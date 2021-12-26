Три человека отравились угарным газом на Полтавщине, - ГСЧС

В Полтавской области три человека погибли из-за отравления угарным газом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"25 декабря в 20:15 в пгт Скороходово Полтавского района в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома вследствие отравления угарным газом (предварительно неисправность газового котла) погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

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