Полицейские вместе со спасателями достали из ледяной реки мужчину в Херсоне
25 декабря около 16:45 экипаж роты полиции особого назначения Главного управления Нацполиции области получил сообщение о том, что на набережной возле проспекта Ушакова мужчина упал в реку и его относит течением. Также о происшествии немедленно сообщили и спасательной службе ГСЧС.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.
"Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели в воде мужчину, которого уже унесло от берега. Полицейский Роман Каминский обвязался буксировочным тросом, прыгнул в холодную воду и поплыл к потерпевшему", - отмечается в сообщении.
Подхватив гражданина, Роман подал сигнал коллегам, и полицейские принялись вытаскивать обоих из воды. У берега сержант полиции увидел спасателей, и те с помощью спецоборудования вытащили утопающего из реки. Милиционеру выбраться из воды помогли коллеги.
Мужчину доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Полицейского тоже осмотрели врачи. Жизни обоих ничего не угрожает.
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Трос 5 метров...на "обвязался" метр....остается 4 метра для "поплыл" на середину Днепра...
Но на набережную так просто там не залезешь, факт.