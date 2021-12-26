Поліцейські разом із рятувальниками дістали з крижаної річки чоловіка в Херсоні

25 грудня, близько 16:45 екіпаж роти поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції області отримав повідомлення про те, що на набережній біля проспекту Ушакова чоловік упав у річку і його відносить течією. Також про подію негайно повідомили й рятувальну службу ДСНС.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Херсонської області

"Прибувши на місце події, правоохоронці побачили у воді чоловіка, якого уже віднесло від берега. Поліцейський Роман Камінський обв’язався буксирувальним тросом, стрибнув у холодну воду та поплив до потерпілого", - відзначається у повідомленні.

Підхопивши громадянина, Роман подав сигнал колегам і поліцейські почали витягувати обох із води. Біля берега сержант поліції побачив рятувальників і ті за допомогою спецобладнання витягнули потопаючого з річки. Правоохоронцю вибратися з води допомогли колеги.

Чоловіка доставили у лікарню, де йому надали медичну допомогу. Поліцейського теж оглянули лікарі. Життю обох наразі нічого не загрожує.

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