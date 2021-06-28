Усик и Ломаченко подарили российскому рэперу Басте футболку и бейсболку. ФОТО
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали гастролировавшему в оккупированном Крыму российскому рэперу Басте подарок.
Фото подарка Баста, который сейчас гастролирует в Украине, опубликовал в Инстаграм, сообщает Цензор.НЕТ.
"Спасибо за подгон", - написал он, отметив в тегах Василия Ломаченко и Александра Усика.
В ответ Ломаченко написал: "С Уважением, Василий Михайлович".
Одесский активист Сергей Стерненкопрокомментировал это так: "Малороссы-боксеры Ломаченко и Усик подарили бейсболку крымнашисту Басте. Максимальные манкурты. Пусть проигрывают каждый бой".
Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.
В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.
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Висновок. Побажаємо їм скоріше перебратись в московію. Перо в сраку і за вітром... Тепер планується поєдинок манкрута Василя Ломаченка з америкеанцем Теофімо Лопесом, Тим самим Лопесом, який звертається до українців словами: "СЛАВА УКРАЇНІ"!
Вболіваємо за Теофімо Лопеса! Героям слава!
Вболіваймо за Теофімо Лопеса!
/ геть манкрутів з України! /
тому чья голова квадрат!
(Об усике и ломаченко)
снятые с убитого мацкалями нашего защитника
Джошуа і Лопесу удачі!
"Нашим" - щоб винесли на ношах.
БАЖАЮ І ВАТНОМУ УСІКУ І ВАТНОМУ ЛОМАЧЕНКО КАРКОЛОМНИХ ПОРАЗОК НОКАУТОМ
І НІХТО Ж НЕ СКАЖЕ ЩО МОЇ ПОБАЖАННЯ НЕ ПАТРІОТИЧНІ
- нескінченним потоком пішли камінг-аути усіляких місцевих (як малолітніх, так і старшого віку) блогерів-паРашофілів з Фейсбука, Тік-Тока та Інстаграм, яким муляє Україна та мова;
- кримнашисти з Запоребрика Баста і Моргенштерн припхались до нас на розвідку місцевої ситуації (а Кіркоров, вочевидь, вже готується);
- Зе зізнався про вагнерівців;
- Ломаченко вийшов без прапора України;
- зачаровані паРашею Лома та Усик привселюдно зробили подарунки "уважаємаму" ними ватоцефалу Басті.
Очевидно, далі буде...
Таке враження, що ***** розпочало реалізацію в Україні "плану Б" з дестабілізації країни та повернення її у стійло недоімперії. Переважно руками ЗЕзюдента і його команди. Хоча виконавці є й на нижчих рівнях піраміди.
И все равно ломаченки лезут дружить к "старшему брату" захлебываясь в соплях...