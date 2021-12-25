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Пєсков заявив, що Росія ніколи ні на кого не нападала першою

Пєсков заявив, що Росія ніколи ні на кого не нападала першою

Російська Федерація нібито ні для кого не становить загрози.

Про це речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-1", відповідаючи на запитання, чи прораховує Росія кроки інших держав, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Він назвав інформацію про вторгнення РФ в Україну "порожнім та безпідставним нагнітанням напруженості". Чиновник РФ переконував, що Росія ні для кого не становить загрози.

При цьому Пєсков заявив про можливість "провокацій" для виправдання таких заяв і попередив, що "спроби силового вирішення кризи на сході України матимуть найсерйозніші наслідки". За його словами, Москва нібито докладає всіх можливих зусиль, щоб допомогти врегулювати "конфлікт на Донбасі", "зберігаючи відданість "нормандському формату" та мінським угодам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вони хочуть розірвати нашу країну, - Данілов про плани Кремля

Автор: 

Пєсков Дмитро (1608) росія (64935)


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Топ коментарі
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25.12.2021 21:20
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25.12.2021 21:27
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25.12.2021 21:22
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Та ти шо...
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25.12.2021 22:20 Відповісти
Та брехливі рузьге навіть на Наполеона напали першими.
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25.12.2021 22:24 Відповісти
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25.12.2021 22:26 Відповісти
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25.12.2021 22:48 Відповісти
піськін несе цю дічь для рядових свинособак. бо свинособаки це проли з роману Оруелла, для яких війна - це мир, свобода -це рабство, незнання - сила
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25.12.2021 22:27 Відповісти
Кацапове слово не варте й полови..
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26.12.2021 01:23 Відповісти
Сам Путин публично отодрал свою уссатую сучку: "Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?"
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25.12.2021 22:30 Відповісти
а кацапи - падлюки.
а зелені - кацапи, коло зімкнулося.
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25.12.2021 22:32 Відповісти
наткнулся на стихи известного советского артиста Леонида Филатова...
написанные в 1998-м году, они невероятно точно описывают сегодняшнюю ситуацию.

Адресуется ватникам, защитникам "Русского мира",
суть которых точно отобразил талантливый актер и поэт.

***
Постой!… Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!

Вы гражданам защиту обещали???
Но получился форменный скандал!…
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?!!

Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!…
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!

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25.12.2021 22:33 Відповісти
Журчаніє путінососа піськоструя нікому не цікаві...Уроди кончені!!!!
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25.12.2021 22:33 Відповісти
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25.12.2021 22:36 Відповісти
Бомба)
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26.12.2021 01:34 Відповісти
ну да..пусть Чечню спросят.Молдову.Грузию ,Украину...там точно подтвердят,кто "не нападал"."когда не нападал"."почему не нападал"..А родичи сбитого "Боинга" вообще встанут на защиту чести и достоинства РФ как "миролюбицы"..
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25.12.2021 23:18 Відповісти
А Фінляндію ?
А початок 2-гої світової - захватом половини Польші ?
І до того і після ...
Тільки на моїй змозі поїхати виконувати інтернаціональний обов"язок - В"єтнам , Афганістан і т.д.
А зараз їхтамнетов у Сирії і т.д. - немає ?

П.С. служив у СА - ДМБ82 у Словатчині - старший артмайстер - перерозбирав (ТО-2) 3/4 гаубиць артполку ...
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26.12.2021 00:17 Відповісти
Финляндия,а ранее Польша и Румыния были при СССР,тогда не одна россия была ответственна,а типа все республики ССР..А я про конкретно российскую ВОЕННУЮ агрессию..Кстати.ты тоже был агрессором в Словаччине.как солдат оккупантской армии )))
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26.12.2021 12:47 Відповісти
А вот когда "Украина нападёть...на свою собственную территорию" ужо мы дадим отпор... Правда,письков? Прекрасная кацапская логика.
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25.12.2021 23:33 Відповісти
Песков: "Не смейте говорить мне правду: это оскорбляет мои убеждения!"
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25.12.2021 23:36 Відповісти
Конечно не нападала! Она только оккупировала несопротивлявшихся и получала в хлебало от тех,кто защищался.
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25.12.2021 23:39 Відповісти
"туалетному йоршику" залило мозги кремлівськими фекаліями... в 95% війнах кремль нападав завжди першим... взяти хоч нові, війни з Україною, Грузією, Молдовою, Афганістаном, Прибалтійськими країнами, Фінляндією, Польшею, Японією... ще й першим готувався напасти на Европу в 41 році... хотілось нести всім "щастя" комунізму, "руцького всраного міра", "визволення" з жорстоким пригнобленям.. і т. д....
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25.12.2021 23:44 Відповісти
нам уже пора (ещё с 2014 если не с 1370 г.н.е.) не обращать внимание на ватные высеры не имеющие ничего общего с реальной картиной .... тупо зажевали плёнку на вранье и вяличии своей кацапской недонации лишней хромосомы ... я думаю что на больных не надо обращать внимание а темболее их цитировать. Гавно с питухом на триколоре должно оставаться говном .... и информ-пространство надо чистить от гавна.... ещё с 2014 .... или с тысяча триста семидесятых...
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26.12.2021 00:03 Відповісти
если все на Московии так думают как Письков - то руские дебильі . . . опасньіе дебильі. . руские-дебильі. . . . Пусть здохнут руские потому что они дебильі.
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26.12.2021 00:07 Відповісти
Москалі - не руські (руси, русичі, русини). Московщина не має жодного стосунку до Русі ні в просторі, ні в часі. А за все решту написане Вами - люто плещу в долоні!
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26.12.2021 14:16 Відповісти
слово "рускіє" - вже прокляте слово. і все що починається з букв "рус" прокляте і буде прокляте самими цими носіями . . .
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26.12.2021 18:44 Відповісти
Да понятно и ежу что он имеет ввиду говоря, что не нападала.

Он скажет в качестве примера, что вот США на Ирак напали, так как цель была свержение существующего правителя.
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26.12.2021 00:11 Відповісти
От брехливі подонки!
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26.12.2021 00:25 Відповісти
Ф. Енгельс когда то утверждал, что Россия проиграла все войны, которые она начинала.
А на современном этапе Россия (как и каждый диктаторский режим) начинает войну всегда чужими руками, а уже потом как бог подаст. такое же прорабатывалось Гитлером, Муссолини а потом и Сталиным. Но это были тайные операции, а на открытый поток их поставил именно Путин
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26.12.2021 01:01 Відповісти
Расскажите писькову про интернет. Там есть книги по истории. Оказывается. И их возможно прочесть.
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26.12.2021 01:33 Відповісти
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26.12.2021 01:49 Відповісти
Все что говорит Песков, это ложь полное фуфло и порожняк. Нужно пропускать мимо ушей! И готовить свою армию и усиливать ее каждый день. И надеяться только на свои силы! Соседи, поляки, литовцы, да Нато, воевать за нас тоже не будет.
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26.12.2021 02:58 Відповісти
дипломат Климкин отметил, что противодействовать агрессору следует с помощью двух "пакетов сдерживания" - украинского и западного.

Климкин назвал неотложные решения парламента, которые должны быть приняты - увеличение оборонного бюджета Украины и принятие закона о коллаборантах.
--- Мы должны все же увеличить наш военный бюджет и всем сказать, что серьезно рассматриваем путинскую угрозу. Конечно, мы не можем его увеличить втрое, но почему не увеличиваем его вообще?... Мы можем принять такие законы, как закон о коллаборантах, чтобы ФСБ, планирующая оккупационные администрации, не имела этого рычага. Чтобы все знали: если они в это играют, они получат по голове, причем так, что голову снесет" .
пакет сдерживания России должен ввести и Запад.
Он должен быть солидарным. В него должны входить санкции, но не только они. В том числе меры политического характера, политического влияния. Например, угроза непризнания Путина президентом после 2024 года и многое другое. Реальные санкции в отношении окружения Путина и их активов. Только такие подействуют", - добавил он.
https://hvylya.net/news/244174-v-borbe-s-rossiey-ukraine-nuzhen-kulak-oborony-klimkin
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26.12.2021 03:00 Відповісти
Если писькову отрезать голову,то он еще час будет оправдывать своего хозяина и смоктать его вялый пенис.
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26.12.2021 03:58 Відповісти
НАГЛАЯ ЛОЖЬ, рассчитанная на "руССких" дебилов, которые не знают истории!
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26.12.2021 04:05 Відповісти
Чем наглее ложь, тем больше в нее верят рабы москальской ымперии!
Это будет им снова стоить десятков миллионов труппов!
Хотят ли "русские" войны? Однозначно - хотят! (и больше всех в этой войне получат "по мордасям)
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26.12.2021 04:20 Відповісти
да писькин реально на всю голову бабахнутый... как только Земля такого ыдыйота носит...
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26.12.2021 04:57 Відповісти
...я, что-то пропустил? Выходит в далёком 1979 году духи первые напали на эСэСэСэР? Забавно!
И в 1956 году Мадярщина без объявления в 4:00 напали и чучхэ чехи в 1968 годе?!? Сколько негодяев вокруг!
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26.12.2021 05:31 Відповісти
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26.12.2021 05:33 Відповісти
Скотина это путлеровское куйло с усами!
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26.12.2021 06:15 Відповісти
Висери дебіла пісюнова розраховані на дебілів парашистів-що ж тут дивного. ЯК СКАЗАВ АБДУЛОВ СЛОВАМИ СВОГО ГЕРОЯ У ФІЛЬМІ-"СТРАНА НЕПУГАНИХ ИДИОТОВ"...
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26.12.2021 06:53 Відповісти
Я так понимаю, что общаться с Письковым без справки от психиатра бессмысленно.
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26.12.2021 06:54 Відповісти
Обурення зрозуміле, але це не хвороба, а свідома пропаганда. Ворожа, без будь яких моральних перепон. Перемогти це, людині з нормальною свідомістью, неможливо.
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26.12.2021 09:51 Відповісти
З гівном не ,,треба сперечатися, переконувати гівно не бути гівном, а стати шоколадом, безнадійно
Едине - зливати.
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26.12.2021 10:13 Відповісти
​​Оккупация ужасными москалями - ордынцами ( замаскированных в 18 веке под якобы россиян) завоевателями суверенных территорий всех её соседних стран.

1.Остров Ноктундо принадлежал Кореи с XV века. Но в 1860 году, Ноктундо захвачен российской лапотной ордой.
2.Курильские острова были захваченные коммуно - фашистами ссср в 1946 году. Япония находится с лапотной паРашей в состоянии полу -войны.
3. В 2005 году российско-китайская граница изменилась 340 квадратных километров: территории , в месте слияния рек Амур и Уссури, перешли под юрисдикцию КНР. В 2012 году, Китай выдвинув претензию на «исконно китайские» территории Алтая. А неофициально Китай претендует почти на весь дальний Восток и Сибирь.
4. Казахи тоже имеют к фашистской паРаше большие территориальные претензии на Омскую и Оренбургскую области, и на часть Алтая. Также рассматривается Волгоградская и Астраханская области… Да и вся территория современной России это земли Золотой Орды и они должны принадлежать Татарстану, Китаю, Монголии, Казахстану.....
5. Карелия её территории были захвачены коммуно - фашистами кровавого ссср у Финляндии в ходе Второй мировой войны, а карело-финское население оккупантами уничтожено или насильно изгнано в Финляндию, теперь это колония - составе кровавой паРаши.
6.Пыталовский район Латвии в 1944 году, был аннексированный кремлёвскими коммуно фашистами и стал частью лапотной паРаши (РСФСР) в Псковской области.
7.После оккупации в 1940 году Эстонии кремлёвскими коммуно - фашистами территории Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край в Псковской области, и территория Иван города с окрестностями были аннексированы вражеской паРашей (РСФСР).
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26.12.2021 08:43 Відповісти
8.Литовский край Караляучус, так называемая кремлёвскими оккупантами Калининградская область. Караляучус должен получить независимость!
9.Беларуские: Смоленская, Брянская области были аннексированы бандитской паРашей, москали оккупанты заявили что славянский беларуский город кривичей Смоленск в средние века был навсегда захвачен татаро - угро - финской Московией этим Улусом - Ордой у ВКЛ. несмотря на то что на протяжение всей истории жители Смоленщины и Брянщины являются более 80 % славянами -беларусами.
10. Молдавия её суверенна часть Приднестровье, оккупированная российскими фашистами которые хотят аннексировать его.
11 .Украина, её АРК. была оккупированная проклятыми российскими фашистами захватчиками в 2014г. Сейчас украинский народ мужественно борется за освобождение свой родной но временно оккупированной кремлёвскими фашистами украинской земли Крыма и Донбасса. И украинские земли, которые в 1919 году были в составе Украины (УНР ). Кубань, Ставрополье, Чорноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас они тоже аннексированные и в составе проклятой фашистской России)
12. Грузия её суверенные части Абхазия и Осетия оккупированные кремлёвскими фашистами которые хотят аннексировать их.
13. Азербайджан хочет вернуть свой Южный Дагестан, который был незаконно отторгнутой от него территорией. Также Баку требует от России присоединения тех земель, который были отобраны у них, и, которыми сейчас владеет оккупированная фашистским кремлём его колония Армениия.
И теперь проклятые казламордые кацапы -москаляки эти оккупанты ещё смеют жутко по звериному выть заявляя что они почему то со всех сторон окружены врагами. Странами врагами у которых они кровавые захватчики преступно отобрали их суверенные территории.
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26.12.2021 08:44 Відповісти
Піськов ,як цепний пес може тільки брехати,як і його хазяїн- нице,брехливе і підле створіння,яке інші мокшани просто обожнюють.
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26.12.2021 09:14 Відповісти
Шо он несет, мокша занюхана! Может вспомнить про нападение на УНР? Сколько пацанов погибло под Крутами.? А тысячи потом зарезали на улицах Киева за мову? Вы, панове украинцы, слышком добрый, доверчивый народ. Так нельзя! За это вас уничтожат!
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26.12.2021 09:18 Відповісти
Нема,такої країни!!! Є ГУЛАГ!!!
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26.12.2021 10:22 Відповісти
Политическая шизофрения.
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26.12.2021 11:58 Відповісти
Смешно! Посмотреть на территорию московии и посмотреть на рф сейчас.
Все сами присоединились.
Да и сейчас, прям очередь из желающих стоит в состав рф попасть.
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26.12.2021 15:26 Відповісти
Геббельс тоже так говорил. Та же метода. Но потом отряд СС просто нападал на немецкую погранзаставу и....Германия ну токо защищалась.....причем от фсех....
Письковъ!!!.......ты, шалава кремлевская, хоть дома, на кухне, отдаешь отчет, в какие игры ты играешь???
Нюрнбернский процесс помнишь...??....ню,ню...
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26.12.2021 20:29 Відповісти
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