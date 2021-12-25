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Спостерігачі зафіксували на окупованому Донбасі колони російських вантажівок, - ОБСЄ

Спостерігачі зафіксували на окупованому Донбасі колони російських вантажівок, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на території окупованих районів Донбасу колони російських вантажівок.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"СММ зафіксувала колони вантажівок із російськими номерними знаками в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей", - уточнюють спостерігачі.

Також зазначається, що військові РФ перешкоджали пересуванню патруля спостерігачів, зокрема на чотирьох блокпостах у Донецькій області, та "глушили" безпілотними місії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти не допускали патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження біля Золотого

Відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 25 грудня, сьогодні вранці за 350 метрів на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого збройні формування не пропустили патруль спостережної місії.

"Члени збройних формувань мотивували це "міркуваннями безпеки для СММ", - вказується у документі.

Ще один патруль СММ ОБСЄ, який прямував через блокпост південніше мосту біля Станиці Луганської, окупанти затримали на понад 2 години через начебто "відсутність попереднього сповіщення". До цього на блокпості в районі Золотого члени незаконних збройних формувань відмовили ще одному патрулю місії у доступі на ділянку розведення, мотивувавши це "міркуваннями безпеки для СММ".

"В усіх випадках про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19", - наголосили представники місії.

Також читайте: Пєсков заявив, що Росія ніколи ні на кого не нападала першою

Автор: 

ОБСЄ (3498) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+27
Приїхала хімічна зброя, якою Україна готується геноцидити донбас
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25.12.2021 23:58
+9
Нынешняя рассея одной ногой уже в СССР, а другой ногой в царской рассее!

И ноги эти разъезжаются. 🤣🤣🤣
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26.12.2021 01:13
+7
Привезли дуст для бамбасян.
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26.12.2021 00:04
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Приїхала хімічна зброя, якою Україна готується геноцидити донбас
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25.12.2021 23:58 Відповісти
Привезли дуст для бамбасян.
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26.12.2021 00:04 Відповісти
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26.12.2021 00:04 Відповісти
Судя по тому,как кацапы взламывают сайты наших правительственных учреждений, кибервойска у нас "на высоте".
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26.12.2021 07:03 Відповісти
була б новина як би фіксували фіксували і не зафіксували,
а так вони там з 14го...
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26.12.2021 00:10 Відповісти
Джейс Бонд атакуе....
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26.12.2021 00:16 Відповісти
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26.12.2021 00:25 Відповісти
Хай йдуть геть. Якщо прийдуть в міста - наїдяться. Бо війна на закритій місцевості - інше. Кожен знає свою територію, кожен знає вразливі місця... Прийдуть до Києва, Дарницький район - не заздрю московитам. За нами правда та наша земля.
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26.12.2021 00:37 Відповісти
Могут и не заходить: расхерачат инфраструктуру, чтобы не было элетричества, воды, тепла...
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26.12.2021 01:51 Відповісти
А могут просто Киев превратить в Грозный образца 1994-го года, и после этого можно смело заходить...

Поскольку кацапам сеять смерть и разрушения - это привычное и обычное занятие, мой прогноз: именно так они и собираются сделать. Никто не будет сепарировать украинцев на плохих и хороших, для них мы все одинаковые. Впрочем, я точно так же сейчас не вижу разницы в кацапах.
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26.12.2021 04:27 Відповісти
Смело заходить куда? В руины? И для чего? И что будет дальше? Сядут в Гидропарке и будут сидеть, играя на балалайке?
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26.12.2021 07:06 Відповісти
Да куда угодно. Им не нужно здесь ничего, им нужен "Киев-наш!", символ, лозунг, которыми они будут греть свое население. А останется ли здесь хоть что-то от их борьбы за мир, их не интересует совершенно.
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26.12.2021 17:21 Відповісти
Не превратят в Грозный - Конча-Заспа застрахована на весь фонд стабильности Рассийской Фидарации в страховой компании "Союз поваров им. Пригожина"! А у ихних вояк у Калибра отклонение - Конча-Заспа плюс/минус Вышгород...
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26.12.2021 09:10 Відповісти
Да кацапам пофиг на Кончу-Заспу, на её владельцев и на страховые компании. Скажут "сами виноваты!" и всё.

И нет, Калибры, если они конечно долетят до цели, а не упадут на полдороге, вполне точны. Всё, что убивает, у кацапов получается на диво хорошо, в отличие от товаров для людей. Я тоже люблю поржать с их факапов, но, нужно признать, что они всяких смертоносных железок наклепали столько, что даже если половина из них не долетит до цели, взорвется прямо на старте, или просто уронят, когда будут везти, то все равно останется столько, что хватит пол Европы раскатать в Дрезден 1945-го.
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26.12.2021 17:27 Відповісти
Кияни точно не стануть зустрічати москальню хлібом і сіллю , а автоматною чергою, так як цього добра наразі вистачає у багатьох свідомих украінців 😡
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26.12.2021 00:52 Відповісти
Ага, и уже открыта запись апалченцев, в очередь желающих выстрелить очередью из автомата в сторону русских оккупантов. Желающих много, а автомат один и патроны дарагие! Еще можно зарегистрироваться в группе "Патриоты Киева" на сайте "Одноклассники.ру"
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26.12.2021 09:07 Відповісти
"мы никому не угрожаем, сказал верховный командир, у нас на всех ракетах надпись - за мир!" (с)
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26.12.2021 00:57 Відповісти
И мы никому не угрожаем, сказал наш Вирховный - у нас все ракеты, которые не сгорели и не взорвались в арсеналах, надежно просверлены и замочены от любого взлета и шевеления...
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26.12.2021 09:13 Відповісти
Нынешняя рассея одной ногой уже в СССР, а другой ногой в царской рассее!

И ноги эти разъезжаются. 🤣🤣🤣
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26.12.2021 01:13 Відповісти
фігуристи і, боже збав, гімністи бо!
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26.12.2021 01:50 Відповісти
Просто грузовиков или военных грузовиков? Догадаетесь мол сами.
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26.12.2021 02:58 Відповісти
Да быть того не может, ведь "ИХТАМНЕТ"!
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26.12.2021 04:13 Відповісти
Людей перекинут за сутки пассажирскими поездами, как в 2014. Когда готовились напасть Техника вся готова. С вертолетами что делать, без джевелинов.
Россия перебрасывает составы тяжелой бронетехники в Нижегородской, Брянской и Воронежской области. Также наращивается мощность группировки в оккупированном Крыму.Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", на котором отслеживают перемещение войск РФ и Украины
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26.12.2021 05:58 Відповісти
В конечном итоге кацапы лишь болт перебросят от одно щеки к другой.
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26.12.2021 07:08 Відповісти
Лучшее решение- каждому бывшему военнослужащему иметь дома автомат с патронами.
Пишите предложение в РНБО Данилову и президенту Зеленскому.
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26.12.2021 06:11 Відповісти
Для этого необходим оружейный сейф дома... Бюрократия и неподконтрольность. Не пойдут.
Оперативней сообщить, что за каждым бойцом из теробороны будет закреплен стол в ближайшем военкомате в оружейке на хранении, пусть подходят, проверяют и следят за своим оружием и получат в нужный час. Одеть тоже не мешало бы. А то у нас каждый сам решает эти вопросы.
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26.12.2021 06:36 Відповісти
Оружейного сейфа мало - еще нужно до каждого домашнего сейфа караул круглосуточний Нацгвардії... Шоб Головком спокойно спав после дорожки...
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26.12.2021 08:41 Відповісти
І два телефона начальніку караула! Один - у СБУ, а другий - у ФСБ...
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26.12.2021 09:17 Відповісти
Ой, хвантазер!
Ти ще предложи поставить Зеленському и Данілову бомбу у багажнік, а кожному АТОшнику - радіовзриватель...
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26.12.2021 08:38 Відповісти
Катаются,катаются,а "груз200" потом вывозить не на чем.
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26.12.2021 07:09 Відповісти
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мишенью провокации украинских войск с применением химического оружия в Донбассе может стать школа или больница, сказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
П.С. В СБУ был строгий проф отбор - если ты по жизни крот, милости просим в нашу структурку. И может быть, ты сделаешь блестящую карьеру - станешь президентом ЛНР, как Пасичник.
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26.12.2021 07:17 Відповісти
Бувших полковніков в СБУ не буває - цєй вже мабуть вже генерал і дві пенсії получає!
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26.12.2021 08:44 Відповісти
Тю, та то вони сіно завозять у стайні данецкого казачества! Не ******** зазря, ставте горілку в холодільник вовремя! І на шампанське придбайте глушітель - шоб тьотя Соня через стенку не всралася в самий ответственний момент - под бой сіплих зЕленських курантів...
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26.12.2021 08:35 Відповісти
С булочками и тортами ,от ротфронта или бмбаевские, ну как в Хельсинки, с самолётов сбрасывали хлеб
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26.12.2021 08:38 Відповісти
Да я вообще поражаюсь , Украина воюет , а оружия в домах нет ,зась. У меня на работе в роде бы и не должно быть , таки да ни патронов , ни карабина ничего нет ,но я знаю где лежит , и постоянно ухаживаем ,то чего нет . Как то так , арабы они не дремлют , эта стая товарищей ,токо и ждёт слабого места .
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26.12.2021 08:45 Відповісти
Ой, не кажи куме і не розказуй громко! А то впаяють года три за храненіе средства сопротівленія братским оккупантам!
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26.12.2021 09:15 Відповісти
В Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке вели боевые действия американские и советские самолеты , в частности- но официально,, их там нет ,, до сих пор. Что мешает потренироваться америкосам , находясь в Винницкой области сбить пару сотен самолетов Раши на нашей границе( они их и не увидят на радарах).По всякому Раше есть чего бояться - они передрались со всем миром. Их друзья - Никарагуа и Эритрея вырядил им помогут...
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26.12.2021 10:57 Відповісти
 
 