"Омикрон" продолжает распространяться в Европе

Штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" продолжает распространяться в мире, во многих европейских странах регистрируют рекордно высокие уровни заражений.

Об этом со ссылкой на европейские СМИ сообщает "Интерфакс-Украина", пишет Цензор.НЕТ.

В Великобритании сообщили о рекордно высоком количестве выявленных случаев заражения на Рождество – у более 122 тыс. человек зарегистрировали коронавирус. В связи с этим на самоизоляцию в Британии отправили более 600 тыс. человек - заболевших и контактировавших с ними.

В Германии зарегистрировали 22,2 тыс. новых случаев заражения за последние сутки, 157 человек скончались. Однако эти цифры ниже, чем днем ​​ранее, когда в стране было обнаружено 35,4 тыс. зараженных.

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В Португалии штамм "Омикрон" стал доминирующим среди прочих, именно его обнаруживают у большинства новых больных. По состоянию на 22 декабря в 61,5% случаев наблюдается заражение этим штаммом. В стране было выявлено более 12,9 тыс. новых случаев заражения, это рекордно высокие цифры. В последний раз показатели достигали таких значений в январе этого года. В связи с этим с 25 декабря в Португалии вступили в силу ограничительные меры: школы, бары и ночные клубы будут закрыты до 10 января, португальцев призвали работать из дома, а в помещениях обязательно носить маски.

В Ирландии зарегистрировали более 13,7 тыс. новых случаев заражения, это на 2,5 тыс. больше, чем днем ​​ранее. Вероятно, среди больных у 83% - "Омикрон".

Накануне и во Франции сообщили о рекордно высоком количестве новых зараженных - более 94 тыс. человек сдали положительный тест на COVID-19 в рождественский Сочельник.