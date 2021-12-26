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Троє людей отруїлися чадним газом на Полтавщині, - ДСНС

Троє людей отруїлися чадним газом на Полтавщині, - ДСНС

У Полтавській області троє людей загинули через отруєння чадним газом.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"25 грудня о 20:15 у смт Скороходове Полтавського району у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, в результаті отруєння чадним газом (попередньо несправність газового котла), загинуло 3 особи", - йдеться в повідомленні.

Від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через вибух газу повністю зруйнований житловий будинок на Львівщині, постраждали 5 осіб, - ДСНС. ФОТО

отруєння (944) ДСНС (5089) Полтавська область (1099)


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Топ коментарі
+2
У всех кто имеет свое отопление должен иметь датчик угарного газа. Стоимость его в пределах 600 грн. Поэтому не жопьтесь.
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26.12.2021 10:40
+1
а скільки ще старих котлів та відсутність тяги в кватирах та будинках по Україні, років з 10 ще ходили інспектори а зараз тільки за платежі переймається 04
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26.12.2021 10:12
+1
Ходять і перевіряють, і формат номеру в нас інший.
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26.12.2021 10:47
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а скільки ще старих котлів та відсутність тяги в кватирах та будинках по Україні, років з 10 ще ходили інспектори а зараз тільки за платежі переймається 04
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26.12.2021 10:12 Відповісти
Ходять і перевіряють, і формат номеру в нас інший.
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26.12.2021 10:47 Відповісти
У всех кто имеет свое отопление должен иметь датчик угарного газа. Стоимость его в пределах 600 грн. Поэтому не жопьтесь.
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26.12.2021 10:40 Відповісти
В мене за 400 - відмінно працює. Незрозуміла жадібність у людей, на датчик грошей немає, проте на горілу завжди є.
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26.12.2021 12:08 Відповісти
Если это датчик угарного газа, то почему он реагирует на растворители, лак а вблизи и на табачный дым?
И да, он противно пищит, или автоматически перекрывает клапан. Хотя, судя по цене, просто пищит.
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26.12.2021 12:15 Відповісти
Це пан просто так написав аби що?
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26.12.2021 12:29 Відповісти
Монтаж систем отопления, установка и эксплуатация газовых котлов.
Пан их ставил и обслуживал. Без клапана - це таке.
Больше всего пана умилял случай когда датчик реагировал на оборванный антенный кабель за окном, и сигнализировал в такт с колебанием кабеля от ветра.
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26.12.2021 14:10 Відповісти
Як, курво, міг реагувати бездротовий малосильний датчик газу реагувати на антенний кабель? Що ви верзете, добродію?
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26.12.2021 15:35 Відповісти
Ну что Вы сразу о жадности. Многие и не знают о датчиках. Если Вы хорошо разбираетесь в них, то подсказали бы, чем они отличаются.
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26.12.2021 12:41 Відповісти
Так и называется "Датчик угарного газа". При определенном процентном состоянии он начинает противно пищать. Причем не в тот момент, когда нужно уже эвакуироваться. А за ранее, когда для человека это ещё безопасно
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26.12.2021 13:04 Відповісти
Пан мешкає у 1997 році без доступу до інформаційної мережі інтернет? Чи не в змозі набрати на кавіатурі "захист від угарного газу" і прочитати про датчики самостійно? Не вперше спостерігаю наскліки народ ледащій.
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26.12.2021 13:43 Відповісти
Дякую, пані мешкає у 2021 році, знає про інтернет з 1998р. і про датчики. А пан розуміє сенс написаного? Йшлося про безпідставне звинувачення у жадібністі. І про тих, хто не знає - для того, щоб про щось шукати в Інтернеті, потрібно знати, що таке щось існує. І до чого тут лінощі? Спостерігаю, наскількі деякі люди злі.
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26.12.2021 14:03 Відповісти
Я не пані, це має бути зрозуміо з імені.
Я не знав про датчики газу, але тільки-но придбав будинок із піччю - одразу купив вогнегасник і пішов у мережу дивитися протипожежні датчики, у статтях про захист від пожежі в приватному будинку знайшлося й про датчики угарного газу, вуглекислого й усіх інших розповсюджених. Далі діло техніки, як то кажуть.
Ще раз - проблему у тому, що люди ледащі, навіть щодо особистої безпеки. От і все.
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26.12.2021 15:38 Відповісти
Як же важко з Вами. Перше речення - відповідь на Ваше перше питання. От і все.
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27.12.2021 00:10 Відповісти
 
 