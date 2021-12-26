Войска РФ препятствовали проезду миссии ОБСЕ на оккупированные территории, - отчет

Боевики российских оккупационных войск в субботу не пропустили и задержали патрули ОБСЕ у Золотого и Станицы Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине №48/2021.

"Утром 25 декабря вооруженные формирования в Луганской области в одном случае не пропустили наблюдателей, а в другом задержали их проход в неподконтрольные правительству районы. Патрули миссии следовали из подконтрольных правительству районов", - говорится в отчете.

Запрет доступа произошел в 9:55 примерно в 350 м к северу от южного края участка разведения сил и средств в районе Золотого, где члены вооруженных формирований мотивировали это "соображениями безопасности для СММ".

"В 10:02 еще один патруль СММ, который следовал через блокпост вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской, задержали на 2 часа 16 минут. Члены вооруженных формирований мотивировали это "отсутствием предварительного уведомления", - сказано в отчете.

Кроме того, ранее утром, в 9:07, на блокпосте у южного края участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований отказали еще одному патрулю миссии в доступе на участок разведения, мотивировав это "соображениями безопасности для СММ". Этот патруль должен был содействовать вышеупомянутому патрулю СММ в пересечении в неподконтрольные правительству районы.

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"Во всех случаях о своем пересечении СММ предварительно уведомила и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", - сообщили в миссии.