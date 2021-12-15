Заяви про зарплати в конвертах для "слуг народу" негативно впливають на репутацію партії, - Шуляк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк називає прикрими звинуваченнями заяви деяких колег про зарплати в конвертах для "слуг народу".
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в коментарі журналістам у ВР в середу.
За словами Шуляк, такі заяви негативно впливають на репутацію "слуг народу".
"Я б дуже хотіла, щоб хтось нарешті зайнявся цим питанням. Я є заступником голови фракції. У мою групу, з якою я працювала, до того, як очолила партію, у свій час входили Анна Скороход, Олександр Дубінський, Олександр Юрченко. Я думаю, всі ці люди, які вже не є членами фракції "Слуга народу", могли б розказати, чи дійсно були такі речі (зарплати в конвертах. - Ред.)", - наголосила нардеп.
Вона зауважила, що якщо ці депутати мовчать, то заяви про зарплати в конвертах "схожі на наклеп".
Будь ласка, зачекайте...
а пані з гумором))))
Может, п@дла, вспомнишь, за кого голосовала?!!!
До "чесного Зєлі" такої ганьби чомусь не було.
Это и по европейски и сразу обелили имя партии. Какие проблемы?
НЕ МАРАТЬСЯ ... может после этого некоторых будут уважать ....
ти хочеш сказати що твої депутати живуть на 50000грн в Києві?
при такій зарплаті можуть купити авто, квартири та будинки?
ти, ****, гірше чим моральна проститутка.
ххх
Скоро и ваше поголовье уменьшать начнут, мрази зеленые