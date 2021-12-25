Вони хочуть розірвати нашу країну, - Данілов про плани Кремля
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов вважає, що серйозного ризику неминучого вторгнення Росії на територію України наразі немає. Керівництво України поки не фіксує критичного нарощування російських військ на спільному кордоні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW про аявив він в інтерв'ю агенції AFP, опублікованому у п'ятницю, 24 грудня.
За оцінками офіційного Києва, з жовтня кількість російських військ на кордоні України зросла з 93 до 104 тисяч. "Ми не вважаємо, що це велике збільшення", - сказав Данілов. За його словами, влада не хоче "лякати людей" розмовами про війну, оскільки це "дестабілізує ситуацію всередині країни", що може зіграти на руку президенту РФ Володимиру Путіну. Водночас він заявив, що "Путін хоче знищити" Україну. "Чи вдасться йому? Ні. Наші громадяни захищатимуть нашу країну", - сказав секретар РНБО.
Як зазначив Данілов, у прагненні дестабілізувати Україну зсередини, Кремль вдається до кібератак і поглиблення енергетичної кризи. "Я наполягаю, що це головне завдання Путіна", - сказав він. Якщо цього зробити не вдасться, Росія може перекинути свої війська через кордон, вважає Данілов.
Більш того, секретар РНБО звинуватив Росію у прагненні ще більше розділити Україну. "Вони хочуть розірвати нашу країну, щоб вона перестала існувати в її нинішніх межах", - сказав він.
Москва, своє чергою, заперечує свою наміри щодо вторгнення в Україну. Путін під час щорічної пресконференції заявив, що це Київ може готувати військову операцію на Донбасі. Данілов таку ймовірність заперечує: за його словами, для української влади це неприйнятне рішення, адже це призведе до масового збільшення жертв серед цивільного населення. "Ми хотіли б, щоб були переговори, ми хотіли б, щоб росіяни вивели свої війська, свої танки і пішли додому, - сказав він. - Але Путін цього не хоче".
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Третий Майдан Украина не выдержит ......
Поставки боеприпасов и вооружений в ВСУ не Роися сорвала, а ЗЕ.
Обстановку в Украине дебильными заявлениями и действиями накаляет не Роися, а ЗЕ.
Цемаха отдал ЗЕ.
Вагнеровцев слил ЗЕ.
Бабло Коломойского в оффшорах отмывает ЗЕ.
Бюджетные деньги дарит Коломойскому ЗЕ.
Политическими преследованиями в Украине занимается ЗЕ.
ЗЕ - ***** и Янукович в одном стакане. **********.
А Роися просто ждет удобного момента, когда ЗЕ развалит все окончательно.
Климкин назвал неотложные решения парламента, которые должны быть приняты - увеличение оборонного бюджета Украины и принятие закона о коллаборантах.
--- Мы должны все же увеличить наш военный бюджет и всем сказать, что серьезно рассматриваем путинскую угрозу. Конечно, мы не можем его увеличить втрое, но почему не увеличиваем его вообще?... Мы можем принять такие законы, как закон о коллаборантах, чтобы ФСБ, планирующая оккупационные администрации, не имела этого рычага. Чтобы все знали: если они в это играют, они получат по голове, причем так, что голову снесет" .
пакет сдерживания России должен ввести и Запад.
Он должен быть солидарным. В него должны входить санкции, но не только они. В том числе меры политического характера, политического влияния. Например, угроза непризнания Путина президентом после 2024 года и многое другое. Реальные санкции в отношении окружения Путина и их активов. Только такие подействуют", - добавил он.
https://hvylya.net/news/244174-v-borbe-s-rossiey-ukraine-nuzhen-kulak-oborony-klimkin https://hvylya.net/news/244174-v-borbe-s-rossiey-ukraine-nuzhen-kulak-oborony-klimkin