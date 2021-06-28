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Усик и Ломаченко подарили российскому рэперу Басте футболку и бейсболку. ФОТО

Усик и Ломаченко подарили российскому рэперу Басте футболку и бейсболку. ФОТО

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали гастролировавшему в оккупированном Крыму российскому рэперу Басте подарок.

Фото подарка Баста, который сейчас гастролирует в Украине, опубликовал в Инстаграм, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за подгон", - написал он, отметив в тегах Василия Ломаченко и Александра Усика.

В ответ Ломаченко написал: "С Уважением, Василий Михайлович".

Читайте: "Гнать в шею!", ""Сильпо" - баста!" - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского

Одесский активист Сергей Стерненкопрокомментировал это так: "Малороссы-боксеры Ломаченко и Усик подарили бейсболку крымнашисту Басте. Максимальные манкурты. Пусть проигрывают каждый бой".

Усик и Ломаченко подарили российскому рэперу Басте футболку и бейсболку 01

Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

Автор: 

подарок (128) россия (95502) рэпер (46) Усик Александр (78) Стерненко Сергей (394) Ломаченко Василий (17)


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Топ комментарии
+109
Два дебила это сила!!
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28.06.2021 20:31
+94
Усик и Ломаченко подарили российскому рэперу Басте футболку и бейсболку - Цензор.НЕТ 106
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28.06.2021 20:34
+71
Эти, хоть боксеры...им простительно...хотя тут клоун, пародировавший активно Кличка, оказался тупее него...
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28.06.2021 20:33
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Интересно, зачем так активно разгоняют зраду? Отвлекающий маневр?? Не иначе как под шумок нам хотят подсунуть какую-нидь свинью!!!
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28.06.2021 23:10 Ответить
С уважением,Джошуа и Лопес.
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28.06.2021 23:41 Ответить
Зовсім скурвились хлопці-боксери.От тепер їм вже дійсно пора приймати російське громадянство (якщо ще немає). Українці їх вже на дух не сприймають...
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28.06.2021 23:53 Ответить
Дупу закрий, непольська срака, смердиш!
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29.06.2021 09:54 Ответить
Я це православнуте бидло від самого початку не сприймав.
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29.06.2021 13:35 Ответить
Одне православнуте бидло іншому православнутому бидлу...
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28.06.2021 23:55 Ответить
С одной стороны болел за Ломаченко и радовался его победе,с другой стороны его дебильные поступки логике не поддаются.
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29.06.2021 00:13 Ответить
эти два дебила-махача такая же "национальная гордость" Украины как курвы Марув, Лебеда и, это ж надо !!!!!, забывать начал эту "гордость" , о !, Лорак !
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29.06.2021 00:56 Ответить
ДЛЯ ІСТОРІЇ ЦІ ДВА БОКСЕРЧИКА БУДУТЬ КРЕМЛІВСЬКИМИ КЛОУНАМИ
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29.06.2021 12:19 Ответить
Мудаки подарили мудаку
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29.06.2021 01:26 Ответить
Какая разница? І боксери, і артисти, і футболісти -- це працівники ШОУ-бізнесу, і нічого особистого.
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29.06.2021 19:16 Ответить
Усик + Ломаченкро + Баста + Онуфрій... Гидота... Після того, як перемігши в Лас-Вегасі японського боксера Накатані Ломаченко не підняв, як це прийнято, український прапор, не мав жодного символу нашої держави. антиукраїнські жести цих манкрутів вже нікого не дивують. Адже прихожанам церкви московського патріархату, які знімався у документальному фільмі російської православної церкви та московського патріархата, Ломаченко з Усиком розповідають про свою віру та заявляють, що українці й росіяни є єдиним народом. Ось чому вони нехтують українськими цінностями і вислужуються перед кремлем.
Висновок. Побажаємо їм скоріше перебратись в московію. Перо в сраку і за вітром... Тепер планується поєдинок манкрута Василя Ломаченка з америкеанцем Теофімо Лопесом, Тим самим Лопесом, який звертається до українців словами: "СЛАВА УКРАЇНІ"!
Вболіваємо за Теофімо Лопеса! Героям слава!
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29.06.2021 02:12 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
Вболіваймо за Теофімо Лопеса!
/ геть манкрутів з України! /

Усик і Ломаченко подарували російському реперу Басті футболку і бейсболку - Цензор.НЕТ 2548
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29.06.2021 02:14 Ответить
Не пересечь небесных врат,
тому чья голова квадрат!
(Об усике и ломаченко)
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29.06.2021 02:13 Ответить
Ментально они уже кацапы и нужно думать как забрать у них украинское гражданство,чтоб они его не позорили.
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29.06.2021 02:35 Ответить
Лишнехромосомный лаптеногому всегда зад вылижет. Позорники.
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29.06.2021 06:43 Ответить
А трусєлями обмінялись,невипранеми?
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29.06.2021 08:59 Ответить
Да ! Сквозь зубы ,но прейдется болеть против этих боксеров. Гнилое Нутро флагом не прикроешь.
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29.06.2021 09:31 Ответить
еще бы подарили берцы
снятые с убитого мацкалями нашего защитника
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29.06.2021 09:33 Ответить
Отбитоголовость прогрессирует!
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29.06.2021 09:56 Ответить
Она давно прогресирует. У 73% . Ничего удивительного.Сольётся скоро Украина в па Рашу, как это было в истории не один раз, начиная от Б.Хмельницкого. Предательские гены предков в потомках не изменить.
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29.06.2021 10:14 Ответить
Не буде цього. Пасіонарії не дадуть цьому статися.
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29.06.2021 13:39 Ответить
мудак мудака видит издалека (почти С)
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29.06.2021 11:15 Ответить
надо записать и вернуть как свое))
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29.06.2021 11:31 Ответить
на них не обижаются так как мозг уже отбитый..это паркинсоноальцгеймерские маразматики...могли б и труселя подарить свои
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29.06.2021 11:31 Ответить
Парадокс нашого часу - дивитись бокс і вболівати за суперника українця.
Джошуа і Лопесу удачі!
"Нашим" - щоб винесли на ношах.
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29.06.2021 11:55 Ответить
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали гастролировавшему в оккупированном Крыму российскому рэперу Басте подарок. Источник: https://censor.net/ru/n3273860

БАЖАЮ І ВАТНОМУ УСІКУ І ВАТНОМУ ЛОМАЧЕНКО КАРКОЛОМНИХ ПОРАЗОК НОКАУТОМ
І НІХТО Ж НЕ СКАЖЕ ЩО МОЇ ПОБАЖАННЯ НЕ ПАТРІОТИЧНІ
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29.06.2021 12:16 Ответить
Коллаборанты...
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29.06.2021 12:47 Ответить
два кретина с отбитыми мозгами.....
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29.06.2021 13:04 Ответить
Ф-у-у-у....Какая мерзость - эти жертвы аборта ломаченко и усик....Демонстративно плюют на Украину , плюют в лицо нашим воинам - защитникам, отдающим свои жизни за их, уродов, спокойную и свободную жизнь.... А быдло пусть продолжает "болеть" за этих гнусных петухов путинских - ломаченко и усика.... Тьфу.... И плевка не стОят...
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29.06.2021 13:13 Ответить
Останнім часом ваторилі наче з ланцюга зірвались:
- нескінченним потоком пішли камінг-аути усіляких місцевих (як малолітніх, так і старшого віку) блогерів-паРашофілів з Фейсбука, Тік-Тока та Інстаграм, яким муляє Україна та мова;
- кримнашисти з Запоребрика Баста і Моргенштерн припхались до нас на розвідку місцевої ситуації (а Кіркоров, вочевидь, вже готується);
- Зе зізнався про вагнерівців;
- Ломаченко вийшов без прапора України;
- зачаровані паРашею Лома та Усик привселюдно зробили подарунки "уважаємаму" ними ватоцефалу Басті.
Очевидно, далі буде...
Таке враження, що ***** розпочало реалізацію в Україні "плану Б" з дестабілізації країни та повернення її у стійло недоімперії. Переважно руками ЗЕзюдента і його команди. Хоча виконавці є й на нижчих рівнях піраміди.

Усик і Ломаченко подарували російському реперу Басті футболку і бейсболку - Цензор.НЕТ 8230
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29.06.2021 13:37 Ответить
Согласен с Вами полностью... Все высеры против Украины самой разной швали - от дочки киевской судьи,харьковской наклейщицы ногтей, петуха лугандонского , поселившегося в Днепре, Аристовича против украинского языка. а теперь и тупых недоносков ломаченкт и усцика - всё это не случайно, это спланировано, проплачено, срежессировано ФСБ....При содействии ( невмешательстве ) СБУ...
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29.06.2021 14:41 Ответить
Надеюсь на то, что Джошуа уложит этого подкацапника спать суток так на двое.
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29.06.2021 13:44 Ответить
Хлопці жили в своєму спортивному маленькому світі. Ніколи нічим не цікавилися. Ватні батьки їм втоптували свої погляди у незрілі мізки. Ось і виросли манкурти. Вони спілкуються з такими ж прихильниками "єдінага народа".
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29.06.2021 15:00 Ответить
Валенки їм на руки ує..нам,нічого не забудемо усім кацаотсосам.
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29.06.2021 15:20 Ответить
З написом на бейсболці:"Крым - ваш! Спсибо!"?
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29.06.2021 15:23 Ответить
Интересно что для кацапов, отети лебезящие холуи, всегда будут "вонючими хохлами".
И все равно ломаченки лезут дружить к "старшему брату" захлебываясь в соплях...
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29.06.2021 16:40 Ответить
Пусть проиграют каждый бой, проклятые мрази.
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29.06.2021 19:57 Ответить
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