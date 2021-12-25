Через скупчення російських військ біля українського кордону Швеція підвищила боєготовність, - глава Генштабу Бюден

У Швеції заявили про підвищення рівня боєготовності країни. Рішення було прийнято у зв'язку із напруженням ситуації на кордоні України та Росії.

Про це заявив глава Генштабу Швеції Мікаель Бюден в інтерв'ю Dagens Nyheter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не сидимо, склавши руки, і не чекаємо, ми збільшили військову готовність у зв’язку з загрозою з боку Росії. Ми робимо більше і готові діяти швидше, ніж звичайно. Ми також готові до дій за різних сценаріїв не тільки в наших найближчих околицях", - розповів Бюден.

Своєю чергою він наголосив, що у 2015 році рішенням парламенту було ухвалено повернути військовослужбовців на острів Готланд, а також направити туди додаткові підрозділи у зв’язку з військовими навчаннями РФ та зазначив, що тепер може повторитися така ж ситуація.

"Внесені нами зміни передбачають посилення на Готланді і в Балтійському морі. Ми повинні бути готові до дій на кількох напрямках", - підкреслив Бюден.

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Він також зазначив, що окрім зміцнення у частині персонального складу, йдеться про посилення розвідувальної діяльності, що охоплюватиме моніторинг як на Балтійському морі, так і в авіасфері.

"Наші збройні сили не ті, що були у 2013 році. Ми маємо інші умови і маємо бути на місці там, де щось діється", - резюмував Бюден.