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В ближайшие дни в Украине ожидается снег и понижение температуры, - Гидрометцентр

В ближайшие дни в Украине ожидается снег и понижение температуры, - Гидрометцентр

В ближайшие сутки в южной и восточной частях Украины будет облачно, ветер умеренный, днем местами сильный снег, мокрый снег, местами гололедица, налипание мокрого снега.

По данным Укргидрометцентра, температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На остальных территориях переменная облачность, без осадков, ночью в Закарпатье, Прикарпатье и большинстве центральных областей снег. Температура ночью 10-15° мороза, в центральных областях 4-9° мороза; днем 3-8° мороза.

На дорогах страны местами гололедица.

Ветер юго-западный, в южных и восточных областях северный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 10-12° мороза, днем ​​4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 декабря самая высокая температура днем ​​была 10,4 ° в 2015 г., самая низкая ночью -22,4 ° в 1890 г.

В понедельник, 27 декабря, ночью в Крыму небольшие осадки, днем ​​в юго-западных областях снег, мокрый снег, в Закарпатье с дождем, гололедица и налипание мокрого снега, на остальных территориях без осадков, температура ночью 10-15° мороза, днем ​​3 -8° мороза; в Закарпатье и юге страны ночью 4-9° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

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В Киеве 27 декабря облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем ​​4-6° мороза.

28 декабря в Украине снег, в центральных, восточных областях сильный снег, местами метели, температура ночью 7-12° мороза (на востоке и северо-востоке до -15°), днем ​​3-8° мороза; в Закарпатье ночью мокрый снег и дождь, днем ​​без существенных осадков; температура ночью около 0°, днем ​​0-5° тепла; в южных областях ночью умеренные, местами сильные осадки, днем ​​дожди, гололедица, налипание мокрого снега, температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

На дорогах страны гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в восточный, 5-10 м/с, днем ​​28 декабря в большинстве центральных и восточных областей местами порывы 15-20 м/с.

Гидрометцентр (665) Мороз Александр (1280) погода (2819) снегопад (787)


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Что нам там рассказывали, что энергосистеме нужно пережить только три холодных дня и будет легче? Аж 10 раз. Получите и распишитесь. Готовьтесь к увеличению числа плановых "аварийных" отключений.
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25.12.2021 15:40 Ответить
Завидую белой и черной завистью. В Германии(кроме как на альпийских горах) чортовы дожди, снега нет- был с мизинец и тот растаял. Никого новогоднего ощущения.
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25.12.2021 15:44 Ответить
до сегодня замело и -13 - - 15 было.... (Днепр)
но потом..сегодня...нате - дождик! он все съел и грязью размазал...
а на ночь опять -7.... ой завидовать нечему!!!

1.фото - было



2. стало

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25.12.2021 16:03 Ответить
Говорив сьогодні з товаришем по телефону Розказав - кілька днів тому телефонувала сестра з Криму Виявляється у них з ожеледицею у приморських містах борються поливаючи вулиці водою! Морською Вона нібито розмиває льодову кірку Недавно те саме зробили і у них Але так як під"їзд до моря пообмежували загорожами то в їх районі водії ПММ знайшли тільки одне місце де можна було закачувать морську воду Поставили мотопомпу і закачували в цистерни Машини полили та й поїхали А на другий день потепліло І по вулицях неможливо стало ходить! Бо відбирали воду у місці скидання у море стічних вод з міської каналізації!
Я можу це уявить бо у 1987 році таке нюхав - у Саратові перед Новим роком ялинки що росли по вулицях комунальники оббризкали фекаліями (щоб не крали) А тут відлига! А мені кожен ранок іти повз ці насадження на службу!
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25.12.2021 16:30 Ответить
 
 