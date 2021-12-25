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Новости Обмен пленными
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Россия не заинтересована и не планирует проводить обмен удерживаемыми лицами, - Гармаш

Россия не заинтересована и не планирует проводить обмен удерживаемыми лицами, - Гармаш

Россия не предпринимает никаких действий для обмена удерживаемыми лицами, поэтому шансы на его проведение до конца года очень невелики.

Такое мнение высказал представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен удерживаемыми лицами до конца года. - Ред.) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов", - сказал Гармаш.

Он добавил, что есть небольшой шанс, что российская сторона может пойти на такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации, чего от них требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами.

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"Но пока никаких признаков этого я не вижу. Более того, на последнем заседании (ТКГ. - Ред.) они (российская сторона. - Ред.) еще раз подчеркнули, что обмен состоится после полного комплексного политического урегулирования конфликта", - констатировал член делегации Украины в ТКГ.

Автор: 

обмен (1367) пленные (2127) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+11
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25.12.2021 21:25
+10
Звісно. Єрмак віддав цемаха за простотак, ніби це він його впіймав.
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25.12.2021 20:58
+9
Раньше вы все говорили,что Петя не хотел обмена,а сейчас,вдруг,засРашка не хочет.
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25.12.2021 21:04
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Звісно. Єрмак віддав цемаха за простотак, ніби це він його впіймав.
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25.12.2021 20:58 Ответить
Да зеленые и вагнеровцев упустили, тем самым обеспечивая врагу такое вот поведение. Я уже и не знаю кто для них Путин - враг или друг. Уж очень часто они в его пользу играют.
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25.12.2021 22:08 Ответить
мож подарить всю ватку в наших застенках дохтору менгеле,который трошкы йозеф?хай помалу шукайе пилюлю от ковида..
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25.12.2021 20:58 Ответить
Раньше вы все говорили,что Петя не хотел обмена,а сейчас,вдруг,засРашка не хочет.
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25.12.2021 21:04 Ответить
і чому це отак зненацька?
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26.12.2021 00:34 Ответить
Для того операцію по вагнерятам та інші і зливали, щоби не було "обмінного фонду".
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25.12.2021 21:06 Ответить
Ясное дело что отдали всех ценных. Это глупость как минимум!
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25.12.2021 21:08 Ответить
Янелоха развел ВВХ как лоха,когда Цемах им нужен был
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25.12.2021 21:11 Ответить
Смотрю сейчас стрим Полтавы, он спрашивает у маскавита:
- зачем вы на нас нападаете?
- мы не нападем, мы хотим чтоб был мир, поэтому мы вас победим.
Вопросы есть((((
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25.12.2021 21:12 Ответить
Какой смысл общаться с людьми, у которых в устах строчки из информационных каналов?
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25.12.2021 21:27 Ответить
Смысл простой, тыкать мордой в такое видео тех, которые думают про ******** нарот, зелебоб и опэжежопошникиков, чтоб не думали, что гауляйтерами и будут на Дерибасовской
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25.12.2021 21:35 Ответить
По моему подход ошибочный.
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25.12.2021 21:47 Ответить
Какой правильный?
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25.12.2021 22:14 Ответить
Это было актуально в первые 2-3 года войны. На сегодня вполне понятно, шо за обитателей страны-помойки думает их фюрерок, а их "личное мнение" им озвучивают сливные бачки, кисели и соловьиные пометы.Это не люди, это стадо.
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25.12.2021 22:02 Ответить
Привет

Это понятно, но я про наших писал, которые про мир думают.
Кстати, посмотрел ДП, он буквой П сделан, мангал не обнаружен.
НО, рога здания перекрыты 3-х метровым забором, так что есть вероятность, что во дворе он таки есть.
Шашлыка у брата поел, за наше здоровье))
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25.12.2021 22:22 Ответить
Селямчик. Дякую, шо не забыли. Брату большой Селям.
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25.12.2021 22:24 Ответить
Обязательно передам, дякую.
Всего хорошего и удачи.
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25.12.2021 22:39 Ответить
Merry Christmas!
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25.12.2021 22:42 Ответить
З Рiздвом Христовым.
Пусть мир будет в наших домах.
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25.12.2021 22:50 Ответить
Лозунг нацистов-Будь моим братом или я тебе проломлю голову.Абсолютно ничего нового,обычные фашики,практически вся страна такая.
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25.12.2021 21:28 Ответить
Я за то что-бы термина "Россия" в Украине небыло..."московия" "кремль""кремлёвская нора"...вот как-то так но не Россия, да ещё и с большой буквы
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25.12.2021 21:13 Ответить
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25.12.2021 21:25 Ответить
СМИ, которые говорят, что в 1654м году Украина попросилась в Россию и те, кто говорит, что до 1922го года Украины не было - одни те же СМИ.
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25.12.2021 22:34 Ответить
а зачем им,Цемаха по МН17 отдали,вагенорцев слили,а остальное видимо будет в телефоном режиме, *дядя Вова ,тут снова хохлы вам каверзу придумали,но я непозволю этого,искренне ваш,в
Вовочка*
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25.12.2021 21:45 Ответить
Михаил Сомов...Ты о чём?
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25.12.2021 21:54 Ответить
а как сопоставить два выражения?
1 нас там нет.
2 мы не заинтересованы.
так вы там есть и вы не заинтересованы?
или вас там типа нет, но вы очень заинтересованы?
и этот бред проглативает весь мир...
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25.12.2021 22:07 Ответить
Такий у них інтерес до громадянських війн.
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25.12.2021 22:41 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=xQ3RKj3O8eg
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25.12.2021 22:29 Ответить
пленные это козыри для них, хрен они их сбросят просто
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25.12.2021 22:35 Ответить
а давайте Ермака посадим. Татарова,Портнова и прочую шелупонь. вот и обменный фонд наберется.
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26.12.2021 12:20 Ответить
надо переловить тех кто продвигает российские интересы внутри страны причем не мелочевку , а лиц у которых есть паспорт рф и которые толкают Украину в щупальца к северному соседу. того же Геруса семейку сдавшую жилье машке левченко и прочих. повод всегда можно найти главное желание.
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26.12.2021 12:29 Ответить
Как только улус Золотой Орды Московия сформировалось как государство и до сих пор не было не одного договора , которым кацапы не вытерли свой зад .И не имеет значения кто ими управляет , немцы , татары , грузин или украинцы , результат все равно тот же они обязательно положат хер на все свои гарантии и договоры.
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26.12.2021 13:19 Ответить
"Россия-самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир." (с)
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26.12.2021 15:55 Ответить
Всех кого ***** хотел поменять, он поменял, благодаря дерьмаку и чмошнику
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26.12.2021 18:33 Ответить
 
 