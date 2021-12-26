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Ломаченко відправив свої олімпійські медалі на переплавку в Росію

Ломаченко відправив свої олімпійські медалі на переплавку в Росію

Український боксер Василь Ломаченко надіслав свої олімпійські нагороди в російську майстерню, щоби там із них зробили натільний хрестик для його батька.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Гордон, про це 18 грудня повідомили на сторінці майстерні "Крестик резной".

25 грудня майстерня також опублікувала відео з результатом роботи.

"Ми не хотіли б розписувати всю суть, скажемо лише одне: проєкт виконаний з олімпійських медалей нашого друга Василя Ломаченка на знак поваги сина до батька! За нагоди, хотіли б привітати з ювілеєм Анатолія Миколайовича Ломаченка – радянського та українського тренера з боксу", – написали в майстерні.

Російські майстри наголосили, що проєкт, який вони виконали, – унікальний, і вони, "як і Василь, увійшли в історію".

"Васю, рідний, обіймаю", – завершається текст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усик і Ломаченко потрапили до бази "Миротворця"

нагорода (1258) Ломаченко Василь (17)


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Топ коментарі
+107
Ломаченко ватний ублюд.
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26.12.2021 16:13
+78
Еще из трусов можно кацапофлаг пошить...
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26.12.2021 16:18
+64
А Кличко продав свою олімпійську медаль на аукціоні, а отримані кошти використав на благодійність. Різниція між українцем і хахлом.
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26.12.2021 16:56
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Перестал следить за ватным васей. Как то пох. Надеюсь на закат карьеры этого ублюдка
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26.12.2021 20:12 Відповісти
Мда...после кличка болеть нема за кого.
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26.12.2021 20:18 Відповісти
Ну отправил и отправил. А нам то что?
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26.12.2021 20:19 Відповісти
Ну що з ним таке ? Ну чого ? Ну дайте йому якийсь укол.
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26.12.2021 20:28 Відповісти
Хай би його самого відправили туди в коробці, не треба нам такі спортсмени
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26.12.2021 20:29 Відповісти
Вечно с ними такое, как верун, так обязатеьно христо-бнутый
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26.12.2021 20:37 Відповісти
😮 А на фіга ? Олімпійські медалі - це одне (спорт), а натільний хрестик - це інше (віра).

З іншого боку, це ж який має бути той натільний хрестик з аж кількох медалей ?

Н-да, дах у Васі поїхав остаточно.
Про москалів уже не дивує взагалі.

Бідака. Хто б йому мізки вправив ...
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26.12.2021 20:38 Відповісти
Я читал шо медали токо позолоченые, а внутри сплав.
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29.12.2021 19:14 Відповісти
Тим більше.
Отаке дурне.
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29.12.2021 20:55 Відповісти
У багатьох ******** перекладах Біблії словом «хрест» («стовп мук» в НС) передано грецьке слово стауро́с. У класичній грецькій мові це слово означало всього лиш прямий стовп, або палю. Пізніше воно також стало вживатись стосовно стовпа страти, який мав поперечку. «Імператорський біблійний словник» визнає це: «Грецьке слово [стауро́с], що перекладається як хрест, означало власне стовп, пряму жердину або кілок, на який можна щось повісити або який міг би бути використаний для обгородження ділянки землі... Здається, навіть у римлян слово crux (з яким пов'язують походження слова хрест [англійське «cross»]) спочатку означало прямий стовп» («The Imperial Bible-Dictionary» за редакцією П. Ферберна, Лондон, 1874, т. I, с. 376).
Чи на такому стовпі був страчений Божий Син? Варто зауважити, що стосовно того знаряддя в Біблії вживається також слово кси́лон. Згідно з «Давньогрецько-російським словником», воно означає «зрубаний ліс, колоди... поліна, дрова... пень або стовп... дубинка, палиця, палка... дерево» (Й. Х. Дворецький, Москва, 1958, т. II, с. 1147). В іншому словнику подається також значення «хрест» і, як доказ, наводяться вірші https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989219/0/0 Дії 5:30 та https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989219/1/0 10:39 . Проте у цих віршах Ог., Хом., Кул. і Бач. перекладають кси́лон словом «дерево». (Порівняйте цей переклад і https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989219/2/0 Галатів 3:13; https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989219/2/1 Повторення Закону 21:22, 23 ).

У книжці Дж. Д. Парсонса «Нехристиянський хрест» говориться: «Жодне речення в оригінальному грецькому тексті численних писань, з яких складається Новий Завіт, не містить навіть непрямого доказу на користь того, що стаурос, вжитий у випадку Ісуса, був не звичайним стауросом, а чимось іншим; і тим більше немає доказів, що це була не одна колода, а дві, збиті разом у вигляді хреста... Наші вчителі явно вводять нас в оману, коли у перекладах грецьких документів Церкви на нашу рідну мову передають слово стаурос як «хрест» і для обґрунтування цього наводять слово «хрест» у наших словниках як значення слова стаурос, не пояснюючи детально, що це ні в якому разі не було основним значенням того слова за днів Апостолів, не було воно основним значенням ще довгий час після того, а пізніше стало ним,- якщо взагалі так можна сказати,- тільки тому, що з якоїсь причини, незважаючи на відсутність підтвердних доказів, почали вважати, що саме той стаурос, на якому стратили Ісуса, мав саме таку форму». («The Non-Christian Cross», Лондон, 1896, с. 23, 24; див. також «Компеньйон Байбл» [«The Companion Bible»], Тетфорд, Англія, 1974, додаток № 162).
Отже, існують вагомі докази того, що Ісус помер на прямому стовпі, а не на традиційному хресті.
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26.12.2021 20:52 Відповісти
***** православная.
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26.12.2021 20:53 Відповісти
Деменція.
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26.12.2021 21:17 Відповісти
видимо следующим этапом развития великого спортсмена ("") будет переплавлять нательные крестики и делать себе из них олимпийские медали?
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26.12.2021 21:25 Відповісти
на його могилі буде осиковий кілок.
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26.12.2021 22:29 Відповісти
москва гарних пєтухов може лєпить. З пєті вже злєпили, лєпять зараз з васі...
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26.12.2021 22:31 Відповісти
Якутський скульптор Ваські в поміч.
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26.12.2021 23:10 Відповісти
Медалі отримані за криваві мордобої, в тому числі отримані на змаганнях в честь язичницьких богів (Олімпійські ігри) перелити в хрестик? Це так по "русскомірному" по ватному! Аж до сліз. Чекаємо на присвоєння Хероя Кацапії, або орден Дружби уродів.
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26.12.2021 23:19 Відповісти
А що, у нас, в Україні, немає майстрів, щоб виготовити такий хрестик, якщо вже так хочеться?...г
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26.12.2021 23:38 Відповісти
Там делают духовно-скрепные, у нас не такие😁😁
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26.12.2021 23:58 Відповісти
Все делается на Алиэкспресс....
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27.12.2021 02:13 Відповісти
Это сколько можно крестиков сделать с этих медалей
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27.12.2021 00:19 Відповісти
Это какого же размера крест должен быть? Явно не нательный.
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27.12.2021 00:35 Відповісти
Анальний хрестик. У ватників рефлекс сидіння "набутилкє" дуже міцний, їх пряма кишка не терпить пустоти
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27.12.2021 08:51 Відповісти
Срамоченко
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27.12.2021 00:50 Відповісти
А купити хрестик у магазі нема грошей?
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27.12.2021 01:25 Відповісти
Злые вы.... Это профессиональное.... Он ведь не интеллектом зарабатывает, или хотя бы хобби какое то.... Пазлы например, кроссворды....
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27.12.2021 02:17 Відповісти
Вам из Канады явно виднее.
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17.01.2022 02:15 Відповісти
вася нагробний собі зроби з медалей.
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27.12.2021 05:29 Відповісти
для отбитых, и малоросов и кацапов, и скифское золото - лом цветного металла..
был Ломаченко, стало - ничем, бижутерией андрофага-москаля.. ну и х.р с ним..
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27.12.2021 06:02 Відповісти
Лучше бы ты ,Васька,голову свою им отправил.Урод....
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27.12.2021 07:53 Відповісти
А можна і його самого переплавити ?
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27.12.2021 08:13 Відповісти
Не забудь освятити хрестик у москальському сатанаті, у агента фисиби "ґундяя". 2021-й рік, що минає, став справжнім камінг-аутом ватних убл**ів серед спортсменів.
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27.12.2021 08:49 Відповісти
Быдло. Позор.
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27.12.2021 09:08 Відповісти
РАДЕНЬКЕ ЩО ДУРНЕНЬКЕ
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27.12.2021 09:28 Відповісти
Мабуть правду кажуть, що боксерам мізки відбивають.
Просто купити хрестик не пробував? А чому із золота всі ж рузькіє праваславниє носять з дерева. Звідки така тяга до коштовностей???
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27.12.2021 09:56 Відповісти
Пусть что хочет делает. Это его личное дело. Прекращайте его ассоциировать с Украиной. Этот чел не имеет ничего общего с Украиной. Это кацап. Малорос. Это его выбор.
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27.12.2021 10:13 Відповісти
еще один шизобольной полуватник типа усика с трипером головы видно отстучали..по кабине
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27.12.2021 11:13 Відповісти
Це його діло його медалі значить там майстри кращі крест це добре значить людина вірить в бога це нормально
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27.12.2021 11:14 Відповісти
Да пускай идет лесом в свою рашку этот раздутый понтами горе-чемпион!
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27.12.2021 12:17 Відповісти
Деградация отдельно взятого кретина.
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27.12.2021 13:51 Відповісти
Лом, то хрест на твою спортивну могилу.
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27.12.2021 16:35 Відповісти
Православіє видбитого головного моску.

Коли ці боксеруни припинять нас ганьбити на весь світ? Бери відро своїх мєдалєй та шуруй на расію жити та за неї бити, ніхто ж не тримає.
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17.01.2022 02:27 Відповісти
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