Три человека отравились угарным газом на Полтавщине, - ГСЧС
В Полтавской области три человека погибли из-за отравления угарным газом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"25 декабря в 20:15 в пгт Скороходово Полтавского района в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома вследствие отравления угарным газом (предварительно неисправность газового котла) погибли 3 человека", - говорится в сообщении.
От ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.
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И да, он противно пищит, или автоматически перекрывает клапан. Хотя, судя по цене, просто пищит.
Пан их ставил и обслуживал. Без клапана - це таке.
Больше всего пана умилял случай когда датчик реагировал на оборванный антенный кабель за окном, и сигнализировал в такт с колебанием кабеля от ветра.
Я не знав про датчики газу, але тільки-но придбав будинок із піччю - одразу купив вогнегасник і пішов у мережу дивитися протипожежні датчики, у статтях про захист від пожежі в приватному будинку знайшлося й про датчики угарного газу, вуглекислого й усіх інших розповсюджених. Далі діло техніки, як то кажуть.
Ще раз - проблему у тому, що люди ледащі, навіть щодо особистої безпеки. От і все.