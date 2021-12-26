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Новини
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Монобільшість працює, "Слуга народу" не розглядає коаліції з іншими політсилами, - Шуляк

Монобільшість працює,

Монобільшість "Слуги народу" у Верховній Раді працює, тому питання утворення коаліції з будь-якими іншими політичними силами наразі не розглядається.

Про це заявила очільниця політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Харкові під час "Великого звіту" Харківської обласної партійної організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Разом з тим вона зазначила, що останнім часом опоненти "Слуги народу" активізували спроби дискредитувати та розколоти монобільшість.

"Олігархи оголосили війну і президенту, і всій нашій великій команді. Раніше вони діяли приховано, зараз діють відкрито. Зокрема, атакують нас через медіа, нагнітають ситуацію навколо дій влади з метою викликати паніку в населення. Яку б ініціативу ми не ухвалили в парламенті, олігархічні ЗМІ починають розповідати, що ми все зробили погано", – запевняє лідерка партії.

Вона повідомила, що окрім вже ухваленого закону про олігархів команда "Слуги Народу" підготувала "дорожню карту" подальшої деолігархізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви про зарплати в конвертах для "слуг народу" негативно впливають на репутацію партії, - Шуляк

"Це зміни до антимонопольного законодавства, фінансова прозорість, законопроєкт про лобізм. Я сподіваюсь, ми в парламенті знайдемо в собі сили не розбігатися по сумнівних міжфракційних об’єднаннях, а виконувати завдання партії та президента щодо боротьби з олігархами", – сказала Олена Шуляк.

Автор: 

коаліція (395) Слуга народу (2810) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+10
да ну как "работает"
за бюджет не смогли проголосовать сами
за "ресурсный" закон тоже не смогли
да и за остальные законы. разумкова снимали в связке с майбахом и довирой
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26.12.2021 17:47
+9
баран. а у зеленых есть коалиция?
коалиция создается и исчезает только решением ВР.
так что про Порубия не гавкай - кишки простудишь
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26.12.2021 17:48
+8
«Літаки летять - будемо всіх бомбить»
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26.12.2021 17:39
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«Літаки летять - будемо всіх бомбить»
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26.12.2021 17:39 Відповісти
Джордж Орвелл@m170261m



Розмовляв з людиною, яка працює на другорядній посаді в 95 кварталі. Каже, що відношення до Зеленського в Кварталі дуже погіршилось після того, як вони дізнались, що Беня заплатив йому 40 млн баксів і з ними не поділився. Особливо Кошовий з цього приводу постійно язвить.
Взагалі кварталівці були дуже приголомшені, коли дізналися про багатства Зелі, оскільки вони отримували порівняно невеликі зарплати, причому не завжди вчасно і жили відносно небагато в той час, як Зеля, як виявилося, купував оптом маєтки.
Відношення Кошового до Зелі - це взагалі окрема тема. Без слів "криса", "накрисіл", "зажрался" і подібних не обходиться. Причому, коли інші кварталівці розмовляють про це тільки в своєму тісному кругу, Кошовий дозволяє собі використовувати подібні слова в спілкуванні зі сторонніми.
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26.12.2021 18:31 Відповісти
Українцям не має сенсу розбиратись в кучах лайна ...
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26.12.2021 18:33 Відповісти
Radio Lemberg@RadioLemberg

https://twitter.com/RadioLemberg/status/1475051284172402689 6 ч



Ті $40,000,000 взяв Зеленський з Коломойського як страхівку за те, що піде в президенти.
І от $40,000,000 (точніше ₴1 млрд) хоче Зеленський взяти в Порошенка як заставу.
Співпадіння? Чи моральна компенсація для бородатого Карабаса?
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26.12.2021 18:37 Відповісти
Меле шо попало.
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26.12.2021 17:40 Відповісти
И будет молоть, лиж бы любимую корупцию не трогали !
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26.12.2021 17:59 Відповісти
та що ви куме не киздите ....
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26.12.2021 17:42 Відповісти
Так колись і Парубій одне і теж тявкав- коаліція є.
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26.12.2021 17:45 Відповісти
баран. а у зеленых есть коалиция?
коалиция создается и исчезает только решением ВР.
так что про Порубия не гавкай - кишки простудишь
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26.12.2021 17:48 Відповісти
2 года голову морочили, а там 200 с натяжкой голосов было =)
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26.12.2021 17:51 Відповісти
"Зарікалася свиня не їсти гівна. Біжить аж гульк - воно лежить..."
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26.12.2021 17:45 Відповісти
да ну как "работает"
за бюджет не смогли проголосовать сами
за "ресурсный" закон тоже не смогли
да и за остальные законы. разумкова снимали в связке с майбахом и довирой
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26.12.2021 17:47 Відповісти
А чому ж ви стрибаєте по залу збираючи голоси для прийняття законів Вавиних хотєлок. ВОНИ працюйуть.
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26.12.2021 17:47 Відповісти
А зачем их дискредитировать они и сами неплохо с этим справляются?
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26.12.2021 17:48 Відповісти
Так никто же ничего вам не говорит!
Работать до следующих выборов она конечно будет.
Если только можно назвать это работой.
А вот что будет после выборов, это уже другой вопрос!
Вы конечно попытаетесь сфальсифицировать выборы, накидав липовых голосов слугам-уродам, но 50% у вас уже не будет, это факт.
Может процентов 20% наберете, а это уже финиш.
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26.12.2021 17:51 Відповісти
В марте- после " тепленькой" зимы,ещё десятка зашкваров зешоблы и главного Наполеона их вынесут из власти в Ростов
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26.12.2021 18:14 Відповісти
nadumala)@dumajusobi



В силу своєї толерантності, часом безвиході й просто "так історічєскі сложилось" - ми навпускали до себе у владні структури стільки нечисті, що, мабуть, якщо не згинемо нахєр всі, потім епічні кіна назнімаємо про цей видатний період. Можливо. А може, й ні, бо кіно - поки не наш "коньок".
Методологія ж не стоїть на місці й виконавців тримають за яйця так, що вони дуже стараються - хоча, на наш фарт, притиснуть сильно вийшло лише відвертих довбойопів і ті, в силу своєї калічності, не можуть толком і за сценарієм діяти.
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26.12.2021 18:11 Відповісти
Цинізму окурка немає меж. А може б воно запитало в самих українців, де і з ким вони хочуть бути, в ЄС і нато, чи в тайожном союзе, холопами неадекватного сцаря?
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26.12.2021 18:18 Відповісти
Это смотря что называть работой. ТО что творит помойное криворожское быдло на работу явно не тянет.
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26.12.2021 18:22 Відповісти
Це питання часу. Щури потихеньку втікають з гнилої баржі.
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26.12.2021 18:29 Відповісти
Пока существует мажоритарные гречкосеи у власти всегда будут голоса, и прочие радости жизни.
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26.12.2021 18:30 Відповісти
Депутаты которые получают в конвертах это преступники. Их место на параше
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26.12.2021 18:33 Відповісти
так рни шо, лакеи там яки нить але челядь, скорее холуи
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26.12.2021 18:40 Відповісти
Зебилы, в 2022 г. состоятся досрочные выборы в ВР. И никто вас уже не спросит.
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26.12.2021 18:58 Відповісти
Ой, мені риторика цієї Шуляк нагадує риторику Путіна. Путін наголошує на неіснуючу загрозу від НАТО, Шуляк - від вигаданих "олігархів".
Хоча було і раніше, Ленін лякав буржуазією та заможними селянами, Сталін - троцкістами та ін. ворогами народу.
Я так думаю, що, звісно війну цій зеленій плісняві оголошувати треба оголошувати усім. Бо розкрадуть геть усе і продадуть разом з країною
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26.12.2021 19:01 Відповісти
По сути, зе создал не партию, а закрытую секту, где он может совершать любые державні і матеріальні злочини, тому він боїться пускати в середену секти інши партії, тому він не піде на заміну у владі клоунів на проінсіоналів, і цим не залишае інших шансів країні ніж винести його геть.
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26.12.2021 19:13 Відповісти
Вони давно вже разом із жопоблоком !
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26.12.2021 19:48 Відповісти
СН - фейк, а не партия.
1000 человек на всю Украину, из которых 250 в ВР сами не знают, что делают.
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26.12.2021 19:56 Відповісти
 
 