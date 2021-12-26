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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты заставляют граждан Украины сдавать ПЦР-тест для въезда в Крым

Оккупанты заставляют граждан Украины сдавать ПЦР-тест для въезда в Крым

Российские власти продолжают пропускать "иностранных граждан" в Крым только при наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщила "Вести-Крым" начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охране территории Роспотребнадзора Юлия Мащенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Чтобы попасть на территорию Крыма, иностранные граждане должны пройти санитарный контроль. В пункте пропуска необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Анализ должен быть отобран не раньше, чем за два календарных дня до прибытия на территорию РФ. Результат тестирования должен быть оформлен на русском или на английском языке", - рассказала Мащенко.

Сообщается, что гражданам России при въезде необходимо заполнить анкету на бумажном носителе. В случае отсутствия сертификата о вакцинации в течение трех дней после прибытия в Крым необходимо пройти ПЦР-тестирование и в течение 4 дней внести данные об исследовании на российский портал "Госуслуги". Нарушителям правил въезда на территорию полуострова грозит штраф в размере от 15000 до 40000 рублей.

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Топ комментарии
+30
А чого громадяни України пруться на окупований півострів? Захотілося "гострих відчуттів"?
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26.12.2021 21:32
+5
звісно, тільки потім з Криму в СІЗО, а потім на лісоповал на громадських засадах .
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26.12.2021 21:57
+4
Чего туда ехать? Потому что имеют там квартиры, дома, и родню.
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26.12.2021 21:44
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А чого громадяни України пруться на окупований півострів? Захотілося "гострих відчуттів"?
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26.12.2021 21:32 Ответить
звісно, тільки потім з Криму в СІЗО, а потім на лісоповал на громадських засадах .
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26.12.2021 21:57 Ответить
С Крымом должно произойти то же самое, что и с Карабахом в Азербайджане. Данная территория должна быть возращена законному владельцу по всем международным правилам - Украине. Так как в 2014 году произошёл рейдерский захват Крыма клептократической кремлёвской властью по типу оккупации Судетов гитлеровским режимом. Проблема в том, что большая часть российского населения вбила себе в голову, что Крым имеет какое-то отношение к русской нации. Но это не так. Кроме оккупаций - никакой связи. Все названия в Крыму и само слово Крым - тюрские, издавна там жили крымские татары, украинцы, греки, и очень маленькая часть русских. Но пользуясь административными уловками, Кремль постоянно добавлял русскую прослойку в этнический состав Крыма умышленно, проявляя насилие и геноцид в отношении других народов Крыма.
А многострадальный народ крымских татар, находясь в Крыму, уже второй раз подвергаются геноциду со стороны русских
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26.12.2021 22:52 Ответить
Тебе й туди не візьмуть!
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26.12.2021 21:58 Ответить
кусок дерьма - свалил на путена 👉 🖕
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26.12.2021 22:03 Ответить
Це у нас - із "роздвоєних": якщо під українським прапорцем то він "Ден Стороженко" а під чеським - "Вахмурка Кржмелик"!
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26.12.2021 22:30 Ответить
Не кажи! Это ж не на швабру, в родной удмуртии!
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26.12.2021 22:42 Ответить
Так есть тут всякие типа Усиков.... Хай делают! Пусть еще и клизму сделают!!!
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26.12.2021 23:16 Ответить
Бубочку, суддів та депутатів не пускають в окупований Крим? От же паразіти.
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26.12.2021 21:32 Ответить
Зря вы их ругаете . Ведь есть же в Крыму и что-то положительное . Вот заедут с отрицательным тестом , а выедут с положительным .
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26.12.2021 21:35 Ответить
Чего туда ехать? Потому что имеют там квартиры, дома, и родню.
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26.12.2021 21:44 Ответить
чи багато громадян Південної Кореї їздить до родичів в Північну ?
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26.12.2021 21:54 Ответить
А потом начинают выть- ой, нас арестовали как шпионов..Спасите памагите..Поперся на оккупированую территорию, отвечай за себя сам и не стони.
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26.12.2021 22:16 Ответить
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26.12.2021 21:48 Ответить
Якого біса туди їхати ?
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26.12.2021 21:49 Ответить
Не, такие кремляди как ты - на бутылку ! ))
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26.12.2021 22:01 Ответить
Усi на швабру, да петушок?
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26.12.2021 22:43 Ответить
А кроме санитарного надо пройти еще и пограничный контроль. И одного украинского паспорта для въезда в Крым не достаточно.
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26.12.2021 21:55 Ответить
А че так? Ссытесь петушки?
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26.12.2021 22:44 Ответить
Ровно год назад , мы с братом, взломали российскую границу, хотя закрыт был Чонгар наглухо! Нам есть чем гордиться! Нашлёпали бумаги контрактные, что брат следует в Новороссийск, на судно. Для российских погранцов этого хватило. А брат сменил доки морские и вернулся, через два дня... На Чонгаре не было никого почти, очередь человек пять, как помнится. МАшины не пропускали ваааще... Было дело.
Понятно- бздели. Но! В итоге- всё в порядке!
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26.12.2021 22:03 Ответить
Какая нах российская граница на Чонгаре?..
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26.12.2021 22:18 Ответить
А такая граница: с КПП, с погранцами, с приличным вооружением. А ты не знал, да? Так знай. Там, в процессе своей свадьбы, нынешний Министр обороны Украины сэлфи устроил. Знаешь такого? Резников его хвамилия.
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26.12.2021 22:21 Ответить
Я открою тебе секрет, морской ты наш , на Чонгаре на данный момент линия разграничения с нашей же окупированной территорией..на селфи очередного зеленого придурка, хоть тысячу министра, мне глубоко плевать
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26.12.2021 22:46 Ответить
Понятно, началось- про гавно, жопу и рот- перед нами руцкий патриот..оно еще и нажралосч, как настоящий руццкий..)))
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26.12.2021 23:41 Ответить
Самая обычная. С пограничной и таможней.
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26.12.2021 22:21 Ответить
А в глотке ещё не застряло?
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26.12.2021 22:45 Ответить
Українець ніколи туди не поїде.туди їдуть кацапоорієнтовані. Їх можна зразу у списки ворогів включати.
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26.12.2021 22:07 Ответить
Беса не гони, ладно? Всякие обстоятельства есть. Бывают- крайне необходимые. Мне такие не светят, но вот у брата случились. А мой брат вовсе не кацапоориентированный.
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26.12.2021 22:10 Ответить
Та, "Куриный код" везде требуют.
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26.12.2021 22:10 Ответить
Вовсе нет! У меня Международное свидетельство о вакцинации. Никакого КьюАр кода там нет.
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26.12.2021 22:14 Ответить
ехать в оккупированный Крым
это унижение
как как носить жратву
вооруженному бандиту, который
выгнал тебя из твоей законной хаты !
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26.12.2021 22:19 Ответить
Это хохлы, нам самим их надо метить, краской несмываемой там или дыру в паспорте пробивать. Что бы всякую сволочь видно было.
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26.12.2021 22:24 Ответить
Начхати. Нехай навіть мазки з усіх дірок за гроші беруть. Поки в Криму воняє кацапсячий чобіт там простим українцям робити нічого.
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26.12.2021 22:42 Ответить
Хр-н их туда понес. А потом меняй их на преступников. Раша ведет гибридную войну, а мы в унисон ей ведем типа гибридную оборону. Из Крыма и ОРДЛО должна быть только дорога в строну Украины для беженцев. ( если им 7-8 лет не хватило). проезд и проход туда должен быть закрыт. Тоже самое и на границе с РФ и теперь уже с Минским генерал губернаторством и приднестровской оккупационной зоной. Но мы играем в гибридные игры Раши, и даже дип. отношения не разорвали ( при 14 тысячах только убитыми). Сюрреализм какой то. Давно нужен.Разрыв дип. отношений и перекрытие линии соприкосновения с оккупированными территориями и страной агрессором. ДВУМ президентам так и не хватило на это " политической воли".
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26.12.2021 22:46 Ответить
Вот вам и статистика, насчет того, шо на каазлабаде с ковидом - полнейший завал.
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26.12.2021 22:56 Ответить
Українець в Крим не поїде, тільки бидло малороське на таке здатне.
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26.12.2021 23:18 Ответить
татары ездят...
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26.12.2021 23:48 Ответить
Які татари?
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27.12.2021 00:47 Ответить
Наши крымчак
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27.12.2021 08:26 Ответить
нефиг туда лезть!
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26.12.2021 23:39 Ответить
В свій час купив на околиці Феодосії дачну ділянку з будкою для інструменту(з неї було видно море). Побудував хатинку, огородив, організував воду, насадив екзотики, провів електрику, поставив сателітарку, холодильник і т.п.
Вся рідня, вахтовим методом, возила туди дітей, внуків і правнуків.
Довелось про все забути(засвітились на Майдані(і не тільки)
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27.12.2021 01:29 Ответить
неожиданный поворот для ватных антивакцинаторов
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27.12.2021 02:16 Ответить
сподіваюсь, тест анальний?
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27.12.2021 02:38 Ответить
Граждане украины, желающие посетить Крым, должны быть готовы не только получить палку в нос ради теста, но и провести 2 недели в крымском карантине. А какие там будут условия - кто знает, может, как в тюрьмах ЛДНР.
Но посещение Крыма стоит того, верно?
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27.12.2021 05:09 Ответить
 
 