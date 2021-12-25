Они хотят разорвать нашу страну, - Данилов о планах Кремля
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что серьезного риска неизбежного вторжения России на территорию Украины пока нет. Руководство Украины пока не фиксирует критическое наращивание российских войск на общей границе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, сказал он в интервью агентству AFP, опубликованном в пятницу, 24 декабря.
По оценкам официального Киева, с октября количество российских войск на границе Украины выросло с 93 до 104 тысяч. "Мы не считаем, что это большое увеличение", – сказал Данилов. По его словам, власти не хотят "пугать людей" разговорами о войне, поскольку это "дестабилизирует ситуацию внутри страны", что может сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину. В то же время, он заявил, что "Путин хочет уничтожить" Украину. "Удастся ли ему? Нет. Наши граждане будут защищать нашу страну", - сказал секретарь СНБО.
Как отметил Данилов, в стремлении дестабилизировать Украину изнутри, Кремль прибегает к кибератакам и углублению энергетического кризиса. "Я настаиваю, что это главная задача Путина", – сказал он. Если этого сделать не удастся, Россия может перебросить свои войска через границу, считает Данилов.
Более того, секретарь СНБО обвинил Россию в стремлении еще больше разделить Украину. "Они хотят разорвать нашу страну, чтобы она перестала существовать в ее нынешних границах", – сказал он.
Москва, в свою очередь, отрицает свои намерения по вторжению в Украину. Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что это Киев может готовить военную операцию на Донбассе. Данилов такую вероятность отрицает: по его словам, для украинских властей это неприемлемое решение, ведь это приведет к массовому увеличению жертв среди гражданского населения. "Мы хотели бы, чтобы были переговоры, мы хотели бы, чтобы россияне вывели свои войска, свои танки и пошли домой, – сказал он. – Но Путин этого не хочет".
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Третий Майдан Украина не выдержит ......
Поставки боеприпасов и вооружений в ВСУ не Роися сорвала, а ЗЕ.
Обстановку в Украине дебильными заявлениями и действиями накаляет не Роися, а ЗЕ.
Цемаха отдал ЗЕ.
Вагнеровцев слил ЗЕ.
Бабло Коломойского в оффшорах отмывает ЗЕ.
Бюджетные деньги дарит Коломойскому ЗЕ.
Политическими преследованиями в Украине занимается ЗЕ.
ЗЕ - ***** и Янукович в одном стакане. **********.
А Роися просто ждет удобного момента, когда ЗЕ развалит все окончательно.
Климкин назвал неотложные решения парламента, которые должны быть приняты - увеличение оборонного бюджета Украины и принятие закона о коллаборантах.
--- Мы должны все же увеличить наш военный бюджет и всем сказать, что серьезно рассматриваем путинскую угрозу. Конечно, мы не можем его увеличить втрое, но почему не увеличиваем его вообще?... Мы можем принять такие законы, как закон о коллаборантах, чтобы ФСБ, планирующая оккупационные администрации, не имела этого рычага. Чтобы все знали: если они в это играют, они получат по голове, причем так, что голову снесет" .
пакет сдерживания России должен ввести и Запад.
Он должен быть солидарным. В него должны входить санкции, но не только они. В том числе меры политического характера, политического влияния. Например, угроза непризнания Путина президентом после 2024 года и многое другое. Реальные санкции в отношении окружения Путина и их активов. Только такие подействуют", - добавил он.
https://hvylya.net/news/244174-v-borbe-s-rossiey-ukraine-nuzhen-kulak-oborony-klimkin https://hvylya.net/news/244174-v-borbe-s-rossiey-ukraine-nuzhen-kulak-oborony-klimkin