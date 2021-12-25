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Новини Обмін полоненими
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Росія не зацікавлена та не планує проводити обмін утримуваними особами, - Гармаш

Росія не зацікавлена та не планує проводити обмін утримуваними особами, - Гармаш

Росія не робить жодних дій для обміну утримуваними особами, тому шанси на його проведення до кінця року дуже невеликі.

Таку думку висловив представник окремих районів Донецької області у складі української делегації у Тристоронній контактній групі журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не бачу жодних дій з боку Російської Федерації, щоб це (обмін утримуваними особами до кінця року. - Ред.) могло статися. Більше того, я не бачу зараз інтересу РФ, щоб це могло статися. На жаль, дуже мало шансів", - сказав Гармаш.

Він додав, що є невеликий шанс, що російська сторона може вдатися до такого гуманного кроку, щоб продемонструвати США готовність до деескалації, чого від них вимагає Вашингтон для проведення переговорів між президентами.

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"Але поки що жодних ознак цього я не бачу. Більше того, на останньому засіданні (ТКГ. - Ред.) вони (російська сторона. - Ред.) ще раз наголосили, що обмін відбудеться після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту", - констатував член делегації України у ТКГ.

Автор: 

обмін (1149) полонені (2251) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+11
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25.12.2021 21:25
+10
Звісно. Єрмак віддав цемаха за простотак, ніби це він його впіймав.
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25.12.2021 20:58
+9
Раньше вы все говорили,что Петя не хотел обмена,а сейчас,вдруг,засРашка не хочет.
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25.12.2021 21:04
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Звісно. Єрмак віддав цемаха за простотак, ніби це він його впіймав.
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25.12.2021 20:58 Відповісти
Да зеленые и вагнеровцев упустили, тем самым обеспечивая врагу такое вот поведение. Я уже и не знаю кто для них Путин - враг или друг. Уж очень часто они в его пользу играют.
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25.12.2021 22:08 Відповісти
мож подарить всю ватку в наших застенках дохтору менгеле,который трошкы йозеф?хай помалу шукайе пилюлю от ковида..
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25.12.2021 20:58 Відповісти
Раньше вы все говорили,что Петя не хотел обмена,а сейчас,вдруг,засРашка не хочет.
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25.12.2021 21:04 Відповісти
і чому це отак зненацька?
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26.12.2021 00:34 Відповісти
Для того операцію по вагнерятам та інші і зливали, щоби не було "обмінного фонду".
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25.12.2021 21:06 Відповісти
Ясное дело что отдали всех ценных. Это глупость как минимум!
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25.12.2021 21:08 Відповісти
Янелоха развел ВВХ как лоха,когда Цемах им нужен был
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25.12.2021 21:11 Відповісти
Смотрю сейчас стрим Полтавы, он спрашивает у маскавита:
- зачем вы на нас нападаете?
- мы не нападем, мы хотим чтоб был мир, поэтому мы вас победим.
Вопросы есть((((
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25.12.2021 21:12 Відповісти
Какой смысл общаться с людьми, у которых в устах строчки из информационных каналов?
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25.12.2021 21:27 Відповісти
Смысл простой, тыкать мордой в такое видео тех, которые думают про ******** нарот, зелебоб и опэжежопошникиков, чтоб не думали, что гауляйтерами и будут на Дерибасовской
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25.12.2021 21:35 Відповісти
По моему подход ошибочный.
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25.12.2021 21:47 Відповісти
Какой правильный?
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25.12.2021 22:14 Відповісти
Это было актуально в первые 2-3 года войны. На сегодня вполне понятно, шо за обитателей страны-помойки думает их фюрерок, а их "личное мнение" им озвучивают сливные бачки, кисели и соловьиные пометы.Это не люди, это стадо.
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25.12.2021 22:02 Відповісти
Привет

Это понятно, но я про наших писал, которые про мир думают.
Кстати, посмотрел ДП, он буквой П сделан, мангал не обнаружен.
НО, рога здания перекрыты 3-х метровым забором, так что есть вероятность, что во дворе он таки есть.
Шашлыка у брата поел, за наше здоровье))
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25.12.2021 22:22 Відповісти
Селямчик. Дякую, шо не забыли. Брату большой Селям.
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25.12.2021 22:24 Відповісти
Обязательно передам, дякую.
Всего хорошего и удачи.
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25.12.2021 22:39 Відповісти
Merry Christmas!
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25.12.2021 22:42 Відповісти
З Рiздвом Христовым.
Пусть мир будет в наших домах.
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25.12.2021 22:50 Відповісти
Лозунг нацистов-Будь моим братом или я тебе проломлю голову.Абсолютно ничего нового,обычные фашики,практически вся страна такая.
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25.12.2021 21:28 Відповісти
Я за то что-бы термина "Россия" в Украине небыло..."московия" "кремль""кремлёвская нора"...вот как-то так но не Россия, да ещё и с большой буквы
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25.12.2021 21:13 Відповісти
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25.12.2021 21:25 Відповісти
СМИ, которые говорят, что в 1654м году Украина попросилась в Россию и те, кто говорит, что до 1922го года Украины не было - одни те же СМИ.
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25.12.2021 22:34 Відповісти
а зачем им,Цемаха по МН17 отдали,вагенорцев слили,а остальное видимо будет в телефоном режиме, *дядя Вова ,тут снова хохлы вам каверзу придумали,но я непозволю этого,искренне ваш,в
Вовочка*
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25.12.2021 21:45 Відповісти
Михаил Сомов...Ты о чём?
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25.12.2021 21:54 Відповісти
а как сопоставить два выражения?
1 нас там нет.
2 мы не заинтересованы.
так вы там есть и вы не заинтересованы?
или вас там типа нет, но вы очень заинтересованы?
и этот бред проглативает весь мир...
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25.12.2021 22:07 Відповісти
Такий у них інтерес до громадянських війн.
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25.12.2021 22:41 Відповісти
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25.12.2021 22:29 Відповісти
пленные это козыри для них, хрен они их сбросят просто
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25.12.2021 22:35 Відповісти
а давайте Ермака посадим. Татарова,Портнова и прочую шелупонь. вот и обменный фонд наберется.
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26.12.2021 12:20 Відповісти
надо переловить тех кто продвигает российские интересы внутри страны причем не мелочевку , а лиц у которых есть паспорт рф и которые толкают Украину в щупальца к северному соседу. того же Геруса семейку сдавшую жилье машке левченко и прочих. повод всегда можно найти главное желание.
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26.12.2021 12:29 Відповісти
Как только улус Золотой Орды Московия сформировалось как государство и до сих пор не было не одного договора , которым кацапы не вытерли свой зад .И не имеет значения кто ими управляет , немцы , татары , грузин или украинцы , результат все равно тот же они обязательно положат хер на все свои гарантии и договоры.
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26.12.2021 13:19 Відповісти
"Россия-самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир." (с)
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26.12.2021 15:55 Відповісти
Всех кого ***** хотел поменять, он поменял, благодаря дерьмаку и чмошнику
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26.12.2021 18:33 Відповісти
 
 