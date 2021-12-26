УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4812 відвідувачів онлайн
Новини
2 515 20

Поліцейські разом із рятувальниками дістали з крижаної річки чоловіка в Херсоні

Поліцейські разом із рятувальниками дістали з крижаної річки чоловіка в Херсоні

25 грудня, близько 16:45 екіпаж роти поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції області отримав повідомлення про те, що на набережній біля проспекту Ушакова чоловік упав у річку і його відносить течією. Також про подію негайно повідомили й рятувальну службу ДСНС.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Херсонської області  

"Прибувши на місце події, правоохоронці побачили у воді чоловіка, якого уже віднесло від берега. Поліцейський Роман Камінський обв’язався буксирувальним тросом, стрибнув у холодну воду та поплив до потерпілого", - відзначається у повідомленні. 

Підхопивши громадянина, Роман подав сигнал колегам і поліцейські почали витягувати обох із води. Біля берега сержант поліції побачив рятувальників і ті за допомогою спецобладнання витягнули потопаючого з річки. Правоохоронцю вибратися з води допомогли колеги.

Чоловіка доставили у лікарню, де йому надали медичну допомогу. Поліцейського теж оглянули лікарі. Життю обох наразі нічого не загрожує. 

Також читайте: Співробітники ДСНС врятували на Дністрі 7 осіб, човен яких вийшов з ладу

Херсон (3332) рятувальники (167) ріка (194)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Витягнутий з води "морж" обматюкав рятувальників і знову поліз у річку загартовуватися...
показати весь коментар
26.12.2021 16:11
+2
Где вы в тексте увидели середину Днепра?
показати весь коментар
26.12.2021 15:33
+2
Пофик на ветер и тичение.. в зимней одежде, в холодной воде, и небольшое течение покажется вордоворотом.
показати весь коментар
26.12.2021 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Течение? В Днепре под Херсоном? А в какую сторону было? Вверх или вниз?
показати весь коментар
26.12.2021 15:07 Відповісти
не под Херсоном, а в г. Херсон, на набережной, Днепр там очень широкий и течений там множество, кроме основного течения русла реки
показати весь коментар
26.12.2021 15:11 Відповісти
Ой, я вас умоляю, не пишите про течение под Херсоном (а он таки сверху). откуда ветер дует, туда там вода и течёт. С соответствующей скоростью около нуля.
показати весь коментар
26.12.2021 15:22 Відповісти
Пофик на ветер и тичение.. в зимней одежде, в холодной воде, и небольшое течение покажется вордоворотом.
показати весь коментар
26.12.2021 15:59 Відповісти
умно, аж страшно
показати весь коментар
26.12.2021 18:02 Відповісти
обв'язався буксирувальним тросом, стрибнув у холодну воду та поплив до потерпілого", - Джерело:

Трос 5 метров...на "обвязался" метр....остается 4 метра для "поплыл" на середину Днепра...
показати весь коментар
26.12.2021 15:27 Відповісти
Где вы в тексте увидели середину Днепра?
показати весь коментар
26.12.2021 15:33 Відповісти
Лично мне ржачно стало уже после "відносить течією" Хорошо што пока повызывали всех спасателей "унесло" не далее трёх метрей.

Но на набережную так просто там не залезешь, факт.
показати весь коментар
26.12.2021 15:40 Відповісти
на живця ловили потерпілого. Може мужик скупнутися хотів?
показати весь коментар
26.12.2021 15:40 Відповісти
Там есть места где можно банально подскользнутся и скатится в речку.
показати весь коментар
26.12.2021 16:00 Відповісти
Ты учти что это писали "журналисты" а они могут такого написать.
показати весь коментар
26.12.2021 17:22 Відповісти
А не надо бухать..
показати весь коментар
26.12.2021 15:33 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2021 15:56 Відповісти
Витягнутий з води "морж" обматюкав рятувальників і знову поліз у річку загартовуватися...
показати весь коментар
26.12.2021 16:11 Відповісти
Звідки він впав у річку?
показати весь коментар
26.12.2021 16:16 Відповісти
Вчера было скользко. Мог подскользнутся, на ступеньках спуска к воде на набережной. Есть там пару мест.
показати весь коментар
26.12.2021 17:23 Відповісти
то не кива моржевал?
показати весь коментар
26.12.2021 16:17 Відповісти
Ось мені цікаво, всі ці коментатори, що насміхаються тут, стрибнули б у крижану воду, навіть якби до потерпілого був лише метр?
показати весь коментар
26.12.2021 16:41 Відповісти
Угу, я именно об этом. Зимой это не летом, можно утонуть и в метре от берега. А если еще под лед затянет... Не знаю правда, наверное в Херсоне нет еще льда?
показати весь коментар
26.12.2021 17:28 Відповісти
Мужик рановато принял крещение .
показати весь коментар
26.12.2021 17:36 Відповісти
 
 