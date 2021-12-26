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Монобольшинство работает, "Слуга народа" не рассматривает коалиции с другими политсилами, - Шуляк

Монобольшинство работает,

Монобольшинство "Слуги народа" в Верховной Раде работает, поэтому вопрос образования коалиции с какими-либо другими политическими силами пока не рассматривается.

Об этом заявила глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Харькове во время "Большого отчета" Харьковской областной партийной организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Вместе с тем, она отметила, что в последнее время оппоненты "Слуги народа" активизировали попытки дискредитировать и расколоть монобольшинство.

"Олигархи объявили войну и президенту, и всей нашей большой команде. Раньше они действовали скрыто, сейчас действуют открыто. В частности, атакуют нас через медиа, нагнетают ситуацию вокруг действий власти с целью вызвать панику у населения. Какую бы инициативу мы ни приняли в парламенте, олигархические СМИ начинают рассказывать, что мы все сделали плохо", – уверяет лидер партии.

Она сообщила, что кроме уже принятого закона об олигархах команда "Слуги Народа" подготовила "дорожную карту" дальнейшей деолигархизации.

Читайте также: Заявления о зарплатах в конвертах для "слуг народа" негативно влияют на репутацию партии, - Шуляк

"Это изменения в антимонопольное законодательство, финансовая прозрачность, законопроект о лоббизме. Я надеюсь, мы в парламенте найдем в себе силы не разбегаться по сомнительным межфракционным объединениям, а выполнять задачи партии и президента по борьбе с олигархами", - сказала Елена Шуляк.

коалиция (3824) Слуга народа (2628) Шуляк Елена (86)


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Топ комментарии
+10
да ну как "работает"
за бюджет не смогли проголосовать сами
за "ресурсный" закон тоже не смогли
да и за остальные законы. разумкова снимали в связке с майбахом и довирой
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26.12.2021 17:47
+9
баран. а у зеленых есть коалиция?
коалиция создается и исчезает только решением ВР.
так что про Порубия не гавкай - кишки простудишь
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26.12.2021 17:48
+8
«Літаки летять - будемо всіх бомбить»
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26.12.2021 17:39
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«Літаки летять - будемо всіх бомбить»
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26.12.2021 17:39 Ответить
Джордж Орвелл@m170261m



Розмовляв з людиною, яка працює на другорядній посаді в 95 кварталі. Каже, що відношення до Зеленського в Кварталі дуже погіршилось після того, як вони дізнались, що Беня заплатив йому 40 млн баксів і з ними не поділився. Особливо Кошовий з цього приводу постійно язвить.
Взагалі кварталівці були дуже приголомшені, коли дізналися про багатства Зелі, оскільки вони отримували порівняно невеликі зарплати, причому не завжди вчасно і жили відносно небагато в той час, як Зеля, як виявилося, купував оптом маєтки.
Відношення Кошового до Зелі - це взагалі окрема тема. Без слів "криса", "накрисіл", "зажрался" і подібних не обходиться. Причому, коли інші кварталівці розмовляють про це тільки в своєму тісному кругу, Кошовий дозволяє собі використовувати подібні слова в спілкуванні зі сторонніми.
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26.12.2021 18:31 Ответить
Українцям не має сенсу розбиратись в кучах лайна ...
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26.12.2021 18:33 Ответить
Radio Lemberg@RadioLemberg

https://twitter.com/RadioLemberg/status/1475051284172402689 6 ч



Ті $40,000,000 взяв Зеленський з Коломойського як страхівку за те, що піде в президенти.
І от $40,000,000 (точніше ₴1 млрд) хоче Зеленський взяти в Порошенка як заставу.
Співпадіння? Чи моральна компенсація для бородатого Карабаса?
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26.12.2021 18:37 Ответить
Меле шо попало.
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26.12.2021 17:40 Ответить
И будет молоть, лиж бы любимую корупцию не трогали !
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26.12.2021 17:59 Ответить
та що ви куме не киздите ....
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26.12.2021 17:42 Ответить
Так колись і Парубій одне і теж тявкав- коаліція є.
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26.12.2021 17:45 Ответить
баран. а у зеленых есть коалиция?
коалиция создается и исчезает только решением ВР.
так что про Порубия не гавкай - кишки простудишь
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26.12.2021 17:48 Ответить
2 года голову морочили, а там 200 с натяжкой голосов было =)
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26.12.2021 17:51 Ответить
"Зарікалася свиня не їсти гівна. Біжить аж гульк - воно лежить..."
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26.12.2021 17:45 Ответить
да ну как "работает"
за бюджет не смогли проголосовать сами
за "ресурсный" закон тоже не смогли
да и за остальные законы. разумкова снимали в связке с майбахом и довирой
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26.12.2021 17:47 Ответить
А чому ж ви стрибаєте по залу збираючи голоси для прийняття законів Вавиних хотєлок. ВОНИ працюйуть.
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26.12.2021 17:47 Ответить
А зачем их дискредитировать они и сами неплохо с этим справляются?
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26.12.2021 17:48 Ответить
Так никто же ничего вам не говорит!
Работать до следующих выборов она конечно будет.
Если только можно назвать это работой.
А вот что будет после выборов, это уже другой вопрос!
Вы конечно попытаетесь сфальсифицировать выборы, накидав липовых голосов слугам-уродам, но 50% у вас уже не будет, это факт.
Может процентов 20% наберете, а это уже финиш.
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26.12.2021 17:51 Ответить
В марте- после " тепленькой" зимы,ещё десятка зашкваров зешоблы и главного Наполеона их вынесут из власти в Ростов
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26.12.2021 18:14 Ответить
nadumala)@dumajusobi



В силу своєї толерантності, часом безвиході й просто "так історічєскі сложилось" - ми навпускали до себе у владні структури стільки нечисті, що, мабуть, якщо не згинемо нахєр всі, потім епічні кіна назнімаємо про цей видатний період. Можливо. А може, й ні, бо кіно - поки не наш "коньок".
Методологія ж не стоїть на місці й виконавців тримають за яйця так, що вони дуже стараються - хоча, на наш фарт, притиснуть сильно вийшло лише відвертих довбойопів і ті, в силу своєї калічності, не можуть толком і за сценарієм діяти.
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26.12.2021 18:11 Ответить
Цинізму окурка немає меж. А може б воно запитало в самих українців, де і з ким вони хочуть бути, в ЄС і нато, чи в тайожном союзе, холопами неадекватного сцаря?
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26.12.2021 18:18 Ответить
Это смотря что называть работой. ТО что творит помойное криворожское быдло на работу явно не тянет.
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26.12.2021 18:22 Ответить
Це питання часу. Щури потихеньку втікають з гнилої баржі.
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26.12.2021 18:29 Ответить
Пока существует мажоритарные гречкосеи у власти всегда будут голоса, и прочие радости жизни.
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26.12.2021 18:30 Ответить
Депутаты которые получают в конвертах это преступники. Их место на параше
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26.12.2021 18:33 Ответить
так рни шо, лакеи там яки нить але челядь, скорее холуи
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26.12.2021 18:40 Ответить
Зебилы, в 2022 г. состоятся досрочные выборы в ВР. И никто вас уже не спросит.
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26.12.2021 18:58 Ответить
Ой, мені риторика цієї Шуляк нагадує риторику Путіна. Путін наголошує на неіснуючу загрозу від НАТО, Шуляк - від вигаданих "олігархів".
Хоча було і раніше, Ленін лякав буржуазією та заможними селянами, Сталін - троцкістами та ін. ворогами народу.
Я так думаю, що, звісно війну цій зеленій плісняві оголошувати треба оголошувати усім. Бо розкрадуть геть усе і продадуть разом з країною
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26.12.2021 19:01 Ответить
По сути, зе создал не партию, а закрытую секту, где он может совершать любые державні і матеріальні злочини, тому він боїться пускати в середену секти інши партії, тому він не піде на заміну у владі клоунів на проінсіоналів, і цим не залишае інших шансів країні ніж винести його геть.
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26.12.2021 19:13 Ответить
Вони давно вже разом із жопоблоком !
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26.12.2021 19:48 Ответить
СН - фейк, а не партия.
1000 человек на всю Украину, из которых 250 в ВР сами не знают, что делают.
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26.12.2021 19:56 Ответить
 
 