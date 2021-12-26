Троє людей отруїлися чадним газом на Полтавщині, - ДСНС

У Полтавській області троє людей загинули через отруєння чадним газом.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"25 грудня о 20:15 у смт Скороходове Полтавського району у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, в результаті отруєння чадним газом (попередньо несправність газового котла), загинуло 3 особи", - йдеться в повідомленні.

Від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.

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