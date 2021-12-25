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Директора "ГарПоку" Пилипенка консультує колишній адвокат Коломойського Сироткін, - Гончаренко

Директора

Виконуючого обов’язки директора держпідприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка як радник консультує адвокат Олександр Сироткін, який раніше займався підтримкою інтересів різних напрямків бізнесу олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мало хто знає, але до нещодавно призначеного керівника "Гарантованого покупця" Андрія Пилипенка приставили радника Олександра Сироткіна. Він адвокат і свого часу "супроводжував" різні бізнес-напрями Коломойського. Наприклад, напої "Біола", продуктова марка "Щедро", - сказав Гончаренко.

При цьому він нагадав, що "Гарантований покупець" - держпідприємство з багатомільярдним обігом коштів, яке ще й отримує мільярди кредитних коштів від європейців.

Нагадаємо, голова робочої групи ТСК, нардеп Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-чиновника він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства.

Читайте також: "Призначений, аби платити самому собі": нардеп вказав на конфлікт інтересів нового керівника ГарПоку Пилипенка

За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.

Автор: 

адвокат (934) Коломойський Ігор (3122) Гарантований покупець (184)


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Топ коментарі
+8
Беня с Ахметкой "приватизировали" всю энергетику и всю страну. Зря они что-ли своих кукол к власти привели? Теперь вот и имеют гещефт.
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25.12.2021 13:56
+6
Ну і хтоб сумнівався, що цей треш в інтересах вавиного хазяїна
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25.12.2021 13:55
+4
А шиза в тебе прогресує...
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25.12.2021 14:32
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Ну і хтоб сумнівався, що цей треш в інтересах вавиного хазяїна
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25.12.2021 13:55 Відповісти
Беня с Ахметкой "приватизировали" всю энергетику и всю страну. Зря они что-ли своих кукол к власти привели? Теперь вот и имеют гещефт.
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25.12.2021 13:56 Відповісти
А прем"єр міністр у нас колишній менеджер в компанії Ахметова і шо?!
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25.12.2021 14:00 Відповісти
Именно он требовал от ГарПока не оплачивать счета ДТЕКа и др. инвесторов зелёной энергетики.
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25.12.2021 14:13 Відповісти
Ну так значит Хороший челл.
Что раньше нас они защищали, что сейчас эти же люди.
Порох только сдавал и договаривался. Иловайск , другие котлы про которые Все Забыли. Минские пргибаловы..Чо вы тут пишите. ВСЕ ВСЕ ПОМНЯТ. Даже меня охранника не обманешь.ЗЕЛЕНСКИЙ И Коломойский. МОЛОДЦЫ. Все остальные Барыги и предатели.

Герои Украины .
Филатов,Корбан,И.В.К. как инферналы все знали
Как и Днепр ни перед кем колени не склоняли
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Они Украину без награды от Путина защитили.

Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили

Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли

И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали

Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой

Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.

Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
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25.12.2021 14:07 Відповісти
А шиза в тебе прогресує...
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25.12.2021 14:32 Відповісти
Он назвался графоманом

И воду лил без осуждений

И каждый день стихи парадом

Творил подпольный злобный гений

«А то, что рифмы нет - простите

Извольте, просто не читать

В моих стихах важнее смысл

Но вы его не сможете понять»

Да и к чему здесь придираться?

Я указал же «Гра-фо-ман»

Мне не надо изгаляться

Я дорог сердцу юных дам

А дамы правда все в восторге:

«Какой забавный персонаж! »

«Какой форсаж! Какой пассаж! »

«Душе измученной массаж»

«Он милый, как слепой котенок

Его так хочется кормить

Прижать груди и слушать томно

О том, как может он любить»

Прошли года и злобный гений

Уже поэт, не графоман

В литературе словно Ленин

Пришел и старое сломал

Ему теперь не возразить

Он в морду тычет званием

Ну как «поэта-года» не любить?

Ну как не дать ему признания?

А может правда важен смысл

Который я всё не пойму?

«Луна висела коромыслом

Когда мир пошел ко дну…»

Ну где же смысл? Смысла нет…

Сминаю пачку сигарет

Я не поэт…Я не поэт?!

Да я обычный графоман!

А значит мил для юных дам

Да я пушистый, как котенок

Вот, если с боку посмотреть

Да я могу писать вам столько

Что вам и в жизни не прочесть

«Луна висела коромыслом

Когда мир пошел ко дну

В моих стихах так важен смысл

Который сам я не пойму!

Идите к черту с вашей рифмой

И построением стихов

А захочу, я только звуком

Смогу мычать вам про любовь»

У-У-У-О

О-О-О-У

ЛЮ-БОООВЬ
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25.12.2021 14:56 Відповісти
Рифма хорошая. Я не хвалюсь я шарю . Стих Вещь.
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25.12.2021 15:11 Відповісти
Ні фіга ти не шариш. То навіть не вірш- то кавелок лайна.
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25.12.2021 15:21 Відповісти
Це ти про свій вірш чи про мною цитований пишеш?
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25.12.2021 15:28 Відповісти
Про свій, я впевнений...
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25.12.2021 16:17 Відповісти
Кризис в энергетической сфере -самодельное детище шмаркли !
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25.12.2021 14:07 Відповісти
Я Штефан В. настоящий простой челл из Днепра. Всех этих милиардеров друзей сильных мира сего. Порошенко яйценюки ост. на члне верчу. Я их ненавижу..С КАКИМ ЛИЦОМ И КАКОЙ СОВЕСТЬЮ ОНИ ТУТ НАМ ЛАПШУ ВЕШАЮТ. Когда Яценюк и Порох сделали гривну с 8 до 29. И я за день вместо вонючих 300 баков стал зарабатовать бомжацкие 100 и увеличили цены на продукты , квартплату .Рассорили ВСЕХ людей. Путин не путин, веришь не так , молишься Богу не так, срешь не так, все не так... ПОРОШЕНКО ТОЛЬКО В ТЮРЬМУ И ПОМУЧАТЬСЯ , ПОМУЧАТЬСЯ ...
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25.12.2021 14:12 Відповісти
Штефан б... Так, пам'ятаю. Гукав ;хрюсскій мір;, за що й деактивували.
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25.12.2021 15:24 Відповісти
Ответь
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25.12.2021 17:13 Відповісти
АУЄ?
А ну ж давай, зайди під старим ніком.
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25.12.2021 19:15 Відповісти
И даже Порошенку за экстрамегаденьги защищает адвокат Илья Новиков, который считается в целом приличным человеком

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25.12.2021 14:12 Відповісти
Смихота )) Бывший регионал выявляет бывшего холуя каламойского. - Шо ще потрибно украинцу ,шоб посмиятися вид души ? ))
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25.12.2021 14:28 Відповісти
Українцю щоби посміятися достатньо почитати тупі коменти на Цензорі.
А судити людину треба по справах, що вона робила у минулому, та що робить сьогодні.
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25.12.2021 16:11 Відповісти
Олексій Гончаренко,як і всі риги,завжди з ностальгією згадують золоті часи з батьой Януковичем..
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25.12.2021 14:29 Відповісти
Олексій Гончаренко сьомий рік відстоює інтереси України.
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25.12.2021 15:19 Відповісти
"Патріотичні" аферисти,як правило добре законспіровані кремлівські консерви.
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25.12.2021 16:41 Відповісти
Ну и ,что ? Насколько всем известно Гончаренко бегал по Одессе и кричал " Путину слава! "
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25.12.2021 14:32 Відповісти
Фактами підтвердите?
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25.12.2021 15:19 Відповісти
с кем не разговариваю, вообще нет прихильиукив ПОРОХА....
Даже эти 12 процентов рейтинга Ложь.
Все кто тут за него , это за бабки , понимают даже бабушки.
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25.12.2021 14:52 Відповісти
А за рашку багато в твоєму оточенні?
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25.12.2021 15:00 Відповісти
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25.12.2021 14:59 Відповісти
Как вам не стыдно.При януковиче банили меня и делали мои комменты спамом. При порохе, банили иделали спамлом и сейчас..У меня мнения не меняются..
Неужели так легко взять и коммент другого челла сделать спамом.
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25.12.2021 15:10 Відповісти
Може вас спамлять четез те, що ви не думками ділитесь, а купки накладаєте?
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25.12.2021 15:21 Відповісти
Я Вас не понял.
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25.12.2021 17:14 Відповісти
Ну так значит Хороший челл.
Что раньше нас они защищали, что сейчас эти же люди.
Порох только сдавал и договаривался. Иловайск , другие котлы про которые Все Забыли. Минские пргибаловы..Чо вы тут пишите. ВСЕ ВСЕ ПОМНЯТ. Даже меня охранника не обманешь.ЗЕЛЕНСКИЙ И Коломойский. МОЛОДЦЫ. Все остальные Барыги и предатели.

Герои Украины .
Филатов,Корбан,И.В.К. как инферналы все знали
Как и Днепр ни перед кем колени не склоняли
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Они Украину без награды от Путина защитили.

Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили

Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли

И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали

Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой

Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.

Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
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25.12.2021 15:13 Відповісти
Бухаєш?
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25.12.2021 15:18 Відповісти
Знаєш - твої "ВІРШІ" мені ОЦЕ нагадують:

"Дибилы плакайте от злости

И сами еште словари
А Я по еду прямо в гости
И за бухаю до зари !!

А то орёте там и вона
Но Я любого мудреней
Уже купила самогона
Он между прочем 100 рублей !!

А завтра буду Я у Лёши
Он угощаит Каберне
Считайте вашенские гроши
И все завидывайте Мне !!

Пока работа не настала
Да будит празник оба дня
Короче всё Я расказала
А вы глядите у Меня !!"
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25.12.2021 15:40 Відповісти
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25.12.2021 15:50 Відповісти
Все беды в нашенской округе
А таг- же тиф и орви
Что люди злые друг на друге
А Я здорова от любви !!

О те народы и вот эти
Я вам не истово кричу
Ставайте добрые как дети
А то не долго до врачу !!

Американы вон больные
У всех на попе геморой
Давайте люди земляные
Не жить военною порой !!

Нам надо гладиться скорее
И целовать куда хотим
Тогда мы будим здоровее
И туд- же вирус побидим !!
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25.12.2021 16:06 Відповісти
Лауреатка Єсєнінской премії 2015 Єлєна Заславская. Луганда.
Не россия я, не Европа я,
Новороска не в меру пиз...атая,
Лугандонка я грязножопая
И обнюханная, и поддатая!

А я словом могу, как из Бука,
Триста душ- да не мне рассказывать,
Не фригидная, слышь ты, ****,
Надо х...й хоть соплями смазывать!

И все так же стоит наш Ленин,
И полей целина непаханная,
Обосрался ты, слышь, Есенин,
Я бурятом на танке траханная!

Ну, я трішки підправив її віршика, але зовсім трішки. Сенс зберіг.
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25.12.2021 16:20 Відповісти
Мы за хороших людей.
А не за цинников.
Надо создавать и спасать . Ты не ты. Помогите лучше людям. Не я написал , пусть будет. Все-равно. Зеленский лучше всех.
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25.12.2021 17:11 Відповісти
 
 