Заяви про зарплати в конвертах для "слуг народу" негативно впливають на репутацію партії, - Шуляк

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк називає прикрими звинуваченнями заяви деяких колег про зарплати в конвертах для "слуг народу".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в коментарі журналістам у ВР в середу.

За словами Шуляк, такі заяви негативно впливають на репутацію "слуг народу".

"Я б дуже хотіла, щоб хтось нарешті зайнявся цим питанням. Я є заступником голови фракції. У мою групу, з якою я працювала, до того, як очолила партію, у свій час входили Анна Скороход, Олександр Дубінський, Олександр Юрченко. Я думаю, всі ці люди, які вже не є членами фракції "Слуга народу", могли б розказати, чи дійсно були такі речі (зарплати в конвертах. - Ред.)", - наголосила нардеп.

Вона зауважила, що якщо ці депутати мовчать, то заяви про зарплати в конвертах "схожі на наклеп".

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