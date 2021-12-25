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Найближчими днями в Україні очікується сніг та зниження температури, - Гідрометцентр

Найближчими днями в Україні очікується сніг та зниження температури, - Гідрометцентр

Найближчої доби в південній і східній частинах України буде хмарно, помірний, удень подекуди значний сніг, мокрий сніг, місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу.

За даними Укргідрометцентру, температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На решті територій мінлива хмарність, без опадів, уночі на Закарпатті, Прикарпатті та більшості центральних областей сніг. Температура вночі 10-15° морозу, в центральних областях 4-9° морозу; вдень 3-8° морозу.

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний, у південних і східних областях північний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю без опадів; температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 26 грудня найвища температура вдень була 10,4° в 2015 р., найнижча вночі -22,4° у 1890 р.

У понеділок, 27 грудня, вночі в Криму невеликі опади, вдень у південно-західних областях сніг, мокрий сніг, у Закарпатті з дощем, ожеледиця та налипання мокрого снігу, на решті територій без опадів, температура вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу; в Закарпатті та півдні країни вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через сильний вітер у Києві та області оголосили штормове попередження

У Києві 27 грудня хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний із переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

28 грудня в Україні сніг, у центральних, східних областях сильний сніг, подекуди хуртовини, температура вночі 7-12° морозу (на сході та північному сході до -15°), вдень 3-8° морозу; в Закарпатті вночі мокрий сніг і дощ, удень без істотних опадів, температура вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла; у південних областях уночі помірні, подекуди значні опади, вдень дощі, ожеледиця, налипання мокрого снігу, температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом у східний, 5-10 м/с, вдень 28 грудня у більшості центральних і східних областей місцями пориви 15-20 м/с.

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Гідрометцентр (159) Мороз (450) погода (789) снігопад (466)


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Что нам там рассказывали, что энергосистеме нужно пережить только три холодных дня и будет легче? Аж 10 раз. Получите и распишитесь. Готовьтесь к увеличению числа плановых "аварийных" отключений.
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25.12.2021 15:40 Відповісти
Завидую белой и черной завистью. В Германии(кроме как на альпийских горах) чортовы дожди, снега нет- был с мизинец и тот растаял. Никого новогоднего ощущения.
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25.12.2021 15:44 Відповісти
до сегодня замело и -13 - - 15 было.... (Днепр)
но потом..сегодня...нате - дождик! он все съел и грязью размазал...
а на ночь опять -7.... ой завидовать нечему!!!

1.фото - было



2. стало

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25.12.2021 16:03 Відповісти
Говорив сьогодні з товаришем по телефону Розказав - кілька днів тому телефонувала сестра з Криму Виявляється у них з ожеледицею у приморських містах борються поливаючи вулиці водою! Морською Вона нібито розмиває льодову кірку Недавно те саме зробили і у них Але так як під"їзд до моря пообмежували загорожами то в їх районі водії ПММ знайшли тільки одне місце де можна було закачувать морську воду Поставили мотопомпу і закачували в цистерни Машини полили та й поїхали А на другий день потепліло І по вулицях неможливо стало ходить! Бо відбирали воду у місці скидання у море стічних вод з міської каналізації!
Я можу це уявить бо у 1987 році таке нюхав - у Саратові перед Новим роком ялинки що росли по вулицях комунальники оббризкали фекаліями (щоб не крали) А тут відлига! А мені кожен ранок іти повз ці насадження на службу!
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25.12.2021 16:30 Відповісти
 
 