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Новини Війна
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Через скупчення російських військ біля українського кордону Швеція підвищила боєготовність, - глава Генштабу Бюден

Через скупчення російських військ біля українського кордону Швеція підвищила боєготовність, - глава Генштабу Бюден

У Швеції заявили про підвищення рівня боєготовності країни. Рішення було прийнято у зв'язку із напруженням ситуації на кордоні України та Росії.

Про це заявив глава Генштабу Швеції Мікаель Бюден в інтерв'ю Dagens Nyheter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не сидимо, склавши руки, і не чекаємо, ми збільшили військову готовність у зв’язку з загрозою з боку Росії. Ми робимо більше і готові діяти швидше, ніж звичайно. Ми також готові до дій за різних сценаріїв не тільки в наших найближчих околицях", - розповів Бюден.

Своєю чергою він наголосив, що у 2015 році рішенням парламенту було ухвалено повернути військовослужбовців на острів Готланд, а також направити туди додаткові підрозділи у зв’язку з військовими навчаннями РФ та зазначив, що тепер може повторитися така ж ситуація.

"Внесені нами зміни передбачають посилення на Готланді і в Балтійському морі. Ми повинні бути готові до дій на кількох напрямках", - підкреслив Бюден.

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Він також зазначив, що окрім зміцнення у частині персонального складу, йдеться про посилення розвідувальної діяльності, що охоплюватиме моніторинг як на Балтійському морі, так і в авіасфері.

"Наші збройні сили не ті, що були у 2013 році. Ми маємо інші умови і маємо бути на місці там, де щось діється", - резюмував Бюден.

Автор: 

армія рф (17196) кордон (4750) росія (64923) Швеція (950)


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Топ коментарі
+13
Розумні люди готуються завчасно, а не коли вже зелені чоловічки бігають по країні і приносять "мир"
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25.12.2021 14:12
+13
Ну чудные люди. Украина возле которой стоит орда даже не думает напрягаться. Военные заводы как стояли так и стоят. Граница с Рашкой нараспашку. В центре Киева росийское посольство. На 9 лярдов не беспилотников и другого оружия как Польша закупила а книжек закупили. Зачитаем врага насмерть
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25.12.2021 14:15
+9
шведы наши союзники, еще со времен гетмана Мазепы..
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25.12.2021 14:12
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А їм що до цього? Де скупчення військ біля України, а де Швеція?
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25.12.2021 14:09 Відповісти
Розумні люди готуються завчасно, а не коли вже зелені чоловічки бігають по країні і приносять "мир"
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25.12.2021 14:12 Відповісти
Молодці шведи.Не дремлють. Тим більше що сухопутного кордону з мокшами не мають.
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25.12.2021 14:16 Відповісти
шведы наши союзники, еще со времен гетмана Мазепы..
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25.12.2021 14:12 Відповісти
Вже навіть Швеція підвищила, а в нас армія в повному ігнорі.
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25.12.2021 14:13 Відповісти
бла бла бла
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25.12.2021 14:32 Відповісти
зрадники і диверсанти при владі працюють
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25.12.2021 20:59 Відповісти
Ну чудные люди. Украина возле которой стоит орда даже не думает напрягаться. Военные заводы как стояли так и стоят. Граница с Рашкой нараспашку. В центре Киева росийское посольство. На 9 лярдов не беспилотников и другого оружия как Польша закупила а книжек закупили. Зачитаем врага насмерть
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25.12.2021 14:15 Відповісти
Нуу ... Значить у коморі ще 18 лярдів є.
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25.12.2021 14:33 Відповісти
Це в тій "коморі" , де миші з'їли Зерна 280 вагонів і запили це все тонами олії?
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25.12.2021 15:30 Відповісти
Вот це дійсно наші друзі !
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25.12.2021 14:18 Відповісти
Я в Швеции был и знаю. 85 % военной техники Швеции сделаны в Швеции и в других Скандинавских странах для защиты от Московии и в войне против нападения Московии.
И почти все Скандинавское вооружение сделано в основном для войны в Северных краях и лесах.
Такого вооружения больше нигде в Мире нет и Скандинавы ее никогда никому не продают. Танки и БТР это из фильмов фантастики, которые могут двигаться, находить врага, воевать и уничтожать противника из-под 3-х метрового стоя снега в лесах и болотах. Этого просто невозможно понять
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25.12.2021 14:50 Відповісти
А если летом нападут?😁 А так да, каждая страна создаёт или покупает технику и оборудование под свои условия.
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25.12.2021 18:29 Відповісти
К сожалению,пани Оксана, я не могу Вам передать все, что имеется на вооружении Скандинавов против Кацапии
Но это , поверьте, 45 год кацапии и 21 Век защиты Скандинавии от кацапии.
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25.12.2021 18:49 Відповісти
UDES 03 моя улюблена машина. Не раз катався по компуктеру
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25.12.2021 19:06 Відповісти
Клоуну пох..й! Там аншлаги Шапіто 95 намічаються....
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25.12.2021 15:20 Відповісти
Странные люди эти шведы. Повышают боеготовность честно говоря лично для них без нужды. Нет,чтобы бороться за право принять Олимпийские игры,как украинский министр спорта заявляет))
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25.12.2021 15:35 Відповісти
Повышение боеготовности это оскорбление России. Никому нельзя укреплять оборону иначе Рашка обидется что вас нельзя без потерь захватить.
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25.12.2021 15:46 Відповісти
Пипец....где Швеция а где Украина.
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25.12.2021 16:27 Відповісти
А наш клован все ще прокапуєцця? Бо його тупа, набрякла від коксу пика, напрошуєцця до рехабу. Євролаб не пропонувати...
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25.12.2021 17:42 Відповісти
Что делают у нас интересно, как и в 2014 ничего полагаю?
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25.12.2021 18:13 Відповісти
 
 