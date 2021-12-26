Россия использует Азовское море в качестве театра военных действий, - Кулеба
Россия диктует ситуацию с безопасностью в Азовском море. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Дмитрия Кулебы изданию The Washington Post.
По словам Кулебы, с точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия.
"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует ее в качестве театра военных действий", - сказал Кулеба.
Он также отметил, что Россия может использовать это при вторжении в Украину.
"А в случае войны они будут активно использовать это для давления на наши южные города на Азовском побережье", - сказал Кулеба.
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Забыли уже, как Гиви обыскивал ротацию наших киборгов по дороге в Донецкий аэропорт. И чем это кончилось.
Чего я не прощу Порошенке, то это то, что не поставили командирами полком ВСУ командиров добробатов, а добровольцев не назначили замкомандирами подразделений ВСУ, начиная от отделений, с правом расстрела из травмата и мордобитием. И военное положение в 2014 году с трибуналами и заградотрядами из женщин, под командованием Маруси Зверобой.
Просто у Порошенки кишка прослабла от шоколада даже на то, чтобы ударить авиацией по неизвестным колоннам вооруженных людей в июле-августе 2014 года.
Те ж саме - з твоїми "командирами добробатів" Уже раз таке зробить пробували Більшовики Вони здуру постріляли офіцерів і почали формувать "Червону гвардію" на добровольчій основі І командирів вибирали І рішення про ведення бойових дій приймали на загальних зборах А потім зрозуміли що з регулярними частинами "партизанщиною" воювать не можна Тому відновили "військову повинність" (примусовий призов) і почали відловлювать офіцерів що вижили в 1917-му та призначать їх на командирські посади (беручи їх сім"ї в заложники)
Саме "партизанщина" завадила правильно організувать операцію під Іловайськом і привела до оточення та розгрому "добробатів"
А офицеров сдуру не расстреливали, а только идеологически несопоставимых. Большинство служили военспецами, под контролем. Ну и согласен, не всегда контролеры были лучшими из всех имеющихся найемов, но они были под контролем, и сразу было видно, когда он на балтийский бушлат приделывал воротник из соболей.
А у нас же изначально все командиры были поршах, а их танки были без аккумуляторов. И ты рассчитывал с ними воевать и вместе погибнуть на Саур-могиле?
Насчет семей-заложников - здравая мысль, и не нужно ничего нового придумывать. Вот только у этой элиты по пять жен и шесть сожительниц - если всех брат в заложники то не хватит госрезерва чтобы их хотя бы сухарями кормить...
А ти пробуєш оцінить діяльність батальйонів у складі цілого фронту
Особенно, когда ты в столовке учебки механика-водителя того танка доставал за живое каждый день.
Поэтому не зайопывайте пенсионера своими комиксами военными, а вперед - седлайте танки и на Москву! И привет передавайте тьоте Нюре, буфетчице пивного ларька на вокзале в Белгороде. Надеюсь, хоть туда то дойдете...
И еще, ты не поверишь, но закончившего военную кафедру и сдавшего все государственные экзамены могут за неделю до присяги и вручения лейтенантских погон отчислить из института и призвать на срочную, и не в хромовые сапоги, а в кирзовые. На два года, на перевоспитание и переосмысление учения классиков марксизма-ленинизма... У тебя в конспектах про такое не написано! Слава Украине - барыгам гроші! Волкам - овцы!
Все ! Можеш далі не продовжувать - твої казки про геройську службу в армії я ще пам"ятаю! А ти повинен пам"ятать що я ще тоді тебе назвав БРЕХУНОМ ДУРНУВАТИМ" і плюнув у твій бік!
"Сярьога"! А ти навіщо вже в третій раз нік міняєш? Під старими соромно було , чи "дотриндівся" до того, що деактивовували?
Це ж ваша команда.
Згадайте , як ви шили Порошенкові карну справу за захист нашої територіальної акваторії.
Куди ж він втече..
Ми на фіг нікому не потрібні ні у щасті, ні у горі! Вони озабочені тільки тим, шоб ми їм не приносили лишніх проблем у їхній счастливій Європі! От і кидають нам подачки зранку, шоб ми їм глаза не мозолили своїми лахміттями під час їхнього обіду і особливо романтичних вечерь...
Треба викопати канал із Бердянська до кар'єрів ГОКів - і перелить Азовське море туди... "Бальшая перелівка" - нова ініцітива... С каждого жителя по 1000 гривень на заточку лопат для стройки... Копать начінаєм на другий день после виборів нашего великого кормчего Володі на второй термін!
На строительстве дороги Киев- Одесса Кучма, Янек с Кирпой НАМЫЛИ денег на выборы 2004 года
Цены времён пороха и времён Зе выросли , но 50% отката стабильны ещё со времён Янека- никуда ОПЫТ ДОРОЖНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ НЕ ПРОПАЛ. Все финансовые потоки идут наверх. Сколько получили на офшоры- надо просто разделить бюджетную сумму затрат на 2 и умножить на курс доллара тех времён . 😀😀😀
и следующая власть будет воровать бесконтрольно , бо народ математикой не интересуется
Приблизительно так - 120 :2 : 30 = 2 млрд евро ушло в офшор