Монобільшість працює, "Слуга народу" не розглядає коаліції з іншими політсилами, - Шуляк

Монобільшість "Слуги народу" у Верховній Раді працює, тому питання утворення коаліції з будь-якими іншими політичними силами наразі не розглядається.

Про це заявила очільниця політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Харкові під час "Великого звіту" Харківської обласної партійної організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Разом з тим вона зазначила, що останнім часом опоненти "Слуги народу" активізували спроби дискредитувати та розколоти монобільшість.

"Олігархи оголосили війну і президенту, і всій нашій великій команді. Раніше вони діяли приховано, зараз діють відкрито. Зокрема, атакують нас через медіа, нагнітають ситуацію навколо дій влади з метою викликати паніку в населення. Яку б ініціативу ми не ухвалили в парламенті, олігархічні ЗМІ починають розповідати, що ми все зробили погано", – запевняє лідерка партії.

Вона повідомила, що окрім вже ухваленого закону про олігархів команда "Слуги Народу" підготувала "дорожню карту" подальшої деолігархізації.

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"Це зміни до антимонопольного законодавства, фінансова прозорість, законопроєкт про лобізм. Я сподіваюсь, ми в парламенті знайдемо в собі сили не розбігатися по сумнівних міжфракційних об’єднаннях, а виконувати завдання партії та президента щодо боротьби з олігархами", – сказала Олена Шуляк.