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Ломаченко отправил свои олимпийские медали на переплавку в Россию

Ломаченко отправил свои олимпийские медали на переплавку в Россию

Украинский боксер Василий Ломаченко отправил свои олимпийские награды в российскую мастерскую, чтобы там из них сделали нательный крестик для его отца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 18 декабря сообщили на странице мастерской "Крестик резной".

25 декабря мастерская опубликовала видео с результатом работы.

"Мы не хотели бы расписывать всю суть, скажем только одно: проект выполнен из олимпийских медалей нашего друга Василия Ломаченко в знак уважения сына к отцу! По случаю, хотели бы поздравить с юбилеем Анатолия Николаевича Ломаченко – советского и украинского тренера по боксу", – написали в мастерской.

Российские мастера подчеркнули, что проект, который они выполнили – уникален, и они, "как и Василий, вошли в историю".

"Вася, родной, обнимаю", – завершается текст.

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награда (1796) Ломаченко Василий (17)


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Топ комментарии
+107
Ломаченко ватний ублюд.
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26.12.2021 16:13
+78
Еще из трусов можно кацапофлаг пошить...
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26.12.2021 16:18
+64
А Кличко продав свою олімпійську медаль на аукціоні, а отримані кошти використав на благодійність. Різниція між українцем і хахлом.
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26.12.2021 16:56
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Страница 3 из 3
Перестал следить за ватным васей. Как то пох. Надеюсь на закат карьеры этого ублюдка
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26.12.2021 20:12 Ответить
Мда...после кличка болеть нема за кого.
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26.12.2021 20:18 Ответить
Ну отправил и отправил. А нам то что?
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26.12.2021 20:19 Ответить
Ну що з ним таке ? Ну чого ? Ну дайте йому якийсь укол.
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26.12.2021 20:28 Ответить
Хай би його самого відправили туди в коробці, не треба нам такі спортсмени
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26.12.2021 20:29 Ответить
Вечно с ними такое, как верун, так обязатеьно христо-бнутый
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26.12.2021 20:37 Ответить
😮 А на фіга ? Олімпійські медалі - це одне (спорт), а натільний хрестик - це інше (віра).

З іншого боку, це ж який має бути той натільний хрестик з аж кількох медалей ?

Н-да, дах у Васі поїхав остаточно.
Про москалів уже не дивує взагалі.

Бідака. Хто б йому мізки вправив ...
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26.12.2021 20:38 Ответить
Я читал шо медали токо позолоченые, а внутри сплав.
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29.12.2021 19:14 Ответить
Тим більше.
Отаке дурне.
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29.12.2021 20:55 Ответить
У багатьох ******** перекладах Біблії словом «хрест» («стовп мук» в НС) передано грецьке слово стауро́с. У класичній грецькій мові це слово означало всього лиш прямий стовп, або палю. Пізніше воно також стало вживатись стосовно стовпа страти, який мав поперечку. «Імператорський біблійний словник» визнає це: «Грецьке слово [стауро́с], що перекладається як хрест, означало власне стовп, пряму жердину або кілок, на який можна щось повісити або який міг би бути використаний для обгородження ділянки землі... Здається, навіть у римлян слово crux (з яким пов'язують походження слова хрест [англійське «cross»]) спочатку означало прямий стовп» («The Imperial Bible-Dictionary» за редакцією П. Ферберна, Лондон, 1874, т. I, с. 376).
Чи на такому стовпі був страчений Божий Син? Варто зауважити, що стосовно того знаряддя в Біблії вживається також слово кси́лон. Згідно з «Давньогрецько-російським словником», воно означає «зрубаний ліс, колоди... поліна, дрова... пень або стовп... дубинка, палиця, палка... дерево» (Й. Х. Дворецький, Москва, 1958, т. II, с. 1147). В іншому словнику подається також значення «хрест» і, як доказ, наводяться вірші https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989219/0/0 Дії 5:30 та https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989219/1/0 10:39 . Проте у цих віршах Ог., Хом., Кул. і Бач. перекладають кси́лон словом «дерево». (Порівняйте цей переклад і https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989219/2/0 Галатів 3:13; https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989219/2/1 Повторення Закону 21:22, 23 ).

У книжці Дж. Д. Парсонса «Нехристиянський хрест» говориться: «Жодне речення в оригінальному грецькому тексті численних писань, з яких складається Новий Завіт, не містить навіть непрямого доказу на користь того, що стаурос, вжитий у випадку Ісуса, був не звичайним стауросом, а чимось іншим; і тим більше немає доказів, що це була не одна колода, а дві, збиті разом у вигляді хреста... Наші вчителі явно вводять нас в оману, коли у перекладах грецьких документів Церкви на нашу рідну мову передають слово стаурос як «хрест» і для обґрунтування цього наводять слово «хрест» у наших словниках як значення слова стаурос, не пояснюючи детально, що це ні в якому разі не було основним значенням того слова за днів Апостолів, не було воно основним значенням ще довгий час після того, а пізніше стало ним,- якщо взагалі так можна сказати,- тільки тому, що з якоїсь причини, незважаючи на відсутність підтвердних доказів, почали вважати, що саме той стаурос, на якому стратили Ісуса, мав саме таку форму». («The Non-Christian Cross», Лондон, 1896, с. 23, 24; див. також «Компеньйон Байбл» [«The Companion Bible»], Тетфорд, Англія, 1974, додаток № 162).
Отже, існують вагомі докази того, що Ісус помер на прямому стовпі, а не на традиційному хресті.
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26.12.2021 20:52 Ответить
***** православная.
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26.12.2021 20:53 Ответить
Деменція.
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26.12.2021 21:17 Ответить
видимо следующим этапом развития великого спортсмена ("") будет переплавлять нательные крестики и делать себе из них олимпийские медали?
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26.12.2021 21:25 Ответить
на його могилі буде осиковий кілок.
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26.12.2021 22:29 Ответить
москва гарних пєтухов може лєпить. З пєті вже злєпили, лєпять зараз з васі...
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26.12.2021 22:31 Ответить
Якутський скульптор Ваські в поміч.
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26.12.2021 23:10 Ответить
Медалі отримані за криваві мордобої, в тому числі отримані на змаганнях в честь язичницьких богів (Олімпійські ігри) перелити в хрестик? Це так по "русскомірному" по ватному! Аж до сліз. Чекаємо на присвоєння Хероя Кацапії, або орден Дружби уродів.
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26.12.2021 23:19 Ответить
А що, у нас, в Україні, немає майстрів, щоб виготовити такий хрестик, якщо вже так хочеться?...г
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26.12.2021 23:38 Ответить
Там делают духовно-скрепные, у нас не такие😁😁
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26.12.2021 23:58 Ответить
Все делается на Алиэкспресс....
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27.12.2021 02:13 Ответить
Это сколько можно крестиков сделать с этих медалей
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27.12.2021 00:19 Ответить
Это какого же размера крест должен быть? Явно не нательный.
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27.12.2021 00:35 Ответить
Анальний хрестик. У ватників рефлекс сидіння "набутилкє" дуже міцний, їх пряма кишка не терпить пустоти
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27.12.2021 08:51 Ответить
Срамоченко
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27.12.2021 00:50 Ответить
А купити хрестик у магазі нема грошей?
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27.12.2021 01:25 Ответить
Злые вы.... Это профессиональное.... Он ведь не интеллектом зарабатывает, или хотя бы хобби какое то.... Пазлы например, кроссворды....
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27.12.2021 02:17 Ответить
Вам из Канады явно виднее.
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17.01.2022 02:15 Ответить
вася нагробний собі зроби з медалей.
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27.12.2021 05:29 Ответить
для отбитых, и малоросов и кацапов, и скифское золото - лом цветного металла..
был Ломаченко, стало - ничем, бижутерией андрофага-москаля.. ну и х.р с ним..
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27.12.2021 06:02 Ответить
Лучше бы ты ,Васька,голову свою им отправил.Урод....
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27.12.2021 07:53 Ответить
А можна і його самого переплавити ?
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27.12.2021 08:13 Ответить
Не забудь освятити хрестик у москальському сатанаті, у агента фисиби "ґундяя". 2021-й рік, що минає, став справжнім камінг-аутом ватних убл**ів серед спортсменів.
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27.12.2021 08:49 Ответить
Быдло. Позор.
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27.12.2021 09:08 Ответить
РАДЕНЬКЕ ЩО ДУРНЕНЬКЕ
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27.12.2021 09:28 Ответить
Мабуть правду кажуть, що боксерам мізки відбивають.
Просто купити хрестик не пробував? А чому із золота всі ж рузькіє праваславниє носять з дерева. Звідки така тяга до коштовностей???
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27.12.2021 09:56 Ответить
Пусть что хочет делает. Это его личное дело. Прекращайте его ассоциировать с Украиной. Этот чел не имеет ничего общего с Украиной. Это кацап. Малорос. Это его выбор.
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27.12.2021 10:13 Ответить
еще один шизобольной полуватник типа усика с трипером головы видно отстучали..по кабине
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27.12.2021 11:13 Ответить
Це його діло його медалі значить там майстри кращі крест це добре значить людина вірить в бога це нормально
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27.12.2021 11:14 Ответить
Да пускай идет лесом в свою рашку этот раздутый понтами горе-чемпион!
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27.12.2021 12:17 Ответить
Деградация отдельно взятого кретина.
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27.12.2021 13:51 Ответить
Лом, то хрест на твою спортивну могилу.
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27.12.2021 16:35 Ответить
Православіє видбитого головного моску.

Коли ці боксеруни припинять нас ганьбити на весь світ? Бери відро своїх мєдалєй та шуруй на расію жити та за неї бити, ніхто ж не тримає.
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17.01.2022 02:27 Ответить
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