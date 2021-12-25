Директора "ГарПоку" Пилипенка консультує колишній адвокат Коломойського Сироткін, - Гончаренко
Виконуючого обов’язки директора держпідприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка як радник консультує адвокат Олександр Сироткін, який раніше займався підтримкою інтересів різних напрямків бізнесу олігарха Ігоря Коломойського.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Мало хто знає, але до нещодавно призначеного керівника "Гарантованого покупця" Андрія Пилипенка приставили радника Олександра Сироткіна. Він адвокат і свого часу "супроводжував" різні бізнес-напрями Коломойського. Наприклад, напої "Біола", продуктова марка "Щедро", - сказав Гончаренко.
При цьому він нагадав, що "Гарантований покупець" - держпідприємство з багатомільярдним обігом коштів, яке ще й отримує мільярди кредитних коштів від європейців.
Нагадаємо, голова робочої групи ТСК, нардеп Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.
Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-чиновника він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства.
За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.
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Что раньше нас они защищали, что сейчас эти же люди.
Порох только сдавал и договаривался. Иловайск , другие котлы про которые Все Забыли. Минские пргибаловы..Чо вы тут пишите. ВСЕ ВСЕ ПОМНЯТ. Даже меня охранника не обманешь.ЗЕЛЕНСКИЙ И Коломойский. МОЛОДЦЫ. Все остальные Барыги и предатели.
Герои Украины .
Филатов,Корбан,И.В.К. как инферналы все знали
Как и Днепр ни перед кем колени не склоняли
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Они Украину без награды от Путина защитили.
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
И воду лил без осуждений
И каждый день стихи парадом
Творил подпольный злобный гений
«А то, что рифмы нет - простите
Извольте, просто не читать
В моих стихах важнее смысл
Но вы его не сможете понять»
Да и к чему здесь придираться?
Я указал же «Гра-фо-ман»
Мне не надо изгаляться
Я дорог сердцу юных дам
А дамы правда все в восторге:
«Какой забавный персонаж! »
«Какой форсаж! Какой пассаж! »
«Душе измученной массаж»
«Он милый, как слепой котенок
Его так хочется кормить
Прижать груди и слушать томно
О том, как может он любить»
Прошли года и злобный гений
Уже поэт, не графоман
В литературе словно Ленин
Пришел и старое сломал
Ему теперь не возразить
Он в морду тычет званием
Ну как «поэта-года» не любить?
Ну как не дать ему признания?
А может правда важен смысл
Который я всё не пойму?
«Луна висела коромыслом
Когда мир пошел ко дну…»
Ну где же смысл? Смысла нет…
Сминаю пачку сигарет
Я не поэт…Я не поэт?!
Да я обычный графоман!
А значит мил для юных дам
Да я пушистый, как котенок
Вот, если с боку посмотреть
Да я могу писать вам столько
Что вам и в жизни не прочесть
«Луна висела коромыслом
Когда мир пошел ко дну
В моих стихах так важен смысл
Который сам я не пойму!
Идите к черту с вашей рифмой
И построением стихов
А захочу, я только звуком
Смогу мычать вам про любовь»
У-У-У-О
О-О-О-У
ЛЮ-БОООВЬ
А ну ж давай, зайди під старим ніком.
А судити людину треба по справах, що вона робила у минулому, та що робить сьогодні.
Даже эти 12 процентов рейтинга Ложь.
Все кто тут за него , это за бабки , понимают даже бабушки.
Неужели так легко взять и коммент другого челла сделать спамом.
Что раньше нас они защищали, что сейчас эти же люди.
Порох только сдавал и договаривался. Иловайск , другие котлы про которые Все Забыли. Минские пргибаловы..Чо вы тут пишите. ВСЕ ВСЕ ПОМНЯТ. Даже меня охранника не обманешь.ЗЕЛЕНСКИЙ И Коломойский. МОЛОДЦЫ. Все остальные Барыги и предатели.
Герои Украины .
Филатов,Корбан,И.В.К. как инферналы все знали
Как и Днепр ни перед кем колени не склоняли
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Они Украину без награды от Путина защитили.
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
"Дибилы плакайте от злости
И сами еште словари
А Я по еду прямо в гости
И за бухаю до зари !!
А то орёте там и вона
Но Я любого мудреней
Уже купила самогона
Он между прочем 100 рублей !!
А завтра буду Я у Лёши
Он угощаит Каберне
Считайте вашенские гроши
И все завидывайте Мне !!
Пока работа не настала
Да будит празник оба дня
Короче всё Я расказала
А вы глядите у Меня !!"
А таг- же тиф и орви
Что люди злые друг на друге
А Я здорова от любви !!
О те народы и вот эти
Я вам не истово кричу
Ставайте добрые как дети
А то не долго до врачу !!
Американы вон больные
У всех на попе геморой
Давайте люди земляные
Не жить военною порой !!
Нам надо гладиться скорее
И целовать куда хотим
Тогда мы будим здоровее
И туд- же вирус побидим !!
Не россия я, не Европа я,
Новороска не в меру пиз...атая,
Лугандонка я грязножопая
И обнюханная, и поддатая!
А я словом могу, как из Бука,
Триста душ- да не мне рассказывать,
Не фригидная, слышь ты, ****,
Надо х...й хоть соплями смазывать!
И все так же стоит наш Ленин,
И полей целина непаханная,
Обосрался ты, слышь, Есенин,
Я бурятом на танке траханная!
Ну, я трішки підправив її віршика, але зовсім трішки. Сенс зберіг.
А не за цинников.
Надо создавать и спасать . Ты не ты. Помогите лучше людям. Не я написал , пусть будет. Все-равно. Зеленский лучше всех.