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Новини Новий рік
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У цьому році до реалізації заплановано 500 тис. ялинок, - Держлісагентство

У цьому році до реалізації заплановано 500 тис. ялинок, - Держлісагентство

У Держлісагентстві є спеціальні підприємства, що займаються вирощуванням ялинок на продаж. Йдеться про легально заготовлені, ті, які продають з чипами, кодами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефіріі "Громадського радіо"розповів Ігор Будзінський, начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства.

"У Держлісагентстві є підприємства, що займаються вирощуванням ялинок. Так званих плантацій новорічних ялинок по країні є понад 4 тис. га, там вирощуються понад 1,5 млн ялинок. Цьогоріч запланована до реалізації майже 500 тисяч ялинок" - відзначив він.

До слова, лише у столиці працюють 187 ялинкових ярмарків. Новорічні дерева продаватимуть до 31 грудня.

Також читайте: Браконьєри на свята спиляли як мінімум близько 2 тисяч ялинок

Новий рік (551) ялинка (115) Держлісагентство (156)


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Топ коментарі
+6
Убити 500000 дерев заради фетішу? І ці люди забороняють пластикові пакетики?
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25.12.2021 15:00
+5
користуємося тільки штучною ялинкою,вже не один рік,навіщо губити легені планети щоб через тиждень викинути на смітник?
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25.12.2021 15:03
+5
НичО...мильярд посаженных деревьев покроет это с лихвой...
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25.12.2021 15:06
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основную массу выбросят 31.12.2021года
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25.12.2021 14:48 Відповісти
Отож...
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25.12.2021 15:19 Відповісти
обидно что не купить елку для посадки возле дома, не купить,
потому что цена- космос,
а государство купит, за счёт народа, но перед выборами, если депутат на одну рассщедрится...
зато срежут под новый год сотни тысяч лесов и выбросят их перед новым годом...
ну не гниды ???
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25.12.2021 15:44 Відповісти
Убити 500000 дерев заради фетішу? І ці люди забороняють пластикові пакетики?
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25.12.2021 15:00 Відповісти
Картошку и хлеб вы тоже ради фетиша кушаете?) И цветы вы никому не дарили. Жалко вас...
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25.12.2021 15:03 Відповісти
Невдале порівняння.
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25.12.2021 15:11 Відповісти
Ну почему же неудачное? Картошку вам из переработанных пластиковых пакетов кушать, тогда и в мозгах у вас может просветлеет.
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25.12.2021 15:13 Відповісти
Ага, аналогії з серії "сьогодні грязюка під нігтями, а завтра батьківщину продаси"
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25.12.2021 15:17 Відповісти
А вот это глупая аналогия.
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25.12.2021 15:19 Відповісти
Звісно. Опонент апріорі дурень.
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25.12.2021 15:37 Відповісти
Вы про вот это?


Ага, аналогії з серії "сьогодні грязюка під нігтями, а завтра батьківщину продаси"

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25.12.2021 15:59 Відповісти
Или вот про это?


Убити 500000 дерев заради фетішу? І ці люди забороняють пластикові пакетики?
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25.12.2021 16:00 Відповісти
А может вы имеете в виду, что ваш оппонент дурак написав вот это?



Невдале порівняння.

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25.12.2021 16:01 Відповісти
І що це було?
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25.12.2021 16:08 Відповісти
Ваше утверждение, что ваш оппонент дурак, а вы непогрешимый d'Artagnan и весь такой в белом белом. А все вокруг дураки и в го...не, а вы в белом ни непогрешимый.
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25.12.2021 16:13 Відповісти
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25.12.2021 16:19 Відповісти
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25.12.2021 16:24 Відповісти
Доволі дивні, як на мене, висновки.
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25.12.2021 16:30 Відповісти
До чого тут картопля та хліб? Це їжа, без якої людина не може обійтися. А ось прикрасити труп дерева та святкувати біля нього - це примітивізм. Штучна ялинка вас не влаштовує? І повірте: зрізані квіти також далеко не всіх радують. Тож вам варто себе пожаліти, а не інгих.
І передбачаючи ваше ймовірне питання: м'яса не хм. А ось вуличних тварин рятую: лікую та прилаштовую.
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25.12.2021 15:24 Відповісти
И без картошки люди раньше жили, как и безо всей Америки))) Вы женщина которой никто не дарил цветов, поэтому вы решили спасать животных???
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25.12.2021 15:30 Відповісти
4 тысячи Га -ничто!.Нужно больше садить лесов,деловых и для топлива .А еще лучше в виде елки использовать приличный куст безнаркотической Конопли.Красиво в игрушках и креативно.Меньше оглядываться на других...
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25.12.2021 15:26 Відповісти
Тоді вже краще розглядати медичні сорти.
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25.12.2021 15:38 Відповісти
користуємося тільки штучною ялинкою,вже не один рік,навіщо губити легені планети щоб через тиждень викинути на смітник?
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25.12.2021 15:03 Відповісти
Натуральных елок покупают все меньше.
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25.12.2021 15:27 Відповісти
Ми теж, але інколи купую гілочки на березовому спілі.

А ось про дерева нещодавно розповіли по ТБ цікаву річ. Коли ялинки, або сосни саджають у грунт на ділянці, то садять їх густо, бо не все може прижитися. А ось потім треба проріджувати, щоб дати деревам простір, тому це водночас і санітарна вирубка.
Так що для лісхозів це зароботок, який йде, у тому чіслі і на розвіток (ясна річ, що при нормальної влади).
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25.12.2021 15:55 Відповісти
охть! в одна шарага вырубит 500 тыс. деревьев! а скоко в мире????
а чтобы спалить одного дохлого индуса уничтожают с десяток деревьев,а этих грязных животных больше 2 миллиардов,
живые и дохлые,наносят ущерб планете !
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25.12.2021 15:04 Відповісти
НичО...мильярд посаженных деревьев покроет это с лихвой...
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25.12.2021 15:06 Відповісти
Да то капля в море из 1 миллиарда деревьев высаженых лично наивЯличнейшим.
Интересно, а каков % от 1 миллиарда деревьев, ёлок и сосен высаженных этим утырком.
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25.12.2021 15:11 Відповісти
Пишуть "ялинок" а на фото сосни ...Цікаво взнати - відколи сосну називають ялинкою ?
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25.12.2021 15:18 Відповісти
Сосна нарядней!И может остаться до следующего праздника,а ель лысеет мгновено.В США там какие-то особые
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25.12.2021 15:42 Відповісти
люди, наверно, - те немногие представители фауны, "любители прекрасного", которые дарят один одному положительные эмоции, преподнося трупы растений исключительно для эстетики, в их понимании..
про охотников, для удовольствия, - вообще молчу, по-нормальному, в Украине уже некого кроме кацапа-оккупанта убивать, но это для "наших героев" стрёмно, безопаснее найти с дорогущей оптикой, в том числе и ночной, несчастных, оставшихся ещё в живых, косуль, уток и зайцев.. и расстреливать их "в честном состязании" прямо в местах пьянки "на любимой природе", с.ки... (
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25.12.2021 15:22 Відповісти
Объехал сегодня несколько базаров. Все держат ребята кавказской внешности. Цена - от 350 грн за махонькую. За 1,5 м придется выложить 500-550. Притом что неделю назад еще были раскладки украинцев с ценами от 150. Сейчас их нет.
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25.12.2021 16:38 Відповісти
Ужгород.. 150см от 1000 грн и выше, 170-180 =1500-1800грн
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25.12.2021 17:41 Відповісти
Блин, была очень простая идея - купить занедорого (ну или срубить в лесу) елку, украсить и радоваться. Атмосфера праздника.
Теперь - специальные питомники, сертификаты, чипирование, барыги, ментовские пляски, и, соответственное, бешенные цены.
Нафиг. Уже десяток лет дома искусственная елка, и пусть все эти продаваны, крышеватели, мусора имеют друг друга под елками соснами.
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26.12.2021 09:07 Відповісти
 
 