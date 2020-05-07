Усик і Ломаченко потрапили до бази "Миротворця"

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко, які знялися у фільмі Корсунської пустині РПЦ та Києво-Печерської лаври, потрапили до бази "Миротворця".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт "Миротворець".

"Відомі боксери Ломаченко та Усик виявилися на ділі слабкими істотами, які легко стали інструментом російської пропаганди. Свідомо вони це роблять, або ж з точки зору фінансового інтересу, чи просто втратили/не мали генної пам’яті свого народу – це для України вже не важливо" , - зазначили у "Миротворці".

"Повторюючи кремлівські тези про єдинонародність, відкидаючи російську агресію і заперечуючи незалежність українського православ’я від контролю Росії (країна-агресор) РПЦ, вони стали на бік зрадників України", - додали в неурядовій організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ломаченко та Усик у фільмі Корсунської пустині РПЦ та Києво-Печерської лаври заявили про відданість друзям з РФ.

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