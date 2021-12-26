Россия использует Азовское море в качестве театра военных действий, - Кулеба

Россия диктует ситуацию с безопасностью в Азовском море. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Дмитрия Кулебы изданию The Washington Post.

По словам Кулебы, с точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия.

"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует ее в качестве театра военных действий", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что Россия может использовать это при вторжении в Украину.

"А в случае войны они будут активно использовать это для давления на наши южные города на Азовском побережье", - сказал Кулеба.

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