Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца"
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, снявшиеся в фильме Корсунской пустыни РПЦ и Киево-Печерской лавры, попали в базу "Миротворец".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Миротворца".
"Известные боксеры Ломаченко и Усик оказались на деле слабыми существами, которые легко стали инструментом российской пропаганды. Сознательно они это делают, или же с точки зрения финансового интереса, или просто потеряли/не имели генной памяти своего народа - это для Украины уже не важно", - отметили в "Миротворце".
"Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они стали на сторону предателей Украины", - добавили в неправительственной организации.
Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко и Усик в фильме Корсунской пустыни РПЦ и Киево-Печерской лавры заявили о преданности друзьям из РФ.
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Цікаво, напевно,якщо якогось адекватного пацика товкти періодично в лоба, то в його починається МП-православ"я головного мозку . Тема на дісер.
Ибо если бы она ляпнула что-либо подобное в Украине, ничего бы ей не было, побухтели бы в соцсетях, но в основном реакция была бы "а какая разница...". А в рашке не проканало! так ей и надо.
Сброд, для которых Зеленский, настоящий подарок судьбы.
звучит как откровение....