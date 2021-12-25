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Нині "викупити" людину з полону окупантів на Донбасі майже неможливо, - активісти

Нині

"Викупити" людину з полону окупантів на Донбасі, як це вдавалося на початку конфлікту - у 2014-2015 роках - зараз майже неможливо.

Про це в інтерв’ю Громадському радіо розповіла Анна Мокроусова - голова ГО "Блакитний птах", яка допомагає родинам полонених та колишнім полоненим, передає Цензор.НЕТ.

"Немає такої процедури, як викуп. Шахраї є, але людей не відпускають за гроші. Так, були роки, коли іноді це вдавалося, але це не сьогоднішні реалії", - зазначила Анна.

Вона радить рідним людей, які потрапили у полон, звертатися до українських правоохоронних органів. Зокрема, написати заяву до поліції про зникнення чи незаконне позбавлення волі людини.

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"Цього року був випадок, коли батьки чекали понад рік, перш ніж звернутися (до правоохоронців. - Ред.), щоб подати людину на звільнення. Дуже жахлива ситуація, коли діти допомагали або були патріотами, відстоювали інтереси вільної України, а після їхнього потрапляння у полон батьки з якихось своїх причин не подають їх у списки (на обмін. - Ред.)", - додала Анна Мокроусова.

За її словами, якщо окупанти беруть людину у полон і висувають обвинувачення, то немає шансів, що людину просто так відпустять.

Автор: 

обмін (1149) Донбас (22354) полонені (2251)


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Топ коментарі
+7
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25.12.2021 19:34
+5
та було б бажання - їх тут сепарського та кротів , що мишей недотравлених...
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25.12.2021 20:52
+4
Был план ГРУ Украины по захвату тюрьмы "Изоляция" в Донецке. Но 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была рассекречена, засвечены все участники.
П.С. А могли бы и убить разведчиков, СБУ уже обстреливала разведку. Видно в жопе СБУ активно действует рука Кремля.
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25.12.2021 22:22
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Придурки,при чем здесь мусульмане,откуда у вас появился термин "кафир",совсем сошли с ума.
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25.12.2021 19:18 Відповісти
и правда причём тут мусульмане и где ты увидел упоминание о них?
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26.12.2021 00:00 Відповісти
Зьома ж казав що це як два пальці об асфальт велике будівництво.
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25.12.2021 19:22 Відповісти
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25.12.2021 19:34 Відповісти
А може вони все життя там просидять.
Ти про це не думав?
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25.12.2021 21:00 Відповісти
Выкупать не надо, надо медленно и не спеша уничтожать весь пукинский мир и всю эту банду
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25.12.2021 19:47 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО МЕНЯТЬ НЕ НА КОГО !!! ПОРА ЕХАТЬ В ЕС И США И ВЫЛАВЛИВАТЬ ТАМ ПУТИНСКИХ ПРИХВОСТНЕЙ И ВЕЗТИ ИХ В УКРАИНУ НА ОБМЕН !!!
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25.12.2021 20:25 Відповісти
та було б бажання - їх тут сепарського та кротів , що мишей недотравлених...
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25.12.2021 20:52 Відповісти
я би не пішов у полон до росіян . росіянська тюрма - каліцтво всіх з ким спілкується засуджений бувший у цій тюрмі. . . цей досвід зі сталінськіх лагерів під Свердловськом - передані нам нащадкам тих покалічених на вічні часи . . . Завжди памятаємо "росіянську любов" до хохлів.
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25.12.2021 20:34 Відповісти
вы просто медведчукчу в клетке сепарам не предлагали...
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25.12.2021 20:43 Відповісти
Был план ГРУ Украины по захвату тюрьмы "Изоляция" в Донецке. Но 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была рассекречена, засвечены все участники.
П.С. А могли бы и убить разведчиков, СБУ уже обстреливала разведку. Видно в жопе СБУ активно действует рука Кремля.
показати весь коментар
25.12.2021 22:22 Відповісти
 
 