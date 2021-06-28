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Усик і Ломаченко подарували російському реперу Басті футболку і бейсболку. ФОТО

Усик і Ломаченко подарували російському реперу Басті футболку і бейсболку. ФОТО

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили подарунок російському реперу Басті, який гастролював в окупованому Криму.

Фото подарунка Баста, який зараз гастролює в Україні, опублікував в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спасибо за подгон", - написав він, зазначивши в тегах Василя Ломаченка та Олександра Усика.

У відповідь Ломаченко написав: "З повагою, Василь Михайлович".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гнати в шию!", ""Сільпо" - баста!" - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського

Одеський активіст Сергій Стерненко прокоментував це так: "Малороси-боксери Ломаченко та Усик подарували бейсболку кримнашисту Басті. Максимальні манкурти. Хай програють кожен бій".

Усик і Ломаченко подарували російському реперу Басті футболку і бейсболку 01

Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.

Автор: 

подарунок (61) росія (65129) репер (43) Усик Олександр (75) Стерненко Сергій (384) Ломаченко Василь (17)


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Топ коментарі
+109
Два дебила это сила!!
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28.06.2021 20:31
+94
Усик и Ломаченко подарили российскому рэперу Басте футболку и бейсболку - Цензор.НЕТ 106
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28.06.2021 20:34
+71
Эти, хоть боксеры...им простительно...хотя тут клоун, пародировавший активно Кличка, оказался тупее него...
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28.06.2021 20:33
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Интересно, зачем так активно разгоняют зраду? Отвлекающий маневр?? Не иначе как под шумок нам хотят подсунуть какую-нидь свинью!!!
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28.06.2021 23:10 Відповісти
С уважением,Джошуа и Лопес.
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28.06.2021 23:41 Відповісти
Зовсім скурвились хлопці-боксери.От тепер їм вже дійсно пора приймати російське громадянство (якщо ще немає). Українці їх вже на дух не сприймають...
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28.06.2021 23:53 Відповісти
Дупу закрий, непольська срака, смердиш!
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29.06.2021 09:54 Відповісти
Я це православнуте бидло від самого початку не сприймав.
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29.06.2021 13:35 Відповісти
Одне православнуте бидло іншому православнутому бидлу...
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28.06.2021 23:55 Відповісти
С одной стороны болел за Ломаченко и радовался его победе,с другой стороны его дебильные поступки логике не поддаются.
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29.06.2021 00:13 Відповісти
эти два дебила-махача такая же "национальная гордость" Украины как курвы Марув, Лебеда и, это ж надо !!!!!, забывать начал эту "гордость" , о !, Лорак !
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29.06.2021 00:56 Відповісти
ДЛЯ ІСТОРІЇ ЦІ ДВА БОКСЕРЧИКА БУДУТЬ КРЕМЛІВСЬКИМИ КЛОУНАМИ
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29.06.2021 12:19 Відповісти
Мудаки подарили мудаку
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29.06.2021 01:26 Відповісти
Какая разница? І боксери, і артисти, і футболісти -- це працівники ШОУ-бізнесу, і нічого особистого.
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29.06.2021 19:16 Відповісти
Усик + Ломаченкро + Баста + Онуфрій... Гидота... Після того, як перемігши в Лас-Вегасі японського боксера Накатані Ломаченко не підняв, як це прийнято, український прапор, не мав жодного символу нашої держави. антиукраїнські жести цих манкрутів вже нікого не дивують. Адже прихожанам церкви московського патріархату, які знімався у документальному фільмі російської православної церкви та московського патріархата, Ломаченко з Усиком розповідають про свою віру та заявляють, що українці й росіяни є єдиним народом. Ось чому вони нехтують українськими цінностями і вислужуються перед кремлем.
Висновок. Побажаємо їм скоріше перебратись в московію. Перо в сраку і за вітром... Тепер планується поєдинок манкрута Василя Ломаченка з америкеанцем Теофімо Лопесом, Тим самим Лопесом, який звертається до українців словами: "СЛАВА УКРАЇНІ"!
Вболіваємо за Теофімо Лопеса! Героям слава!
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29.06.2021 02:12 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
Вболіваймо за Теофімо Лопеса!
/ геть манкрутів з України! /

Усик і Ломаченко подарували російському реперу Басті футболку і бейсболку - Цензор.НЕТ 2548
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29.06.2021 02:14 Відповісти
Не пересечь небесных врат,
тому чья голова квадрат!
(Об усике и ломаченко)
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29.06.2021 02:13 Відповісти
Ментально они уже кацапы и нужно думать как забрать у них украинское гражданство,чтоб они его не позорили.
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29.06.2021 02:35 Відповісти
Лишнехромосомный лаптеногому всегда зад вылижет. Позорники.
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29.06.2021 06:43 Відповісти
А трусєлями обмінялись,невипранеми?
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29.06.2021 08:59 Відповісти
Да ! Сквозь зубы ,но прейдется болеть против этих боксеров. Гнилое Нутро флагом не прикроешь.
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29.06.2021 09:31 Відповісти
еще бы подарили берцы
снятые с убитого мацкалями нашего защитника
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29.06.2021 09:33 Відповісти
Отбитоголовость прогрессирует!
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29.06.2021 09:56 Відповісти
Она давно прогресирует. У 73% . Ничего удивительного.Сольётся скоро Украина в па Рашу, как это было в истории не один раз, начиная от Б.Хмельницкого. Предательские гены предков в потомках не изменить.
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29.06.2021 10:14 Відповісти
Не буде цього. Пасіонарії не дадуть цьому статися.
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29.06.2021 13:39 Відповісти
мудак мудака видит издалека (почти С)
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29.06.2021 11:15 Відповісти
надо записать и вернуть как свое))
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29.06.2021 11:31 Відповісти
на них не обижаются так как мозг уже отбитый..это паркинсоноальцгеймерские маразматики...могли б и труселя подарить свои
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29.06.2021 11:31 Відповісти
Парадокс нашого часу - дивитись бокс і вболівати за суперника українця.
Джошуа і Лопесу удачі!
"Нашим" - щоб винесли на ношах.
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29.06.2021 11:55 Відповісти
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали гастролировавшему в оккупированном Крыму российскому рэперу Басте подарок. Источник: https://censor.net/ru/n3273860

БАЖАЮ І ВАТНОМУ УСІКУ І ВАТНОМУ ЛОМАЧЕНКО КАРКОЛОМНИХ ПОРАЗОК НОКАУТОМ
І НІХТО Ж НЕ СКАЖЕ ЩО МОЇ ПОБАЖАННЯ НЕ ПАТРІОТИЧНІ
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29.06.2021 12:16 Відповісти
Коллаборанты...
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29.06.2021 12:47 Відповісти
два кретина с отбитыми мозгами.....
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29.06.2021 13:04 Відповісти
Ф-у-у-у....Какая мерзость - эти жертвы аборта ломаченко и усик....Демонстративно плюют на Украину , плюют в лицо нашим воинам - защитникам, отдающим свои жизни за их, уродов, спокойную и свободную жизнь.... А быдло пусть продолжает "болеть" за этих гнусных петухов путинских - ломаченко и усика.... Тьфу.... И плевка не стОят...
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29.06.2021 13:13 Відповісти
Останнім часом ваторилі наче з ланцюга зірвались:
- нескінченним потоком пішли камінг-аути усіляких місцевих (як малолітніх, так і старшого віку) блогерів-паРашофілів з Фейсбука, Тік-Тока та Інстаграм, яким муляє Україна та мова;
- кримнашисти з Запоребрика Баста і Моргенштерн припхались до нас на розвідку місцевої ситуації (а Кіркоров, вочевидь, вже готується);
- Зе зізнався про вагнерівців;
- Ломаченко вийшов без прапора України;
- зачаровані паРашею Лома та Усик привселюдно зробили подарунки "уважаємаму" ними ватоцефалу Басті.
Очевидно, далі буде...
Таке враження, що ***** розпочало реалізацію в Україні "плану Б" з дестабілізації країни та повернення її у стійло недоімперії. Переважно руками ЗЕзюдента і його команди. Хоча виконавці є й на нижчих рівнях піраміди.

Усик і Ломаченко подарували російському реперу Басті футболку і бейсболку - Цензор.НЕТ 8230
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29.06.2021 13:37 Відповісти
Согласен с Вами полностью... Все высеры против Украины самой разной швали - от дочки киевской судьи,харьковской наклейщицы ногтей, петуха лугандонского , поселившегося в Днепре, Аристовича против украинского языка. а теперь и тупых недоносков ломаченкт и усцика - всё это не случайно, это спланировано, проплачено, срежессировано ФСБ....При содействии ( невмешательстве ) СБУ...
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29.06.2021 14:41 Відповісти
Надеюсь на то, что Джошуа уложит этого подкацапника спать суток так на двое.
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29.06.2021 13:44 Відповісти
Хлопці жили в своєму спортивному маленькому світі. Ніколи нічим не цікавилися. Ватні батьки їм втоптували свої погляди у незрілі мізки. Ось і виросли манкурти. Вони спілкуються з такими ж прихильниками "єдінага народа".
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29.06.2021 15:00 Відповісти
Валенки їм на руки ує..нам,нічого не забудемо усім кацаотсосам.
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29.06.2021 15:20 Відповісти
З написом на бейсболці:"Крым - ваш! Спсибо!"?
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29.06.2021 15:23 Відповісти
Интересно что для кацапов, отети лебезящие холуи, всегда будут "вонючими хохлами".
И все равно ломаченки лезут дружить к "старшему брату" захлебываясь в соплях...
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29.06.2021 16:40 Відповісти
Пусть проиграют каждый бой, проклятые мрази.
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29.06.2021 19:57 Відповісти
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