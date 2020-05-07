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Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца"

Усик и Ломаченко попали в базу

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, снявшиеся в фильме Корсунской пустыни РПЦ и Киево-Печерской лавры, попали в базу "Миротворец".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Миротворца".

"Известные боксеры Ломаченко и Усик оказались на деле слабыми существами, которые легко стали инструментом российской пропаганды. Сознательно они это делают, или же с точки зрения финансового интереса, или просто потеряли/не имели генной памяти своего народа - это для Украины уже не важно", - отметили в "Миротворце".

"Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они стали на сторону предателей Украины", - добавили в неправительственной организации.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко и Усик в фильме Корсунской пустыни РПЦ и Киево-Печерской лавры заявили о преданности друзьям из РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Православие боксерского мозга. Как Усик и Ломаченко занимаются российской пропагандой. ВИДЕО

Усик и Ломаченко попали в базу Миротворца 01
Усик и Ломаченко попали в базу Миротворца 02

Автор: 

Усик Александр (80) Ломаченко Василий (18)


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Топ комментарии
+89
Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 6256
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07.05.2020 14:10 Ответить
+62
І наостанок ще хай получать в дюндєль від Кличка.
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07.05.2020 14:09 Ответить
+53
Клычки наша Гордость! Они никогда не зганьбилы Украину.

А эти два татуированные козлы... обгадили не только Родину, а и память погибших за Украину.
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07.05.2020 14:43 Ответить
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А не пора ли нам отправить этих пииииасов в сборную команду бузины, кабздона, мотрыла и прочих дохлых антиукраинских тварюкам?
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07.05.2020 17:02 Ответить
Клички ,бач, в голову менше напропускали. В рази.
Цікаво, напевно,якщо якогось адекватного пацика товкти періодично в лоба, то в його починається МП-православ"я головного мозку . Тема на дісер.
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07.05.2020 17:04 Ответить
Желаю этим козлам, чтобы для них нашелся свой третьеразрядник с винтовкой.
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07.05.2020 17:25 Ответить
что-то Ленка Бандаренка молчит, понравились Усик с Ломахой, а раньше оскорбляла и обзывала Кличков "отбитыми мозгами", "трус, балбес" и т.д. а теперь молчит, теперь эти боксеры уже не с отбитыми мозгами.
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07.05.2020 18:00 Ответить
Ну наконец-то! Только толку-то от этого? Вот если бы они РЕАЛЬНО теряли- свои титулы (не имели права выступать за Украину), бабки и так далее... Вот как, к примеру, наша (бывшая) РЫгина Тодоренко на мацковии. Стоило этой отбитой на всю голову ТП всего лишь ОДИН РАЗ пи*дануть муйню по поводу абьюза (обвинить в домашнем насилии женщину-жертву), как кацапы в соцсетях волком завыли! Потребовали у "Гламур" лишить её звания "Женщина года-2019" (и добились своего). Потеряла миллионные контракты с огромным количеством компаний (Памперс, J7и кучей других), на рекламе которых она имела сотни тысяч зелёных. Не помогло НИЧЕГО. Даже фильм о домашнем насилии, который она склепала за 5 дней, не возымел должного эффекта, не говоря уже об её личных извинениях. Не верят ей больше! В итоге- потеря репутации, сотен тысяч доходов зелени, обнуление карьеры.... И это при том, что крэмль всегда поддерживал наших предателей/перебежчиков! А мы что хуже кацапов? Терпим этих двух ублюдков и самое большее, что у нас может произойти- внесение в "Миротворец" без последствий! А ведь тема куда более серьезная, чем абьюз... 7-й год войны с 14 тыс. жертв, потерянные территории.... И участие двух отбитых в пропагандистском рашистском фильме... Да и до этого на этих двоих хватило зашкваров, с "вежливыми людьми", к примеру. Сколько будем терпеть уродов? А, народ?
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07.05.2020 18:11 Ответить
в этом плане кацапы вызвали невольное уважение.
Ибо если бы она ляпнула что-либо подобное в Украине, ничего бы ей не было, побухтели бы в соцсетях, но в основном реакция была бы "а какая разница...". А в рашке не проканало! так ей и надо.
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07.05.2020 19:37 Ответить
Ватное быдло.
Сброд, для которых Зеленский, настоящий подарок судьбы.
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07.05.2020 18:21 Ответить
нажаль цим ватанам насрать на миротворець.краще б вони виступали за бензоколонку і не ганьбили Україну.
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07.05.2020 21:26 Ответить
Испанский стыд. Два использованных кондома.
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07.05.2020 21:31 Ответить
Цих нікчем треба позбавити всіх державних нагород. Вони псують імідж Україні. Навіщо нам ці проросійські покидьки?
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07.05.2020 21:36 Ответить
когда мне говорят, шо вата ето вата на шестой год после того как ето уже все поняли?
звучит как откровение....
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08.05.2020 05:05 Ответить
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