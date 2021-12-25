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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вони хочуть розірвати нашу країну, - Данілов про плани Кремля

Вони хочуть розірвати нашу країну, - Данілов про плани Кремля

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов вважає, що серйозного ризику неминучого вторгнення Росії на територію України наразі немає. Керівництво України поки не фіксує критичного нарощування російських військ на спільному кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW про аявив він в інтерв'ю агенції AFP, опублікованому у п'ятницю, 24 грудня.

За оцінками офіційного Києва, з жовтня кількість російських військ на кордоні України зросла з 93 до 104 тисяч. "Ми не вважаємо, що це велике збільшення", - сказав Данілов. За його словами, влада не хоче "лякати людей" розмовами про війну, оскільки це "дестабілізує ситуацію всередині країни", що може зіграти на руку президенту РФ Володимиру Путіну. Водночас він заявив, що "Путін хоче знищити" Україну. "Чи вдасться йому? Ні. Наші громадяни захищатимуть нашу країну", - сказав секретар РНБО.

Як зазначив Данілов, у прагненні дестабілізувати Україну зсередини, Кремль вдається до кібератак і поглиблення енергетичної кризи. "Я наполягаю, що це головне завдання Путіна", - сказав він. Якщо цього зробити не вдасться, Росія може перекинути свої війська через кордон, вважає Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов закликав застосувати проти Кремля превентивні санкції

Більш того, секретар РНБО звинуватив Росію у прагненні ще більше розділити Україну. "Вони хочуть розірвати нашу країну, щоб вона перестала існувати в її нинішніх межах", - сказав він.

Москва, своє чергою, заперечує свою наміри щодо вторгнення в Україну. Путін під час щорічної пресконференції заявив, що це Київ може готувати військову операцію на Донбасі. Данілов таку ймовірність заперечує: за його словами, для української влади це неприйнятне рішення, адже це призведе до масового збільшення жертв серед цивільного населення. "Ми хотіли б, щоб були переговори, ми хотіли б, щоб росіяни вивели свої війська, свої танки і пішли додому, - сказав він. - Але Путін цього не хоче".

Читайте також: Зброї в Україні буде достатньо для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків", - Данілов

Данілов Олексій (1259) росія (64923)


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Топ коментарі
+40
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25.12.2021 15:37
+34
В цивілізованому світі вважають, що ти разом із своїм преЗедентом і всією зеленою шоблою допомагаєте в цьому кремлю.
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25.12.2021 15:31
+23
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych

Дональд Туск про Зеленського:

«Я побачив у ньому справжню рішучість, навіть лютість, коли він сказав, як сильно хоче посадити Порошенка.
Було видно, що опозиція в Україні для нього більша емоційна проблема, ніж Росія.
І це вже непокоїть».

Anne Applebaum Donald Tusk. Wybor.
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25.12.2021 15:48
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25.12.2021 16:32 Відповісти
данилов,идешь с унюханым гнусавым наркоманом на ...,зебилы только помогают в этом козломордии
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25.12.2021 16:33 Відповісти
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов : "Путин хочет нас уничтожить, но ему это не удастся. Мы собираемся защищать нашу страну. Точка"
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25.12.2021 16:45 Відповісти
Це ти, та зелена зграя, на чолі з криворіжським месією, постійно підіграєте кремлю в цих планах, порушуючи через підлеглі силові структури та суди, чергову кримінальну справу на абсурдних звинуваченнях проти справжнього патріота України Порошенка.
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25.12.2021 16:51 Відповісти
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25.12.2021 16:57 Відповісти
Знайшли кого цитувати - зашквареного старця мосійчука Почитайте ще надписи на парканах.
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25.12.2021 17:06 Відповісти
Мосичйук завидует. За вечер 220 штук баксов. Хорошо живут спивуны.
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25.12.2021 18:09 Відповісти
А шо Славку... Грошенят відсипали. Голосів на користь зелі - колєгі по нюхачу,' відтягнув. Нюхає собі далі, гніда кококсная.
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25.12.2021 18:31 Відповісти
Увы, главная угроза Украине не Россия, а Зеленский, который вызывает внутренние распри в обществе.
Третий Майдан Украина не выдержит ......
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25.12.2021 17:03 Відповісти
О, нострадамуси з Канади підтягнулися
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25.12.2021 17:08 Відповісти
Що що а Майдан Лінча ми не просто "витримаємо", а реалізуємо разом з етнічною чисткою влади чим завершимо розпочату "Революцію Гідності".
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25.12.2021 17:49 Відповісти
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25.12.2021 17:27 Відповісти
Увидеть бы этих нормальных украинцев. Даже при богатой фантазии нельзя представить себе умственные способности этих животных. lQ- у этих ( честно , не знаю как их называть) наверное около 5-7. Они наверное ещё живут на деревьях. Жаль, что закон запрещает плохое обращение с животными, статью можно получить. Нужно увидеть- если люди , то можно аккуратно и нежно - отбить одну почку ( для начала) и отправить в Рашу.
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25.12.2021 17:29 Відповісти
Так, как Украину разрывает ЗЕ, никакому ***** разорвать не получится.
Поставки боеприпасов и вооружений в ВСУ не Роися сорвала, а ЗЕ.
Обстановку в Украине дебильными заявлениями и действиями накаляет не Роися, а ЗЕ.
Цемаха отдал ЗЕ.
Вагнеровцев слил ЗЕ.
Бабло Коломойского в оффшорах отмывает ЗЕ.
Бюджетные деньги дарит Коломойскому ЗЕ.
Политическими преследованиями в Украине занимается ЗЕ.

ЗЕ - ***** и Янукович в одном стакане. **********.

А Роися просто ждет удобного момента, когда ЗЕ развалит все окончательно.
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25.12.2021 17:36 Відповісти
"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что серьезного риска неизбежного вторжения России на территорию Украины пока нет." Идиот, вторжение с 2014 года есть и продолжается. А с 2019 года продолжается дело овоща: предательство интересов Украины в ее стремлении стать независимой и европейской страной.
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25.12.2021 17:40 Відповісти
до ветеринара, наконецто , дошло.
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25.12.2021 18:00 Відповісти
Этот ветеринар даже патриотичнее чем Порошенко.
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25.12.2021 18:05 Відповісти
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25.12.2021 19:04 Відповісти
3амісь обеднати краіну влада підігруе москві переслідуванням опо3иціі напади на 3мі бе3предел 3е депутатів перебування в в вр тищенків корабельні сосни людей 3 відсутнім інтелектом какая ра3ніца
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25.12.2021 18:44 Відповісти
малороси - слуги імперського кремлівського народу . .. . малороси допомогають росіяцям розірвати країну. . .. Геть нафуй - Зе ублюдки !!!! чому малорос якщо при владі вважає що це назавжди і творить ганьбу собі і своїм близьким ????
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25.12.2021 18:45 Відповісти
Данилов - лугандонский ушльопок из девяностых. Тупорылый жополиз при местных бандюках. Но для зельцмана - самое то! Агась, оно тебя первое и траваньот за долю малую!

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25.12.2021 18:47 Відповісти
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25.12.2021 19:06 Відповісти
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25.12.2021 19:07 Відповісти
для того ,щоб розірвати окупанту Україну з середини,йому потрібні свої "слуги" в Україні. Він їх має
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25.12.2021 19:19 Відповісти
А такі уйопки, як Данілов, Єрмак, Зеленський допомогають фєдєрастам в цьому…
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25.12.2021 19:30 Відповісти
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РАЗОРВАТЬ РОССИЮ, ТОГДА РАЗОРВИТЕ ПУТИНА !!!
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25.12.2021 20:28 Відповісти
дипломат Климкин отметил, что противодействовать агрессору следует с помощью двух "пакетов сдерживания" - украинского и западного.

Климкин назвал неотложные решения парламента, которые должны быть приняты - увеличение оборонного бюджета Украины и принятие закона о коллаборантах.
--- Мы должны все же увеличить наш военный бюджет и всем сказать, что серьезно рассматриваем путинскую угрозу. Конечно, мы не можем его увеличить втрое, но почему не увеличиваем его вообще?... Мы можем принять такие законы, как закон о коллаборантах, чтобы ФСБ, планирующая оккупационные администрации, не имела этого рычага. Чтобы все знали: если они в это играют, они получат по голове, причем так, что голову снесет" .
пакет сдерживания России должен ввести и Запад.
Он должен быть солидарным. В него должны входить санкции, но не только они. В том числе меры политического характера, политического влияния. Например, угроза непризнания Путина президентом после 2024 года и многое другое. Реальные санкции в отношении окружения Путина и их активов. Только такие подействуют", - добавил он.
https://hvylya.net/news/244174-v-borbe-s-rossiey-ukraine-nuzhen-kulak-oborony-klimkin https://hvylya.net/news/244174-v-borbe-s-rossiey-ukraine-nuzhen-kulak-oborony-klimkin

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26.12.2021 02:55 Відповісти
... хотелось бы дополнить скарбничку мудростей: есть московськи воши, есть украинськи гниды... а, есть еще клопы с лево/правыми в связке с передне\задними , вечно-путающимися клешнями и что характерно для данной популяции ползающих гадов их изумрудно-зелёный окрас...
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26.12.2021 05:41 Відповісти
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