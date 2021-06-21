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Співробітники ДСНС врятували на Дністрі 7 осіб, човен яких вийшов з ладу

Новини Цензор.НЕТ Події

Співробітники ДСНС врятували на Дністрі 7 осіб, човен яких вийшов з ладу

У Хмельницькій області співробітники ДСНС врятували групу із 7 осіб, які через поломку човна дрейфували за течією річки в бік Чернівецької області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"20 червня о 18:00 на водолазно-рятувальний пост №2 села Рудківці Кам’янець-Подільського району надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що в акваторії річки Дністер поблизу с. Куражин дрейфує човен із людьми на борту, які подають сигнали про допомогу" , - йдеться в повідомленні.

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Невідкладно до місця події направилися рятувальники. Як з’ясувалося, човен із сімома людьми вийшов з ладу та дрейфував річкою в бік Чернівецької області. Бійці ДСНС оперативно доправили громадян та їхній плавзасіб до берега.

Внаслідок інциденту ніхто не травмувався.

Автор: Наталя Джума
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А взяти весла не здогадались?
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21.06.2021 11:17 Відповісти
Та мабудь щоб влізло 7 дуп в човен весла прийлося оставити на березі.
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21.06.2021 11:21 Відповісти
Коли човен виходить з ладу, він тоне, а тут просто мотор зламався.
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21.06.2021 12:04 Відповісти
Та видно вмазали та так поспішали, що забули весла і залити паливо.
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21.06.2021 12:53 Відповісти
Якась неповна, або, в крайньому разі, дивна картина. Я колись з дружбаном пробував на своїй надувній 2-місній лодці гребти руками (імітація типу зламалися весла), так дійсно, у одного нічого не вийде. Лодка або крутитиметься, або стоятиме на місці. А от якщо гребти руками у двох синхронно і з різних бортів, то повільно догребти можна. Якщо ж організувати 7 рил (по три з бортів і один дає команди), то взагалі можна догребти, майже як на веслах. Висновок: на лодці були бухі, в стані неадекватного пофігізму.
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21.06.2021 12:09 Відповісти
Они же могли снять трусы и поднять паруса.
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21.06.2021 16:37 Відповісти
 
 