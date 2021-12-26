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Новости Война
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Войска РФ препятствовали проезду миссии ОБСЕ на оккупированные территории, - отчет

Войска РФ препятствовали проезду миссии ОБСЕ на оккупированные территории, - отчет

Боевики российских оккупационных войск в субботу не пропустили и задержали патрули ОБСЕ у Золотого и Станицы Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине №48/2021.

"Утром 25 декабря вооруженные формирования в Луганской области в одном случае не пропустили наблюдателей, а в другом задержали их проход в неподконтрольные правительству районы. Патрули миссии следовали из подконтрольных правительству районов", - говорится в отчете.

Запрет доступа произошел в 9:55 примерно в 350 м к северу от южного края участка разведения сил и средств в районе Золотого, где члены вооруженных формирований мотивировали это "соображениями безопасности для СММ".

"В 10:02 еще один патруль СММ, который следовал через блокпост вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской, задержали на 2 часа 16 минут. Члены вооруженных формирований мотивировали это "отсутствием предварительного уведомления", - сказано в отчете.

Кроме того, ранее утром, в 9:07, на блокпосте у южного края участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований отказали еще одному патрулю миссии в доступе на участок разведения, мотивировав это "соображениями безопасности для СММ". Этот патруль должен был содействовать вышеупомянутому патрулю СММ в пересечении в неподконтрольные правительству районы.

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"Во всех случаях о своем пересечении СММ предварительно уведомила и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", - сообщили в миссии.

Автор: 

ОБСЕ (4872) Донбасс (26955) наемники рф (2070) ОРДЛО (246)


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Так сьогодні вони вже повинні підходити до Києва, як писав якийсь авторитетний блохер з Канадії.
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26.12.2021 13:47 Ответить
Кто, ОБСЕ?
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26.12.2021 14:14 Ответить
А где заявления об обеспокоенности?...
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26.12.2021 14:05 Ответить
Да у них там всё договорено. Лучше в донецкой гостинице шлюх потискать,чем морозить задницу в бессмысленных поездках. Шапито.
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26.12.2021 14:14 Ответить
Жах! И зарплата офигенная
наверно обсе ездят в горячие точки лугандона как в командировку , чтобы увеличить себе зарплату .
А ШЕФЫ ОБСЕ неплохо устроились - в самом центре Вены кофе пьют .
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26.12.2021 14:43 Ответить
Когда читаю ЗОЛОТОЕ , всегда вспоминаю розведение войск
НУ И КТО БЫЛ ПРАВ - добробаты или Меркель ?
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26.12.2021 14:40 Ответить
 
 