Наблюдатели зафиксировали на оккупированном Донбассе колонны российских грузовиков, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на территории оккупированных районов Донбасса колонны российских грузовиков.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 24 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"СММ зафиксировала колонны грузовиков с российскими номерными знаками в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей", - уточняют наблюдатели.

Также отмечается, что военные РФ препятствовали передвижению патруля наблюдателей, в частности на четырех блокпостах в Донецкой области, и "глушили" беспилотники миссии.

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Согласно отчету СММ ОБСЕ от 25 декабря, сегодня утром в 350 метрах к северу от южного края участки разведения сил и средств в районе Золотого вооруженные формирования не пропустили патруль наблюдательной миссии.

"Члены вооруженных формирований мотивировали это "соображениями безопасности для СММ", - сказано в документе.

Еще один патруль СММ ОБСЕ, который направлялся через блокпост южнее моста возле Станицы Луганской, оккупанты задержали более чем на 2 часа из-за якобы "отсутствия предварительного уведомления". До этого на блокпосте в районе Золотого члены незаконных вооруженных формирований отказали еще одному патрулю миссии в доступе на участок разведения сил, мотивировав это "соображениями безопасности для СММ".

"Во всех случаях о своем пересечении СММ предварительно уведомила и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", - подчеркнули представители миссии.

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