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Новости Новый год
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В этом году для реализации запланировано 500 тыс. елок, - Гослесагентство

В этом году для реализации запланировано 500 тыс. елок, - Гослесагентство

В Гослесагентстве есть специальные предприятия, занимающиеся выращиванием елок на продажу. Речь идет о легально заготовленных, продающихся с чипами, кодами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Общественного радио" рассказал Игорь Будзинский, начальник Управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов Гослесагентства.

"В Гослесагентстве есть предприятия, занимающиеся выращиванием елок. Так называемых плантаций новогодних елок по стране более 4 тыс. га, там выращивают более 1,5 млн елок. В этом году запланировано к реализации почти 500 тысяч елок," - отметил он.

К слову, только в столице работают 187 елочных ярмарок. Новогодние деревья будут продавать до 31 декабря.

Читайте также: В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец

Новый год (934) елка (181) Гослесагентство (47)


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Топ комментарии
+6
Убити 500000 дерев заради фетішу? І ці люди забороняють пластикові пакетики?
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25.12.2021 15:00
+5
користуємося тільки штучною ялинкою,вже не один рік,навіщо губити легені планети щоб через тиждень викинути на смітник?
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25.12.2021 15:03
+5
НичО...мильярд посаженных деревьев покроет это с лихвой...
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25.12.2021 15:06
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основную массу выбросят 31.12.2021года
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25.12.2021 14:48 Ответить
Отож...
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25.12.2021 15:19 Ответить
обидно что не купить елку для посадки возле дома, не купить,
потому что цена- космос,
а государство купит, за счёт народа, но перед выборами, если депутат на одну рассщедрится...
зато срежут под новый год сотни тысяч лесов и выбросят их перед новым годом...
ну не гниды ???
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25.12.2021 15:44 Ответить
Убити 500000 дерев заради фетішу? І ці люди забороняють пластикові пакетики?
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25.12.2021 15:00 Ответить
Картошку и хлеб вы тоже ради фетиша кушаете?) И цветы вы никому не дарили. Жалко вас...
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25.12.2021 15:03 Ответить
Невдале порівняння.
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25.12.2021 15:11 Ответить
Ну почему же неудачное? Картошку вам из переработанных пластиковых пакетов кушать, тогда и в мозгах у вас может просветлеет.
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25.12.2021 15:13 Ответить
Ага, аналогії з серії "сьогодні грязюка під нігтями, а завтра батьківщину продаси"
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25.12.2021 15:17 Ответить
А вот это глупая аналогия.
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25.12.2021 15:19 Ответить
Звісно. Опонент апріорі дурень.
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25.12.2021 15:37 Ответить
Вы про вот это?


Ага, аналогії з серії "сьогодні грязюка під нігтями, а завтра батьківщину продаси"

Ответить Управление спамом Мне нравится 1
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25.12.2021 15:59 Ответить
Или вот про это?


Убити 500000 дерев заради фетішу? І ці люди забороняють пластикові пакетики?
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25.12.2021 16:00 Ответить
А может вы имеете в виду, что ваш оппонент дурак написав вот это?



Невдале порівняння.

Ответить Управление спамом
СпамНе спам
Мне нравится 2
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25.12.2021 16:01 Ответить
І що це було?
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25.12.2021 16:08 Ответить
Ваше утверждение, что ваш оппонент дурак, а вы непогрешимый d'Artagnan и весь такой в белом белом. А все вокруг дураки и в го...не, а вы в белом ни непогрешимый.
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25.12.2021 16:13 Ответить
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25.12.2021 16:19 Ответить
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25.12.2021 16:24 Ответить
Доволі дивні, як на мене, висновки.
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25.12.2021 16:30 Ответить
До чого тут картопля та хліб? Це їжа, без якої людина не може обійтися. А ось прикрасити труп дерева та святкувати біля нього - це примітивізм. Штучна ялинка вас не влаштовує? І повірте: зрізані квіти також далеко не всіх радують. Тож вам варто себе пожаліти, а не інгих.
І передбачаючи ваше ймовірне питання: м'яса не хм. А ось вуличних тварин рятую: лікую та прилаштовую.
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25.12.2021 15:24 Ответить
И без картошки люди раньше жили, как и безо всей Америки))) Вы женщина которой никто не дарил цветов, поэтому вы решили спасать животных???
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25.12.2021 15:30 Ответить
4 тысячи Га -ничто!.Нужно больше садить лесов,деловых и для топлива .А еще лучше в виде елки использовать приличный куст безнаркотической Конопли.Красиво в игрушках и креативно.Меньше оглядываться на других...
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25.12.2021 15:26 Ответить
Тоді вже краще розглядати медичні сорти.
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25.12.2021 15:38 Ответить
користуємося тільки штучною ялинкою,вже не один рік,навіщо губити легені планети щоб через тиждень викинути на смітник?
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25.12.2021 15:03 Ответить
Натуральных елок покупают все меньше.
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25.12.2021 15:27 Ответить
Ми теж, але інколи купую гілочки на березовому спілі.

А ось про дерева нещодавно розповіли по ТБ цікаву річ. Коли ялинки, або сосни саджають у грунт на ділянці, то садять їх густо, бо не все може прижитися. А ось потім треба проріджувати, щоб дати деревам простір, тому це водночас і санітарна вирубка.
Так що для лісхозів це зароботок, який йде, у тому чіслі і на розвіток (ясна річ, що при нормальної влади).
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25.12.2021 15:55 Ответить
охть! в одна шарага вырубит 500 тыс. деревьев! а скоко в мире????
а чтобы спалить одного дохлого индуса уничтожают с десяток деревьев,а этих грязных животных больше 2 миллиардов,
живые и дохлые,наносят ущерб планете !
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25.12.2021 15:04 Ответить
НичО...мильярд посаженных деревьев покроет это с лихвой...
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25.12.2021 15:06 Ответить
Да то капля в море из 1 миллиарда деревьев высаженых лично наивЯличнейшим.
Интересно, а каков % от 1 миллиарда деревьев, ёлок и сосен высаженных этим утырком.
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25.12.2021 15:11 Ответить
Пишуть "ялинок" а на фото сосни ...Цікаво взнати - відколи сосну називають ялинкою ?
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25.12.2021 15:18 Ответить
Сосна нарядней!И может остаться до следующего праздника,а ель лысеет мгновено.В США там какие-то особые
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25.12.2021 15:42 Ответить
люди, наверно, - те немногие представители фауны, "любители прекрасного", которые дарят один одному положительные эмоции, преподнося трупы растений исключительно для эстетики, в их понимании..
про охотников, для удовольствия, - вообще молчу, по-нормальному, в Украине уже некого кроме кацапа-оккупанта убивать, но это для "наших героев" стрёмно, безопаснее найти с дорогущей оптикой, в том числе и ночной, несчастных, оставшихся ещё в живых, косуль, уток и зайцев.. и расстреливать их "в честном состязании" прямо в местах пьянки "на любимой природе", с.ки... (
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25.12.2021 15:22 Ответить
Объехал сегодня несколько базаров. Все держат ребята кавказской внешности. Цена - от 350 грн за махонькую. За 1,5 м придется выложить 500-550. Притом что неделю назад еще были раскладки украинцев с ценами от 150. Сейчас их нет.
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25.12.2021 16:38 Ответить
Ужгород.. 150см от 1000 грн и выше, 170-180 =1500-1800грн
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25.12.2021 17:41 Ответить
Блин, была очень простая идея - купить занедорого (ну или срубить в лесу) елку, украсить и радоваться. Атмосфера праздника.
Теперь - специальные питомники, сертификаты, чипирование, барыги, ментовские пляски, и, соответственное, бешенные цены.
Нафиг. Уже десяток лет дома искусственная елка, и пусть все эти продаваны, крышеватели, мусора имеют друг друга под елками соснами.
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26.12.2021 09:07 Ответить
 
 