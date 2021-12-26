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Три человека отравились угарным газом на Полтавщине, - ГСЧС

Три человека отравились угарным газом на Полтавщине, - ГСЧС

В Полтавской области три человека погибли из-за отравления угарным газом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"25 декабря в 20:15 в пгт Скороходово Полтавского района в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома вследствие отравления угарным газом (предварительно неисправность газового котла) погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Смотрите также: Из-за взрыва газа полностью разрушен жилой дом на Львовщине, пострадали 5 человек, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

отравление (1583) ГСЧС (4949) Полтавская область (1144)


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Топ комментарии
+2
У всех кто имеет свое отопление должен иметь датчик угарного газа. Стоимость его в пределах 600 грн. Поэтому не жопьтесь.
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26.12.2021 10:40
+1
а скільки ще старих котлів та відсутність тяги в кватирах та будинках по Україні, років з 10 ще ходили інспектори а зараз тільки за платежі переймається 04
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26.12.2021 10:12
+1
Ходять і перевіряють, і формат номеру в нас інший.
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26.12.2021 10:47
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а скільки ще старих котлів та відсутність тяги в кватирах та будинках по Україні, років з 10 ще ходили інспектори а зараз тільки за платежі переймається 04
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26.12.2021 10:12 Ответить
Ходять і перевіряють, і формат номеру в нас інший.
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26.12.2021 10:47 Ответить
У всех кто имеет свое отопление должен иметь датчик угарного газа. Стоимость его в пределах 600 грн. Поэтому не жопьтесь.
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26.12.2021 10:40 Ответить
В мене за 400 - відмінно працює. Незрозуміла жадібність у людей, на датчик грошей немає, проте на горілу завжди є.
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26.12.2021 12:08 Ответить
Если это датчик угарного газа, то почему он реагирует на растворители, лак а вблизи и на табачный дым?
И да, он противно пищит, или автоматически перекрывает клапан. Хотя, судя по цене, просто пищит.
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26.12.2021 12:15 Ответить
Це пан просто так написав аби що?
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26.12.2021 12:29 Ответить
Монтаж систем отопления, установка и эксплуатация газовых котлов.
Пан их ставил и обслуживал. Без клапана - це таке.
Больше всего пана умилял случай когда датчик реагировал на оборванный антенный кабель за окном, и сигнализировал в такт с колебанием кабеля от ветра.
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26.12.2021 14:10 Ответить
Як, курво, міг реагувати бездротовий малосильний датчик газу реагувати на антенний кабель? Що ви верзете, добродію?
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26.12.2021 15:35 Ответить
Ну что Вы сразу о жадности. Многие и не знают о датчиках. Если Вы хорошо разбираетесь в них, то подсказали бы, чем они отличаются.
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26.12.2021 12:41 Ответить
Так и называется "Датчик угарного газа". При определенном процентном состоянии он начинает противно пищать. Причем не в тот момент, когда нужно уже эвакуироваться. А за ранее, когда для человека это ещё безопасно
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26.12.2021 13:04 Ответить
Пан мешкає у 1997 році без доступу до інформаційної мережі інтернет? Чи не в змозі набрати на кавіатурі "захист від угарного газу" і прочитати про датчики самостійно? Не вперше спостерігаю наскліки народ ледащій.
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26.12.2021 13:43 Ответить
Дякую, пані мешкає у 2021 році, знає про інтернет з 1998р. і про датчики. А пан розуміє сенс написаного? Йшлося про безпідставне звинувачення у жадібністі. І про тих, хто не знає - для того, щоб про щось шукати в Інтернеті, потрібно знати, що таке щось існує. І до чого тут лінощі? Спостерігаю, наскількі деякі люди злі.
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26.12.2021 14:03 Ответить
Я не пані, це має бути зрозуміо з імені.
Я не знав про датчики газу, але тільки-но придбав будинок із піччю - одразу купив вогнегасник і пішов у мережу дивитися протипожежні датчики, у статтях про захист від пожежі в приватному будинку знайшлося й про датчики угарного газу, вуглекислого й усіх інших розповсюджених. Далі діло техніки, як то кажуть.
Ще раз - проблему у тому, що люди ледащі, навіть щодо особистої безпеки. От і все.
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26.12.2021 15:38 Ответить
Як же важко з Вами. Перше речення - відповідь на Ваше перше питання. От і все.
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27.12.2021 00:10 Ответить
 
 