Монобольшинство работает, "Слуга народа" не рассматривает коалиции с другими политсилами, - Шуляк
Монобольшинство "Слуги народа" в Верховной Раде работает, поэтому вопрос образования коалиции с какими-либо другими политическими силами пока не рассматривается.
Об этом заявила глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Харькове во время "Большого отчета" Харьковской областной партийной организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Вместе с тем, она отметила, что в последнее время оппоненты "Слуги народа" активизировали попытки дискредитировать и расколоть монобольшинство.
"Олигархи объявили войну и президенту, и всей нашей большой команде. Раньше они действовали скрыто, сейчас действуют открыто. В частности, атакуют нас через медиа, нагнетают ситуацию вокруг действий власти с целью вызвать панику у населения. Какую бы инициативу мы ни приняли в парламенте, олигархические СМИ начинают рассказывать, что мы все сделали плохо", – уверяет лидер партии.
Она сообщила, что кроме уже принятого закона об олигархах команда "Слуги Народа" подготовила "дорожную карту" дальнейшей деолигархизации.
"Это изменения в антимонопольное законодательство, финансовая прозрачность, законопроект о лоббизме. Я надеюсь, мы в парламенте найдем в себе силы не разбегаться по сомнительным межфракционным объединениям, а выполнять задачи партии и президента по борьбе с олигархами", - сказала Елена Шуляк.
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Розмовляв з людиною, яка працює на другорядній посаді в 95 кварталі. Каже, що відношення до Зеленського в Кварталі дуже погіршилось після того, як вони дізнались, що Беня заплатив йому 40 млн баксів і з ними не поділився. Особливо Кошовий з цього приводу постійно язвить.
Взагалі кварталівці були дуже приголомшені, коли дізналися про багатства Зелі, оскільки вони отримували порівняно невеликі зарплати, причому не завжди вчасно і жили відносно небагато в той час, як Зеля, як виявилося, купував оптом маєтки.
Відношення Кошового до Зелі - це взагалі окрема тема. Без слів "криса", "накрисіл", "зажрался" і подібних не обходиться. Причому, коли інші кварталівці розмовляють про це тільки в своєму тісному кругу, Кошовий дозволяє собі використовувати подібні слова в спілкуванні зі сторонніми.
https://twitter.com/RadioLemberg/status/1475051284172402689 6 ч
Ті $40,000,000 взяв Зеленський з Коломойського як страхівку за те, що піде в президенти.
І от $40,000,000 (точніше ₴1 млрд) хоче Зеленський взяти в Порошенка як заставу.
Співпадіння? Чи моральна компенсація для бородатого Карабаса?
коалиция создается и исчезает только решением ВР.
так что про Порубия не гавкай - кишки простудишь
за бюджет не смогли проголосовать сами
за "ресурсный" закон тоже не смогли
да и за остальные законы. разумкова снимали в связке с майбахом и довирой
Работать до следующих выборов она конечно будет.
Если только можно назвать это работой.
А вот что будет после выборов, это уже другой вопрос!
Вы конечно попытаетесь сфальсифицировать выборы, накидав липовых голосов слугам-уродам, но 50% у вас уже не будет, это факт.
Может процентов 20% наберете, а это уже финиш.
В силу своєї толерантності, часом безвиході й просто "так історічєскі сложилось" - ми навпускали до себе у владні структури стільки нечисті, що, мабуть, якщо не згинемо нахєр всі, потім епічні кіна назнімаємо про цей видатний період. Можливо. А може, й ні, бо кіно - поки не наш "коньок".
Методологія ж не стоїть на місці й виконавців тримають за яйця так, що вони дуже стараються - хоча, на наш фарт, притиснуть сильно вийшло лише відвертих довбойопів і ті, в силу своєї калічності, не можуть толком і за сценарієм діяти.
Хоча було і раніше, Ленін лякав буржуазією та заможними селянами, Сталін - троцкістами та ін. ворогами народу.
Я так думаю, що, звісно війну цій зеленій плісняві оголошувати треба оголошувати усім. Бо розкрадуть геть усе і продадуть разом з країною
1000 человек на всю Украину, из которых 250 в ВР сами не знают, что делают.