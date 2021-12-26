Монобольшинство работает, "Слуга народа" не рассматривает коалиции с другими политсилами, - Шуляк

Монобольшинство "Слуги народа" в Верховной Раде работает, поэтому вопрос образования коалиции с какими-либо другими политическими силами пока не рассматривается.

Об этом заявила глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Харькове во время "Большого отчета" Харьковской областной партийной организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Вместе с тем, она отметила, что в последнее время оппоненты "Слуги народа" активизировали попытки дискредитировать и расколоть монобольшинство.

"Олигархи объявили войну и президенту, и всей нашей большой команде. Раньше они действовали скрыто, сейчас действуют открыто. В частности, атакуют нас через медиа, нагнетают ситуацию вокруг действий власти с целью вызвать панику у населения. Какую бы инициативу мы ни приняли в парламенте, олигархические СМИ начинают рассказывать, что мы все сделали плохо", – уверяет лидер партии.

Она сообщила, что кроме уже принятого закона об олигархах команда "Слуги Народа" подготовила "дорожную карту" дальнейшей деолигархизации.

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"Это изменения в антимонопольное законодательство, финансовая прозрачность, законопроект о лоббизме. Я надеюсь, мы в парламенте найдем в себе силы не разбегаться по сомнительным межфракционным объединениям, а выполнять задачи партии и президента по борьбе с олигархами", - сказала Елена Шуляк.