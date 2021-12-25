Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой

Российская Федерация вроде ни для кого не представляет угрозы.

Об этом спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос, просчитывает ли Россия шаги других государств, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Он назвал информацию о вторжении РФ в Украину "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". Чиновник РФ убеждал, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

При этом Песков заявил о возможности "провокаций" для оправдания таких заявлений и предупредил, что "попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия". По его словам, Москва якобы прилагает все возможные усилия, чтобы помочь урегулировать "конфликт на Донбассе", "сохраняя приверженность "нормандскому формату" и Минским соглашениям".

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