Из-за скопления российских войск возле украинской границы Швеция повысила боеготовность, - глава Генштаба Бюден
В Швеции заявили о повышении уровня боеготовности страны. Решение было принято в связи с напряженой ситуацией на границе Украины и России.
Об этом заявил глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден в интервью Dagens Nyheter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы не сидим сложа руки, и не ждем, мы увеличили военную готовность в связи с угрозой со стороны России. Мы делаем больше и готовы действовать быстрее обычного. Мы также готовы к действиям по разным сценариям не только в наших ближайших окрестностях", - рассказал Бюден.
В свою очередь, он отметил, что в 2015 году решением парламента было принято вернуть военнослужащих на остров Готланд, а также направить туда дополнительные подразделения в связи с военными учениями РФ и отметил, что теперь может повториться такая же ситуация.
"Внесенные нами изменения предполагают усиление на Готланде и в Балтийском море. Мы должны быть готовы к действиям по нескольким направлениям", - подчеркнул Бюден.
Он также отметил, что кроме укрепления в части персонального состава речь идет об усилении разведывательной деятельности, которая будет охватывать мониторинг как на Балтийском море, так и в авиасфере.
"Наши вооруженные силы не те, что были в 2013 году. Мы имеем другие условия и должны быть на месте там, где что-то происходит", - резюмировал Бюден.
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И почти все Скандинавское вооружение сделано в основном для войны в Северных краях и лесах.
Такого вооружения больше нигде в Мире нет и Скандинавы ее никогда никому не продают. Танки и БТР это из фильмов фантастики, которые могут двигаться, находить врага, воевать и уничтожать противника из-под 3-х метрового стоя снега в лесах и болотах. Этого просто невозможно понять
Но это , поверьте, 45 год кацапии и 21 Век защиты Скандинавии от кацапии.