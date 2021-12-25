Росія не зацікавлена та не планує проводити обмін утримуваними особами, - Гармаш

Росія не робить жодних дій для обміну утримуваними особами, тому шанси на його проведення до кінця року дуже невеликі.

Таку думку висловив представник окремих районів Донецької області у складі української делегації у Тристоронній контактній групі журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не бачу жодних дій з боку Російської Федерації, щоб це (обмін утримуваними особами до кінця року. - Ред.) могло статися. Більше того, я не бачу зараз інтересу РФ, щоб це могло статися. На жаль, дуже мало шансів", - сказав Гармаш.

Він додав, що є невеликий шанс, що російська сторона може вдатися до такого гуманного кроку, щоб продемонструвати США готовність до деескалації, чого від них вимагає Вашингтон для проведення переговорів між президентами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нині "викупити" людину з полону окупантів на Донбасі майже неможливо, - активісти

"Але поки що жодних ознак цього я не бачу. Більше того, на останньому засіданні (ТКГ. - Ред.) вони (російська сторона. - Ред.) ще раз наголосили, що обмін відбудеться після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту", - констатував член делегації України у ТКГ.