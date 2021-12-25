Росія не зацікавлена та не планує проводити обмін утримуваними особами, - Гармаш
Росія не робить жодних дій для обміну утримуваними особами, тому шанси на його проведення до кінця року дуже невеликі.
Таку думку висловив представник окремих районів Донецької області у складі української делегації у Тристоронній контактній групі журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не бачу жодних дій з боку Російської Федерації, щоб це (обмін утримуваними особами до кінця року. - Ред.) могло статися. Більше того, я не бачу зараз інтересу РФ, щоб це могло статися. На жаль, дуже мало шансів", - сказав Гармаш.
Він додав, що є невеликий шанс, що російська сторона може вдатися до такого гуманного кроку, щоб продемонструвати США готовність до деескалації, чого від них вимагає Вашингтон для проведення переговорів між президентами.
"Але поки що жодних ознак цього я не бачу. Більше того, на останньому засіданні (ТКГ. - Ред.) вони (російська сторона. - Ред.) ще раз наголосили, що обмін відбудеться після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту", - констатував член делегації України у ТКГ.
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- зачем вы на нас нападаете?
- мы не нападем, мы хотим чтоб был мир, поэтому мы вас победим.
Вопросы есть((((
Это понятно, но я про наших писал, которые про мир думают.
Кстати, посмотрел ДП, он буквой П сделан, мангал не обнаружен.
НО, рога здания перекрыты 3-х метровым забором, так что есть вероятность, что во дворе он таки есть.
Шашлыка у брата поел, за наше здоровье))
Всего хорошего и удачи.
Пусть мир будет в наших домах.
Вовочка*
1 нас там нет.
2 мы не заинтересованы.
так вы там есть и вы не заинтересованы?
или вас там типа нет, но вы очень заинтересованы?
и этот бред проглативает весь мир...
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