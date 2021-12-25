Пєсков заявив, що Росія ніколи ні на кого не нападала першою

Російська Федерація нібито ні для кого не становить загрози.

Про це речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-1", відповідаючи на запитання, чи прораховує Росія кроки інших держав, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Він назвав інформацію про вторгнення РФ в Україну "порожнім та безпідставним нагнітанням напруженості". Чиновник РФ переконував, що Росія ні для кого не становить загрози.

При цьому Пєсков заявив про можливість "провокацій" для виправдання таких заяв і попередив, що "спроби силового вирішення кризи на сході України матимуть найсерйозніші наслідки". За його словами, Москва нібито докладає всіх можливих зусиль, щоб допомогти врегулювати "конфлікт на Донбасі", "зберігаючи відданість "нормандському формату" та мінським угодам".

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