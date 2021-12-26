Росія використовує Азовське море як театр військових дій, - Кулеба

Росія диктує ситуацію з безпекою в Азовському морі. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Дмитра Кулеби виданню The Washington Post.

За словами Кулеби, з точки зору безпеки на Азовському морі домінує Росія.

"У нинішніх обставинах, звичайно, Росія диктує ситуацію в Азові та в основному використовує її як театр військових дій", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що Росія може використовувати це в разі вторгнення в Україну.

"А у разі війни вони будуть активно використовувати це для чинення тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", - сказав Кулеба.

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