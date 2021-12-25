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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Обмен пленными Война
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Сейчас "выкупить" человека из плена оккупантов на Донбассе почти невозможно, - активисты

Сейчас

Выкупить человека из плена оккупантов на Донбассе, как это удавалось в начале конфликта в 2014-2015 годах, сейчас почти невозможно.

Об этом в интервью Громадському радіо рассказала Анна Мокроусова - глава ОО "Голубая птица", которая помогает семьям пленных и бывшим пленным, передает Цензор.НЕТ.

"Нет такой процедуры, как выкуп. Мошенники есть, но людей не отпускают за деньги. Да, были годы, когда иногда это удавалось, но это не сегодняшние реалии", - отметила Анна.

Она советует родным попавших в плен людей обращаться в украинские правоохранительные органы. В частности, написать заявление в полицию об исчезновении или незаконном лишении свободы человека.

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"В этом году был случай, когда родители ждали больше года, прежде чем обратиться (к правоохранителям. - Ред.), чтобы подать человека на освобождение. Очень ужасная ситуация, когда дети помогали или были патриотами, отстаивали интересы свободной Украины, а после их попадания в плен родители по каким-то своим причинам не подают их в списки (на обмен. – Ред.)", – добавила Анна Мокроусова.

По ее словам, если оккупанты берут человека в плен и предъявляют обвинения, то нет шансов, что человека просто так отпустят.

Автор: 

обмен (1367) Донбасс (26955) пленные (2127)


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Топ комментарии
+7
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25.12.2021 19:34
+5
та було б бажання - їх тут сепарського та кротів , що мишей недотравлених...
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25.12.2021 20:52
+4
Был план ГРУ Украины по захвату тюрьмы "Изоляция" в Донецке. Но 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была рассекречена, засвечены все участники.
П.С. А могли бы и убить разведчиков, СБУ уже обстреливала разведку. Видно в жопе СБУ активно действует рука Кремля.
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25.12.2021 22:22
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Придурки,при чем здесь мусульмане,откуда у вас появился термин "кафир",совсем сошли с ума.
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25.12.2021 19:18 Ответить
и правда причём тут мусульмане и где ты увидел упоминание о них?
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26.12.2021 00:00 Ответить
Зьома ж казав що це як два пальці об асфальт велике будівництво.
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25.12.2021 19:22 Ответить
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25.12.2021 19:34 Ответить
А може вони все життя там просидять.
Ти про це не думав?
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25.12.2021 21:00 Ответить
Выкупать не надо, надо медленно и не спеша уничтожать весь пукинский мир и всю эту банду
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25.12.2021 19:47 Ответить
ПОТОМУ ЧТО МЕНЯТЬ НЕ НА КОГО !!! ПОРА ЕХАТЬ В ЕС И США И ВЫЛАВЛИВАТЬ ТАМ ПУТИНСКИХ ПРИХВОСТНЕЙ И ВЕЗТИ ИХ В УКРАИНУ НА ОБМЕН !!!
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25.12.2021 20:25 Ответить
та було б бажання - їх тут сепарського та кротів , що мишей недотравлених...
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25.12.2021 20:52 Ответить
я би не пішов у полон до росіян . росіянська тюрма - каліцтво всіх з ким спілкується засуджений бувший у цій тюрмі. . . цей досвід зі сталінськіх лагерів під Свердловськом - передані нам нащадкам тих покалічених на вічні часи . . . Завжди памятаємо "росіянську любов" до хохлів.
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25.12.2021 20:34 Ответить
вы просто медведчукчу в клетке сепарам не предлагали...
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25.12.2021 20:43 Ответить
Был план ГРУ Украины по захвату тюрьмы "Изоляция" в Донецке. Но 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была рассекречена, засвечены все участники.
П.С. А могли бы и убить разведчиков, СБУ уже обстреливала разведку. Видно в жопе СБУ активно действует рука Кремля.
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25.12.2021 22:22 Ответить
 
 