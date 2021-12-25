Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой
Российская Федерация вроде ни для кого не представляет угрозы.
Об этом спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос, просчитывает ли Россия шаги других государств, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Он назвал информацию о вторжении РФ в Украину "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". Чиновник РФ убеждал, что Россия ни для кого не представляет угрозы.
При этом Песков заявил о возможности "провокаций" для оправдания таких заявлений и предупредил, что "попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия". По его словам, Москва якобы прилагает все возможные усилия, чтобы помочь урегулировать "конфликт на Донбассе", "сохраняя приверженность "нормандскому формату" и Минским соглашениям".
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а зелені - кацапи, коло зімкнулося.
написанные в 1998-м году, они невероятно точно описывают сегодняшнюю ситуацию.
Адресуется ватникам, защитникам "Русского мира",
суть которых точно отобразил талантливый актер и поэт.
***
Постой!… Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали???
Но получился форменный скандал!…
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?!!
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!…
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!
А початок 2-гої світової - захватом половини Польші ?
І до того і після ...
Тільки на моїй змозі поїхати виконувати інтернаціональний обов"язок - В"єтнам , Афганістан і т.д.
А зараз їхтамнетов у Сирії і т.д. - немає ?
П.С. служив у СА - ДМБ82 у Словатчині - старший артмайстер - перерозбирав (ТО-2) 3/4 гаубиць артполку ...
Он скажет в качестве примера, что вот США на Ирак напали, так как цель была свержение существующего правителя.
А на современном этапе Россия (как и каждый диктаторский режим) начинает войну всегда чужими руками, а уже потом как бог подаст. такое же прорабатывалось Гитлером, Муссолини а потом и Сталиным. Но это были тайные операции, а на открытый поток их поставил именно Путин
Климкин назвал неотложные решения парламента, которые должны быть приняты - увеличение оборонного бюджета Украины и принятие закона о коллаборантах.
--- Мы должны все же увеличить наш военный бюджет и всем сказать, что серьезно рассматриваем путинскую угрозу. Конечно, мы не можем его увеличить втрое, но почему не увеличиваем его вообще?... Мы можем принять такие законы, как закон о коллаборантах, чтобы ФСБ, планирующая оккупационные администрации, не имела этого рычага. Чтобы все знали: если они в это играют, они получат по голове, причем так, что голову снесет" .
пакет сдерживания России должен ввести и Запад.
Он должен быть солидарным. В него должны входить санкции, но не только они. В том числе меры политического характера, политического влияния. Например, угроза непризнания Путина президентом после 2024 года и многое другое. Реальные санкции в отношении окружения Путина и их активов. Только такие подействуют", - добавил он.
https://hvylya.net/news/244174-v-borbe-s-rossiey-ukraine-nuzhen-kulak-oborony-klimkin
Это будет им снова стоить десятков миллионов труппов!
Хотят ли "русские" войны? Однозначно - хотят! (и больше всех в этой войне получат "по мордасям)
И в 1956 году Мадярщина без объявления в 4:00 напали и
чучхэчехи в 1968 годе?!? Сколько негодяев вокруг!
Едине - зливати.
1.Остров Ноктундо принадлежал Кореи с XV века. Но в 1860 году, Ноктундо захвачен российской лапотной ордой.
2.Курильские острова были захваченные коммуно - фашистами ссср в 1946 году. Япония находится с лапотной паРашей в состоянии полу -войны.
3. В 2005 году российско-китайская граница изменилась 340 квадратных километров: территории , в месте слияния рек Амур и Уссури, перешли под юрисдикцию КНР. В 2012 году, Китай выдвинув претензию на «исконно китайские» территории Алтая. А неофициально Китай претендует почти на весь дальний Восток и Сибирь.
4. Казахи тоже имеют к фашистской паРаше большие территориальные претензии на Омскую и Оренбургскую области, и на часть Алтая. Также рассматривается Волгоградская и Астраханская области… Да и вся территория современной России это земли Золотой Орды и они должны принадлежать Татарстану, Китаю, Монголии, Казахстану.....
5. Карелия её территории были захвачены коммуно - фашистами кровавого ссср у Финляндии в ходе Второй мировой войны, а карело-финское население оккупантами уничтожено или насильно изгнано в Финляндию, теперь это колония - составе кровавой паРаши.
6.Пыталовский район Латвии в 1944 году, был аннексированный кремлёвскими коммуно фашистами и стал частью лапотной паРаши (РСФСР) в Псковской области.
7.После оккупации в 1940 году Эстонии кремлёвскими коммуно - фашистами территории Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край в Псковской области, и территория Иван города с окрестностями были аннексированы вражеской паРашей (РСФСР).
9.Беларуские: Смоленская, Брянская области были аннексированы бандитской паРашей, москали оккупанты заявили что славянский беларуский город кривичей Смоленск в средние века был навсегда захвачен татаро - угро - финской Московией этим Улусом - Ордой у ВКЛ. несмотря на то что на протяжение всей истории жители Смоленщины и Брянщины являются более 80 % славянами -беларусами.
10. Молдавия её суверенна часть Приднестровье, оккупированная российскими фашистами которые хотят аннексировать его.
11 .Украина, её АРК. была оккупированная проклятыми российскими фашистами захватчиками в 2014г. Сейчас украинский народ мужественно борется за освобождение свой родной но временно оккупированной кремлёвскими фашистами украинской земли Крыма и Донбасса. И украинские земли, которые в 1919 году были в составе Украины (УНР ). Кубань, Ставрополье, Чорноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас они тоже аннексированные и в составе проклятой фашистской России)
12. Грузия её суверенные части Абхазия и Осетия оккупированные кремлёвскими фашистами которые хотят аннексировать их.
13. Азербайджан хочет вернуть свой Южный Дагестан, который был незаконно отторгнутой от него территорией. Также Баку требует от России присоединения тех земель, который были отобраны у них, и, которыми сейчас владеет оккупированная фашистским кремлём его колония Армениия.
И теперь проклятые казламордые кацапы -москаляки эти оккупанты ещё смеют жутко по звериному выть заявляя что они почему то со всех сторон окружены врагами. Странами врагами у которых они кровавые захватчики преступно отобрали их суверенные территории.
Все сами присоединились.
Да и сейчас, прям очередь из желающих стоит в состав рф попасть.
Письковъ!!!.......ты, шалава кремлевская, хоть дома, на кухне, отдаешь отчет, в какие игры ты играешь???
Нюрнбернский процесс помнишь...??....ню,ню...