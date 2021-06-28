Усик і Ломаченко подарували російському реперу Басті футболку і бейсболку. ФОТО
Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили подарунок російському реперу Басті, який гастролював в окупованому Криму.
Фото подарунка Баста, який зараз гастролює в Україні, опублікував в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спасибо за подгон", - написав він, зазначивши в тегах Василя Ломаченка та Олександра Усика.
У відповідь Ломаченко написав: "З повагою, Василь Михайлович".
Одеський активіст Сергій Стерненко прокоментував це так: "Малороси-боксери Ломаченко та Усик подарували бейсболку кримнашисту Басті. Максимальні манкурти. Хай програють кожен бій".
Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.
У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.
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Висновок. Побажаємо їм скоріше перебратись в московію. Перо в сраку і за вітром... Тепер планується поєдинок манкрута Василя Ломаченка з америкеанцем Теофімо Лопесом, Тим самим Лопесом, який звертається до українців словами: "СЛАВА УКРАЇНІ"!
Вболіваємо за Теофімо Лопеса! Героям слава!
Вболіваймо за Теофімо Лопеса!
/ геть манкрутів з України! /
тому чья голова квадрат!
(Об усике и ломаченко)
снятые с убитого мацкалями нашего защитника
Джошуа і Лопесу удачі!
"Нашим" - щоб винесли на ношах.
БАЖАЮ І ВАТНОМУ УСІКУ І ВАТНОМУ ЛОМАЧЕНКО КАРКОЛОМНИХ ПОРАЗОК НОКАУТОМ
І НІХТО Ж НЕ СКАЖЕ ЩО МОЇ ПОБАЖАННЯ НЕ ПАТРІОТИЧНІ
- нескінченним потоком пішли камінг-аути усіляких місцевих (як малолітніх, так і старшого віку) блогерів-паРашофілів з Фейсбука, Тік-Тока та Інстаграм, яким муляє Україна та мова;
- кримнашисти з Запоребрика Баста і Моргенштерн припхались до нас на розвідку місцевої ситуації (а Кіркоров, вочевидь, вже готується);
- Зе зізнався про вагнерівців;
- Ломаченко вийшов без прапора України;
- зачаровані паРашею Лома та Усик привселюдно зробили подарунки "уважаємаму" ними ватоцефалу Басті.
Очевидно, далі буде...
Таке враження, що ***** розпочало реалізацію в Україні "плану Б" з дестабілізації країни та повернення її у стійло недоімперії. Переважно руками ЗЕзюдента і його команди. Хоча виконавці є й на нижчих рівнях піраміди.
И все равно ломаченки лезут дружить к "старшему брату" захлебываясь в соплях...