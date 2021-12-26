Троє людей отруїлися чадним газом на Полтавщині, - ДСНС
У Полтавській області троє людей загинули через отруєння чадним газом.
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"25 грудня о 20:15 у смт Скороходове Полтавського району у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, в результаті отруєння чадним газом (попередньо несправність газового котла), загинуло 3 особи", - йдеться в повідомленні.
Від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.
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+2 Юго-Восток
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+1 Vova Vladimir
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И да, он противно пищит, или автоматически перекрывает клапан. Хотя, судя по цене, просто пищит.
Пан их ставил и обслуживал. Без клапана - це таке.
Больше всего пана умилял случай когда датчик реагировал на оборванный антенный кабель за окном, и сигнализировал в такт с колебанием кабеля от ветра.
Я не знав про датчики газу, але тільки-но придбав будинок із піччю - одразу купив вогнегасник і пішов у мережу дивитися протипожежні датчики, у статтях про захист від пожежі в приватному будинку знайшлося й про датчики угарного газу, вуглекислого й усіх інших розповсюджених. Далі діло техніки, як то кажуть.
Ще раз - проблему у тому, що люди ледащі, навіть щодо особистої безпеки. От і все.