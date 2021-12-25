У цьому році до реалізації заплановано 500 тис. ялинок, - Держлісагентство
У Держлісагентстві є спеціальні підприємства, що займаються вирощуванням ялинок на продаж. Йдеться про легально заготовлені, ті, які продають з чипами, кодами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефіріі "Громадського радіо"розповів Ігор Будзінський, начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства.
"У Держлісагентстві є підприємства, що займаються вирощуванням ялинок. Так званих плантацій новорічних ялинок по країні є понад 4 тис. га, там вирощуються понад 1,5 млн ялинок. Цьогоріч запланована до реалізації майже 500 тисяч ялинок" - відзначив він.
До слова, лише у столиці працюють 187 ялинкових ярмарків. Новорічні дерева продаватимуть до 31 грудня.
Топ коментарі
+6 Палєо Мустьє
показати весь коментар25.12.2021 15:00
+5 Лилия Стацкая
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+5 Привет
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потому что цена- космос,
а государство купит, за счёт народа, но перед выборами, если депутат на одну рассщедрится...
зато срежут под новый год сотни тысяч лесов и выбросят их перед новым годом...
ну не гниды ???
Ага, аналогії з серії "сьогодні грязюка під нігтями, а завтра батьківщину продаси"
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Убити 500000 дерев заради фетішу? І ці люди забороняють пластикові пакетики?
Невдале порівняння.
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І передбачаючи ваше ймовірне питання: м'яса не хм. А ось вуличних тварин рятую: лікую та прилаштовую.
А ось про дерева нещодавно розповіли по ТБ цікаву річ. Коли ялинки, або сосни саджають у грунт на ділянці, то садять їх густо, бо не все може прижитися. А ось потім треба проріджувати, щоб дати деревам простір, тому це водночас і санітарна вирубка.
Так що для лісхозів це зароботок, який йде, у тому чіслі і на розвіток (ясна річ, що при нормальної влади).
а чтобы спалить одного дохлого индуса уничтожают с десяток деревьев,а этих грязных животных больше 2 миллиардов,
живые и дохлые,наносят ущерб планете !
Интересно, а каков % от 1 миллиарда деревьев, ёлок и сосен высаженных этим утырком.
про охотников, для удовольствия, - вообще молчу, по-нормальному, в Украине уже некого кроме кацапа-оккупанта убивать, но это для "наших героев" стрёмно, безопаснее найти с дорогущей оптикой, в том числе и ночной, несчастных, оставшихся ещё в живых, косуль, уток и зайцев.. и расстреливать их "в честном состязании" прямо в местах пьянки "на любимой природе", с.ки... (
Теперь - специальные питомники, сертификаты, чипирование, барыги, ментовские пляски, и, соответственное, бешенные цены.
Нафиг. Уже десяток лет дома искусственная елка, и пусть все эти продаваны, крышеватели, мусора имеют друг друга под
елкамисоснами.