Сейчас "выкупить" человека из плена оккупантов на Донбассе почти невозможно, - активисты

Выкупить человека из плена оккупантов на Донбассе, как это удавалось в начале конфликта в 2014-2015 годах, сейчас почти невозможно.

Об этом в интервью Громадському радіо рассказала Анна Мокроусова - глава ОО "Голубая птица", которая помогает семьям пленных и бывшим пленным, передает Цензор.НЕТ.

"Нет такой процедуры, как выкуп. Мошенники есть, но людей не отпускают за деньги. Да, были годы, когда иногда это удавалось, но это не сегодняшние реалии", - отметила Анна.

Она советует родным попавших в плен людей обращаться в украинские правоохранительные органы. В частности, написать заявление в полицию об исчезновении или незаконном лишении свободы человека.

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"В этом году был случай, когда родители ждали больше года, прежде чем обратиться (к правоохранителям. - Ред.), чтобы подать человека на освобождение. Очень ужасная ситуация, когда дети помогали или были патриотами, отстаивали интересы свободной Украины, а после их попадания в плен родители по каким-то своим причинам не подают их в списки (на обмен. – Ред.)", – добавила Анна Мокроусова.

По ее словам, если оккупанты берут человека в плен и предъявляют обвинения, то нет шансов, что человека просто так отпустят.