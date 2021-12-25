В этом году для реализации запланировано 500 тыс. елок, - Гослесагентство

В Гослесагентстве есть специальные предприятия, занимающиеся выращиванием елок на продажу. Речь идет о легально заготовленных, продающихся с чипами, кодами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Общественного радио" рассказал Игорь Будзинский, начальник Управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов Гослесагентства.

"В Гослесагентстве есть предприятия, занимающиеся выращиванием елок. Так называемых плантаций новогодних елок по стране более 4 тыс. га, там выращивают более 1,5 млн елок. В этом году запланировано к реализации почти 500 тысяч елок," - отметил он.

К слову, только в столице работают 187 елочных ярмарок. Новогодние деревья будут продавать до 31 декабря.

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