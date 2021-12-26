Ломаченко отправил свои олимпийские медали на переплавку в Россию

Украинский боксер Василий Ломаченко отправил свои олимпийские награды в российскую мастерскую, чтобы там из них сделали нательный крестик для его отца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 18 декабря сообщили на странице мастерской "Крестик резной".

25 декабря мастерская опубликовала видео с результатом работы.

"Мы не хотели бы расписывать всю суть, скажем только одно: проект выполнен из олимпийских медалей нашего друга Василия Ломаченко в знак уважения сына к отцу! По случаю, хотели бы поздравить с юбилеем Анатолия Николаевича Ломаченко – советского и украинского тренера по боксу", – написали в мастерской.

Российские мастера подчеркнули, что проект, который они выполнили – уникален, и они, "как и Василий, вошли в историю".

"Вася, родной, обнимаю", – завершается текст.

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