В ближайшие дни в Украине ожидается снег и понижение температуры, - Гидрометцентр

В ближайшие сутки в южной и восточной частях Украины будет облачно, ветер умеренный, днем местами сильный снег, мокрый снег, местами гололедица, налипание мокрого снега.

По данным Укргидрометцентра, температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На остальных территориях переменная облачность, без осадков, ночью в Закарпатье, Прикарпатье и большинстве центральных областей снег. Температура ночью 10-15° мороза, в центральных областях 4-9° мороза; днем 3-8° мороза.

На дорогах страны местами гололедица.

Ветер юго-западный, в южных и восточных областях северный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 10-12° мороза, днем ​​4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 декабря самая высокая температура днем ​​была 10,4 ° в 2015 г., самая низкая ночью -22,4 ° в 1890 г.

В понедельник, 27 декабря, ночью в Крыму небольшие осадки, днем ​​в юго-западных областях снег, мокрый снег, в Закарпатье с дождем, гололедица и налипание мокрого снега, на остальных территориях без осадков, температура ночью 10-15° мороза, днем ​​3 -8° мороза; в Закарпатье и юге страны ночью 4-9° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

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В Киеве 27 декабря облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем ​​4-6° мороза.

28 декабря в Украине снег, в центральных, восточных областях сильный снег, местами метели, температура ночью 7-12° мороза (на востоке и северо-востоке до -15°), днем ​​3-8° мороза; в Закарпатье ночью мокрый снег и дождь, днем ​​без существенных осадков; температура ночью около 0°, днем ​​0-5° тепла; в южных областях ночью умеренные, местами сильные осадки, днем ​​дожди, гололедица, налипание мокрого снега, температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

На дорогах страны гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в восточный, 5-10 м/с, днем ​​28 декабря в большинстве центральных и восточных областей местами порывы 15-20 м/с.