" разные бизнес-направления Коломойского. Например, напитки "Биола", продуктовая марка "Щедро", - сказал Гончаренко.

При этом он напомнил, что "Гарантированный покупатель" – госпредприятие с многомиллиардным оборотом средств, которое еще и получает миллиарды кредитных средств от европейцев.

Напомним, глава рабочей группы ВСК, нардеп Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием открыть производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

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По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, находящиеся на этапе строительства станции, а также трейдеров электроэнергией.