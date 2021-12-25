В ближайшие дни в Украине ожидается снег и понижение температуры, - Гидрометцентр
В ближайшие сутки в южной и восточной частях Украины будет облачно, ветер умеренный, днем местами сильный снег, мокрый снег, местами гололедица, налипание мокрого снега.
По данным Укргидрометцентра, температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На остальных территориях переменная облачность, без осадков, ночью в Закарпатье, Прикарпатье и большинстве центральных областей снег. Температура ночью 10-15° мороза, в центральных областях 4-9° мороза; днем 3-8° мороза.
На дорогах страны местами гололедица.
Ветер юго-западный, в южных и восточных областях северный, 5-10 м/с.
В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 декабря самая высокая температура днем была 10,4 ° в 2015 г., самая низкая ночью -22,4 ° в 1890 г.
В понедельник, 27 декабря, ночью в Крыму небольшие осадки, днем в юго-западных областях снег, мокрый снег, в Закарпатье с дождем, гололедица и налипание мокрого снега, на остальных территориях без осадков, температура ночью 10-15° мороза, днем 3 -8° мороза; в Закарпатье и юге страны ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Киеве 27 декабря облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах страны гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.
28 декабря в Украине снег, в центральных, восточных областях сильный снег, местами метели, температура ночью 7-12° мороза (на востоке и северо-востоке до -15°), днем 3-8° мороза; в Закарпатье ночью мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков; температура ночью около 0°, днем 0-5° тепла; в южных областях ночью умеренные, местами сильные осадки, днем дожди, гололедица, налипание мокрого снега, температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
На дорогах страны гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в восточный, 5-10 м/с, днем 28 декабря в большинстве центральных и восточных областей местами порывы 15-20 м/с.
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но потом..сегодня...нате - дождик! он все съел и грязью размазал...
а на ночь опять -7.... ой завидовать нечему!!!
1.фото - было
2. стало
Я можу це уявить бо у 1987 році таке нюхав - у Саратові перед Новим роком ялинки що росли по вулицях комунальники оббризкали фекаліями (щоб не крали) А тут відлига! А мені кожен ранок іти повз ці насадження на службу!