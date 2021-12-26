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Новини Коронавірус і карантин
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"Омікрон" продовжує поширюватися у Європі

Штам коронавірусу COVID-19 "омікрон" продовжує поширюватись у світі, у багатьох європейських країнах реєструють рекордно високі рівні заражень.

Про це із посиланням на європейські ЗМІ повідомляє Інтерфакс-Україна, пише Цензор.НЕТ.

У Великій Британії повідомили про рекордно високу кількість виявлених випадків зараження на Різдво - у понад 122 тис. осіб зареєстрували коронавірус. У зв'язку з цим на самоізоляцію в Британії відправили понад 600 тис. людей - тих, хто захворів, і хто з ними контактував.

У Німеччині виявили 22,2 тис. нових випадків зараження за останню добу, 157 людей померли. Проте ці цифри нижчі, ніж днем раніше, коли в країні виявили 35,4 тис. заражених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас очікує зростання захворюваності, яке загалом обіцяє бути не таким трагічним", - Голубовська про штам "Омікрон"

У Португалії штам "омікрон" став домінуючим серед інших, саме його виявляють у більшості нових хворих. Станом на 22 грудня у 61,5% випадках спостерігається зараження цим штамом. У країні виявили понад 12,9 тис. нових випадків зараження, це рекордно високі цифри. Востаннє показники досягали таких значень у січні цього року. У зв'язку з цим з 25 грудня в Португалії набули чинності обмежувальні заходи: школи, бари та нічні клуби буде закрито до 10 січня, португальців закликали працювати з дому, а в приміщеннях обов'язково носити маски.

В Ірландії зареєстрували понад 13,7 тис. нових випадків зараження, це на 2,5 тис. більше, ніж на день раніше. Імовірно, серед хворих у 83% - "омікрон".

Напередодні і у Франції повідомили про рекордно високу кількість нових заражених - понад 94 тис. осіб здали позитивний тест на COVID-19 у різдвяний Святвечір.

Автор: 

Європа (1792) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
В любой стране примерно треть людей не в состоянии даже сопоставлять факты, и они никогда не поймут связь между тем, что за последствия вакцинации никто ответственности не понесет, и с появлением мифического омикрона. Предупреждали же, (но им затыкали рот) что последствия "вакцинации" проявятся не сразу, и что? Они будут связывать свои проблемы со здоровьем и смерти знакомых и близких с мифическими новыми вирусами, но никогда не признают и не скажут себе: Я ЛОХ! МЕНЯ РАЗВЕЛИ!
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26.12.2021 08:22
+6
От ще одна істота. Вірують такі щлімазли як ти. Нормальні люди думають власним розумом і розуміють, що вакцина не дає гарантії, але сменшує долю ризику. Але це я даремно, звичайно, бо віра нічого спільного з розумом не має.
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26.12.2021 08:09
+5
не хворійте!
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26.12.2021 01:18
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Вы чего??? Представляете сколько на нем Чиновники и Фармацевты денег срубят? Это как золотая шахта!
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26.12.2021 01:18 Відповісти
піди нарубай бабліща зеленого, як це так просто...
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26.12.2021 01:20 Відповісти
Так у него 4 класса "образования" и коридор, поэтому образ мыслей соответствующий. Ему же невдомек, сколько врачей и прочего медперсонала погибло, спасая таких идиотов. Но нет же - "врачи косят бабло".
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26.12.2021 08:06 Відповісти
не хворійте!
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26.12.2021 01:18 Відповісти
Остаётся надеяться что он менее летальный.
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26.12.2021 01:32 Відповісти
Віршик в тему:" Я придумав омікрон і купив собі вагон.
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26.12.2021 11:36 Відповісти
Свято увірували в вакцинацію і розслабились.
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26.12.2021 07:18 Відповісти
От ще одна істота. Вірують такі щлімазли як ти. Нормальні люди думають власним розумом і розуміють, що вакцина не дає гарантії, але сменшує долю ризику. Але це я даремно, звичайно, бо віра нічого спільного з розумом не має.
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26.12.2021 08:09 Відповісти
Читайте статистичні дані, і бажано не від українських світочей медицини щодо категорій захворівших на нову заразу... Ну дуже вона ******** вакцинованих, і бажано двічі чи тричі... Ось така х..., налята.
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26.12.2021 10:29 Відповісти
В любой стране примерно треть людей не в состоянии даже сопоставлять факты, и они никогда не поймут связь между тем, что за последствия вакцинации никто ответственности не понесет, и с появлением мифического омикрона. Предупреждали же, (но им затыкали рот) что последствия "вакцинации" проявятся не сразу, и что? Они будут связывать свои проблемы со здоровьем и смерти знакомых и близких с мифическими новыми вирусами, но никогда не признают и не скажут себе: Я ЛОХ! МЕНЯ РАЗВЕЛИ!
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26.12.2021 08:22 Відповісти
Ты ЛОХ? 100%.
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26.12.2021 08:51 Відповісти
Та це ж про тебе, коментатор недороблений...
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26.12.2021 10:31 Відповісти

Цэ про Андрюшу та Валэру. Про дороблэных та пэрэроблэнных.
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26.12.2021 10:38 Відповісти
Есть многое понятных вещей. Омикрон появился а ЦАР - паника , много мрачных прогнозов - через две недели исчез( % вакцинирования там очень низкий), ВОЗ определила, что в ревакцинацией, количество вакцин в год на человека оптимально 12 раз- но омикрон заражает вакцинированных, как и дельта. В Украине где слабая медицина недостаточные карантинные меры - общая смертность ( за все время от кароновируса) - сто тысяч к 40млн населения - 0,25 % , в странах где почти всех провакцинировали и ультра медицина - показатели примерно одинаковые, об некоторых странах Африки - нет упоминаний , такое ощущение, что его там не было совсем. Люди сомневаются - это нормально. Главное не определены последствия вакцинации.
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26.12.2021 09:15 Відповісти
 
 