Ломаченко відправив свої олімпійські медалі на переплавку в Росію

Український боксер Василь Ломаченко надіслав свої олімпійські нагороди в російську майстерню, щоби там із них зробили натільний хрестик для його батька.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Гордон, про це 18 грудня повідомили на сторінці майстерні "Крестик резной".

25 грудня майстерня також опублікувала відео з результатом роботи.

"Ми не хотіли б розписувати всю суть, скажемо лише одне: проєкт виконаний з олімпійських медалей нашого друга Василя Ломаченка на знак поваги сина до батька! За нагоди, хотіли б привітати з ювілеєм Анатолія Миколайовича Ломаченка – радянського та українського тренера з боксу", – написали в майстерні.



Російські майстри наголосили, що проєкт, який вони виконали, – унікальний, і вони, "як і Василь, увійшли в історію".

"Васю, рідний, обіймаю", – завершається текст.

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