Усик і Ломаченко подарували російському реперу Басті футболку і бейсболку. ФОТО

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили подарунок російському реперу Басті, який гастролював в окупованому Криму.

Фото подарунка Баста, який зараз гастролює в Україні, опублікував в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спасибо за подгон", - написав він, зазначивши в тегах Василя Ломаченка та Олександра Усика.

У відповідь Ломаченко написав: "З повагою, Василь Михайлович".

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Одеський активіст Сергій Стерненко прокоментував це так: "Малороси-боксери Ломаченко та Усик подарували бейсболку кримнашисту Басті. Максимальні манкурти. Хай програють кожен бій".

Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.