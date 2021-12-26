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Новости Война
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Наблюдатели зафиксировали на оккупированном Донбассе колонны российских грузовиков, - ОБСЕ

Наблюдатели зафиксировали на оккупированном Донбассе колонны российских грузовиков, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на территории оккупированных районов Донбасса колонны российских грузовиков.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 24 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"СММ зафиксировала колонны грузовиков с российскими номерными знаками в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей", - уточняют наблюдатели.

Также отмечается, что военные РФ препятствовали передвижению патруля наблюдателей, в частности на четырех блокпостах в Донецкой области, и "глушили" беспилотники миссии.

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Согласно отчету СММ ОБСЕ от 25 декабря, сегодня утром в 350 метрах к северу от южного края участки разведения сил и средств в районе Золотого вооруженные формирования не пропустили патруль наблюдательной миссии.

"Члены вооруженных формирований мотивировали это "соображениями безопасности для СММ", - сказано в документе.

Еще один патруль СММ ОБСЕ, который направлялся через блокпост южнее моста возле Станицы Луганской, оккупанты задержали более чем на 2 часа из-за якобы "отсутствия предварительного уведомления". До этого на блокпосте в районе Золотого члены незаконных вооруженных формирований отказали еще одному патрулю миссии в доступе на участок разведения сил, мотивировав это "соображениями безопасности для СММ".

"Во всех случаях о своем пересечении СММ предварительно уведомила и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", - подчеркнули представители миссии.

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Автор: 

ОБСЕ (4871) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+27
Приїхала хімічна зброя, якою Україна готується геноцидити донбас
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25.12.2021 23:58
+9
Нынешняя рассея одной ногой уже в СССР, а другой ногой в царской рассее!

И ноги эти разъезжаются. 🤣🤣🤣
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26.12.2021 01:13
+7
Привезли дуст для бамбасян.
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26.12.2021 00:04
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Правила форума Совет форумчан
Приїхала хімічна зброя, якою Україна готується геноцидити донбас
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25.12.2021 23:58 Ответить
Привезли дуст для бамбасян.
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26.12.2021 00:04 Ответить
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26.12.2021 00:04 Ответить
Судя по тому,как кацапы взламывают сайты наших правительственных учреждений, кибервойска у нас "на высоте".
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26.12.2021 07:03 Ответить
була б новина як би фіксували фіксували і не зафіксували,
а так вони там з 14го...
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26.12.2021 00:10 Ответить
Джейс Бонд атакуе....
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26.12.2021 00:16 Ответить
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26.12.2021 00:25 Ответить
Хай йдуть геть. Якщо прийдуть в міста - наїдяться. Бо війна на закритій місцевості - інше. Кожен знає свою територію, кожен знає вразливі місця... Прийдуть до Києва, Дарницький район - не заздрю московитам. За нами правда та наша земля.
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26.12.2021 00:37 Ответить
Могут и не заходить: расхерачат инфраструктуру, чтобы не было элетричества, воды, тепла...
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26.12.2021 01:51 Ответить
А могут просто Киев превратить в Грозный образца 1994-го года, и после этого можно смело заходить...

Поскольку кацапам сеять смерть и разрушения - это привычное и обычное занятие, мой прогноз: именно так они и собираются сделать. Никто не будет сепарировать украинцев на плохих и хороших, для них мы все одинаковые. Впрочем, я точно так же сейчас не вижу разницы в кацапах.
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26.12.2021 04:27 Ответить
Смело заходить куда? В руины? И для чего? И что будет дальше? Сядут в Гидропарке и будут сидеть, играя на балалайке?
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26.12.2021 07:06 Ответить
Да куда угодно. Им не нужно здесь ничего, им нужен "Киев-наш!", символ, лозунг, которыми они будут греть свое население. А останется ли здесь хоть что-то от их борьбы за мир, их не интересует совершенно.
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26.12.2021 17:21 Ответить
Не превратят в Грозный - Конча-Заспа застрахована на весь фонд стабильности Рассийской Фидарации в страховой компании "Союз поваров им. Пригожина"! А у ихних вояк у Калибра отклонение - Конча-Заспа плюс/минус Вышгород...
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26.12.2021 09:10 Ответить
Да кацапам пофиг на Кончу-Заспу, на её владельцев и на страховые компании. Скажут "сами виноваты!" и всё.

И нет, Калибры, если они конечно долетят до цели, а не упадут на полдороге, вполне точны. Всё, что убивает, у кацапов получается на диво хорошо, в отличие от товаров для людей. Я тоже люблю поржать с их факапов, но, нужно признать, что они всяких смертоносных железок наклепали столько, что даже если половина из них не долетит до цели, взорвется прямо на старте, или просто уронят, когда будут везти, то все равно останется столько, что хватит пол Европы раскатать в Дрезден 1945-го.
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26.12.2021 17:27 Ответить
Кияни точно не стануть зустрічати москальню хлібом і сіллю , а автоматною чергою, так як цього добра наразі вистачає у багатьох свідомих украінців 😡
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26.12.2021 00:52 Ответить
Ага, и уже открыта запись апалченцев, в очередь желающих выстрелить очередью из автомата в сторону русских оккупантов. Желающих много, а автомат один и патроны дарагие! Еще можно зарегистрироваться в группе "Патриоты Киева" на сайте "Одноклассники.ру"
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26.12.2021 09:07 Ответить
"мы никому не угрожаем, сказал верховный командир, у нас на всех ракетах надпись - за мир!" (с)
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26.12.2021 00:57 Ответить
И мы никому не угрожаем, сказал наш Вирховный - у нас все ракеты, которые не сгорели и не взорвались в арсеналах, надежно просверлены и замочены от любого взлета и шевеления...
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26.12.2021 09:13 Ответить
Нынешняя рассея одной ногой уже в СССР, а другой ногой в царской рассее!

И ноги эти разъезжаются. 🤣🤣🤣
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26.12.2021 01:13 Ответить
фігуристи і, боже збав, гімністи бо!
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26.12.2021 01:50 Ответить
Просто грузовиков или военных грузовиков? Догадаетесь мол сами.
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26.12.2021 02:58 Ответить
Да быть того не может, ведь "ИХТАМНЕТ"!
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26.12.2021 04:13 Ответить
Людей перекинут за сутки пассажирскими поездами, как в 2014. Когда готовились напасть Техника вся готова. С вертолетами что делать, без джевелинов.
Россия перебрасывает составы тяжелой бронетехники в Нижегородской, Брянской и Воронежской области. Также наращивается мощность группировки в оккупированном Крыму.Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", на котором отслеживают перемещение войск РФ и Украины
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26.12.2021 05:58 Ответить
В конечном итоге кацапы лишь болт перебросят от одно щеки к другой.
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26.12.2021 07:08 Ответить
Лучшее решение- каждому бывшему военнослужащему иметь дома автомат с патронами.
Пишите предложение в РНБО Данилову и президенту Зеленскому.
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26.12.2021 06:11 Ответить
Для этого необходим оружейный сейф дома... Бюрократия и неподконтрольность. Не пойдут.
Оперативней сообщить, что за каждым бойцом из теробороны будет закреплен стол в ближайшем военкомате в оружейке на хранении, пусть подходят, проверяют и следят за своим оружием и получат в нужный час. Одеть тоже не мешало бы. А то у нас каждый сам решает эти вопросы.
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26.12.2021 06:36 Ответить
Оружейного сейфа мало - еще нужно до каждого домашнего сейфа караул круглосуточний Нацгвардії... Шоб Головком спокойно спав после дорожки...
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26.12.2021 08:41 Ответить
І два телефона начальніку караула! Один - у СБУ, а другий - у ФСБ...
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26.12.2021 09:17 Ответить
Ой, хвантазер!
Ти ще предложи поставить Зеленському и Данілову бомбу у багажнік, а кожному АТОшнику - радіовзриватель...
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26.12.2021 08:38 Ответить
Катаются,катаются,а "груз200" потом вывозить не на чем.
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26.12.2021 07:09 Ответить
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мишенью провокации украинских войск с применением химического оружия в Донбассе может стать школа или больница, сказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
П.С. В СБУ был строгий проф отбор - если ты по жизни крот, милости просим в нашу структурку. И может быть, ты сделаешь блестящую карьеру - станешь президентом ЛНР, как Пасичник.
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26.12.2021 07:17 Ответить
Бувших полковніков в СБУ не буває - цєй вже мабуть вже генерал і дві пенсії получає!
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26.12.2021 08:44 Ответить
Тю, та то вони сіно завозять у стайні данецкого казачества! Не ******** зазря, ставте горілку в холодільник вовремя! І на шампанське придбайте глушітель - шоб тьотя Соня через стенку не всралася в самий ответственний момент - под бой сіплих зЕленських курантів...
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26.12.2021 08:35 Ответить
С булочками и тортами ,от ротфронта или бмбаевские, ну как в Хельсинки, с самолётов сбрасывали хлеб
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26.12.2021 08:38 Ответить
Да я вообще поражаюсь , Украина воюет , а оружия в домах нет ,зась. У меня на работе в роде бы и не должно быть , таки да ни патронов , ни карабина ничего нет ,но я знаю где лежит , и постоянно ухаживаем ,то чего нет . Как то так , арабы они не дремлют , эта стая товарищей ,токо и ждёт слабого места .
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26.12.2021 08:45 Ответить
Ой, не кажи куме і не розказуй громко! А то впаяють года три за храненіе средства сопротівленія братским оккупантам!
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26.12.2021 09:15 Ответить
В Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке вели боевые действия американские и советские самолеты , в частности- но официально,, их там нет ,, до сих пор. Что мешает потренироваться америкосам , находясь в Винницкой области сбить пару сотен самолетов Раши на нашей границе( они их и не увидят на радарах).По всякому Раше есть чего бояться - они передрались со всем миром. Их друзья - Никарагуа и Эритрея вырядил им помогут...
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26.12.2021 10:57 Ответить
 
 