Ломаченко відправив свої олімпійські медалі на переплавку в Росію
Український боксер Василь Ломаченко надіслав свої олімпійські нагороди в російську майстерню, щоби там із них зробили натільний хрестик для його батька.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Гордон, про це 18 грудня повідомили на сторінці майстерні "Крестик резной".
25 грудня майстерня також опублікувала відео з результатом роботи.
"Ми не хотіли б розписувати всю суть, скажемо лише одне: проєкт виконаний з олімпійських медалей нашого друга Василя Ломаченка на знак поваги сина до батька! За нагоди, хотіли б привітати з ювілеєм Анатолія Миколайовича Ломаченка – радянського та українського тренера з боксу", – написали в майстерні.
Російські майстри наголосили, що проєкт, який вони виконали, – унікальний, і вони, "як і Василь, увійшли в історію".
"Васю, рідний, обіймаю", – завершається текст.
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З іншого боку, це ж який має бути той натільний хрестик з аж кількох медалей ?
Н-да, дах у Васі поїхав остаточно.
Про москалів уже не дивує взагалі.
Бідака. Хто б йому мізки вправив ...
Отаке дурне.
Чи на такому стовпі був страчений Божий Син? Варто зауважити, що стосовно того знаряддя в Біблії вживається також слово кси́лон. Згідно з «Давньогрецько-російським словником», воно означає «зрубаний ліс, колоди... поліна, дрова... пень або стовп... дубинка, палиця, палка... дерево» (Й. Х. Дворецький, Москва, 1958, т. II, с. 1147). В іншому словнику подається також значення «хрест» і, як доказ, наводяться вірші https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989219/0/0 Дії 5:30 та https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989219/1/0 10:39 . Проте у цих віршах Ог., Хом., Кул. і Бач. перекладають кси́лон словом «дерево». (Порівняйте цей переклад і https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989219/2/0 Галатів 3:13; https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989219/2/1 Повторення Закону 21:22, 23 ).
У книжці Дж. Д. Парсонса «Нехристиянський хрест» говориться: «Жодне речення в оригінальному грецькому тексті численних писань, з яких складається Новий Завіт, не містить навіть непрямого доказу на користь того, що стаурос, вжитий у випадку Ісуса, був не звичайним стауросом, а чимось іншим; і тим більше немає доказів, що це була не одна колода, а дві, збиті разом у вигляді хреста... Наші вчителі явно вводять нас в оману, коли у перекладах грецьких документів Церкви на нашу рідну мову передають слово стаурос як «хрест» і для обґрунтування цього наводять слово «хрест» у наших словниках як значення слова стаурос, не пояснюючи детально, що це ні в якому разі не було основним значенням того слова за днів Апостолів, не було воно основним значенням ще довгий час після того, а пізніше стало ним,- якщо взагалі так можна сказати,- тільки тому, що з якоїсь причини, незважаючи на відсутність підтвердних доказів, почали вважати, що саме той стаурос, на якому стратили Ісуса, мав саме таку форму». («The Non-Christian Cross», Лондон, 1896, с. 23, 24; див. також «Компеньйон Байбл» [«The Companion Bible»], Тетфорд, Англія, 1974, додаток № 162).
Отже, існують вагомі докази того, що Ісус помер на прямому стовпі, а не на традиційному хресті.
был Ломаченко, стало - ничем, бижутерией андрофага-москаля.. ну и х.р с ним..
Просто купити хрестик не пробував? А чому із золота всі ж рузькіє праваславниє носять з дерева. Звідки така тяга до коштовностей???
Коли ці боксеруни припинять нас ганьбити на весь світ? Бери відро своїх мєдалєй та шуруй на расію жити та за неї бити, ніхто ж не тримає.