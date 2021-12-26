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Новости Агрессия России против Украины Блокада Азовского моря Война
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Россия использует Азовское море в качестве театра военных действий, - Кулеба

Россия использует Азовское море в качестве театра военных действий, - Кулеба

Россия диктует ситуацию с безопасностью в Азовском море. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Дмитрия Кулебы изданию The Washington Post.

По словам Кулебы, с точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия.

"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует ее в качестве театра военных действий", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что Россия может использовать это при вторжении в Украину.

"А в случае войны они будут активно использовать это для давления на наши южные города на Азовском побережье", - сказал Кулеба.

Читайте также: Россия перекрыла почти 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству - Военно-морские силы. КАРТА

Автор: 

Азовское море (1603) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Кулєба, а хто мовчки віддав Азов пуйлу ?
Це ж ваша команда.
Згадайте , як ви шили Порошенкові карну справу за захист нашої територіальної акваторії.
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26.12.2021 09:06
+8
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26.12.2021 10:29
+7
КУлеба! А ХТО подібне дозволив? Не твій теперішній "господар"? При Порошенку кацапи так "борзометр" не "включали"!
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26.12.2021 08:59
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КУлеба! А ХТО подібне дозволив? Не твій теперішній "господар"? При Порошенку кацапи так "борзометр" не "включали"!
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26.12.2021 08:59 Ответить
Между нами - при Порошенке они его тоже не выключали?
Забыли уже, как Гиви обыскивал ротацию наших киборгов по дороге в Донецкий аэропорт. И чем это кончилось.
Чего я не прощу Порошенке, то это то, что не поставили командирами полком ВСУ командиров добробатов, а добровольцев не назначили замкомандирами подразделений ВСУ, начиная от отделений, с правом расстрела из травмата и мордобитием. И военное положение в 2014 году с трибуналами и заградотрядами из женщин, под командованием Маруси Зверобой.
Просто у Порошенки кишка прослабла от шоколада даже на то, чтобы ударить авиацией по неизвестным колоннам вооруженных людей в июле-августе 2014 года.
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26.12.2021 09:44 Ответить
Коли я читаю в історичних книжках про те що найкращими бойовими конями були тарпани (дикі коні яких кочові народи виловлювали в степу) - я сміюся Бо ці коні нездатні нести на собі важкоозброєного воїна
Те ж саме - з твоїми "командирами добробатів" Уже раз таке зробить пробували Більшовики Вони здуру постріляли офіцерів і почали формувать "Червону гвардію" на добровольчій основі І командирів вибирали І рішення про ведення бойових дій приймали на загальних зборах А потім зрозуміли що з регулярними частинами "партизанщиною" воювать не можна Тому відновили "військову повинність" (примусовий призов) і почали відловлювать офіцерів що вижили в 1917-му та призначать їх на командирські посади (беручи їх сім"ї в заложники)
Саме "партизанщина" завадила правильно організувать операцію під Іловайськом і привела до оточення та розгрому "добробатів"
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26.12.2021 10:07 Ответить
Кстати о добро батах . Давно не слышно Белецкого . Совпадение с отставкой Авакова ?
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26.12.2021 10:34 Ответить
На то она и революция - т.е. слом системы. А вы предлагаете в борделе кровати двигать с места на место...
А офицеров сдуру не расстреливали, а только идеологически несопоставимых. Большинство служили военспецами, под контролем. Ну и согласен, не всегда контролеры были лучшими из всех имеющихся найемов, но они были под контролем, и сразу было видно, когда он на балтийский бушлат приделывал воротник из соболей.
А у нас же изначально все командиры были поршах, а их танки были без аккумуляторов. И ты рассчитывал с ними воевать и вместе погибнуть на Саур-могиле?
Насчет семей-заложников - здравая мысль, и не нужно ничего нового придумывать. Вот только у этой элиты по пять жен и шесть сожительниц - если всех брат в заложники то не хватит госрезерва чтобы их хотя бы сухарями кормить...
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26.12.2021 11:01 Ответить
Я тут себе представил - повстанцы Холодного Яра выбрали командиром местного шынкаря - Яценюка!
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26.12.2021 11:03 Ответить
Кого вибрали - того і вибрали Але "холодноярці" ніколи не вели наступальних бойових дій у значних обсягах Вони в основному вели партизанські дії як ті ж партизани Ковпака у перший період війни Так що не тужся у безсилих спробах мене вкусить - я знаю що таке - матеріальне забезпечення та організація і проведення загальновійськових бойових операцій Все-таки я - кадровий військовослужбовець Мене цьому вчили А ти армію в кращому випадку бачив лише на строковій службі а бойові дії - лише в кіно!
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26.12.2021 11:12 Ответить
У меня высшее инженерное техническое образование, военная кафедра еще совковая, специальность - командир взвода радиационной и химической разведки. И серьезная кафедра - конспекты домой взять не могли, сдавали в секретку до следующих занятий. И первый отдел был. И БРДМ-2 я водил уже в 1968 году, когда их еще в войсках видели только на сборах или картинках. И моя срочная растянулась на 15 лет. Ну и в Афгане и Анголе войн никогда не было. Хотя да - Академию Генштаба во львовском филиале одесского военного техникума я не заканчивал.
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26.12.2021 11:27 Ответить
Ясно Як писав Ярослав Гашек у "Походеньках бравого солдата Швейка" - самими великими стратегами в армії є денщики і ординарці А в Радянській Армії це були лейтенанти-"двухгодічніки" Вони більше всього у всьому розбиралися Особливо за пляшкою! Анекдот чув про небойові втрати у ІІ світовій війні? П"яний хімік заснув у протигазі - передавив рукою шланг і задихнувся!
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26.12.2021 11:39 Ответить
Ага, послужил бы ты в отдельном разведбате в ГСВГ. Когда проводили тренировки, с целью довести время непрерывного пребывания личного состава в противогазе до 45 минут. Придумал же какой-то кадровый стратег, когда на складе лежали новые секретный противогазы на всех, которые не передавливали сосуды головы как ГШ-47. А многие двухгодичнике и по 25 лет оттарабанили. И не надо мне рассказывать, шо высшая математика или органическая химия лучше училась в курсантских сапогах, в карауле, в отдыхающей смене. У меня например кадровый командир так и не мог написать формулу, по которой определялось расстояние до объекта по линейке - он всегда мерил спичечным коробком.
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26.12.2021 11:51 Ответить
І де ти , "галактичний стратег", був у 2014-му? Така була можливість переможно завершить війну!
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26.12.2021 12:07 Ответить
Гематом с спинном мозге не позволял даже лифчик с четырьма магазина с совещания донести до столовки. Про бронежилет вообще молчу. Кароче, я записался снайпером-смертником у входа в НацБанк Украины. Но не пригодился - вы герои раньше мирный договорняк заключили...
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26.12.2021 13:46 Ответить
Ну так не розпинайся тут про "стратегії" якщо не бачив наяву реальності бойових дій Одна справа - судить про дії генералів з окопу і зовсім інша - судить про дії солдата в окопі з точки зору генерала А ти - ні те ні друге "Ні риба ні м"ясо" Той хто не копав змолоду окопи і не спав у обнімку з автоматом у тому ж окопі не знає як організовувать бойову діяльність навіть взводу Та навіть взводний опорний пункт організувать - викопать окопи з"єднать їх траншеями викопать бліндаж пункт зберігання *********** Та навіть звичайний туалет! Забезпечить шляхи доставки продовольства води *********** евакуацію поранених - це ціла наука А це робить треба негайно і "автоматично" А без навиків це важко А то і неможливо! І помилки коштують людських життів!
А ти пробуєш оцінить діяльність батальйонів у складі цілого фронту
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26.12.2021 14:06 Ответить
Я окопы копал в учебке. Сначала для стрельбы лежа за 20 минут, а потом полного профиля за 45 минут. Недалеко от города Волжский, возле Волгограда. Грунт категории - самый денежный для могилокопателей. Копал ли ты такое - не знаю! Слишком ты пафосный и книжный. И вопрос - шо тебе запомнилось, когда над твоим окопом танк проехал? До того, как ты гранату бросил.
Особенно, когда ты в столовке учебки механика-водителя того танка доставал за живое каждый день.
Поэтому не зайопывайте пенсионера своими комиксами военными, а вперед - седлайте танки и на Москву! И привет передавайте тьоте Нюре, буфетчице пивного ларька на вокзале в Белгороде. Надеюсь, хоть туда то дойдете...
И еще, ты не поверишь, но закончившего военную кафедру и сдавшего все государственные экзамены могут за неделю до присяги и вручения лейтенантских погон отчислить из института и призвать на срочную, и не в хромовые сапоги, а в кирзовые. На два года, на перевоспитание и переосмысление учения классиков марксизма-ленинизма... У тебя в конспектах про такое не написано! Слава Украине - барыгам гроші! Волкам - овцы!
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26.12.2021 14:57 Ответить
О-о-о!!! Привіт Сярьога!!! А я-то ламаю голову - чимсь знайомим "посмерджує" А це "працівник військового трибуналу" "найглавнєйший прапорщик всєя Савецкай Армии" Сярьога Гаюлій"!
Все ! Можеш далі не продовжувать - твої казки про геройську службу в армії я ще пам"ятаю! А ти повинен пам"ятать що я ще тоді тебе назвав БРЕХУНОМ ДУРНУВАТИМ" і плюнув у твій бік!
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26.12.2021 15:13 Ответить
Ну плюнул и плюнул - я тебе не дохтор головной! Проходи мимо и иди дальше стратеговать...
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26.12.2021 19:37 Ответить
"Скисло молоко у курда - він на весь світ образився ..."
"Сярьога"! А ти навіщо вже в третій раз нік міняєш? Під старими соромно було , чи "дотриндівся" до того, що деактивовували?
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26.12.2021 19:42 Ответить
Интересно, а где же был тогда великий стратег "заднего числа"?? Сомнительно, что в первых рядах защитников Украины!
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26.12.2021 10:23 Ответить
Ты не поверишь - артроз достал! Я за вами, патриотами, даже в десятый ряд не смог протолкаться - патриоты, которых не взяли, навстречу мне сплошным потом все забили, с флагами и звуками гимна из ихних джипов... В ресторан спешили, утопить в вискаре горе с их "негодностью к защите". А я блин, с артритом наедине, ****, когда пульт от телевизора терялся, то даже не мог всю эту лапшу наушную выключить. Или ты из тех деятелей, которые бы хотели увеличить призывной возраст до 85-ти лет и оценить "Диплом о непригодности к защите Родины" в размере трех штук баксов или одного знакомого депутата?
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26.12.2021 10:40 Ответить
В твоем случае надо срочно поторопиться и подать свои предложения в ОП, чтобы потом, спустя некоторое время, опять же задним числом не давать подобные советы. Если успеешь!
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26.12.2021 11:14 Ответить
А я подал - секретной голубиной почтой! Токо сцуки из Генштаба весь корм голубиный загнали на базаре и голубь кажись улетел в сытные края с моей малявой...
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26.12.2021 13:48 Ответить
Кое-как красней, когда врёшь!
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26.12.2021 14:02 Ответить
А ты Полиграф Моисеевич - сам лично снизошел? Все знаешь и живой...
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26.12.2021 15:00 Ответить
Был бы я такой умный , как моя жена потом
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26.12.2021 11:19 Ответить
Та невже?
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26.12.2021 09:02 Ответить
Кулєба, а хто мовчки віддав Азов пуйлу ?
Це ж ваша команда.
Згадайте , як ви шили Порошенкові карну справу за захист нашої територіальної акваторії.
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26.12.2021 09:06 Ответить
Как этот кулеба до сих пор не сбежал от клоуна? Неужели нет чувства собственного достоинства?
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26.12.2021 09:16 Ответить
Та він як той песик, спочатку цілує туфлю зеленського, а потім лапоть єрмака.
Куди ж він втече..
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26.12.2021 09:34 Ответить
Вони рождьонні кушать із бюджета і нікуди од нього не підуть - хто б той бюджет не ділив! Їхній патріитизм весь вміщається від шлунка до прямої кишки!
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26.12.2021 10:04 Ответить
Не пишите чушь. Вообще то Кулеба работает на Украину . Порошенко , к примеру, работал министром экономики в правительстве у Янека ( если не ошибаюсь)
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26.12.2021 10:37 Ответить
У нас есть надежда , что нас не кинут США и ЕС. Если никто не сломается отвысоких цен на газ, если Европа перейдёт на других поставщиков и ,, отрубит,, нефте и газопроводы - все будут счастливы, не пожалеют денег на похороны угроэрзяфинномонголов- пусть им земля будет стекловатой.
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26.12.2021 09:23 Ответить
Если Европа найдет других поставщиков, то Украина останется без денег за транзит.
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26.12.2021 09:39 Ответить
Ой, шо ты куриш? Єесовська Надін уже давно танцує біля шеста на усіх корпоратівах ГазПрома у Москві!
Ми на фіг нікому не потрібні ні у щасті, ні у горі! Вони озабочені тільки тим, шоб ми їм не приносили лишніх проблем у їхній счастливій Європі! От і кидають нам подачки зранку, шоб ми їм глаза не мозолили своїми лахміттями під час їхнього обіду і особливо романтичних вечерь...
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26.12.2021 09:50 Ответить
От гади, ці мишебраття!
Треба викопати канал із Бердянська до кар'єрів ГОКів - і перелить Азовське море туди... "Бальшая перелівка" - нова ініцітива... С каждого жителя по 1000 гривень на заточку лопат для стройки... Копать начінаєм на другий день после виборів нашего великого кормчего Володі на второй термін!
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26.12.2021 09:29 Ответить
а ще можна з Генiческа у ЧМ канал прорити i назвати це велике будiвництво - "Перекоп-2"...
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26.12.2021 09:49 Ответить
И шо воно нам дасть? Разве шо из Геническа до входа в Кримский канал севернее Джанкоя - шоб все медуза в Крым уплыли. Но тогда и азовский бычек может уйти. Не, проще несколько Азовских морей выкопать - по одному на каждую область с учетом веяний модной децентрализации! Не заплывать же жиром одной общине куркульского села Кирилловка.
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26.12.2021 10:01 Ответить
Украина и так останется без денег за транзит- спасение утопающих дело самих утопающих. У десятков стран нет газа и нефти , но они в десятке по доходам на душу населения, у России валом газа и нефти - она на 46 месте. Мы должны поставлять газ в Европу , для этого нужно вложиться в газодобычу( включая Чёрное море) , забрать десятки законсервированных скважин у Шуфричей Медведчукови прочих суходрочников. Мы заработаем больше, чем от транзита - если как говорят наши *********** что таможня может дать более миллиарда , если там ,наладить,, работу,если вернут деньги с украденых2600 вагонов зерна из госрезерва, пару миллиардов - если невидимки перестанут скручивать НДС, если перестанут крышевать производство и реализацию бадяжного бензина ( около половины ).
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26.12.2021 10:24 Ответить
Правильно глаголишь Виталий.
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26.12.2021 11:39 Ответить
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26.12.2021 10:29 Ответить
На строительстве дорог мафия США отмывала гроши .

На строительстве дороги Киев- Одесса Кучма, Янек с Кирпой НАМЫЛИ денег на выборы 2004 года
Цены времён пороха и времён Зе выросли , но 50% отката стабильны ещё со времён Янека- никуда ОПЫТ ДОРОЖНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ НЕ ПРОПАЛ. Все финансовые потоки идут наверх. Сколько получили на офшоры- надо просто разделить бюджетную сумму затрат на 2 и умножить на курс доллара тех времён . 😀😀😀
и следующая власть будет воровать бесконтрольно , бо народ математикой не интересуется
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26.12.2021 10:48 Ответить
сорри То есть разделить на курс евро
Приблизительно так - 120 :2 : 30 = 2 млрд евро ушло в офшор
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26.12.2021 10:51 Ответить
 
 