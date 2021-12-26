Війська РФ перешкоджали проїзду місії ОБСЄ на окуповані території, - звіт

Бойовики російських окупаційних військ у суботу не пропустили та затримали патрулі ОБСЄ біля Золотого та Станиці Луганської.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 48/2021.

"Уранці 25 грудня збройні формування в Луганській області в одному випадку не пропустили спостерігачів, а в іншому - затримали їх прохід до непідконтрольних урядові районів. Патрулі Місії прямували з підконтрольних урядові районів", - йдеться у звіті.

Заборона доступу сталася о 09:55 орієнтовно за 350 м на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого, де члени збройних формувань РФ мотивували це "міркуваннями безпеки для СММ".

"О 10:02 ще один патруль Місії, який прямував через блокпост збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської, затримали на 2 години 16 хвилин. Члени збройних формувань мотивували це "відсутністю попереднього сповіщення", - сказано у звіті.

Крім цього, раніше вранці, о 09:07, на блокпості біля південного краю ділянки розведення в районі Золотого бойовики російських збройних формувань відмовили ще одному патрулю Місії у доступі на ділянку розведення, мотивувавши це "міркуваннями безпеки для СММ". Цей патруль повинен був сприяти згаданому вище патрулю Місії в перетині до непідконтрольних урядові районів.

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"В усіх випадках про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19", - повідомили в місії.