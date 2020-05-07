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Усик і Ломаченко потрапили до бази "Миротворця"

Усик і Ломаченко потрапили до бази

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко, які знялися у фільмі Корсунської пустині РПЦ та Києво-Печерської лаври, потрапили до бази "Миротворця".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт "Миротворець".

"Відомі боксери Ломаченко та Усик виявилися на ділі слабкими істотами, які легко стали інструментом російської пропаганди. Свідомо вони це роблять, або ж з точки зору фінансового інтересу, чи просто втратили/не мали генної пам’яті свого народу – це для України вже не важливо" , - зазначили у "Миротворці".

"Повторюючи кремлівські тези про єдинонародність, відкидаючи російську агресію і заперечуючи незалежність українського православ’я від контролю Росії (країна-агресор) РПЦ, вони стали на бік зрадників України", - додали в неурядовій організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ломаченко та Усик у фільмі Корсунської пустині РПЦ та Києво-Печерської лаври заявили про відданість друзям з РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Православіє" боксерського мозку. Як Усик і Ломаченко займаються російською пропагандою. ВIДЕО

Усик і Ломаченко потрапили до бази Миротворця 01
Усик і Ломаченко потрапили до бази Миротворця 02

Автор: 

Усик Олександр (77) Ломаченко Василь (18)


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Топ коментарі
+89
Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 6256
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07.05.2020 14:10 Відповісти
+62
І наостанок ще хай получать в дюндєль від Кличка.
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07.05.2020 14:09 Відповісти
+53
Клычки наша Гордость! Они никогда не зганьбилы Украину.

А эти два татуированные козлы... обгадили не только Родину, а и память погибших за Украину.
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07.05.2020 14:43 Відповісти
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А не пора ли нам отправить этих пииииасов в сборную команду бузины, кабздона, мотрыла и прочих дохлых антиукраинских тварюкам?
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07.05.2020 17:02 Відповісти
Клички ,бач, в голову менше напропускали. В рази.
Цікаво, напевно,якщо якогось адекватного пацика товкти періодично в лоба, то в його починається МП-православ"я головного мозку . Тема на дісер.
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07.05.2020 17:04 Відповісти
Желаю этим козлам, чтобы для них нашелся свой третьеразрядник с винтовкой.
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07.05.2020 17:25 Відповісти
что-то Ленка Бандаренка молчит, понравились Усик с Ломахой, а раньше оскорбляла и обзывала Кличков "отбитыми мозгами", "трус, балбес" и т.д. а теперь молчит, теперь эти боксеры уже не с отбитыми мозгами.
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07.05.2020 18:00 Відповісти
Ну наконец-то! Только толку-то от этого? Вот если бы они РЕАЛЬНО теряли- свои титулы (не имели права выступать за Украину), бабки и так далее... Вот как, к примеру, наша (бывшая) РЫгина Тодоренко на мацковии. Стоило этой отбитой на всю голову ТП всего лишь ОДИН РАЗ пи*дануть муйню по поводу абьюза (обвинить в домашнем насилии женщину-жертву), как кацапы в соцсетях волком завыли! Потребовали у "Гламур" лишить её звания "Женщина года-2019" (и добились своего). Потеряла миллионные контракты с огромным количеством компаний (Памперс, J7и кучей других), на рекламе которых она имела сотни тысяч зелёных. Не помогло НИЧЕГО. Даже фильм о домашнем насилии, который она склепала за 5 дней, не возымел должного эффекта, не говоря уже об её личных извинениях. Не верят ей больше! В итоге- потеря репутации, сотен тысяч доходов зелени, обнуление карьеры.... И это при том, что крэмль всегда поддерживал наших предателей/перебежчиков! А мы что хуже кацапов? Терпим этих двух ублюдков и самое большее, что у нас может произойти- внесение в "Миротворец" без последствий! А ведь тема куда более серьезная, чем абьюз... 7-й год войны с 14 тыс. жертв, потерянные территории.... И участие двух отбитых в пропагандистском рашистском фильме... Да и до этого на этих двоих хватило зашкваров, с "вежливыми людьми", к примеру. Сколько будем терпеть уродов? А, народ?
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07.05.2020 18:11 Відповісти
в этом плане кацапы вызвали невольное уважение.
Ибо если бы она ляпнула что-либо подобное в Украине, ничего бы ей не было, побухтели бы в соцсетях, но в основном реакция была бы "а какая разница...". А в рашке не проканало! так ей и надо.
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07.05.2020 19:37 Відповісти
Ватное быдло.
Сброд, для которых Зеленский, настоящий подарок судьбы.
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07.05.2020 18:21 Відповісти
нажаль цим ватанам насрать на миротворець.краще б вони виступали за бензоколонку і не ганьбили Україну.
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07.05.2020 21:26 Відповісти
Испанский стыд. Два использованных кондома.
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07.05.2020 21:31 Відповісти
Цих нікчем треба позбавити всіх державних нагород. Вони псують імідж Україні. Навіщо нам ці проросійські покидьки?
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07.05.2020 21:36 Відповісти
когда мне говорят, шо вата ето вата на шестой год после того как ето уже все поняли?
звучит как откровение....
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08.05.2020 05:05 Відповісти
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