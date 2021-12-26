Монобільшість працює, "Слуга народу" не розглядає коаліції з іншими політсилами, - Шуляк
Монобільшість "Слуги народу" у Верховній Раді працює, тому питання утворення коаліції з будь-якими іншими політичними силами наразі не розглядається.
Про це заявила очільниця політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Харкові під час "Великого звіту" Харківської обласної партійної організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Разом з тим вона зазначила, що останнім часом опоненти "Слуги народу" активізували спроби дискредитувати та розколоти монобільшість.
"Олігархи оголосили війну і президенту, і всій нашій великій команді. Раніше вони діяли приховано, зараз діють відкрито. Зокрема, атакують нас через медіа, нагнітають ситуацію навколо дій влади з метою викликати паніку в населення. Яку б ініціативу ми не ухвалили в парламенті, олігархічні ЗМІ починають розповідати, що ми все зробили погано", – запевняє лідерка партії.
Вона повідомила, що окрім вже ухваленого закону про олігархів команда "Слуги Народу" підготувала "дорожню карту" подальшої деолігархізації.
"Це зміни до антимонопольного законодавства, фінансова прозорість, законопроєкт про лобізм. Я сподіваюсь, ми в парламенті знайдемо в собі сили не розбігатися по сумнівних міжфракційних об’єднаннях, а виконувати завдання партії та президента щодо боротьби з олігархами", – сказала Олена Шуляк.
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Розмовляв з людиною, яка працює на другорядній посаді в 95 кварталі. Каже, що відношення до Зеленського в Кварталі дуже погіршилось після того, як вони дізнались, що Беня заплатив йому 40 млн баксів і з ними не поділився. Особливо Кошовий з цього приводу постійно язвить.
Взагалі кварталівці були дуже приголомшені, коли дізналися про багатства Зелі, оскільки вони отримували порівняно невеликі зарплати, причому не завжди вчасно і жили відносно небагато в той час, як Зеля, як виявилося, купував оптом маєтки.
Відношення Кошового до Зелі - це взагалі окрема тема. Без слів "криса", "накрисіл", "зажрался" і подібних не обходиться. Причому, коли інші кварталівці розмовляють про це тільки в своєму тісному кругу, Кошовий дозволяє собі використовувати подібні слова в спілкуванні зі сторонніми.
https://twitter.com/RadioLemberg/status/1475051284172402689 6 ч
Ті $40,000,000 взяв Зеленський з Коломойського як страхівку за те, що піде в президенти.
І от $40,000,000 (точніше ₴1 млрд) хоче Зеленський взяти в Порошенка як заставу.
Співпадіння? Чи моральна компенсація для бородатого Карабаса?
коалиция создается и исчезает только решением ВР.
так что про Порубия не гавкай - кишки простудишь
за бюджет не смогли проголосовать сами
за "ресурсный" закон тоже не смогли
да и за остальные законы. разумкова снимали в связке с майбахом и довирой
Работать до следующих выборов она конечно будет.
Если только можно назвать это работой.
А вот что будет после выборов, это уже другой вопрос!
Вы конечно попытаетесь сфальсифицировать выборы, накидав липовых голосов слугам-уродам, но 50% у вас уже не будет, это факт.
Может процентов 20% наберете, а это уже финиш.
В силу своєї толерантності, часом безвиході й просто "так історічєскі сложилось" - ми навпускали до себе у владні структури стільки нечисті, що, мабуть, якщо не згинемо нахєр всі, потім епічні кіна назнімаємо про цей видатний період. Можливо. А може, й ні, бо кіно - поки не наш "коньок".
Методологія ж не стоїть на місці й виконавців тримають за яйця так, що вони дуже стараються - хоча, на наш фарт, притиснуть сильно вийшло лише відвертих довбойопів і ті, в силу своєї калічності, не можуть толком і за сценарієм діяти.
Хоча було і раніше, Ленін лякав буржуазією та заможними селянами, Сталін - троцкістами та ін. ворогами народу.
Я так думаю, що, звісно війну цій зеленій плісняві оголошувати треба оголошувати усім. Бо розкрадуть геть усе і продадуть разом з країною
1000 человек на всю Украину, из которых 250 в ВР сами не знают, что делают.