Директора "ГарПоку" Пилипенка консультує колишній адвокат Коломойського Сироткін, - Гончаренко

Виконуючого обов’язки директора держпідприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка як радник консультує адвокат Олександр Сироткін, який раніше займався підтримкою інтересів різних напрямків бізнесу олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мало хто знає, але до нещодавно призначеного керівника "Гарантованого покупця" Андрія Пилипенка приставили радника Олександра Сироткіна. Він адвокат і свого часу "супроводжував" різні бізнес-напрями Коломойського. Наприклад, напої "Біола", продуктова марка "Щедро", - сказав Гончаренко.

При цьому він нагадав, що "Гарантований покупець" - держпідприємство з багатомільярдним обігом коштів, яке ще й отримує мільярди кредитних коштів від європейців.

Нагадаємо, голова робочої групи ТСК, нардеп Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-чиновника він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства.

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За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.