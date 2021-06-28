Усик и Ломаченко подарили российскому рэперу Басте футболку и бейсболку. ФОТО

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали гастролировавшему в оккупированном Крыму российскому рэперу Басте подарок.

Фото подарка Баста, который сейчас гастролирует в Украине, опубликовал в Инстаграм, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за подгон", - написал он, отметив в тегах Василия Ломаченко и Александра Усика.

В ответ Ломаченко написал: "С Уважением, Василий Михайлович".

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Одесский активист Сергей Стерненкопрокомментировал это так: "Малороссы-боксеры Ломаченко и Усик подарили бейсболку крымнашисту Басте. Максимальные манкурты. Пусть проигрывают каждый бой".

Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.