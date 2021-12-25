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Новости Агрессия России против Украины Война
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Они хотят разорвать нашу страну, - Данилов о планах Кремля

Они хотят разорвать нашу страну, - Данилов о планах Кремля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что серьезного риска неизбежного вторжения России на территорию Украины пока нет. Руководство Украины пока не фиксирует критическое наращивание российских войск на общей границе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, сказал он в интервью агентству AFP, опубликованном в пятницу, 24 декабря.

По оценкам официального Киева, с октября количество российских войск на границе Украины выросло с 93 до 104 тысяч. "Мы не считаем, что это большое увеличение", – сказал Данилов. По его словам, власти не хотят "пугать людей" разговорами о войне, поскольку это "дестабилизирует ситуацию внутри страны", что может сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину. В то же время, он заявил, что "Путин хочет уничтожить" Украину. "Удастся ли ему? Нет. Наши граждане будут защищать нашу страну", - сказал секретарь СНБО.

Как отметил Данилов, в стремлении дестабилизировать Украину изнутри, Кремль прибегает к кибератакам и углублению энергетического кризиса. "Я настаиваю, что это главная задача Путина", – сказал он. Если этого сделать не удастся, Россия может перебросить свои войска через границу, считает Данилов.

Читайте также: Данилов призвал применить против Кремля превентивные санкции

Более того, секретарь СНБО обвинил Россию в стремлении еще больше разделить Украину. "Они хотят разорвать нашу страну, чтобы она перестала существовать в ее нынешних границах", – сказал он.

Москва, в свою очередь, отрицает свои намерения по вторжению в Украину. Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что это Киев может готовить военную операцию на Донбассе. Данилов такую ​​вероятность отрицает: по его словам, для украинских властей это неприемлемое решение, ведь это приведет к массовому увеличению жертв среди гражданского населения. "Мы хотели бы, чтобы были переговоры, мы хотели бы, чтобы россияне вывели свои войска, свои танки и пошли домой, – сказал он. – Но Путин этого не хочет".

Читайте также: Данилов о скоплении войск РФ у границы Украины: 122 тыс. находятся в радиусе 200 км, еще 143 тыс. – на расстоянии 400 км

Данилов Алексей (1066) россия (95365)


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Топ комментарии
+40
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25.12.2021 15:37
+34
В цивілізованому світі вважають, що ти разом із своїм преЗедентом і всією зеленою шоблою допомагаєте в цьому кремлю.
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25.12.2021 15:31
+23
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych

Дональд Туск про Зеленського:

«Я побачив у ньому справжню рішучість, навіть лютість, коли він сказав, як сильно хоче посадити Порошенка.
Було видно, що опозиція в Україні для нього більша емоційна проблема, ніж Росія.
І це вже непокоїть».

Anne Applebaum Donald Tusk. Wybor.
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25.12.2021 15:48
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25.12.2021 16:32 Ответить
данилов,идешь с унюханым гнусавым наркоманом на ...,зебилы только помогают в этом козломордии
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25.12.2021 16:33 Ответить
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов : "Путин хочет нас уничтожить, но ему это не удастся. Мы собираемся защищать нашу страну. Точка"
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25.12.2021 16:45 Ответить
Це ти, та зелена зграя, на чолі з криворіжським месією, постійно підіграєте кремлю в цих планах, порушуючи через підлеглі силові структури та суди, чергову кримінальну справу на абсурдних звинуваченнях проти справжнього патріота України Порошенка.
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25.12.2021 16:51 Ответить
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25.12.2021 16:57 Ответить
Знайшли кого цитувати - зашквареного старця мосійчука Почитайте ще надписи на парканах.
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25.12.2021 17:06 Ответить
Мосичйук завидует. За вечер 220 штук баксов. Хорошо живут спивуны.
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25.12.2021 18:09 Ответить
А шо Славку... Грошенят відсипали. Голосів на користь зелі - колєгі по нюхачу,' відтягнув. Нюхає собі далі, гніда кококсная.
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25.12.2021 18:31 Ответить
Увы, главная угроза Украине не Россия, а Зеленский, который вызывает внутренние распри в обществе.
Третий Майдан Украина не выдержит ......
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25.12.2021 17:03 Ответить
О, нострадамуси з Канади підтягнулися
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25.12.2021 17:08 Ответить
Що що а Майдан Лінча ми не просто "витримаємо", а реалізуємо разом з етнічною чисткою влади чим завершимо розпочату "Революцію Гідності".
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25.12.2021 17:49 Ответить
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25.12.2021 17:27 Ответить
Увидеть бы этих нормальных украинцев. Даже при богатой фантазии нельзя представить себе умственные способности этих животных. lQ- у этих ( честно , не знаю как их называть) наверное около 5-7. Они наверное ещё живут на деревьях. Жаль, что закон запрещает плохое обращение с животными, статью можно получить. Нужно увидеть- если люди , то можно аккуратно и нежно - отбить одну почку ( для начала) и отправить в Рашу.
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25.12.2021 17:29 Ответить
Так, как Украину разрывает ЗЕ, никакому ***** разорвать не получится.
Поставки боеприпасов и вооружений в ВСУ не Роися сорвала, а ЗЕ.
Обстановку в Украине дебильными заявлениями и действиями накаляет не Роися, а ЗЕ.
Цемаха отдал ЗЕ.
Вагнеровцев слил ЗЕ.
Бабло Коломойского в оффшорах отмывает ЗЕ.
Бюджетные деньги дарит Коломойскому ЗЕ.
Политическими преследованиями в Украине занимается ЗЕ.

ЗЕ - ***** и Янукович в одном стакане. **********.

А Роися просто ждет удобного момента, когда ЗЕ развалит все окончательно.
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25.12.2021 17:36 Ответить
"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что серьезного риска неизбежного вторжения России на территорию Украины пока нет." Идиот, вторжение с 2014 года есть и продолжается. А с 2019 года продолжается дело овоща: предательство интересов Украины в ее стремлении стать независимой и европейской страной.
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25.12.2021 17:40 Ответить
до ветеринара, наконецто , дошло.
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25.12.2021 18:00 Ответить
Этот ветеринар даже патриотичнее чем Порошенко.
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25.12.2021 18:05 Ответить
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25.12.2021 19:04 Ответить
3амісь обеднати краіну влада підігруе москві переслідуванням опо3иціі напади на 3мі бе3предел 3е депутатів перебування в в вр тищенків корабельні сосни людей 3 відсутнім інтелектом какая ра3ніца
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25.12.2021 18:44 Ответить
малороси - слуги імперського кремлівського народу . .. . малороси допомогають росіяцям розірвати країну. . .. Геть нафуй - Зе ублюдки !!!! чому малорос якщо при владі вважає що це назавжди і творить ганьбу собі і своїм близьким ????
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25.12.2021 18:45 Ответить
Данилов - лугандонский ушльопок из девяностых. Тупорылый жополиз при местных бандюках. Но для зельцмана - самое то! Агась, оно тебя первое и траваньот за долю малую!

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25.12.2021 18:47 Ответить
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25.12.2021 19:06 Ответить
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25.12.2021 19:07 Ответить
для того ,щоб розірвати окупанту Україну з середини,йому потрібні свої "слуги" в Україні. Він їх має
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25.12.2021 19:19 Ответить
А такі уйопки, як Данілов, Єрмак, Зеленський допомогають фєдєрастам в цьому…
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25.12.2021 19:30 Ответить
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РАЗОРВАТЬ РОССИЮ, ТОГДА РАЗОРВИТЕ ПУТИНА !!!
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25.12.2021 20:28 Ответить
дипломат Климкин отметил, что противодействовать агрессору следует с помощью двух "пакетов сдерживания" - украинского и западного.

Климкин назвал неотложные решения парламента, которые должны быть приняты - увеличение оборонного бюджета Украины и принятие закона о коллаборантах.
--- Мы должны все же увеличить наш военный бюджет и всем сказать, что серьезно рассматриваем путинскую угрозу. Конечно, мы не можем его увеличить втрое, но почему не увеличиваем его вообще?... Мы можем принять такие законы, как закон о коллаборантах, чтобы ФСБ, планирующая оккупационные администрации, не имела этого рычага. Чтобы все знали: если они в это играют, они получат по голове, причем так, что голову снесет" .
пакет сдерживания России должен ввести и Запад.
Он должен быть солидарным. В него должны входить санкции, но не только они. В том числе меры политического характера, политического влияния. Например, угроза непризнания Путина президентом после 2024 года и многое другое. Реальные санкции в отношении окружения Путина и их активов. Только такие подействуют", - добавил он.
https://hvylya.net/news/244174-v-borbe-s-rossiey-ukraine-nuzhen-kulak-oborony-klimkin https://hvylya.net/news/244174-v-borbe-s-rossiey-ukraine-nuzhen-kulak-oborony-klimkin

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26.12.2021 02:55 Ответить
... хотелось бы дополнить скарбничку мудростей: есть московськи воши, есть украинськи гниды... а, есть еще клопы с лево/правыми в связке с передне\задними , вечно-путающимися клешнями и что характерно для данной популяции ползающих гадов их изумрудно-зелёный окрас...
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26.12.2021 05:41 Ответить
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