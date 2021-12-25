Спостерігачі зафіксували на окупованому Донбасі колони російських вантажівок, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на території окупованих районів Донбасу колони російських вантажівок.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"СММ зафіксувала колони вантажівок із російськими номерними знаками в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей", - уточнюють спостерігачі.

Також зазначається, що військові РФ перешкоджали пересуванню патруля спостерігачів, зокрема на чотирьох блокпостах у Донецькій області, та "глушили" безпілотними місії.

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Відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 25 грудня, сьогодні вранці за 350 метрів на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого збройні формування не пропустили патруль спостережної місії.

"Члени збройних формувань мотивували це "міркуваннями безпеки для СММ", - вказується у документі.

Ще один патруль СММ ОБСЄ, який прямував через блокпост південніше мосту біля Станиці Луганської, окупанти затримали на понад 2 години через начебто "відсутність попереднього сповіщення". До цього на блокпості в районі Золотого члени незаконних збройних формувань відмовили ще одному патрулю місії у доступі на ділянку розведення, мотивувавши це "міркуваннями безпеки для СММ".

"В усіх випадках про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19", - наголосили представники місії.

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