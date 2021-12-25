Нині "викупити" людину з полону окупантів на Донбасі майже неможливо, - активісти

"Викупити" людину з полону окупантів на Донбасі, як це вдавалося на початку конфлікту - у 2014-2015 роках - зараз майже неможливо.

Про це в інтерв’ю Громадському радіо розповіла Анна Мокроусова - голова ГО "Блакитний птах", яка допомагає родинам полонених та колишнім полоненим, передає Цензор.НЕТ.

"Немає такої процедури, як викуп. Шахраї є, але людей не відпускають за гроші. Так, були роки, коли іноді це вдавалося, але це не сьогоднішні реалії", - зазначила Анна.

Вона радить рідним людей, які потрапили у полон, звертатися до українських правоохоронних органів. Зокрема, написати заяву до поліції про зникнення чи незаконне позбавлення волі людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби 25 грудня російські окупанти на Донбасі не порушували режим тиші, - пресцентр штабу ООС

"Цього року був випадок, коли батьки чекали понад рік, перш ніж звернутися (до правоохоронців. - Ред.), щоб подати людину на звільнення. Дуже жахлива ситуація, коли діти допомагали або були патріотами, відстоювали інтереси вільної України, а після їхнього потрапляння у полон батьки з якихось своїх причин не подають їх у списки (на обмін. - Ред.)", - додала Анна Мокроусова.

За її словами, якщо окупанти беруть людину у полон і висувають обвинувачення, то немає шансів, що людину просто так відпустять.