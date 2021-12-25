У цьому році до реалізації заплановано 500 тис. ялинок, - Держлісагентство

У Держлісагентстві є спеціальні підприємства, що займаються вирощуванням ялинок на продаж. Йдеться про легально заготовлені, ті, які продають з чипами, кодами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефіріі "Громадського радіо"розповів Ігор Будзінський, начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства.

"У Держлісагентстві є підприємства, що займаються вирощуванням ялинок. Так званих плантацій новорічних ялинок по країні є понад 4 тис. га, там вирощуються понад 1,5 млн ялинок. Цьогоріч запланована до реалізації майже 500 тисяч ялинок" - відзначив він.

До слова, лише у столиці працюють 187 ялинкових ярмарків. Новорічні дерева продаватимуть до 31 грудня.

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