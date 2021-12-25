Спостерігачі зафіксували на окупованому Донбасі колони російських вантажівок, - ОБСЄ
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на території окупованих районів Донбасу колони російських вантажівок.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
"СММ зафіксувала колони вантажівок із російськими номерними знаками в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей", - уточнюють спостерігачі.
Також зазначається, що військові РФ перешкоджали пересуванню патруля спостерігачів, зокрема на чотирьох блокпостах у Донецькій області, та "глушили" безпілотними місії.
Відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 25 грудня, сьогодні вранці за 350 метрів на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого збройні формування не пропустили патруль спостережної місії.
"Члени збройних формувань мотивували це "міркуваннями безпеки для СММ", - вказується у документі.
Ще один патруль СММ ОБСЄ, який прямував через блокпост південніше мосту біля Станиці Луганської, окупанти затримали на понад 2 години через начебто "відсутність попереднього сповіщення". До цього на блокпості в районі Золотого члени незаконних збройних формувань відмовили ще одному патрулю місії у доступі на ділянку розведення, мотивувавши це "міркуваннями безпеки для СММ".
"В усіх випадках про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19", - наголосили представники місії.
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а так вони там з 14го...
Поскольку кацапам сеять смерть и разрушения - это привычное и обычное занятие, мой прогноз: именно так они и собираются сделать. Никто не будет сепарировать украинцев на плохих и хороших, для них мы все одинаковые. Впрочем, я точно так же сейчас не вижу разницы в кацапах.
И нет, Калибры, если они конечно долетят до цели, а не упадут на полдороге, вполне точны. Всё, что убивает, у кацапов получается на диво хорошо, в отличие от товаров для людей. Я тоже люблю поржать с их факапов, но, нужно признать, что они всяких смертоносных железок наклепали столько, что даже если половина из них не долетит до цели, взорвется прямо на старте, или просто уронят, когда будут везти, то все равно останется столько, что хватит пол Европы раскатать в Дрезден 1945-го.
И ноги эти разъезжаются. 🤣🤣🤣
Россия перебрасывает составы тяжелой бронетехники в Нижегородской, Брянской и Воронежской области. Также наращивается мощность группировки в оккупированном Крыму.Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", на котором отслеживают перемещение войск РФ и Украины
Пишите предложение в РНБО Данилову и президенту Зеленскому.
Оперативней сообщить, что за каждым бойцом из теробороны будет закреплен стол в ближайшем военкомате в оружейке на хранении, пусть подходят, проверяют и следят за своим оружием и получат в нужный час. Одеть тоже не мешало бы. А то у нас каждый сам решает эти вопросы.
Ти ще предложи поставить Зеленському и Данілову бомбу у багажнік, а кожному АТОшнику - радіовзриватель...
П.С. В СБУ был строгий проф отбор - если ты по жизни крот, милости просим в нашу структурку. И может быть, ты сделаешь блестящую карьеру - станешь президентом ЛНР, как Пасичник.