Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, снявшиеся в фильме Корсунской пустыни РПЦ и Киево-Печерской лавры, попали в базу "Миротворец".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Миротворца".

"Известные боксеры Ломаченко и Усик оказались на деле слабыми существами, которые легко стали инструментом российской пропаганды. Сознательно они это делают, или же с точки зрения финансового интереса, или просто потеряли/не имели генной памяти своего народа - это для Украины уже не важно", - отметили в "Миротворце".

"Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они стали на сторону предателей Украины", - добавили в неправительственной организации.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко и Усик в фильме Корсунской пустыни РПЦ и Киево-Печерской лавры заявили о преданности друзьям из РФ.

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