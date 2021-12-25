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Новости Война
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Из-за скопления российских войск возле украинской границы Швеция повысила боеготовность, - глава Генштаба Бюден

Из-за скопления российских войск возле украинской границы Швеция повысила боеготовность, - глава Генштаба Бюден

В Швеции заявили о повышении уровня боеготовности страны. Решение было принято в связи с напряженой ситуацией на границе Украины и России.

Об этом заявил глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден в интервью Dagens Nyheter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не сидим сложа руки, и не ждем, мы увеличили военную готовность в связи с угрозой со стороны России. Мы делаем больше и готовы действовать быстрее обычного. Мы также готовы к действиям по разным сценариям не только в наших ближайших окрестностях", - рассказал Бюден.

В свою очередь, он отметил, что в 2015 году решением парламента было принято вернуть военнослужащих на остров Готланд, а также направить туда дополнительные подразделения в связи с военными учениями РФ и отметил, что теперь может повториться такая же ситуация.

"Внесенные нами изменения предполагают усиление на Готланде и в Балтийском море. Мы должны быть готовы к действиям по нескольким направлениям", - подчеркнул Бюден.

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Он также отметил, что кроме укрепления в части персонального состава речь идет об усилении разведывательной деятельности, которая будет охватывать мониторинг как на Балтийском море, так и в авиасфере.

"Наши вооруженные силы не те, что были в 2013 году. Мы имеем другие условия и должны быть на месте там, где что-то происходит", - резюмировал Бюден.

армия РФ (19047) граница (5258) россия (95361) Швеция (998)


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Топ комментарии
+13
Розумні люди готуються завчасно, а не коли вже зелені чоловічки бігають по країні і приносять "мир"
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25.12.2021 14:12
+13
Ну чудные люди. Украина возле которой стоит орда даже не думает напрягаться. Военные заводы как стояли так и стоят. Граница с Рашкой нараспашку. В центре Киева росийское посольство. На 9 лярдов не беспилотников и другого оружия как Польша закупила а книжек закупили. Зачитаем врага насмерть
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25.12.2021 14:15
+9
шведы наши союзники, еще со времен гетмана Мазепы..
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25.12.2021 14:12
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А їм що до цього? Де скупчення військ біля України, а де Швеція?
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25.12.2021 14:09 Ответить
Розумні люди готуються завчасно, а не коли вже зелені чоловічки бігають по країні і приносять "мир"
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25.12.2021 14:12 Ответить
Молодці шведи.Не дремлють. Тим більше що сухопутного кордону з мокшами не мають.
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25.12.2021 14:16 Ответить
шведы наши союзники, еще со времен гетмана Мазепы..
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25.12.2021 14:12 Ответить
Вже навіть Швеція підвищила, а в нас армія в повному ігнорі.
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25.12.2021 14:13 Ответить
бла бла бла
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25.12.2021 14:32 Ответить
зрадники і диверсанти при владі працюють
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25.12.2021 20:59 Ответить
Ну чудные люди. Украина возле которой стоит орда даже не думает напрягаться. Военные заводы как стояли так и стоят. Граница с Рашкой нараспашку. В центре Киева росийское посольство. На 9 лярдов не беспилотников и другого оружия как Польша закупила а книжек закупили. Зачитаем врага насмерть
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25.12.2021 14:15 Ответить
Нуу ... Значить у коморі ще 18 лярдів є.
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25.12.2021 14:33 Ответить
Це в тій "коморі" , де миші з'їли Зерна 280 вагонів і запили це все тонами олії?
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25.12.2021 15:30 Ответить
Вот це дійсно наші друзі !
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25.12.2021 14:18 Ответить
Я в Швеции был и знаю. 85 % военной техники Швеции сделаны в Швеции и в других Скандинавских странах для защиты от Московии и в войне против нападения Московии.
И почти все Скандинавское вооружение сделано в основном для войны в Северных краях и лесах.
Такого вооружения больше нигде в Мире нет и Скандинавы ее никогда никому не продают. Танки и БТР это из фильмов фантастики, которые могут двигаться, находить врага, воевать и уничтожать противника из-под 3-х метрового стоя снега в лесах и болотах. Этого просто невозможно понять
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25.12.2021 14:50 Ответить
А если летом нападут?😁 А так да, каждая страна создаёт или покупает технику и оборудование под свои условия.
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25.12.2021 18:29 Ответить
К сожалению,пани Оксана, я не могу Вам передать все, что имеется на вооружении Скандинавов против Кацапии
Но это , поверьте, 45 год кацапии и 21 Век защиты Скандинавии от кацапии.
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25.12.2021 18:49 Ответить
UDES 03 моя улюблена машина. Не раз катався по компуктеру
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25.12.2021 19:06 Ответить
Клоуну пох..й! Там аншлаги Шапіто 95 намічаються....
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25.12.2021 15:20 Ответить
Странные люди эти шведы. Повышают боеготовность честно говоря лично для них без нужды. Нет,чтобы бороться за право принять Олимпийские игры,как украинский министр спорта заявляет))
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25.12.2021 15:35 Ответить
Повышение боеготовности это оскорбление России. Никому нельзя укреплять оборону иначе Рашка обидется что вас нельзя без потерь захватить.
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25.12.2021 15:46 Ответить
Пипец....где Швеция а где Украина.
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25.12.2021 16:27 Ответить
А наш клован все ще прокапуєцця? Бо його тупа, набрякла від коксу пика, напрошуєцця до рехабу. Євролаб не пропонувати...
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25.12.2021 17:42 Ответить
Что делают у нас интересно, как и в 2014 ничего полагаю?
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25.12.2021 18:13 Ответить
 
 