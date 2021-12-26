Наблюдатели зафиксировали на оккупированном Донбассе колонны российских грузовиков, - ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на территории оккупированных районов Донбасса колонны российских грузовиков.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 24 декабря, передает Цензор.НЕТ.
"СММ зафиксировала колонны грузовиков с российскими номерными знаками в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей", - уточняют наблюдатели.
Также отмечается, что военные РФ препятствовали передвижению патруля наблюдателей, в частности на четырех блокпостах в Донецкой области, и "глушили" беспилотники миссии.
Согласно отчету СММ ОБСЕ от 25 декабря, сегодня утром в 350 метрах к северу от южного края участки разведения сил и средств в районе Золотого вооруженные формирования не пропустили патруль наблюдательной миссии.
"Члены вооруженных формирований мотивировали это "соображениями безопасности для СММ", - сказано в документе.
Еще один патруль СММ ОБСЕ, который направлялся через блокпост южнее моста возле Станицы Луганской, оккупанты задержали более чем на 2 часа из-за якобы "отсутствия предварительного уведомления". До этого на блокпосте в районе Золотого члены незаконных вооруженных формирований отказали еще одному патрулю миссии в доступе на участок разведения сил, мотивировав это "соображениями безопасности для СММ".
"Во всех случаях о своем пересечении СММ предварительно уведомила и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", - подчеркнули представители миссии.
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а так вони там з 14го...
Поскольку кацапам сеять смерть и разрушения - это привычное и обычное занятие, мой прогноз: именно так они и собираются сделать. Никто не будет сепарировать украинцев на плохих и хороших, для них мы все одинаковые. Впрочем, я точно так же сейчас не вижу разницы в кацапах.
И нет, Калибры, если они конечно долетят до цели, а не упадут на полдороге, вполне точны. Всё, что убивает, у кацапов получается на диво хорошо, в отличие от товаров для людей. Я тоже люблю поржать с их факапов, но, нужно признать, что они всяких смертоносных железок наклепали столько, что даже если половина из них не долетит до цели, взорвется прямо на старте, или просто уронят, когда будут везти, то все равно останется столько, что хватит пол Европы раскатать в Дрезден 1945-го.
И ноги эти разъезжаются. 🤣🤣🤣
Россия перебрасывает составы тяжелой бронетехники в Нижегородской, Брянской и Воронежской области. Также наращивается мощность группировки в оккупированном Крыму.Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", на котором отслеживают перемещение войск РФ и Украины
Пишите предложение в РНБО Данилову и президенту Зеленскому.
Оперативней сообщить, что за каждым бойцом из теробороны будет закреплен стол в ближайшем военкомате в оружейке на хранении, пусть подходят, проверяют и следят за своим оружием и получат в нужный час. Одеть тоже не мешало бы. А то у нас каждый сам решает эти вопросы.
Ти ще предложи поставить Зеленському и Данілову бомбу у багажнік, а кожному АТОшнику - радіовзриватель...
П.С. В СБУ был строгий проф отбор - если ты по жизни крот, милости просим в нашу структурку. И может быть, ты сделаешь блестящую карьеру - станешь президентом ЛНР, как Пасичник.