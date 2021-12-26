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Полицейские вместе со спасателями достали из ледяной реки мужчину в Херсоне

Полицейские вместе со спасателями достали из ледяной реки мужчину в Херсоне

25 декабря около 16:45 экипаж роты полиции особого назначения Главного управления Нацполиции области получил сообщение о том, что на набережной возле проспекта Ушакова мужчина упал в реку и его относит течением. Также о происшествии немедленно сообщили и спасательной службе ГСЧС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели в воде мужчину, которого уже унесло от берега. Полицейский Роман Каминский обвязался буксировочным тросом, прыгнул в холодную воду и поплыл к потерпевшему", - отмечается в сообщении.

Подхватив гражданина, Роман подал сигнал коллегам, и полицейские принялись вытаскивать обоих из воды. У берега сержант полиции увидел спасателей, и те с помощью спецоборудования вытащили утопающего из реки. Милиционеру выбраться из воды помогли коллеги.

Мужчину доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Полицейского тоже осмотрели врачи. Жизни обоих ничего не угрожает.

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Автор: 

Херсон (2795) спасатели (206) река (111)


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Топ комментарии
+3
Витягнутий з води "морж" обматюкав рятувальників і знову поліз у річку загартовуватися...
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26.12.2021 16:11
+2
Где вы в тексте увидели середину Днепра?
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26.12.2021 15:33
+2
Пофик на ветер и тичение.. в зимней одежде, в холодной воде, и небольшое течение покажется вордоворотом.
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26.12.2021 15:59
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Течение? В Днепре под Херсоном? А в какую сторону было? Вверх или вниз?
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26.12.2021 15:07 Ответить
не под Херсоном, а в г. Херсон, на набережной, Днепр там очень широкий и течений там множество, кроме основного течения русла реки
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26.12.2021 15:11 Ответить
Ой, я вас умоляю, не пишите про течение под Херсоном (а он таки сверху). откуда ветер дует, туда там вода и течёт. С соответствующей скоростью около нуля.
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26.12.2021 15:22 Ответить
Пофик на ветер и тичение.. в зимней одежде, в холодной воде, и небольшое течение покажется вордоворотом.
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26.12.2021 15:59 Ответить
умно, аж страшно
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26.12.2021 18:02 Ответить
обв'язався буксирувальним тросом, стрибнув у холодну воду та поплив до потерпілого", - Джерело:

Трос 5 метров...на "обвязался" метр....остается 4 метра для "поплыл" на середину Днепра...
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26.12.2021 15:27 Ответить
Где вы в тексте увидели середину Днепра?
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26.12.2021 15:33 Ответить
Лично мне ржачно стало уже после "відносить течією" Хорошо што пока повызывали всех спасателей "унесло" не далее трёх метрей.

Но на набережную так просто там не залезешь, факт.
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26.12.2021 15:40 Ответить
на живця ловили потерпілого. Може мужик скупнутися хотів?
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26.12.2021 15:40 Ответить
Там есть места где можно банально подскользнутся и скатится в речку.
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26.12.2021 16:00 Ответить
Ты учти что это писали "журналисты" а они могут такого написать.
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26.12.2021 17:22 Ответить
А не надо бухать..
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26.12.2021 15:33 Ответить
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26.12.2021 15:56 Ответить
Витягнутий з води "морж" обматюкав рятувальників і знову поліз у річку загартовуватися...
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26.12.2021 16:11 Ответить
Звідки він впав у річку?
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26.12.2021 16:16 Ответить
Вчера было скользко. Мог подскользнутся, на ступеньках спуска к воде на набережной. Есть там пару мест.
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26.12.2021 17:23 Ответить
то не кива моржевал?
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26.12.2021 16:17 Ответить
Ось мені цікаво, всі ці коментатори, що насміхаються тут, стрибнули б у крижану воду, навіть якби до потерпілого був лише метр?
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26.12.2021 16:41 Ответить
Угу, я именно об этом. Зимой это не летом, можно утонуть и в метре от берега. А если еще под лед затянет... Не знаю правда, наверное в Херсоне нет еще льда?
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26.12.2021 17:28 Ответить
Мужик рановато принял крещение .
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26.12.2021 17:36 Ответить
 
 