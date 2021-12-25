Россия не заинтересована и не планирует проводить обмен удерживаемыми лицами, - Гармаш

Россия не предпринимает никаких действий для обмена удерживаемыми лицами, поэтому шансы на его проведение до конца года очень невелики.

Такое мнение высказал представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен удерживаемыми лицами до конца года. - Ред.) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов", - сказал Гармаш.

Он добавил, что есть небольшой шанс, что российская сторона может пойти на такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации, чего от них требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами.

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"Но пока никаких признаков этого я не вижу. Более того, на последнем заседании (ТКГ. - Ред.) они (российская сторона. - Ред.) еще раз подчеркнули, что обмен состоится после полного комплексного политического урегулирования конфликта", - констатировал член делегации Украины в ТКГ.