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Новости Коронавирус и карантин
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"Омикрон" продолжает распространяться в Европе

Штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" продолжает распространяться в мире, во многих европейских странах регистрируют рекордно высокие уровни заражений.

Об этом со ссылкой на европейские СМИ сообщает "Интерфакс-Украина", пишет Цензор.НЕТ.

В Великобритании сообщили о рекордно высоком количестве выявленных случаев заражения на Рождество – у более 122 тыс. человек зарегистрировали коронавирус. В связи с этим на самоизоляцию в Британии отправили более 600 тыс. человек - заболевших и контактировавших с ними.

В Германии зарегистрировали 22,2 тыс. новых случаев заражения за последние сутки, 157 человек скончались. Однако эти цифры ниже, чем днем ​​ранее, когда в стране было обнаружено 35,4 тыс. зараженных.

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В Португалии штамм "Омикрон" стал доминирующим среди прочих, именно его обнаруживают у большинства новых больных. По состоянию на 22 декабря в 61,5% случаев наблюдается заражение этим штаммом. В стране было выявлено более 12,9 тыс. новых случаев заражения, это рекордно высокие цифры. В последний раз показатели достигали таких значений в январе этого года. В связи с этим с 25 декабря в Португалии вступили в силу ограничительные меры: школы, бары и ночные клубы будут закрыты до 10 января, португальцев призвали работать из дома, а в помещениях обязательно носить маски.

В Ирландии зарегистрировали более 13,7 тыс. новых случаев заражения, это на 2,5 тыс. больше, чем днем ​​ранее. Вероятно, среди больных у 83% - "Омикрон".

Накануне и во Франции сообщили о рекордно высоком количестве новых зараженных - более 94 тыс. человек сдали положительный тест на COVID-19 в рождественский Сочельник.

Автор: 

Европа (1835) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
В любой стране примерно треть людей не в состоянии даже сопоставлять факты, и они никогда не поймут связь между тем, что за последствия вакцинации никто ответственности не понесет, и с появлением мифического омикрона. Предупреждали же, (но им затыкали рот) что последствия "вакцинации" проявятся не сразу, и что? Они будут связывать свои проблемы со здоровьем и смерти знакомых и близких с мифическими новыми вирусами, но никогда не признают и не скажут себе: Я ЛОХ! МЕНЯ РАЗВЕЛИ!
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26.12.2021 08:22
+6
От ще одна істота. Вірують такі щлімазли як ти. Нормальні люди думають власним розумом і розуміють, що вакцина не дає гарантії, але сменшує долю ризику. Але це я даремно, звичайно, бо віра нічого спільного з розумом не має.
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26.12.2021 08:09
+5
не хворійте!
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26.12.2021 01:18
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Правила форума Совет форумчан
Вы чего??? Представляете сколько на нем Чиновники и Фармацевты денег срубят? Это как золотая шахта!
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26.12.2021 01:18 Ответить
піди нарубай бабліща зеленого, як це так просто...
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26.12.2021 01:20 Ответить
Так у него 4 класса "образования" и коридор, поэтому образ мыслей соответствующий. Ему же невдомек, сколько врачей и прочего медперсонала погибло, спасая таких идиотов. Но нет же - "врачи косят бабло".
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26.12.2021 08:06 Ответить
не хворійте!
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26.12.2021 01:18 Ответить
Остаётся надеяться что он менее летальный.
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26.12.2021 01:32 Ответить
Віршик в тему:" Я придумав омікрон і купив собі вагон.
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26.12.2021 11:36 Ответить
Свято увірували в вакцинацію і розслабились.
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26.12.2021 07:18 Ответить
От ще одна істота. Вірують такі щлімазли як ти. Нормальні люди думають власним розумом і розуміють, що вакцина не дає гарантії, але сменшує долю ризику. Але це я даремно, звичайно, бо віра нічого спільного з розумом не має.
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26.12.2021 08:09 Ответить
Читайте статистичні дані, і бажано не від українських світочей медицини щодо категорій захворівших на нову заразу... Ну дуже вона ******** вакцинованих, і бажано двічі чи тричі... Ось така х..., налята.
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26.12.2021 10:29 Ответить
В любой стране примерно треть людей не в состоянии даже сопоставлять факты, и они никогда не поймут связь между тем, что за последствия вакцинации никто ответственности не понесет, и с появлением мифического омикрона. Предупреждали же, (но им затыкали рот) что последствия "вакцинации" проявятся не сразу, и что? Они будут связывать свои проблемы со здоровьем и смерти знакомых и близких с мифическими новыми вирусами, но никогда не признают и не скажут себе: Я ЛОХ! МЕНЯ РАЗВЕЛИ!
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26.12.2021 08:22 Ответить
Ты ЛОХ? 100%.
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26.12.2021 08:51 Ответить
Та це ж про тебе, коментатор недороблений...
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26.12.2021 10:31 Ответить

Цэ про Андрюшу та Валэру. Про дороблэных та пэрэроблэнных.
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26.12.2021 10:38 Ответить
Есть многое понятных вещей. Омикрон появился а ЦАР - паника , много мрачных прогнозов - через две недели исчез( % вакцинирования там очень низкий), ВОЗ определила, что в ревакцинацией, количество вакцин в год на человека оптимально 12 раз- но омикрон заражает вакцинированных, как и дельта. В Украине где слабая медицина недостаточные карантинные меры - общая смертность ( за все время от кароновируса) - сто тысяч к 40млн населения - 0,25 % , в странах где почти всех провакцинировали и ультра медицина - показатели примерно одинаковые, об некоторых странах Африки - нет упоминаний , такое ощущение, что его там не было совсем. Люди сомневаются - это нормально. Главное не определены последствия вакцинации.
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26.12.2021 09:15 Ответить
 
 