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Новини Війна
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Війська РФ перешкоджали проїзду місії ОБСЄ на окуповані території, - звіт

Війська РФ перешкоджали проїзду місії ОБСЄ на окуповані території, - звіт

Бойовики російських окупаційних військ у суботу не пропустили та затримали патрулі ОБСЄ біля Золотого та Станиці Луганської.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 48/2021.

"Уранці 25 грудня збройні формування в Луганській області в одному випадку не пропустили спостерігачів, а в іншому - затримали їх прохід до непідконтрольних урядові районів. Патрулі Місії прямували з підконтрольних урядові районів", - йдеться у звіті.

Заборона доступу сталася о 09:55 орієнтовно за 350 м на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого, де члени збройних формувань РФ мотивували це "міркуваннями безпеки для СММ".

"О 10:02 ще один патруль Місії, який прямував через блокпост збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської, затримали на 2 години 16 хвилин. Члени збройних формувань мотивували це "відсутністю попереднього сповіщення", - сказано у звіті.

Крім цього, раніше вранці, о 09:07, на блокпості біля південного краю ділянки розведення в районі Золотого бойовики російських збройних формувань відмовили ще одному патрулю Місії у доступі на ділянку розведення, мотивувавши це "міркуваннями безпеки для СММ". Цей патруль повинен був сприяти згаданому вище патрулю Місії в перетині до непідконтрольних урядові районів.

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"В усіх випадках про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19", - повідомили в місії.

Автор: 

ОБСЄ (3499) Донбас (22354) найманці рф (2043) ОРДЛО (320)


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Так сьогодні вони вже повинні підходити до Києва, як писав якийсь авторитетний блохер з Канадії.
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26.12.2021 13:47 Відповісти
Кто, ОБСЕ?
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26.12.2021 14:14 Відповісти
А где заявления об обеспокоенности?...
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26.12.2021 14:05 Відповісти
Да у них там всё договорено. Лучше в донецкой гостинице шлюх потискать,чем морозить задницу в бессмысленных поездках. Шапито.
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26.12.2021 14:14 Відповісти
Жах! И зарплата офигенная
наверно обсе ездят в горячие точки лугандона как в командировку , чтобы увеличить себе зарплату .
А ШЕФЫ ОБСЕ неплохо устроились - в самом центре Вены кофе пьют .
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26.12.2021 14:43 Відповісти
Когда читаю ЗОЛОТОЕ , всегда вспоминаю розведение войск
НУ И КТО БЫЛ ПРАВ - добробаты или Меркель ?
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26.12.2021 14:40 Відповісти
 
 