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корупція (4070) Слуга народу (2544) Шуляк Олена (104)

Заяви про зарплати в конвертах для "слуг народу" негативно впливають на репутацію партії, - Шуляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заяви про зарплати в конвертах для

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк називає прикрими звинуваченнями заяви деяких колег про зарплати в конвертах для "слуг народу".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в коментарі журналістам у ВР в середу.

За словами Шуляк, такі заяви негативно впливають на репутацію "слуг народу".

"Я б дуже хотіла, щоб хтось нарешті зайнявся цим питанням. Я є заступником голови фракції. У мою групу, з якою я працювала, до того, як очолила партію, у свій час входили Анна Скороход, Олександр Дубінський, Олександр Юрченко. Я думаю, всі ці люди, які вже не є членами фракції "Слуга народу", могли б розказати, чи дійсно були такі речі (зарплати в конвертах. - Ред.)", - наголосила нардеп.

Вона зауважила, що якщо ці депутати мовчать, то заяви про зарплати в конвертах "схожі на наклеп".

Також читайте: Зарплату в конверті не отримував, "Слугам народу" їх не роздавав, - Корнієнко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
репутація слуг?))))))))))))
а пані з гумором))))
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15.12.2021 12:10
+19
Об'єктивно практично всі зелені депутати значно і стрімко покращили своє матеріальне становище. Навіть почали декларувати мільйони, купувати дорогу нерухомість, елітні автівки, тощо. Де вони їх понабирали ? Тож не з неба впало.
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15.12.2021 12:12
+14
т.е. сам факт как бы не влияет на имидж, а освещение сего факта - ух как подорвало ))))
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15.12.2021 12:18
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репутація слуг?))))))))))))
а пані з гумором))))
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15.12.2021 12:10 Відповісти
Она жалуется на тех, кто говорит о том, что слуги получают в конвертах, какие они бессовестные, зачем говорят, молчали бы.)
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15.12.2021 12:19 Відповісти
Вони про це говорять на каналах Ахметки і йому подібних, але при цьому, завіряють, що самі не брали, нікому не давали і взагалі не бачили, а чули про таке "ганебне явище". Кіно!
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15.12.2021 12:27 Відповісти
Вони і є кіно і цирк. Все у них перевернуте і спотворене. Самі крадуть, самі беруть хабарі, самі є злочинцями, самі не виконують своїх же законів, наприклад не вакцинуються, а ходять на роботу в Раду, самі порушують все ,що можна порушувати, а бидло хай хаває, що слуги їм наказують. За словом "слуги" сховалися вовки в овечій шкірі, чорти, яки вбивають народ.
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15.12.2021 12:37 Відповісти
Вона робить вигляд, що обурена через те, що всім дали, а їй - ні. 😁
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15.12.2021 12:35 Відповісти
Если ты от жизни своей устала-
Может, п@дла, вспомнишь, за кого голосовала?!!!
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15.12.2021 13:00 Відповісти
Ты себе пишешь бот? Или у тебя сбой в программе? Я за зеленую плесень как раз не голосовала, потому что не голосую ни за олигархов, ни за их слуг - волков в овечьей шкуре. Я не ты, шоколадный бот.
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15.12.2021 17:02 Відповісти
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15.12.2021 12:11 Відповісти
Об'єктивно практично всі зелені депутати значно і стрімко покращили своє матеріальне становище. Навіть почали декларувати мільйони, купувати дорогу нерухомість, елітні автівки, тощо. Де вони їх понабирали ? Тож не з неба впало.
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15.12.2021 12:12 Відповісти
*кто кардиналу служит верно,тому заранее заказан пропуск в рай*)))
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15.12.2021 12:17 Відповісти
Приведи приклад , коли депутати (від першого до передостаннього скликання) "об'єктивно" ставали біднішими і відчували труднощі в матеріальному становищі, переселялися в однокімнатні панельки і їздили на ЗАЗ.
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15.12.2021 12:32 Відповісти
Зєлєнскій - чєстний? 😉 😁
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15.12.2021 12:37 Відповісти
Чесний! Тобі привести приклади хапуг?
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15.12.2021 12:39 Відповісти
Коли "чесний" віддасть мільярдні борги військовим?
До "чесного Зєлі" такої ганьби чомусь не було.
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15.12.2021 12:56 Відповісти
Зебіл, скажи "чжстному" Зєлєнскому, що брехати - гріх. Особливо пенсіонерам. Нехай субсидії віддасть за листопад і грудень. І заодно військовим гроші. Та й медикам. Те, що він з вами, зелеботами розраховується державним коштом, не означає, що він чесний.
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15.12.2021 15:45 Відповісти
Козак Гаврилюк
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15.12.2021 12:41 Відповісти
А хто тобі сказав, що цей "державний діяч" іздить на ЗАЗ і живе в халупі?
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15.12.2021 12:43 Відповісти
Де він живе, на чому їздить?
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15.12.2021 12:55 Відповісти
Конверты влияют позитивно,а заявы негативно.Диалектика ёпта.
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15.12.2021 12:13 Відповісти
т.е. сам факт как бы не влияет на имидж, а освещение сего факта - ух как подорвало ))))
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15.12.2021 12:18 Відповісти
А ты не воруй !
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15.12.2021 12:20 Відповісти
Боюсь "репутацию" СН после практически ежедневных обосрамсов, со дна Марсианской впадины, уже ничего не вернёт. Поэтому только ребрендинг и анбландинг, хотя если его будут проводить нынешние рулевые, то результат немного предсказуем
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15.12.2021 12:20 Відповісти
Всі щоденні "обосрами" висосані з пальця і озвучені богданами, гордонами, соловьовими, скабеєвими ..і їм подібними.Так, що народ розбирається в їх природі і призначенні.
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15.12.2021 12:37 Відповісти
Вашу репутацию уже трудно чем-либо испоганить.
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15.12.2021 12:22 Відповісти
пошла команда мочить
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15.12.2021 12:23 Відповісти
Какая-такая репутация у СН?
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15.12.2021 12:25 Відповісти
Наивные кто признается что получал в конверте разве какой то обиженный ему никто не поверит а доказательства ... Вперед ногами ходить раньше срока также желающих нет...
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15.12.2021 12:25 Відповісти
А хоч щось з позитиву у Слуг є? Ну крім гри на фортепіано?!
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15.12.2021 12:28 Відповісти
Освоюють балалайку.
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15.12.2021 12:37 Відповісти
Коли ви трутнi, вже нажретесь..
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15.12.2021 12:29 Відповісти
Осінню трутнів бджоли виганяють з вулика.
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15.12.2021 12:38 Відповісти
Заяви про зарплати в конвертах для "слуг народу" негативно впливають на репутацію партії Джерело: https://censor.net/ua/n3305339, а воно "репутація" хіба зЕбілам потрібна? Їм треба про адвоката замислюватись... =)
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15.12.2021 12:30 Відповісти
Конверти негативно впливають на репутацію "слуг" - сказала Шуляк.Компенсувати цю втрату репутаціі можуть лишень ще більші конверти - натякнула вона...
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15.12.2021 12:30 Відповісти
Конверти з бвблом- вливають позитивно. Негативно впливають, лише, заяви. Всі на боротьбу з заявами!
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15.12.2021 12:31 Відповісти
Потрібно перейти на криптовалюту
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15.12.2021 12:35 Відповісти
Лучшая борьба с клеветой - подать на типа брехунов в суд и привлечь!
Это и по европейски и сразу обелили имя партии. Какие проблемы?
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15.12.2021 12:48 Відповісти
То подайте в суд на Полякова.
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15.12.2021 12:54 Відповісти
Я что то пропустил. С какой стати?
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15.12.2021 13:07 Відповісти
Evrope vyjasneli prokuratura pravda li eto ili net.Jesli eto tak takyje deputati seli v tiurmu o te sto dovali vziatku takze.Ecio skazu prokuratuta tut nezavyset ot vlasti kto tam rulit,,oni otdelnaja respublika
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15.12.2021 13:03 Відповісти
Не называйте этот балаган партией, я вас прошу...
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15.12.2021 12:48 Відповісти
а зарплаты в конвертах позитивно влияют на репутацию партии
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15.12.2021 12:51 Відповісти
после извращенного прохождения детектора лжи " со своим спецом " настоящую ситуацию не улучшит даже повторение : зелень так погрязла во лжи и грязи , что самое лучшее - сдать билет и
НЕ МАРАТЬСЯ ... может после этого некоторых будут уважать ....
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15.12.2021 13:06 Відповісти
ти моральна проститутка.
ти хочеш сказати що твої депутати живуть на 50000грн в Києві?
при такій зарплаті можуть купити авто, квартири та будинки?
ти, ****, гірше чим моральна проститутка.
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15.12.2021 13:09 Відповісти
.......Скороход, Дубинский,...... если эти депутаты молчат, то заявления о зарплатах в конвертах "похожи на клевету". / "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа". Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц.
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15.12.2021 13:16 Відповісти
Не в конвертах репутация,а в самих слугах и особенно ярко её уровень виден в самом президенте .Нечего пенять на зеркало. если рожа крива.
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15.12.2021 13:27 Відповісти
За словами Шуляк, такі заяви негативно впливають на репутацію "слуг народу". Джерело: https://censor.net/ua/n3305339
ххх
Скоро и ваше поголовье уменьшать начнут, мрази зеленые
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15.12.2021 13:43 Відповісти
ойц! а делася Агрохимия?
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15.12.2021 13:44 Відповісти
Испортит РЕПУТАЦИЮ????????? Невозможно испортить то, чего нет!!!
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15.12.2021 13:46 Відповісти
""якщо ці депутати мовчать"" - це означає, що вони приховують злочин, а не щось там схоже на "наклеп" якийсь
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15.12.2021 13:51 Відповісти
Харю від лайна,невідмиють
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15.12.2021 17:21 Відповісти
 
 